Handmade

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:06

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 779 Комментарии: 12 +14 Вчера, 20:06 by

Недавно я позвонила своей знакомой, чтобы поздравить с очередным праздником, и услышала любопытные новости.Но сперва напишу, с чего все началось.Каждый снимает стресс по-своему. Лично меня очень успокаивает вязание. Я не из тех мастериц, кто за вечер свяжет шапку, а за неделю пальто, но пара-тройка рядов вечерами позволяют мне привести мысли в порядок, а если повезет, то в итоге я получу еще и весьма симпатичную, уникальную вещицу.Зная о моем вялом увлечении, знакомая попросила связать ей свитер. Я честно предупредила, что вязать буду долго, но так как денег я не брала, то мы сошлись на этом.В итоге я "мучила" бедный свитерок месяцев десять со своим-то темпом. Он получился даже лучше, чем можно было представить, и знакомая радостно приняла его из моих рук.За эти десять месяцев в моей жизни было много перемен: смена работы, развод, продажа и покупка недвижимости, знакомство с замечательным человеком, новое замужество и вскоре переезд в другой город. Отдать рукоделие я успела перед самым отъездом.В итоге из разговора со своей знакомой я выяснила: она неожиданно развелась с мужем, сменила работу, переехала в другой, соседний город, купив там квартиру. И снова вышла замуж.Совпадение? Не думаю.Могла ли я случайно "завязать" в свитер свои мысли и переживания, свое эмоциональное состояние? Знакомая, нося сделанную мной вещь, почти полностью повторила мою судьбу за период изготовления вещи, за исключением последовательности событий.Недаром издавна наши предки вязали, вышивали и плели обереги для своих родных и близких. Возможно, с узлами мы действительно вплетаем в вещь определенное намерение, настрой, образ мыслей? Пусть даже и бессознательно.P .S. У нас обеих все хорошо, все перемены в итоге оказались к лучшему, хоть и не были простыми.

Ключевые слова: Совпадение вязание handmade свитер судьба знакомая авторская история

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