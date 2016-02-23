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Истории из жизни / Сны

Отряд самоубийц

Признаюсь честно о том, что я люблю спать. Для меня это не просто отключка на 5-6 часов, а ритуал, священнодействие! Как правило, мне снятся интересные, увлекательные сны, и если кто-то пытается будить меня, или мешать спать – я прихожу в неистовую ярость!

В моей жизни был период, длившийся несколько недель, когда мои приключенческие сны сменились… изнурительными беседами.
Я так и видела во сне, что человек подходит к моей кровати, садится на ее край (даже чувствовала, как матрац приминается) и начинает рассказывать о своей жизни.
Посетители были разными, объединяло их то, что все были они самоубийцами.
Меня несказанно раздражали эти визиты, даже во сне я ругалась, бурчала на них, мол, какого черта, я хочу смотреть захватывающие сны, а не слушать ваше нытье! Но они шли. Снова и снова, каждую ночь. А я просто лежала, ворчала и слушала, что еще оставалось?
Как правило, рассказы были одни и те же. О каком-то происшествии, вызвавшем сильную душевную боль, о смерти, о том, что теперь они вынуждены бродить в этом слое, уровне пространства, бесконечно переживать свои эмоции снова и снова и только надеяться уйти дальше. На мой резонный вопрос, мол, а я-то чем могу помочь, они отвечали, что просто хотят, чтобы их выслушали, чтобы их поняли.
В общем, надоели они мне до ужаса.

Хорошо запомнился только один молодой человек, совсем еще мальчик, может, старшеклассник, судя по виду. Сказал, что его зовут Антоном, пытался меня убедить, что он всего-лишь сноубордист, что он не самоубийца! Что спортсмены-экстремалы не должны бродить в этом слое так долго, что он здесь по ошибке, что он не хотел, не виноват. Чуть не до слез меня убеждал. А мне-то что? Мне все равно, лишь бы он ушел поскорее (да, вот такая я черствая и бесчувственная во сне). Антон приходил несколько ночей подряд, я слушала, спорила, ругалась... Однажды он сам разозлился.
- Пошли, покажу! - говорит.
Взял меня за руку и повел из моей квартиры, находящейся на восьмом этаже, на девятый этаж. Указал рукой на стену возле одной двери, мол, смотри! На стене маркером красовалось: «Антон + Катя».

Всему приходит конец, и мой сон снова вернулся в норму.
Однажды я решила то ли из любопытства, то ли для очистки совести подняться на этаж выше своего. Ранее я на девятом этаже своего подъезда не бывала. Возле одной из дверей и правда красовалась надпись, которую я видела во сне. Маркер явно пытались смыть, но следы остались.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 02:24 by Восьмая теньПросмотров: 161Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Сон самоубийца сноуборд экстремальный спорт раздражение подъезд надпись авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 02:26
+2
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 1 105
Зря ворчала, Тень) они знают, что ты спишь и никуда не денешься, значит, все - слушай. А парня жаль. В какой-то момент жизни ты, получается, была как проводник.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: xaruda
Сегодня, 03:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 24
Класс! Как-же это все интересно!
Зарегистрирован: 24.01.2017
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