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Истории из жизни

Подслушано - 12

***
Была на кладбище у деда, который недавно умер. Побыла там полчаса, и РЕЗКО потянуло домой, сильно захотелось пить, как будто кто-то выгонял, хотя уходить не собиралась ещё долго. Прихожу домой, а там чуть ли не пожар — проводка загорелась. Всё исправила.
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***
Хоть на дворе 21 век, я верю, что меня привораживали.
Встречалась с парнем. Был очень красив, но глуп и жаден. Изначально привлекла его внешность. Позже поняла, что отношения у нас долго не продлятся. Поехали с ним в его деревню отдохнуть, поругались. Решила, что по приезде всё закончу. Его бабушка, узнав о ссоре, сложила наши руки вместе и что-то нашептала. Шесть лет ещё я жила с ним, как привязанная. Он бил, унижал, а я не могла жизни без него представить. Сейчас ни дня из этих шести лет не помню.
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***
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Однажды застряли с подругой в лифте и жмём диспетчера, тот в танке. Стоим и слушаем, пока кто-нибудь пройдёт, так как застряли на этаже. Тишина… На улице 11 час вечера, автобусы ходят плохо, стоим час с лишним, нервы сдавать начинают. И тут скрежет по лифту! Мы орать стали, чтобы нас быстрее выпускали, так как опаздываем, орали в оба горла. По итогу скрежет прекратился, и кабинка сильно шатнулась. Услышали, как кто-то вышел из квартиры и разжал двери, но до этого на этаже никого не было. Что было "до" — непонятно.
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***
Никогда особо не верила и не верю в мистику. Но моя мама немного ломает весь мой атеистический мир.
Когда мне было 12 лет, у деда неожиданно обнаружили рак в последней стадии. Увезли в город на операцию. Ночью маме приснился сон, как они хоронят деда, несут гроб мимо каких-то гаражей, а под ногами ковровая красная дорожка. Утром она рассказала этот сон всей семье, а в обед позвонили из больницы: дед умер.
За день до похорон пришла знакомая женщина из администрации нашего посёлка, сказала, что на главной улице (мы жили в центре) будет какой-то советский митинг, поэтому гроб нам придётся нести без музыки и в обход улицы. Так и понесли в обход, мимо гаражного кооператива... А какой-то мужчина в это время убирался в своём гараже и разложил на просушку старую красную дорожку, по которой была вынуждена пройти процессия. После этого ей ещё несколько раз снились похороны родственников, и все детали из снов, даже самые странные, совпали.
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***
Верю в домовых. В одной квартире в ночи слышала, как кто-то катается на пакете по ковру, хотя все спали. В другой квартире видела, как прищепка на сушилке крутится вокруг своей оси. В той, где я сейчас живу, периодически слышу стук коготков по ламинату. А недавно после слов о том, что я уже не знаю, как успокоить дитя, ребёнок, сидя на диване, стал перебирать в руках что-то невидимое, делать руками движения, как будто что-то расчёсывает, играл с воздухом... Но никто мне не верит, советуют больше спать :((
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Авторы анонимны.
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Сегодня, 10:55 by ЛетягаПросмотров: 210Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Подслушано короткие истории кладбище похороны приворот предчувствия

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 11:05
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2983|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 175
Во второй истррии бабка конечно сволота, дурачка своего пристроила. Все истории хороши+
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#2 написал: Vologodskaya
Сегодня, 11:07
+1
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Публикаций: 5
Комментариев: 410
хорошие истории, только про лифт думаю, что лифт просто задевал провода, поэтому скрип был.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 11:24
+1
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Комментариев: 1 672
Маловато будет историй. +
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#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:39
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 3 020
Самая ужасная история №2, жаль девчонку, чуть жизнь не лишили, да, такое, к сожалению, бывает(((. Очень впечатлила история про сон, нет-нет, а приснится, да сбудется. Спасибо, что поделились, с огромным интересом прочла,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
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