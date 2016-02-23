Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Встреча у реки

Во время Великой Отечественной Войны это случилось. В одном селе по осени.
Время страшное, голодное и холодное, но ведь детство никто не отменял, вот и в этом селе одним тихим днем играла ребятня.

В окрестностях села была то ли разрушенная крепоcть с лазами, то ли что-то вроде разрушенных катакомб, выходивших с одной стороны к оврагу и устью реки. Вот это и было излюбленным местом для игр.
Рассказывал эту историю сам очевидец, в ту пору он был одним из тех ребят.

Пасмурный осенний день не в силах отменить планов детворы. И автор рассказа, играя, забегает в один из тех лазов и, то ли прячась, то ли убегая, летит стремглав сквозь проходы на другую сторону. И, вот же чудо, когда он выбрался из оврага, его ослепил яркий солнечный свет. Тепло стало так, что даже жарко. Не совсем понимая, откуда вдруг такая перемена, но каждой клеточкой радуясь внезапному теплу, он выходит на склон. И здесь, привыкнув к яркому свету, он вдруг замечает на берегу реки повозку и каких-то незнакомых ему людей. Испугавшись поначалу, но, поосторожничав и приглядевшись, он понимает, что это вовсе даже не немцы, а НАШИ. Вот только выглядят они немножко странновато, но, наверное, дело всё в одежде. Она была похожа на ту, что лежала у его бабушки в старинных сундуках.
Осмелев, парнишка решает к ним приблизиться. Вот его уже заметили, его уже зовут! Он подошел к незнакомцам (несколько мужчин и одна женщина) и понял, что они сделали привал, чтобы пообедать. Голодный мальчонка узрел нехитрую трапезу, показавшуюся ему на тот момент просто царским пиром. Женщина же, одетая во что-то длинное и странное, в свoю очередь заметившая нереальную худобу ребёнка и ошалелый взгляд, начала выспрашивать его, кто он, откуда и так далее. Беседы особой не получилось, поскольку он им говорил про войну и немцев, а у них только глаза округлились.
Всё это время несчастный ребёнок ел.
В результате (может, они решили, что он блаженный, может, еще что-то) вскоре отпустили они мальца с миром, а женщина на прощание всучила ему оставшиеся полбуханки свежего ржаного хлеба.

Он не бежал, он летел обратно. Хотел скорее рассказать, что там на берегу есть добрые люди.
Влетев опять в проход, он ласточкой выскочил на сторону села. Но что это? Нет никакого лета, нет никакого солнца. Моросит пакостный и промозглый дождик, холод снова продирает до костей. Жухлая трава и грязи по самое колено.
Его окружили друзья с вопросом, где же он был так долго, ведь они все его обыскались. Парнишка, слегка теряя самообладание, вручил хлеб товарищам, которые в полном недоумении уставились на друга. Но было то совсем недолго, так как самое вкуснейшее на свете яство поспешило в момент исчезнуть в тощих животах.
Мальчонка же, ни слова не говоря, рванул обратно в катакомбы, но стоит ли говорить, что на том конце оврага его ожидали лишь тот же понурый и осенний день со злым холодным ветром.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:26
Вчера, 23:26 by WestaПросмотров: 1 045Комментарии: 9
+22

Ключевые слова: Война село ребятня катакомбы люди женщина хлеб авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:29
+4
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1617|0)
Публикаций: 143
Комментариев: 1 126
Интересно! Хотя я много тоже читала подобного. Только не про петлю времени, а хрономиражи. Тоже возникает картинка из прошлого, все реально, только контакт с людьми из прошлого невозможен.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Westa
Сегодня, 00:04
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 20
Цитата: Lynx
Интересно! Хотя я много тоже читала подобного. Только не про петлю времени, а хрономиражи. Тоже возникает картинка из прошлого, все реально, только контакт с людьми из прошлого невозможен.
Плюс.


БлагоДарю.. Меня саму эта тема без преувеличения - завораживает)
Приходилось на практике сталкиваться с таким делом, как "параллелельная память события".. Два человека точно помнят совершенно разные детали одного и того же события.. И оба стопроцентно уверены в своей правоте))
Зарегистрирован: 12.02.2017
#3 написал: Калина74
Сегодня, 00:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (69|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 353
Какая же прекрасная история, похожая на сказку... sun
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 00:36
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2248|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 032
Интересно, если бы они решили, что он поехавший, и забрали бы его с собой, он бы так и остался с ним, в мире сундуков, длинных платьев и повозок, или его бы все равно рано или поздно выкинуло обратно в суровую действительность?
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#5 написал: Westa
Сегодня, 01:04
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 20
Цитата: Winnie-the-Pooh
Интересно, если бы они решили, что он поехавший, и забрали бы его с собой, он бы так и остался с ним, в мире сундуков, длинных платьев и повозок, или его бы все равно рано или поздно выкинуло обратно в суровую действительность?

Смотря что подразумевать под "действительностью", наверное..
Есть мнение, что прошлое, настоящее и будущее существует одномоментно в пространстве..
И это деление субъективно..

Мне нравится один пример с деревом и ротой солдат..
Суть его в том, что наше восприятие Времени будет различным в зависимости от того - стоим мы под деревом, когда мимо нас проходит рота солдат, или мы сидим на дереве и смотрим на всю роту сверху..

То есть в обычном положении (мы под деревом) мы видим, грубо говоря, трёх солдат - тот кто напротив нас, тот кто только что прошёл мимо нас и тот, кто приближается (настоящий момент, прошедший и будущий)..
Для нас они существуют только в пределах личной "видимости"..
Но стоит нам залезть на дерево, как мы видим всю роту целиком, где все три момента существуют одновременно..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#6 написал: Эвиллс
Сегодня, 06:55
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1423|2)
Публикаций: 82
Комментариев: 2 590
Это он удачно зашёл! Верю, что путешествия во времени возможны. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#7 написал: акжана
Сегодня, 07:19
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (466|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 558
Мальчик незаметно для себя на короткий промежуток времени оказался в параллельной реальности потом спокойно вернулся, причем в свою реальность и что удивительно в ту же точку временного потока, где ждали друзья. Обычно при таких явлениях происходит существенный сдвиг по времени. Хотя фиг знает эти аномалии, нет смысла копаться в них. Опасные такие явления. Пишут же, что сам великий Эйнштейн был близок к разгадке машины времени, но все же уничтожил свои положения теории общего поля и пришел в конце своей жизни к вере в Бога.
История интересная, вполне могла случиться, тем более в катакомбах, где возможно были аномальные зоны. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#8 написал: Talisha
Сегодня, 09:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (545|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 487
В войну пространственная ткань рвалась, как попало. Наверное, и временная тоже. Много всего происходило. Мальчонке повезло. +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#9 написал: Sweet_memory
Сегодня, 09:42
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Цитата: акжана
Мальчик незаметно для себя на короткий промежуток времени оказался в параллельной реальности потом спокойно вернулся, причем в свою реальность и что удивительно в ту же точку временного потока, где ждали друзья. Обычно при таких явлениях происходит существенный сдвиг по времени. Хотя фиг знает эти аномалии, нет смысла копаться в них. Опасные такие явления. Пишут же, что сам великий Эйнштейн был близок к разгадке машины времени, но все же уничтожил свои положения теории общего поля и пришел в конце своей жизни к вере в Бога.
История интересная, вполне могла случиться, тем более в катакомбах, где возможно были аномальные зоны. ПЛЮС

Интересно, не слышала про Эйнштейна =)) а где это почитать можно?
Зарегистрирован: 9.02.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.