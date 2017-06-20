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Истории из жизни

Черт на дереве

Расскажу историю из моего детства.

Лето мы с младшим братом и мамой обычно проводили на даче, а папа работал и приезжал к нам на выходные. Также там находились мои бабушка и дедушка. Это обычный деревенский старый дом, которому больше 100 лет, но в хорошем состоянии. Мы с бабушкой, мамой и братом в качестве развлечения несколько раз за лето ходили прогуляться подальше, в парк, лес, с запасом еды, устраивая пикник. В случай, который я опишу, мне было лет 8, брату 5.

В тот раз мы пошли в соседнюю деревню, откуда была родом бабушка моей бабушки, и она (моя бабушка) в детстве и юности проводила там много времени. Остались какие-то знакомые, да и было интересно моей бабушке посмотреть, чем живет сейчас эта деревня. Также сразу скажу, что деревня эта глухая, дороги к ней не было (и до сих пор нет, только летом, когда сухо, можно на машине доехать), а раньше, во времена молодости моей бабушки, туда ездили на телегах. Даже магазина там нет, какое-то время приезжала машина с бакалейкой раз в неделю. В общем, колоритное место, классика.

Так вот, пришли мы в эту деревню, зашли в дом к одним из знакомых или очень дальних родственников - как это часто бывает в деревнях. Все сели пить чай и разговаривать, мы с братом тоже немного перекусили, но, естественно, нам быстро стало скучно там просто сидеть и мы собрались погулять на улице. Нам сказали далеко от дома не уходить, гулять только на нашей улице и строго-настрого запретили заходить в поле позади полузаброшенного дома на этой улице, потому что там стояло высохшее дерево, на котором, как считалось, водилась нечисть.

Мы с братом походили по улице и пошли на участок, где стоял тот дом, забора там давно почти не было. Обошли дом и остановились посмотреть на поле. Оно было пшеничное, желто-золотистого цвета, гулял ветер, примерно посередине чернело полувысохшее дерево. Выглядело это все как в кино, эффектно и очень захотелось подойти к этому дереву.

Мы с братом подошли, походили вокруг него немного, поразглядывали и в какой-то момент я словила четкое ощущение, что пора уходить. Грубо говоря, если описывать, что я тогда почувствовала - словно "безопасное" время пребывания там истекло. Я бегом, без объяснений, потащила брата обратно, в какой-то момент, после значительного удаления от дерева, наступило чувство облегчения, словно потенциальная опасность миновала.

Переступая границу поля и участка (а там была резкая граница между землей с колосками и зелёной травой) я, не знаю, зачем и почему, решила обернуться. Поманило что-то. Так вот, когда я посмотрела на дерево, с него спрыгнул кто-то чёрный! Размером как средняя собака, длинный не пушистый хвост, и, точно помню, глаза смотрели прямо на меня, красно-желтые. Я почему-то на 100% уверена, что это был черт. Он увидел, что я заметила его и быстро спрыгнул с дерева в пшеницу, так это выглядело.

Можно, конечно, всё списать на детское воображение, визуальную иллюзию или животное, но я то точно знаю, что видела + ощущения до, во время и после поля. Не такая я впечатлительная, чтобы все это себе мысленно напридумывать. Хотите - верьте, хотите - нет, эта история реальна.

Взрослым я, естественно, ничего не рассказала, чтоб не заругали. Брат, как я думаю, ничего тогда не увидел.

В последующие походы в ту деревню я на тот участок, а там более в поле и к дереву больше не ходила, все помнила, но сознательно отгоняла от себя эти мысли и искала другое занятие, как поиграть. А потом мы почему-то перестали особо туда ходить, или я выросла и больше времени проводила летом в других местах, но хочу следующим летом туда сходить, посмотреть, что там сейчас на месте этого дома, поля, есть ли дерево и сравнить свои ощущения с детскими.

Вчера, 12:01 by lama_kateПросмотров: 527Комментарии: 7
+15

Ключевые слова: Чёрт деревня нечисть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 14:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 400
говорят же не ходить, вот и не надо, а особенно оборачиваться. Может и собака была ..с бешенством.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Гюльнара
Вчера, 20:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (70|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 101
Верю в эту историю. Это как раз похоже на то, что может быть.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#3 написал: Black Bagira
Вчера, 20:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (1279|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 701
Историю сделала себе в закладки. На сл.лето добавьте сюда комментарий, интересно почитать.

Верю, что вы увидели именно то, на что подумали.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#4 написал: Beautiful lady
Вчера, 21:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Цитата: Vologodskaya
говорят же не ходить, вот и не надо, а особенно оборачиваться. Может и собака была ..с бешенством.

Собака на дереве????
Зарегистрирован: 28.06.2015
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:35
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 977
Если сказано не ходить, обязательно пойдут же)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Tigger power
Вчера, 22:32
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2981|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 167
Классная история! Сказали же нечисть водится, она и была. Помню бабуля рассказывала мне в детстве, что черти пшеницу портили в полях, но как и что конкретно делали не помню к сожалению, может кто-то знает, напишет +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: Black Bagira
Сегодня, 01:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (1279|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 701
Цитата: Tigger power
что черти пшеницу портили в полях

Наверное круги на полях...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
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