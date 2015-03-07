Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

6:38, или Бег на месте

Прошу прощения за затянутую предысторию, но она важна для понимания возможных причин произошедшего.
Когда мне было лет 18, наша семья попала в очень затруднительную ситуацию. От отца уже много лет не было известий, а мама легла на, казалось бы, простую операцию с минимальным вмешательством, но она обернулась трехнедельной реанимацией, заражением крови (а группа крови у нее IV Rh-, что вызвало дополнительные проблемы) и двухмесячным восстановлением после. Финансовое благополучие наше оставляло желать лучшего в те времена, а на операцию мама брала небольшой кредит, который тоже надо было выплачивать.
Брат заканчивал школу, я училась на 3 курсе очно (благо с 3 курса студентам шли навстречу и занятия передвигали ближе к вечеру) и незадолго до описанных событий устроилась работать на один завод со свободным графиком, чтоб получать хоть какой-то стаж и деньги.
Из-за произошедшего с мамой я была вынуждена начать работать полный день, с 7 утра до 16 дня (остальные работники подходили примерно в 7:30-7:45, я специально написала заявление начинать рабочий день как можно раньше, чтоб успевать ездить в университет). С 16:30 до 21:00 я была на учебе, потом, чтоб хоть немного еще заработать на все платежи и еду, шла мыть полы в ближний к дому крошечный магазинчик. С 12 до 2 ночи я спала, потом 2 часа занималась учебой, ложилась снова, а в 5:30 снова вставала на работу, потому что снимать цех с сигнализации я должна была не позднее 6:45.
Естественно, через пару месяцев в таком режиме я стала больше похожа на нежить, чем на нормального человека, спать всегда хотелось даже больше, чем есть.
Тогда все и случилось.
Я, как обычно, прошла через проходную завода около 6:35, и примерно 8 минут у меня уходило, чтоб добраться по территории до нашего цеха. Идти нужно было прямо до старых железнодорожных путей, не переходя, свернуть направо и пройти еще около 200 метров.
На дворе январь, морозец прихватывает, тесное пальто, которое я носила с 12 лет, неприятно давит подмышками, ноги периодически скользят по накатанной дороге. Я вижу перед собой рельсы и иду к ним, иду, иду… и не приближаюсь! В это время на территории почти не бывает людей и освещение весьма скудное, но я точно понимала, что не сплю. Смотрю на свои электронные часы – 6:38. Иду дальше. И остаюсь на месте! Трудно сказать, сколько я так шла, в какой-то момент меня охватил настоящий ужас. Часы упорно показывали 6:38. Может, прошло 20 минут, а может, и целый час. Я ужасно вымоталась от этой ходьбы, но рельсы не приближались, я шла и оставалась на месте. Тогда я взмолилась про себя, что я смогу, что я выдержу, что не буду жаловаться на судьбу. Что мама выживет, что я справлюсь и с работой, и с учебой, что с голоду мы с братом не погибнем. Я обещала снова и снова, что мне хватит сил пройти этот участок жизненного пути.
Вдруг я оказалась у самых рельсов и после благополучно добралась до цеха. Зрение у меня не очень хорошее, и я в основном смотрела под ноги, но, судя по всему, мир снова зажил в привычном ритме. Часы показали 6:39.

Мама поправилась, финансовое положение семьи вскоре стабилизировалось. Брат доучился, сдал экзамены и поступил на престижный факультет. А я еще раз перечитала так любимый мной роман Кира Булычева «Старый год» (по мне, так он страшнее любых Лангольеров) и твердо решила больше не жаловаться на судьбу и идти до конца, что бы ни произошло.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17 by Восьмая теньПросмотров: 968Комментарии: 21
+16

Ключевые слова: Стресс завод цех работа время часы авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Ворона
Сегодня, 16:38
+9
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Реальная составляющая произвела бОльшее впечатление. Вы - молодец!
Зарегистрирован: 7.03.2015
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 16:42
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 302
Ну да, бывали разные времена.
Но вот реально жутко было так застрять. И по щекам себя била, и дышала в разном темпе.
Думала крыша съехала.
Я как спортсменка очень хорошо чувствую время и минуту в уме отсчитаю точно в любой ситуации, так вот там я бежала не менее 20 минут, как могу судить.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#3 написал: Optisza
Сегодня, 16:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Возможно галлюцинации из-за недосыпа. Пару раз и у меня было такое, спал, спал, проснулся а время то же. А история очень сильная! Плесек поставил :3
Зарегистрирован: 1.02.2017
#4 написал: Восьмая тень
Сегодня, 16:54
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 302
Насчет галлюцтнаций не удивлюсь конечно , учитывая состояние, но спать при беге на каблуках по скользкой и плохо освещенной зимней дороге - это даже для меня слишком круто ))
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#5 написал: marlin
Сегодня, 17:23
+4
Группа: Посетители
Репутация: (447|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 494
Не хочу обидеть автора, Вы большая молодец, и видимо хороший человек, но мистики снова нет в очередной истории, которую я читаю. В разделе стало нечего читать, и он стал историями о быте людей и изливанием души. В этом конечно нет ничего плохого, но читаешь мистические истории все же. Думаю плюсануть, я не жмот, и не от сердца отрываю плюс, тем более хорошим людям, но охото мистики, а не жизненных потрясений, кои имеются в жизни каждого wink
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#6 написал: Восьмая тень
Сегодня, 17:27
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 302
Цитата: marlin
Не хочу обидеть автора, Вы большая молодец, и видимо хороший человек, но мистики снова нет в очередной истории, которую я читаю. В разделе стало нечего читать, и он стал историями о быте людей и изливанием души. В этом конечно нет ничего плохого, но читаешь мистические истории все же. Думаю плюсануть, я не жмот, и не от сердца отрываю плюс, тем более хорошим людям, но охото мистики, а не жизненных потрясений, кои имеются в жизни каждого wink

Если выбросить бытовуху, то останется красочнейшая история " по-моему я попала во временную петлю. конец ".
Потрясений кстати в рассказе никаких нет. В моей ситуации нет необычного, я всего лишь пояснила причины психологического состояния.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#7 написал: marlin
Сегодня, 17:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (447|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 494
Цитата: Восьмая тень
Цитата: marlin
Не хочу обидеть автора, Вы большая молодец, и видимо хороший человек, но мистики снова нет в очередной истории, которую я читаю. В разделе стало нечего читать, и он стал историями о быте людей и изливанием души. В этом конечно нет ничего плохого, но читаешь мистические истории все же. Думаю плюсануть, я не жмот, и не от сердца отрываю плюс, тем более хорошим людям, но охото мистики, а не жизненных потрясений, кои имеются в жизни каждого wink

Если выбросить бытовуху, то останется красочнейшая история " по-моему я попала во временную петлю. конец ".
Потрясений кстати в рассказе никаких нет. В моей ситуации нет необычного, я всего лишь пояснила причины психологического состояния.

Вот именно, что психологического состояния на этот период времени;)
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 17:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 408
Вы большая умница и молодец!
Вспомнилось, как я тоже с мамой мыла полы (это третья ее работа была, так сказать - вечерняя), чтобы хоть как-то поддержать штаны.
Выжили. пережили. сейчас все - слава Богу!
Пройти через такие трудности и остаться человеком в полном уме и здравом рассудке (по вашим комментам и историям сужу)- жму руку! многие на этой почве озлобляются на весь мир и начинают мыслить примитивно!
не исключена временная петля. так же не исключена галюцинация от переутомления.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#9 написал: M717
Сегодня, 18:01
+6
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 586
Цитата: marlin
но охото мистики

А мне наоборот, по душе реальные рассказы реальных людей, которые описывают сюрреалистические ситуации, рвущие шаблоны. А многочисленные ремейки на тему "Меня изнасиловал придушил Домовой", и аналогичные, порядком уже поднадоели))
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
#10 написал: Ананда
Сегодня, 18:12
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (127|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 273
Цитата: Восьмая тень
но спать при беге на каблуках по скользкой и плохо освещенной зимней дороге - это даже для меня слишком круто ))

брат рассказывал, когда в армейке служил у них был бег с нагрузкой по пересечённой местности. На братухе 25 кг всякой хрени, бегут они, так он на бегу умудрился уснуть. Спл и бежал, бедолага, всё с открытыми глазами. Ему тоже казалось, что цель, которую он перед собой видит, ни на метр не приближается))) Эх, Мила,молодец ты, сильная, волевая. Респект тебе,подруга и + за стори
Зарегистрирован: 26.07.2010
    
#11 написал: M717
Сегодня, 18:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 586
Цитата: Ананда
Ему тоже казалось, что цель, которую он перед собой видит, ни на метр не приближается

Вот была тоже такая версия, но битье себя по лицу - это лучший способ отделить сон от яви. Может, какое-то промежуточное состояние, спровоцированное недосыпом.... Как то в 2005 году, в ноябре пришлось мне одному срочно ехать из Новосиба в Иркутск. чтобы ночью не заснуть за рулем, также лупил себя по лицу, открыл окно (-25С), орал песни. Чувствительный самоудар по харе в реал очень даже резво возвращает))
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
#12 написал: SHINJIRO
Сегодня, 18:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 227
Тяжёлая жизнь у Вас была.Сочувствую.За рассказ плюс.
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#13 написал: Восьмая тень
Сегодня, 18:59
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 302
Спасибо всем.
Жизнь не сказать что тяжелая, у всех свои удачи и неудачи были.
Тяжело переносится то, к чему не готов.
Меня тогда ситуация эта реально напугала, я конечно по молодости лет себя жалела, что вот так детство оборвалось внезапно.
А после этой ситуации пообещала себе не жаловаться.
В конце концов жизнь полосатая ))) и белых полос тоже много.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#14 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 665
Да, сильная стори и такая жизненная, себя немножко вспоминаю, тоже было тяжело в то время, вечный недосып, нервы, стресс. Понимаю Вас, Автор. Но, все-таки интересно, почему на месте стояли и, как бы, шли, первый раз о таком явлении слышу! Ловите плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#15 написал: Восьмая тень
Сегодня, 19:22
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 302
Спасибо.
Может кто статистикой событий интересуется для разных регионов. Или возраста / пола участников.
Это же какую научную работу можно написать! Хотя бы по психиатрии ))) неважно.
Жаль на карте отметиться нельзя )

Цитата: Ананда
Цитата: Восьмая тень
но спать при беге на каблуках по скользкой и плохо освещенной зимней дороге - это даже для меня слишком круто ))

брат рассказывал, когда в армейке служил у них был бег с нагрузкой по пересечённой местности. На братухе 25 кг всякой хрени, бегут они, так он на бегу умудрился уснуть. Спл и бежал, бедолага, всё с открытыми глазами. Ему тоже казалось, что цель, которую он перед собой видит, ни на метр не приближается))) Эх, Мила,молодец ты, сильная, волевая. Респект тебе,подруга и + за стори

Ларис, ну что лес, что горы, любые крупные объекты кажутся, вот они рядом. А чешешь и чешешь до них, потому как зрение и восприятие подводит.
А мне то идти было ну метров может 250 до рельсов этих, хожено и посчитано все.
Я тоже о таком не слышала особо раньше.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#16 написал: Talisha
Сегодня, 21:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (517|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 447
От недосыпа и тяжёлого морального состояния случилось состояние измененного сознания, а в нём время, и пространство могут искажаться. Главное вовремя выйти из него. И тут бить себя не поможет, тут с сознанием надо работать. Вот когда вы встряхнулись морально и поменяли отношение к жизненным событиям - вот тогда у вас и восприятие поменялось на привычное, человеческое, и время с пространством обрели границы. +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#17 написал: Летяга
Сегодня, 21:15
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (5014|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 4 972
Всё уже обсудили, всё написали. Я выскажусь в пользу мистичности истории. Вот для меня мистика - это в первую очередь изменение восприятия и осознания отдельно взятого индивида или целой группы. С этой точки зрения мистика в истории на лицо. Изменилось осознание - осознали то, что всегда было под носом, но не замечалось; изменилось восприятие - и мир вокруг стал иным, существующим по иным законам.
Начала описывать свою гипотезу "что это было", но запуталась в формулировках facepalm
Так что просто плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#18 написал: Melnik
Сегодня, 21:18
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Я тоже о таком не слышала особо раньше.[/quote
Цитата: Ананда
Цитата: Восьмая тень
но спать при беге на каблуках по скользкой и плохо освещенной зимней дороге - это даже для меня слишком круто ))

брат рассказывал, когда в армейке служил у них был бег с нагрузкой по пересечённой местности. На братухе 25 кг всякой хрени, бегут они, так он на бегу умудрился уснуть. Спл и бежал, бедолага, всё с открытыми глазами. Ему тоже казалось, что цель, которую он перед собой видит, ни на метр не приближается))) Эх, Мила,молодец ты, сильная, волевая. Респект тебе,подруга и + за стори


Да, в армейке много интересного, связанного со сном происходило) Позже выложу что-нибудь)

Восьмая тень, мое почтение, как всегда бесподобно +
Зарегистрирован: 31.01.2017
#19 написал: Восьмая тень
Сегодня, 21:26
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 302
Спасибо, друзья.
Кто -то скажет, что мои истории скучные и не страшные, но надеюсь, они будут интересны тем, кто как и я интересуется загадками мироздания и "бытовой " мистикой.
Как раз сегодня выяснила еще одно любопытное совпадение ( или закономерность ).
Опишу как найдет вдохновение.
Всем желаю добрых и спокойных дней / ночей )) о мистике таки приятней читать в теплом кресле, чем участвовать crazy
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#20 написал: Восьмая тень
Сегодня, 21:37
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 302
Цитата: Optisza
Возможно галлюцинации из-за недосыпа. Пару раз и у меня было такое, спал, спал, проснулся а время то же. А история очень сильная! Плесек поставил :3

У меня однажды был зверский недосып, села в кресло, посмотрела на часы и на минутку прикрыла глаза. Открыла - 5 минут прошло всего, вот же я здорово выспалась, уже поверила в методику Да Винчи ( как известно, он спал по 15 минут каждые 4 часа ).
Правда скоро я убедилась, что на самом деле прошли 1 сутки +5 минут laughing
Вот что значит устать )
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#21 написал: Melnik
Сегодня, 21:57
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: Восьмая тень
Цитата: Optisza
Возможно галлюцинации из-за недосыпа. Пару раз и у меня было такое, спал, спал, проснулся а время то же. А история очень сильная! Плесек поставил :3

У меня однажды был зверский недосып, села в кресло, посмотрела на часы и на минутку прикрыла глаза. Открыла - 5 минут прошло всего, вот же я здорово выспалась, уже поверила в методику Да Винчи ( как известно, он спал по 15 минут каждые 4 часа ).
Правда скоро я убедилась, что на самом деле прошли 1 сутки +5 минут laughing
Вот что значит устать )



Работал продавцом давно еще, и после дневной смены остались в ночь менять экспозиции и т.п. Ну больше 24 часов без сна, кофе+энергетики, спать лег дома днем уже. Просыпаюсь, темнота такая, как утром бывает и у меня в голове значит звоночек - проспал на работу! Бегом оделся, выбежал, очнулся уже на остановке, когда мне позвонили родители. Был вечер того же самого дня, меня не смутил ни народ, спокойно гуляющий, ничего)
Зарегистрирован: 31.01.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.