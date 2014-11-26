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Истории из жизни

Станичные рассказы: вечера на хуторе

Итак, произошло все это пару-тройку лет назад, все в то же станице летом. Случилась эта история с сыном нашего атамана, Серега его зовут. Тогда он закончил десятый класс, учился в городе, там же и работал, а в начале июля у него был отпуск, как полагается на две недели, а после этого отпуска он уволился с работы: время, условленное в договоре, закончилось. Так вот, так как сын у атамана вернулся с учебы после года отсутствия живой, здоровый, то, конечно, надо его встретить, как того велит обычай. А это значит: баня, застолье и всеобщее веселье. Получается, случай аля "Тарас Бульба", только без "кулаков" при встрече.

Собралась вся семья, пригласили соседей, вынесли на улицу стол, накрыли белой скатертью, растопили баню - красота. Вечер еще выдался не особо жарким. Посидели, поделились последними новостями, все что-нибудь друг другу рассказывали, все веселились. И под вечер уже пошли в баню. Попарились, всем хорошо, всё хорошо, лепота-а. Разошлись все по домам уже далеко за полночь. А когда в доме атамана все легли спать, Сергей вдруг вспомнил, что крестик свой оставил на полке в предбаннике. Он оделся и, шатаясь от усталости да еще от какого-никакого выпитого алкоголя, пошел в баню по дорожке. Дорожка там прямая и чуток под уклон идет, а рядом, кроме бани, на том бугорке построек нет, поэтому света луны вполне хватало, чтобы было все видно, даже фонарь не нужен.

Так вот, идет наш герой по направлению к бане, и, когда подошел довольно близко, увидел, что дверь чуть-чуть приоткрыта, а из щелки свет обычной электрической лампочки льется. Могли, конечно, забыть закрыть дверь и свет выключить, но странно это. Ну и ладно, значит, сейчас не придется лазить в потемках, чтобы найти выключатель, а потом крестик.

Зашел Сергей в предбанник, взял крестик, выключил свет, хотел уже закрыть дверь, только услышал, будто шепот из-за двери в парилке. Попытался открыть дверь, не получилось. Дверь не поддается. Попытался снова - безрезультатно. Включил свет, и все снова стихло. Сергей постоял, почесал в затылке и не нашел ничего лучшего, кроме как окликнуть тех, кто в парилке. Окликнул, но никто не ответил.

А крестик он все это время в руке держал, неудобно ведь его спросонья надевать, да в бане к тому же, где зеркала нет, и при не особо хорошем освещении. Положил крестик обратно на полку, дернул дверь снова, и она поддалась. Открыл Сергей дверь, а там ничего особенного, все как было, так и осталось с их последнего посещения бани. Никого нет, одиноко остывающая парилка, в углу угольки тлеют, ничего необычного. Но на всякий случай решил взглянуть под полки. Закрыл дверь, чтобы некий возможный недоброжелатель просто так не смог проскользнуть за спиной у Сереги. Посмотрел под полками - никого. Собрался уже уходить, только его отвлек резкий пшик из угла, где угольки тлели. Обернулся, еще пару раз угольки пшикнули, и все осталось как прежде. "Ясно, - думает Серега, - вот что я слышал из предбанника". Развернулся, толкнул дверь, а она опять не поддается. "Да что за магия", - думает Серега. Толкнул дверь еще раз. Не поддается. Не мог же он дверь так захлопнуть, чтобы ее потом открыть было невозможно. Тут рядом с ним в стену что-то ударилось. Он обернулся, посмотрел на пол, а там лежит уголек. Тут в него полетел прямо-таки батальный огонь из угольков.

"Не помню зачем, но зачем-то я поймал один из угольков, летевших в меня, - так сказал Серега, когда рассказывал мне эту историю. - Зато потом дверь все-таки открылась". Он пулей вылетел из парилки, каким-то чудом успел при этом не забыть и захватить с собой крестик. Но даже когда он выбежал из бани, в него все равно продолжали лететь угольки. Серега, когда подбегал к дому, начал креститься. А когда залетел в дом, прыгнул под иконы в красном уголке и так и просидел там до рассвета, пока не проснулась мать. Он ей рассказал о всех своих ночных приключениях на что она ответила: "Понимаешь теперь, почему не надо в баню после заката ходить?"

"А тот уголек, который я еще в бане поймал, я так и держал до утра в руке, потом только положил в пепельницу, откуда чуть позже забрал. Странно, что ожогов от этого уголька особо не было, были только такие легкие, вроде тех, что можно получить, на долю секунды прикоснувшись к сковородке, стоящей на огне. Я этот уголек в платок завернул и с собой все лето носил. И все лето он чуть теплый был, как будто до конца не остыл, но при этом уже не жегся. Не знаю, из-за уголька ли это или нет, но когда мы с палатками выходили в поход, ночью же, знаешь, в палатке в степи холодно, а в палатке, где я был, там всегда такая комфортная температура была, можно было даже без спальника спать. Вроде как тепло и не душно при этом, потому что палатка всеми ветрами могла продуваться. Только вот в конце того лета я уголек тот потерял. Что странно, так это когда мы как-то на выходных в сентябре в поход вышли, то без этого уголька в палатке было все так же холодно вечером. Только под утро она согревалась от нашего дыхания".

Вот так вот. Не знаю, насколько это правдивая история. Меня там не было, я могу судить только по рассказам. Но все же это сайт мистических историй, и эта является таковой. Надеюсь, всем вам она понравилась. Спасибо за прочтение!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:02
Сегодня, 18:02 by Волк1Просмотров: 841Комментарии: 14
+20

Ключевые слова: Баня уголек дверь крестик ночь поход палатка лето авторская история

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Комментарии

#1 написал: Калина74
Сегодня, 18:08
+3
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Репутация: (67|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 344
А вам спасибо за написание, хорошая история good
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#2 написал: Волк1
Сегодня, 18:23
+3
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Публикаций: 21
Комментариев: 143
Цитата: Калина74
А вам спасибо за написание, хорошая история good

Ну это скорее спасибо Сергею за его приключения ;)
Зарегистрирован: 19.11.2014
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 193
Мне тоже понравилась история, банника потревожил) маму нужно слушать)+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
#4 написал: vorona2017
Сегодня, 19:51
+3
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Мне теперь и днём страшно будет в баню ходить. + за историю.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 20:05
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (934|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 586
Очень понравилась история, спасибо вашему другу за рассказ, и конечно вам, автор за замечательное изложение. ПЛЮС.
Я верю, может просто много было последнее время хороших, но в тоже время грустных историй и хочется верить, что не вся мистика зловредная, особенно уголёк порадовал, жаль что потерял, но хорошего, как говриться, по немножку.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#6 написал: Летяга
Сегодня, 20:26
+4
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Комментариев: 4 965
Ну, в том, что в июле в палатке ночью теплее, чем в сентябре, я мистики не вижу. А в целом история понравилась. Хорошо, что от раскидываемых угольков ничего не загорелось))
Плюс. Даже если ваш Серёга чего и приукрасил
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#7 написал: Talisha
Сегодня, 20:28
+3
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Публикаций: 32
Комментариев: 1 445
Банник негодуэ!:-) :-) :-) А крестик и наощупь можно надеть коли такой верующий, нет ему ещё зеркало подавай:-) Милая история, классный уголек! +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#8 написал: SHINJIRO
Сегодня, 20:40
+3
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 224
Хорошая история .Понравилось.+
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#9 написал: Nadezhda9
Сегодня, 20:56
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Комментариев: 52
Не люблю в баню заходить ночью- какой-то дискомфорт испытываю, хоть и ничего не случалось там такого. Автору +++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#10 написал: kas11
Сегодня, 21:54
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 92
почему банники не во всех банях обитают? или видит их не каждый... сколько раз мылся в "неположеное" время,не было ничего..
Зарегистрирован: 16.03.2013
#11 написал: Восьмая тень
Сегодня, 22:00
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Мне однажды пришлось в бане мыться за полночь и при свечах ( свет отключили в поселке, где дача ). Не особенно уютно было.
За историю конечно плюс.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#12 написал: Летяга
Сегодня, 22:09
+2
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Комментариев: 4 965
Цитата: kas11
сколько раз мылся в "неположеное" время,не было ничего..

Я в бане пару раз даже ночевала)) Тишина и благодать))
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#13 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 22:15
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Комментариев: 552
Вот хорошая история.... Как-то даже банька вспомнилась у бабушке в деревеньке...которую, кстати, до сих пор люблю посещать.... И получается приезжать к бабуле не только летом, когда день длинный, но и осенью поздней... после заката в баню хожу, когда темень во дворе и на улице.... Слава Б., подобной хни не случалось....
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#14 написал: Волк1
Сегодня, 22:32
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Публикаций: 21
Комментариев: 143
Цитата: kas11
почему банники не во всех банях обитают? или видит их не каждый... сколько раз мылся в "неположеное" время,не было ничего..

Ну на месте банника я бы тоже сидел и молчал в тряпочку, а то потом кадилами загоняют вусмерть

Всем спасибо ребят!
Зарегистрирован: 19.11.2014
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