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Истории из жизни

К несчастью, мечты сбываются

История 1.
Моя соседка Катерина была вдовой и растила двоих детей. Крутилась, как белка в колесе, было ей очень тяжело, однако на жизнь заработанных денег им хватало. Могли даже позволить себе летом на пару недель к морю выехать, что для многих в начале двухтысячных - почти роскошь!
В общем, на судьбу Катя не роптала, но одно не давало ей покоя: ей с детьми приходилось жить в съемной квартире. Родители ее имели трехкомнатные апартаменты, но, помимо них, там жила парализованная бабушка и брат с женой и малолетним сыном, не отличавшимся крепким здоровьем.
О том, чтобы накопить на свое жилье, Катя могла только мечтать, однако она страстно желала иметь собственные квадратные метры. Это стало ее идеей-фикс, я бы даже сказала, пунктиком! Изо дня в день она повторяла, как было бы хорошо жить в собственной квартире, не зависеть от хозяев жилья и их странностей, да и на сэкономленные деньги она могла бы отдать дочек в балетную школу.
Видимо, Судьба услышала страстные мольбы женщины, однако в Катином случае судьба обладала довольно специфическим чувством юмора и решила все "наипростейшим" образом.
Умерла Катина бабушка, а на следующий день ее родители с сыном, его женой и внуком разбились на машине в страшной аварии.
Катя по наследству получила родительскую квартиру - такие желанные собственные квадратные метры. Но какой ценой... Она о сих пор винит себя в их смерти. Мол, не уточнила в желании, чтоб все живы-здоровы были.
Но желание-то исполнено!

История 2.
Моя очень дальняя родственница Тамара была из тех женщин, глядя на которых, мужчины теряли голову. Умница, удивительная красавица и просто замечательный человек. Но то ли натура у Тамары от природы была малочувствительной, то ли она слишком много любовных романов прочла, но казалось ей, что и не любила она никогда по-настоящему. Как-то пресно все ей казалось, скучно. Жаждала Тома страстей африканских, хотел испытать неземную любовь и всепожирающую страсть.
В возрасте "хорошо за 30" она наконец встретила того, о ком грезила с юности. Тамара влюбилась окончательно и бесповоротно, мучилась, сохла... Но, по иронии судьбы, избранник ее обладал стойким иммунитетом к чарам этой все еще удивительно красивой женщины. Может, однолюбом был (он имел семью), может, просто был человеком высоких моральных принципов, но он ясно дал понять Тамаре, что ее воздыхания неуместны и не интересуют его.
Как она страдала, горела! Как назло мужчина этот был ее соседом по подъезду.
Женщина чахла на глазах, через шесть лет у нее нашли онкологическое заболевание, вскоре она умерла.
Тамарино желание было исполнено, вот только она забыла загадать к нему небольшую поправку - эта неземная любовь должна была быть взаимной...

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06 by Восьмая теньПросмотров: 612Комментарии: 12
+12

Ключевые слова: Желание исполнение желаний трагедия смерть судьба авторская история

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Комментарии

#1 написал: КИМ
Сегодня, 12:20
+1
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Публикаций: 43
Комментариев: 5 127
По первому случаю,склонен поверить,потому как сам сталкивался с чем-то подобным.Возможно это моя мнительность,но дума в голову запала после некоторых событий и выгнать я её никак не могу.
Во втором случае,женщина сама себя загнала,к сожалению. +
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 12:35
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Комментариев: 248
Цитата: КИМ

Во втором случае,женщина сама себя загнала,к сожалению. +


Я не зря отметила, что она была редкой красавицей и умницей . В нее влбюлялись пачками. И богатые и красивые и... на любой вкус. А тут ее саму впервые в жизни накрыло, да еще так неудачно.
Согласна, может она и сама себя загнала эмоциями, но слишком уж показательно вышло. Мы как родня конечно в шоке были.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#3 написал: qqq666
Сегодня, 12:51
+1
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Публикаций: 92
Комментариев: 1 612
все может наверное быть плюс
Зарегистрирован: 23.12.2012
      
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:04
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Публикаций: 0
Комментариев: 182
По первой истории, если действительно желание сбылось, то как же страшно жить 418 , а по второй, так правильно говорят: хочешь долго жить-избегай сильной страсти, сильного опьянения и сильного гнева, а в истории страсть еще и безответная, печально+
Зарегистрирован: 9.12.2016
#5 написал: Летяга
Сегодня, 13:09
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Комментариев: 4 951
Да, мало того, что Судьба - редкостный "крючкотвор", так ещё и условия договора нам сообщать не торопится. Имела "счастье" наблюдать оба сценария, правда, в более мягкой форме, без летальных исходов.
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#6 написал: Восьмая тень
Сегодня, 13:13
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Публикаций: 32
Комментариев: 248
У меня есть мнение, что понятие добра и зла не для высших сил. Если вдуматься, то благо одного часто оборачивается печалью для другого. Скорее всего высшие силы работают по законам физики, путем наименьшего сопротивления.
Даже если нам комбинация событий кажется хитрой и невероятной, возможно "наверху " это оказалось самым простым и коротким путем.
Исключительно личное мнение.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#7 написал: PUFIK
Сегодня, 13:22
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Публикаций: 20
Комментариев: 1 601
Не зря говорят - случайности неслучайны, и не зря говорят - бойся своих желаний (или будь осторожен в своих желаниях). Плюс за историю. Очень показательно вышло. И, конечно, печально.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#8 написал: asidora
Сегодня, 13:35
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Публикаций: 2
Комментариев: 3
Плюс за историю. Но сама я не верю, думаю страшные совпадения. У нас большая часть населения страны мечтает о жильё) а любовь...загнала себя женщина в угол, не могла поверить что от красоты отказываются, вот и цеплялась( увы.
Зарегистрирован: 8.04.2016
#9 написал: Ингеборга
Сегодня, 14:33
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Публикаций: 10
Комментариев: 431
Цитата: Tigger power
хочешь долго жить-избегай сильной страсти

Славно сказано!
Монашествующие стремятся к бесстрастию, к миру в душе и способности видеть свои грехи.
Да и мирянам это было бы не вредно.

Цитата: asidora
Но сама я не верю, думаю страшные совпадения

Один священник на занятиях воскресной школы рассказывал, что к нему одна женщина настойчиво приставала с просьбой помолиться о её заблудшем сыне, алкоголике. В скором времени этого человека парализовало, пить бросил поневоле.
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#10 написал: Зорро
Сегодня, 14:35
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Публикаций: 1
Комментариев: 151
Есть такой классический ужастик, "Обезьянья лапка".У одного пожилого человека появилась возможность исполнить три своих любых желания.Все у него есть: дом, жена, взрослый сын.Тихая, счастливая жизнь, шахматы по вечерам с соседом.Так он и сказал, и добавил, что вот только бы неплохо получить двести фунтов на ремонт дома.
Через неделю он получил ровно двести фунтов.Их выплатила фирма, где работал сын.В качестве компенсации за гибель сына на службе...
Когда сына уже похоронили, он пожелал, чтобы тот ожил и вернулся...Каким было третье желание, читатель не узнает, может только догадываться, что случилось с этой некогда счастливой семьей одной темной ночью...Финал открытый.
Бойтесь своих желаний, за историю ПЛЮС.
Зарегистрирован: 26.11.2012
#11 написал: kas11
Сегодня, 14:37
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Публикаций: 0
Комментариев: 91
интересные истории... плюс. в первом случае,желание,я думаю,исполнилось "кратчайшим" (но и трагическим ) путем...
Зарегистрирован: 16.03.2013
#12 написал: Восьмая тень
Сегодня, 14:59
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Публикаций: 32
Комментариев: 248
Цитата: Зорро
Есть такой классический ужастик, "Обезьянья лапка"
Бойтесь своих желаний

А я О. Ж. Гранта вспоминаю из "Трассы 60" smiley
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
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