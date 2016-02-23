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Истории из жизни

Handmade

Недавно я позвонила своей знакомой, чтобы поздравить с очередным праздником, и услышала любопытные новости.
Но сперва напишу, с чего все началось.

Каждый снимает стресс по-своему. Лично меня очень успокаивает вязание. Я не из тех мастериц, кто за вечер свяжет шапку, а за неделю пальто, но пара-тройка рядов вечерами позволяют мне привести мысли в порядок, а если повезет, то в итоге я получу еще и весьма симпатичную, уникальную вещицу.
Зная о моем вялом увлечении, знакомая попросила связать ей свитер. Я честно предупредила, что вязать буду долго, но так как денег я не брала, то мы сошлись на этом.
В итоге я "мучила" бедный свитерок месяцев десять со своим-то темпом. Он получился даже лучше, чем можно было представить, и знакомая радостно приняла его из моих рук.
За эти десять месяцев в моей жизни было много перемен: смена работы, развод, продажа и покупка недвижимости, знакомство с замечательным человеком, новое замужество и вскоре переезд в другой город. Отдать рукоделие я успела перед самым отъездом.

В итоге из разговора со своей знакомой я выяснила: она неожиданно развелась с мужем, сменила работу, переехала в другой, соседний город, купив там квартиру. И снова вышла замуж.
Совпадение? Не думаю.
Могла ли я случайно "завязать" в свитер свои мысли и переживания, свое эмоциональное состояние? Знакомая, нося сделанную мной вещь, почти полностью повторила мою судьбу за период изготовления вещи, за исключением последовательности событий.
Недаром издавна наши предки вязали, вышивали и плели обереги для своих родных и близких. Возможно, с узлами мы действительно вплетаем в вещь определенное намерение, настрой, образ мыслей? Пусть даже и бессознательно.

P .S. У нас обеих все хорошо, все перемены в итоге оказались к лучшему, хоть и не были простыми.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:06
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 20:06 by Восьмая теньПросмотров: 779Комментарии: 12
+14

Ключевые слова: Совпадение вязание handmade свитер судьба знакомая авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 20:08
+4
Онлайн
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Комментариев: 1 095
10 месяцев - это срок. За такое время, что угодно можно в подарок вплести. Недаром говорят: "Человек душу вкладывает". Так и есть.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Восьмая тень
Вчера, 20:18
+6
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Комментариев: 325
Не зря может говорят, что рукоделие относится к древнейшей бытовой магии. anguished как и приготовление пищи или уборка в доме.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#3 написал: Lynx
Вчера, 20:19
+5
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1581|0)
Публикаций: 139
Комментариев: 1 095
Цитата: Восьмая тень
Не зря может говорят, что рукоделие относится к древнейшей бытовой магии. Женской магии anguished


Поэтому все женСЧины - ведьмы sweat_smile
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#4 написал: Восьмая тень
Вчера, 20:21
+3
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Публикаций: 35
Комментариев: 325
Цитата: Lynx


Поэтому все женСЧины - ведьмы sweat_smile

Более или менее laughing
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#5 написал: Talisha
Вчера, 20:22
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 32
Комментариев: 1 460
Ну естественно, мы вкладываем свою энергию во всё, что творим, так и создаются обереги, талисманы и предметы силы. И прежде чем купить хенд-мейд, стоит прислушаться к своей интуиции - подходит тебе эта вещь и её суть или нет? +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#6 написал: Восьмая тень
Вчера, 20:31
+5
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Публикаций: 35
Комментариев: 325
Продолжу свою мысль : меня осенило. Может именно потому домашние дела - издревле женская обязанность, как хранительницы очага. Она свою энергию и душу вкладывает в жилище, чистит от негатива и наполняет любовью даже если не осознает этого.
Я кажется только что стала ответственнее относиться к домашним делам )))
Такую магию кому попало не доверишь smile
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#7 написал: Snejnay
Вчера, 22:24
+3
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Репутация: (69|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 95
Вывязывают что угодно. Есть привороты таким способом, дороги намеченные - да много чего можно вывязать особенно если снабдить сие занятие нужными заговорами и молитвами. У вас скорее это получилось бессознательно. +
Зарегистрирован: 14.10.2016
#8 написал: Восьмая тень
Вчера, 22:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 325
Цитата: Snejnay
Вывязывают что угодно. Есть привороты таким способом, дороги намеченные - да много чего можно вывязать особенно если снабдить сие занятие нужными заговорами и молитвами. У вас скорее это получилось бессознательно. +

Абсолютно бессознательно. Я конечно слышала о таком, но сама не сталкивалась и не верила особо. А сейчас крепко призадумалась.
Слава богу все благополучно кончилось.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#9 написал: Tigger power
Вчера, 23:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 219
Да уж) даже блюдо приготовленное за пол часа несет в себе определенный заряд (обычно бульон лечебный получается хорошо), а уж вещь 10 месяцев вязанная, с думами-мыслями -это что-то, не зря говорят, что даже зашивать ничего нельзя позволять чужим людям +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
#10 написал: Восьмая тень
Вчера, 23:16
+2
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Репутация: (112|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 325
Цитата: Tigger power
Да уж) даже блюдо приготовленное за пол часа несет в себе определенный заряд (обычно бульон лечебный получается хорошо), а уж вещь 10 месяцев вязанная, с думами-мыслями -это что-то, не зря говорят, что даже зашивать ничего нельзя позволять чужим людям +++++++

Бульон это еще и вода, а на воду наговоры очень распространены. Особенно с помешиванием.
У меня с юности привычка перед водно-помывочными процедурами бормотать на тему того, что пусть вода смоет боль и усталость, даст здоровье, молодость и красоту. То ли из-за этого, то ли потому, что плане наследственности гены у меня неплохие, но в свои почти 30 я выгляжу года на 22-24 ))да еще внешность своеобразная, детское какое-то выражение лица, у тех, кто впервые меня видит и возраст узнает, вообще диссонанс ))
Вон недавно старшеклассник со мной в электричке пытался познакомиться, узнавал в 11 я классе или уже закончила школу smile на работу устраиваться правда непросто. На должности я претендую высокие и по-мужски серьезные, а внешность иногда мешает. Приходится очки надевать для серьезности )
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#11 написал: Tigger power
Вчера, 23:23
+1
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 219
smile То же самое, мы когда с мужем и сыном вместе где то отдыхаем, ну или просто находимся, нас с сыном люди воспринимают как детей моего мужа, он бяка злится) а мне уж 40, о как)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
#12 написал: Восьмая тень
Вчера, 23:30
+1
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Репутация: (112|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 325
Цитата: Tigger power
smile а мне уж 40, о как)))

Вот и распрекрасно )главное не выходить из образа. Как в каком -то стишке читала - строчки в паспорте - только строчки, хвала богам что не на граните laughing
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
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