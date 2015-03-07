6:38, или Бег на месте

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 16:17

Восьмая тень Просмотров: 968 Комментарии: 21 +16 Сегодня, 16:17 by

Прошу прощения за затянутую предысторию, но она важна для понимания возможных причин произошедшего.Когда мне было лет 18, наша семья попала в очень затруднительную ситуацию. От отца уже много лет не было известий, а мама легла на, казалось бы, простую операцию с минимальным вмешательством, но она обернулась трехнедельной реанимацией, заражением крови (а группа крови у нее IV Rh-, что вызвало дополнительные проблемы) и двухмесячным восстановлением после. Финансовое благополучие наше оставляло желать лучшего в те времена, а на операцию мама брала небольшой кредит, который тоже надо было выплачивать.Брат заканчивал школу, я училась на 3 курсе очно (благо с 3 курса студентам шли навстречу и занятия передвигали ближе к вечеру) и незадолго до описанных событий устроилась работать на один завод со свободным графиком, чтоб получать хоть какой-то стаж и деньги.Из-за произошедшего с мамой я была вынуждена начать работать полный день, с 7 утра до 16 дня (остальные работники подходили примерно в 7:30-7:45, я специально написала заявление начинать рабочий день как можно раньше, чтоб успевать ездить в университет). С 16:30 до 21:00 я была на учебе, потом, чтоб хоть немного еще заработать на все платежи и еду, шла мыть полы в ближний к дому крошечный магазинчик. С 12 до 2 ночи я спала, потом 2 часа занималась учебой, ложилась снова, а в 5:30 снова вставала на работу, потому что снимать цех с сигнализации я должна была не позднее 6:45.Естественно, через пару месяцев в таком режиме я стала больше похожа на нежить, чем на нормального человека, спать всегда хотелось даже больше, чем есть.Тогда все и случилось.Я, как обычно, прошла через проходную завода около 6:35, и примерно 8 минут у меня уходило, чтоб добраться по территории до нашего цеха. Идти нужно было прямо до старых железнодорожных путей, не переходя, свернуть направо и пройти еще около 200 метров.На дворе январь, морозец прихватывает, тесное пальто, которое я носила с 12 лет, неприятно давит подмышками, ноги периодически скользят по накатанной дороге. Я вижу перед собой рельсы и иду к ним, иду, иду… и не приближаюсь! В это время на территории почти не бывает людей и освещение весьма скудное, но я точно понимала, что не сплю. Смотрю на свои электронные часы – 6:38. Иду дальше. И остаюсь на месте! Трудно сказать, сколько я так шла, в какой-то момент меня охватил настоящий ужас. Часы упорно показывали 6:38. Может, прошло 20 минут, а может, и целый час. Я ужасно вымоталась от этой ходьбы, но рельсы не приближались, я шла и оставалась на месте. Тогда я взмолилась про себя, что я смогу, что я выдержу, что не буду жаловаться на судьбу. Что мама выживет, что я справлюсь и с работой, и с учебой, что с голоду мы с братом не погибнем. Я обещала снова и снова, что мне хватит сил пройти этот участок жизненного пути.Вдруг я оказалась у самых рельсов и после благополучно добралась до цеха. Зрение у меня не очень хорошее, и я в основном смотрела под ноги, но, судя по всему, мир снова зажил в привычном ритме. Часы показали 6:39.Мама поправилась, финансовое положение семьи вскоре стабилизировалось. Брат доучился, сдал экзамены и поступил на престижный факультет. А я еще раз перечитала так любимый мной роман Кира Булычева «Старый год» (по мне, так он страшнее любых Лангольеров) и твердо решила больше не жаловаться на судьбу и идти до конца, что бы ни произошло.

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