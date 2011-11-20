Съемные квартиры

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

xana1996 Просмотров: 76 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:19 by

Расскажу вам очередную историю из жизни, которая не так давно всплыла в моей памяти.Наверняка многие из нас жили в съемных квартирах. Но мало кто из нас задумывался о том, кто и, самое главное, как проживал свою жизнь в этих стенах. Чей смех и плач слушали эти самые стены, чью боль или радость они в себе хранят навечно. Это уже сейчас, в силу новых технологий, можно сделать из старой квартиры новою копейку, и изредка риелторы предлагают нам для съема квартиры с кучей старой бабушкиной мебели или с закрытыми захламленными комнатами. Я как раз таки жила именно в такой вот квартире.Это был примерно 95 год, и мы с родителями и сестрой решили переехать из деревни в город. Сняли квартиру, недорогой вариант, целых 4 комнаты, и главное, близко к школе. Я как раз в том году должна была пойти в первый класс. Счастью нашему не было предела. Еще бы, такая просторная квартира и за такие небольшие деньги! Правда, ремонтик был старенький, мебель уже отжившая свое и одно условие. Риелтор сразу предупредила, что одна из комнат должна быть закрыта, это просьба хозяев. Ну просьба, ну подумаешь. Мы-то ютились в маленьком доме, а тут все по своим комнатам разбрелись. Про закрытую дверь вскоре забыли вовсе и не обращали внимания.Зажили мы тогда хорошо, отец устроился на работу на завод, мама в местный универмаг, мы с сестрой в школу ходили, учились хорошо. Но не долго длилось счастье-то. Мама заболела и одно время практически была прикована к кровати, отца уволили, и жили мы на то, что Бог даст. Тяжелое время было, мама спустя полгода выздоровела, слава Богу, а вот с работой у отца все не клеилось. Прожив еще некоторые время на бобах, родители решили втихую от хозяев открыть комнату и сдавать студентам или рабочим. Хоть какие-то деньги иметь. В тот же день мы повыносили груды старых газет, коробок, пыльной одежды и прочего хлама. Для нас с сестрой была задача - запомнить, как и на каких местах все стояло, дабы потом вернуть все в прежний вид. К вечеру кладовая была забита старым хламом, родители решили искать жильцов. Искать долго не пришлось, трое молодых студентов через пару дней к нам заехали. Ребята тихие, воспитанные, платили вовремя. Но тут начался в прямом смысле слова ад.Всякий раз, когда ребят не было дома, в комнате, пробегая мимо, я слышала шорохи и шаги за дверью. Со временем я рассказала родителям, и они подумали, что мальчишки приводят туда своих барышень в наше отсутствие, и те у них ночуют. Послушав от меня подобных историй с месяц, отец решил серьезно поговорить с ребятами, так как был уговор - никого в квартиру не водить. Те в ответ пожали плечами и чуть ли не покрутили у виска. Спустя месяц я привыкла, но странные звуки начала слышать моя сестра. А вскоре и мама. Время от времени шаги усиливались, и казалось, будто они приближаются. Спать было невыносимо страшно. Тело будто парализованное было от страха, только сердце билось как сумасшедшее.Помню хорошо тот день, это был жаркий май, и , придя со школы, я услышала, будто кто-то зовет меня из той самой комнаты. Зная, что ребят нет дома, я убежала к себе и не выходили до вечера. Так жили мы около двух лет, и родители, уставшие от наших истерик, решил съехать с этой квартиры.Вещи мы упаковали обратно и переехали в другой район .Что это было, загадка по сей день. А как думаете вы?

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