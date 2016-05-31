Домовой

Оля Т. Просмотров: 355 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 08:19 by

Первый раз о домовом я услышала от своей подруги, точнее, я о нем слышала раньше, но относилась как к мифам или байкам, в общем-то, несерьезно. Моя подруга - ее зовут Аня - отправилась на лето к своим родным. Сначала все, по ее словам, было хорошо, но спустя несколько дней к ней каждую ночь приходил домовой и душил ее. Она описывала, что, когда он, т.е. домовой, ее душил, она не могла пошевелиться, тело будто проваливалось во что-то мягкое. В итоге она не могла там находиться и вернулась раньше запланированного.А мое знакомство произошло вот так. Мой брат решил жениться, но от родителей съезжать не захотели. И мои родители решили купить квартиру побольше. Вот квартиру купили, мы в нее въехали. Я заняла самую маленькую комнату, как самый младший член семьи. Мне тогда было 17. Сразу скажу: квартира изначально казалась странной, точнее, предыдущие жильцы. На входной двери был наклеен на скотч тетрадный листок, на котором были от руки написаны заповеди Божьи. А над дверью как раз в мою комнату была приклеена маленькая такая иконка. Мы на это сильно внимания не обращали. Сами православные, не стали это убирать.Однажды вечером легла я и задремала, точнее, вырубилась, здесь звонит телефон, друзья позвали на часок прогуляться, я согласилась, но вставать сразу не стала, закрыла глаза и лежу, телевизор слушаю. Даже помню, про что там говорилось! Здесь резко на меня как будто что-то навалилось, я даже не могу передать ужас, который я ощутила тогда. Попыталась закричать, не смогла, только рот как будто открывается и ни звука. Пошевелиться тоже не могу. Я понимаю, что не сплю. Страшно было, жуть. Глаза не открываю, хотя светло, и я, это зная, боюсь открыть. В общем, как-то резко меня это нечто отпустило. И я побежала из комнаты в родительскую спальню. Посидела там, отдышалась, слышу - телефон опять звонит, а возвращаться боюсь. С трудом пересилила себя, забежала, схватила вещи и телефон и чуть ли не на ходу оделась - и на улицу.Вернулась домой, родители уже были там, я все рассказала маме. Она отнеслась к этому серьезно и сказала, что, если опять придет, спроси, мол, к худу или к добру или матерись, тогда он перестанет душить.Так вот, не прошло и недели, как домовой меня опять-таки стал душить. А я через страх про себя вопрос повторять начала: «К худу или к добру?». И не поверите: он заговорил, голос мужской, полушепотом и совершенно непонятно.И я хочу сказать, что приходил он ко мне так часто, что я потом привыкла, после очередного ночного удушья я стала просто переворачиваться на другой бок и пытаться уснуть.А через полгода брат заболел раком, к нашему сожалению, лечение не помогло, и он умер. После смерти брата мы продали эту квартиру и уехали в частный дом. Я поняла уже позже, что домовой, скорее всего, пытался предупредить меня, но я не поняла.В этом доме, где мы и сейчас проживаем, со мной такого не случалось до июля 2016. У меня уже есть детки: две доченьки, младшая еще совсем маленькая, поэтому спит со мной. Ну, вот в конце июля я лежу ночью, таращусь в потолок, не могу уснуть. Как вдруг слышу, как что-то мелкими шажочками бежит к комнате, а затем по комнате. У кого есть дети, те поймут шум, как будто ребенок бежит. Я подумала, что старшая дочь пришла, ей 7 лет, я привстала и чуть со страха не описалась. У ног возле кровати стояло нечто, ростом где-то около двух метров, может, и чуть ниже, но ненамного. Мне показалось, что он весь в черном, я не заметила, чтоб было что-то светлое. У нас в комнате горит ночник такой маленький, тускло светит, но разглядеть можно. Я резко от увиденного легла обратно на подушку и накрыла себя вместе с младшей дочей одеялом. И здесь на меня опять навалилось. С непривычки страх опять так меня обуял, что мама не горюй. Было то же самое, что и когда-то в той квартире. Но, немного погодя, все отпустило, и я в жутком состоянии пыталась уснуть. Доча, кстати, даже не проснулась. Видимо, на нее оно или он не действовал(о). А через пару дней у отца матери, у моей бабушки, взорвался газовый баллон, после чего она в больнице от ожогов умерла.И вот я теперь думаю, ведь это же домовой меня предупреждает таким образом. Просто я его не понимаю. И появился он в той квартире, может, и прежние жильцы тоже это чувствовали, но приняли за что-то иное и заповеди да иконки клеили. В этом доме мы первые жильцы, до нас никто не жил, поэтому, когда мы сюда въехали, я ещё подумала, что здесь-то точно того не будет, а оно, походу, со мной или за мной притащилось. Может, с кем тоже такое случается?

Ключевые слова: Домовой предупреждение авторская история

Другие, подобные истории: