Отряд самоубийц

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:24

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 161 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 02:24 by

Признаюсь честно о том, что я люблю спать. Для меня это не просто отключка на 5-6 часов, а ритуал, священнодействие! Как правило, мне снятся интересные, увлекательные сны, и если кто-то пытается будить меня, или мешать спать – я прихожу в неистовую ярость!В моей жизни был период, длившийся несколько недель, когда мои приключенческие сны сменились… изнурительными беседами.Я так и видела во сне, что человек подходит к моей кровати, садится на ее край (даже чувствовала, как матрац приминается) и начинает рассказывать о своей жизни.Посетители были разными, объединяло их то, что все были они самоубийцами.Меня несказанно раздражали эти визиты, даже во сне я ругалась, бурчала на них, мол, какого черта, я хочу смотреть захватывающие сны, а не слушать ваше нытье! Но они шли. Снова и снова, каждую ночь. А я просто лежала, ворчала и слушала, что еще оставалось?Как правило, рассказы были одни и те же. О каком-то происшествии, вызвавшем сильную душевную боль, о смерти, о том, что теперь они вынуждены бродить в этом слое, уровне пространства, бесконечно переживать свои эмоции снова и снова и только надеяться уйти дальше. На мой резонный вопрос, мол, а я-то чем могу помочь, они отвечали, что просто хотят, чтобы их выслушали, чтобы их поняли.В общем, надоели они мне до ужаса.Хорошо запомнился только один молодой человек, совсем еще мальчик, может, старшеклассник, судя по виду. Сказал, что его зовут Антоном, пытался меня убедить, что он всего-лишь сноубордист, что он не самоубийца! Что спортсмены-экстремалы не должны бродить в этом слое так долго, что он здесь по ошибке, что он не хотел, не виноват. Чуть не до слез меня убеждал. А мне-то что? Мне все равно, лишь бы он ушел поскорее (да, вот такая я черствая и бесчувственная во сне). Антон приходил несколько ночей подряд, я слушала, спорила, ругалась... Однажды он сам разозлился.- Пошли, покажу! - говорит.Взял меня за руку и повел из моей квартиры, находящейся на восьмом этаже, на девятый этаж. Указал рукой на стену возле одной двери, мол, смотри! На стене маркером красовалось: «Антон + Катя».Всему приходит конец, и мой сон снова вернулся в норму.Однажды я решила то ли из любопытства, то ли для очистки совести подняться на этаж выше своего. Ранее я на девятом этаже своего подъезда не бывала. Возле одной из дверей и правда красовалась надпись, которую я видела во сне. Маркер явно пытались смыть, но следы остались.

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