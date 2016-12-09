Подслушано - 12

Летяга Просмотров: 210 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 10:55 by

***Была на кладбище у деда, который недавно умер. Побыла там полчаса, и РЕЗКО потянуло домой, сильно захотелось пить, как будто кто-то выгонял, хотя уходить не собиралась ещё долго. Прихожу домой, а там чуть ли не пожар — проводка загорелась. Всё исправила.***Хоть на дворе 21 век, я верю, что меня привораживали.Встречалась с парнем. Был очень красив, но глуп и жаден. Изначально привлекла его внешность. Позже поняла, что отношения у нас долго не продлятся. Поехали с ним в его деревню отдохнуть, поругались. Решила, что по приезде всё закончу. Его бабушка, узнав о ссоре, сложила наши руки вместе и что-то нашептала. Шесть лет ещё я жила с ним, как привязанная. Он бил, унижал, а я не могла жизни без него представить. Сейчас ни дня из этих шести лет не помню.***[img]https://podslyshano.com/aws-s3/posts/images/000/171/781/original/f2401f7ad7fb8ef8b?1655316038[/img]Однажды застряли с подругой в лифте и жмём диспетчера, тот в танке. Стоим и слушаем, пока кто-нибудь пройдёт, так как застряли на этаже. Тишина… На улице 11 час вечера, автобусы ходят плохо, стоим час с лишним, нервы сдавать начинают. И тут скрежет по лифту! Мы орать стали, чтобы нас быстрее выпускали, так как опаздываем, орали в оба горла. По итогу скрежет прекратился, и кабинка сильно шатнулась. Услышали, как кто-то вышел из квартиры и разжал двери, но до этого на этаже никого не было. Что было "до" — непонятно.***Никогда особо не верила и не верю в мистику. Но моя мама немного ломает весь мой атеистический мир.Когда мне было 12 лет, у деда неожиданно обнаружили рак в последней стадии. Увезли в город на операцию. Ночью маме приснился сон, как они хоронят деда, несут гроб мимо каких-то гаражей, а под ногами ковровая красная дорожка. Утром она рассказала этот сон всей семье, а в обед позвонили из больницы: дед умер.За день до похорон пришла знакомая женщина из администрации нашего посёлка, сказала, что на главной улице (мы жили в центре) будет какой-то советский митинг, поэтому гроб нам придётся нести без музыки и в обход улицы. Так и понесли в обход, мимо гаражного кооператива... А какой-то мужчина в это время убирался в своём гараже и разложил на просушку старую красную дорожку, по которой была вынуждена пройти процессия. После этого ей ещё несколько раз снились похороны родственников, и все детали из снов, даже самые странные, совпали.***Верю в домовых. В одной квартире в ночи слышала, как кто-то катается на пакете по ковру, хотя все спали. В другой квартире видела, как прищепка на сушилке крутится вокруг своей оси. В той, где я сейчас живу, периодически слышу стук коготков по ламинату. А недавно после слов о том, что я уже не знаю, как успокоить дитя, ребёнок, сидя на диване, стал перебирать в руках что-то невидимое, делать руками движения, как будто что-то расчёсывает, играл с воздухом... Но никто мне не верит, советуют больше спать :((Авторы анонимны.

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