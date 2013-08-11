К несчастью, мечты сбываются

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 12:06

Восьмая тень Просмотров: 612 Комментарии: 12 +12 Сегодня, 12:06 by

Моя соседка Катерина была вдовой и растила двоих детей. Крутилась, как белка в колесе, было ей очень тяжело, однако на жизнь заработанных денег им хватало. Могли даже позволить себе летом на пару недель к морю выехать, что для многих в начале двухтысячных - почти роскошь!В общем, на судьбу Катя не роптала, но одно не давало ей покоя: ей с детьми приходилось жить в съемной квартире. Родители ее имели трехкомнатные апартаменты, но, помимо них, там жила парализованная бабушка и брат с женой и малолетним сыном, не отличавшимся крепким здоровьем.О том, чтобы накопить на свое жилье, Катя могла только мечтать, однако она страстно желала иметь собственные квадратные метры. Это стало ее идеей-фикс, я бы даже сказала, пунктиком! Изо дня в день она повторяла, как было бы хорошо жить в собственной квартире, не зависеть от хозяев жилья и их странностей, да и на сэкономленные деньги она могла бы отдать дочек в балетную школу.Видимо, Судьба услышала страстные мольбы женщины, однако в Катином случае судьба обладала довольно специфическим чувством юмора и решила все "наипростейшим" образом.Умерла Катина бабушка, а на следующий день ее родители с сыном, его женой и внуком разбились на машине в страшной аварии.Катя по наследству получила родительскую квартиру - такие желанные собственные квадратные метры. Но какой ценой... Она о сих пор винит себя в их смерти. Мол, не уточнила в желании, чтоб все живы-здоровы были.Но желание-то исполнено!Моя очень дальняя родственница Тамара была из тех женщин, глядя на которых, мужчины теряли голову. Умница, удивительная красавица и просто замечательный человек. Но то ли натура у Тамары от природы была малочувствительной, то ли она слишком много любовных романов прочла, но казалось ей, что и не любила она никогда по-настоящему. Как-то пресно все ей казалось, скучно. Жаждала Тома страстей африканских, хотел испытать неземную любовь и всепожирающую страсть.В возрасте "хорошо за 30" она наконец встретила того, о ком грезила с юности. Тамара влюбилась окончательно и бесповоротно, мучилась, сохла... Но, по иронии судьбы, избранник ее обладал стойким иммунитетом к чарам этой все еще удивительно красивой женщины. Может, однолюбом был (он имел семью), может, просто был человеком высоких моральных принципов, но он ясно дал понять Тамаре, что ее воздыхания неуместны и не интересуют его.Как она страдала, горела! Как назло мужчина этот был ее соседом по подъезду.Женщина чахла на глазах, через шесть лет у нее нашли онкологическое заболевание, вскоре она умерла.Тамарино желание было исполнено, вот только она забыла загадать к нему небольшую поправку - эта неземная любовь должна была быть взаимной...

Ключевые слова: Желание исполнение желаний трагедия смерть судьба авторская история

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