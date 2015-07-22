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Истории из жизни

Старое кладбище

Я отношусь к тому поколению детей, которые в детстве были предоставлены сами себе. Именно благодаря этому у меня столько воспоминаний, которые заставляют удивляться тому, что я выжила, и бдительно следить за своими детьми. Одним из этих воспоминаний и захотелось мне поделиться с вами.
На лето родители отправляли меня с сестрой к бабушке в деревню. Там, естественно, собиралась нас таких целая компания, обычно восемь девчонок. Но однажды появился столичный кавалер, сами понимаете, что тут началось в нашей толпе от 11 до 13 лет. В один из вечеров мы болтали и доболтались до "слабо": кто отправится на старое кладбище ночью км в двух от деревни. Все смелые, и кавалер ещё масла в огонь подливает: то одну за смелость похвалит, то другую по плечу потреплет. В общем, решили все грудью и на амбразуру. Дома после ужина и умывания мы с сестрой на веранду спать отправились , а за окном тёмно уже, и мне никуда идти уже не хочется, но змея эта (сестра) говорит: "А как же? Мы ему обещали". Вот ведь, через 20 лет даже имя увлечения нашего не помню, а тогда нарядились потеплее и к месту схода через окно из дома удрали. Шли и надеялись, я точно, что больше дураков не появится. Не тут-то было, звезда наша уже на месте был, ещё несколько девчонок подтянулось, некоторые все-таки благоразумие сохранили и провели ночь спокойно.
В общем, двинулись: идти через деревню ещё ничего, пара фонарей имелось. А потом в лес зашли, идём, веселимся, хотя, мне думается, страшно было всем, настолько привычная дорога в ночи меняется. Ещё и тишина жуткая, и наши голоса, звучащие в этой тишине громко, но очень лишне. Наконец кладбище показалось: первая могила там была 19 века захоронения, большой каменный крест. Смотрелось жутко, конечно, но компания рядом поддерживала. Подошли, остановились, и все, нет ни у кого желания между могил гулять..
Вдруг ветер подул, холодный такой, пробирающий, и откуда-то свечение белое появилось, сначала неяркое и небольшое, как шар, потом вытянулось до размеров человека, и все ближе к нам, а у нас у всех ноги, как свинцом, налились, не отползти даже. Когда приблизилось к нам это нечто, то в белом свечении можно было разобрать наклон девичьего лица и глаза, проплыло это между нами всеми, но задержалось возле кавалера нашего (он потом уверял, что слышал лёгкий вздох). Ветер вдруг опять затих, и свечение это, как туман, расползлось, будто и не было ничего. Оцепенение с нас тоже ушло, вот тогда мы со всех ног, без разговоров, в сторону дома драпанули.
В начале деревни отдышались и степенно по домам разошлись. А дома нас бабушка уже хватилась и нас хорошо так крапивой охватила. А уже на следующий день рассказала нам, что не мы первые это видели и что, якобы, в детство бабушкино жила у них в деревне девушка, влюбилась в приезжего, и случилась беременность, а он уехал, и с концами. Та родила мальчика и через месяц повесилась. Похоронили её за дальней оградой кладбища, а она нет-нет да и встревожится: то ли неверного она высматривает, то ли черты сына угадывает. Но это были уже наши фантазии в дневное время.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 10:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:08 by asidoraПросмотров: 350Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Кладбище ночь девушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: evatanina
Сегодня, 10:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (407|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 296
Плюс. Мне кажется, поход на ночное кладбище - такой же традиционный атрибут юности, как первый поцелуй и первая дискотека! laughing Так что имеет ли смысл беречь от этого детей?! Моя мама рассказывала, что когда они были подростками, у них была ещё более страшная забава- все подростки деревни по очереди и по одному бегали к кладбищу, один вбивал колышек у определённой могилки, следующий его забирал и так пока все не сбегают. Так вот девочка одна колышек вбила вместе с подолом платья своего и в итоге умерла от разрыва сердца. Через некоторое время эта история обросла многочисленными подробностями, но самое интересное, что эту девочку позже видели сидящей на корточках возле могил многие жители деревни, даже днём.
Зарегистрирован: 22.07.2015
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 10:55
+1
Онлайн
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Репутация: (83|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 224
Цитата: evatanina
Плюс. Мне кажется, поход на ночное кладбище - такой же традиционный атрибут юности, как первый поцелуй и первая дискотека! laughing Так что имеет ли смысл беречь от этого детей?! Моя мама рассказывала, что когда они были подростками, у них была ещё более страшная забава- все подростки деревни по очереди и по одному бегали к кладбищу, один вбивал колышек у определённой могилки, следующий его забирал и так пока все не сбегают. Так вот девочка одна колышек вбила вместе с подолом платья своего и в итоге умерла от разрыва сердца. Через некоторое время эта история обросла многочисленными подробностями, но самое интересное, что эту девочку позже видели сидящей на корточках возле могил многие жители деревни, даже днём.

Так это же еще одна история отдельная ))
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#3 написал: Ингеборга
Сегодня, 11:49
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 428
Ух ты! Историю про умершую девчушку на кладбище, с её подолом, колышком я уже слышала в детстве!
Интересно, evatanina , если Ваша мама не пересказала услышанную где-то историю, а сама в этом участвовала, то в каком регионе страны это произошло?
Раньше такие загадочные истории СМИ не распространяли, но молва быстро разносила вести по всей стране!
Например, когда я была совсем маленькая, то слышала в Казахстане историю про "стояние Зои", которое случилось в Куйбышеве (31 декабря окаменевшая девушка с иконой в руках Николая Чудотворца), как же меня потрясла тогда эта история!
Аsidora, за историю плюс!
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#4 написал: Летяга
Сегодня, 11:54
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Публикаций: 38
Комментариев: 4 935
Цитата: Восьмая тень
Так это же еще одна история отдельная ))

Да-да, обязательно опубликовать это надо! Такая история в комментах пропадёт!
По уже опубликованной: из тех, кому за 40, наверное, только ленивый в детствеили юности на ночном кладбище не был ни разу. Была и я тоже. Но мне то ли повезло, то ли наоборот, но совершенно ничего впечатляющего я не увидела. Те, кто со мной был - тоже. Так что я отчасти даже завидую. Плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 11:59
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 172
Спасибо за историю,да, кавалер еще тот попался) хорошо хоть сам пришел), а на кладбище все бегали, от этого не убережешь, плюс Вам+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
#6 написал: Восьмая тень
Сегодня, 12:03
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Публикаций: 31
Комментариев: 224
А я вот даже в детство кладбищами особо не интересовалась.
У нас их " страшилок" была заброшенная стройка, болото с пиявками и старое здание, в котором наркоманы жили и собирались.
Вот куда мы на спор бегали.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#7 написал: Летяга
Сегодня, 12:05
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Репутация: (4926|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 4 935
Цитата: Восьмая тень
Вот куда на спор бегали ?

На стройку?
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#8 написал: Восьмая тень
Сегодня, 12:08
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Репутация: (83|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 224
Цитата: Летяга
Цитата: Восьмая тень
Вот куда на спор бегали ?

На стройку?

Никак не привыкну, что смайлы со стандартной панели телефона не вставляются, а в ? превращаются
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
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