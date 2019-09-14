Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Подслушано - 11

***
Недавно умерла бабушка по маме. Мама поехала в другой город на похороны, а была вынуждена остаться, чтобы разобрать вещи покойницы. Когда мама была маленькая, бабушка не разрешала никому лазить в ее шкаф, а те, кто не слушался, получали мощный подзатыльник. После похорон маме поручили разобрать шкаф. Ночью, когда она уже все разобрала и легла спать, проснулась оттого, что кто-то снова дал ей подзатыльник, точь-в-точь, как в детстве...
Источник.

***
Ехали как-то с подругой по загородной трассе, км 50 тайги. На обочине грунтовки на перевале стоял и ловил машину ужасно выглядевший мужчина. Он был похож на бомжа, мы испугались и не остановились. Дома решили показать эту запись, мол, мужчина откуда-то в глухой тайге. А его НЕТ на записи. Нет! Перевал есть, запись не обрывается, а его нет! Больше дорогу не сокращаю...
My Webpage

***
С мужем ещё не были женаты, только начали жить вместе на съёмной квартире. Типичная совдеповская обстановка, обычная двушка, каких миллионы, но нашему счастью не было предела! Оба работали и потихоньку благоустраивались. Телика не было, только старый мафон, под который иногда засыпали.
Однажды была одна дома, муж на работе, должен прийти после 00:00. Я уснула и проснулась оттого, что слышу шаги мужа по квартире в темноте. Я отвернулась от входа спиной и лежу в предвкушении, когда меня разбудит любимый (он меня обычно будил поцелуем). Слышу — зашёл, стоит; слышу, как дышит и расстёгивает ремень, снимает штаны и на коленях ползёт по кровати, смотрит мне через плечо, сплю я или нет, встаёт и уходит. Я не могу пошевелиться и сказать ничего не могу, так ещё с минуту. У меня паника, но я с ней справилась и встала. Свет нигде не горит, и мужа нигде нет, только слышу ключи на крючке в прихожей дзынькнули. Включила свет — мужа нет, ключи болтаются мои, на часах 23:00. Меня парализовало... Еле дождалась мужа, этот час показался вечностью!
Потом у нас начали падать шкафы с посудой, по очереди три штуки. Кто-то шастал по квартире, утром сёрбал что-то на кухне и гремел ложкой по миске. Причем всё это происходило и при наших друзьях, которые охреневали со всего и не понимали, как там жить можно. Короче, жесть! В общем, вскоре мы съехали.
Источник.

***
Купили дом. Начались ссоры, вечная ругань, муж начал часто пить. В один из дней поднял на меня руку. Я решила уходить. Умолял остаться, просил меня, детей, моих родителей. Просил дать шанс. Уговорил поехать к ведунье, так как не знал, что на него нашло. Съездили. Сказала нам, что предыдущие хозяева именно так и жили, и что мы ещё найдём привет от них. Весной на участке я откопала пакет с жжёнными церковными свечками, зёрнами кофе и волосами. Выкинула. Мир и спокойствие в семье восстановились.
Источник.

***
Летом собираемся большой семьёй в деревне у мамы мужа. В одной единственной комнате может ночевать 10 человек, при этом окна на ночь не открывают. Спать под этот храп и со спёртым воздухом невыносимо. Попросила открыть соседний дом. Он очень старый, такой атмосферный, прямо настоящая традиционная изба: антиквариатный буфет, черно-белые фото на стенах, уголок с иконами. После того, как умерла хозяйка, там никто не жил. Спать пошли вчетвером: две дочери, я и маленькая собачка. Весело пресекла все попытки бояться, оставила на кухне свет, посмотрели мультики, все благополучно уснули. Ночью просыпаюсь от тихого злобного рыка. Наша собака-пустолайка смотрит в сторону кухни, скалит зубы, поджимает хвост, жмётся ко мне. Я увидела, как в световой щели под дверью мелькнула тень. Знаю, наверное, это была крыса (хотя реакция для нашей собаки очень странная). Но встать и проверить я не решилась. Жуткая была ночь, вот уж не ожидала от себя, но каких только "мистических" мыслей у меня не было. Уснула снова, только когда начало светать.
My Webpage

***
После смерти бабушки папа и дед сидели в зале, я с мамой копошились на кухне. Вдруг раздаётся грохот, я прибегаю в комнату и вижу следующую картину: на полу разбитый цветочный горшок, кругом земля. Окна в доме были закрыты, а блюдце от горшка мирно стояло в сантиметрах пяти от края подоконника. Позже мама рассказала, что при жизни бабушка не любила именно этот упавший цветок... Стало жутко.
Источник.

Авторы анонимны.

Вчера, 10:27 by ЛетягаПросмотров: 1 327Комментарии: 15
+21

Ключевые слова: Подслушано бабушка смерть квартира странности

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 11:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (260|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 163
По второй истории есть вопросы, потому что я не понимаю, зачем намеренно снимать на фото/видео человека, который тебе кажется странным. Но ок, предположим, что они снимали саму дорогу, а тут он попался.
А так все истории интересные. спасибо за подборку!
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 372
++++++++++++++++++++интересные истории
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Tigger power
Вчера, 13:13
+6
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2974|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 158
Цитата: Jako tako
зачем намеренно снимать на фото/видео человека, который тебе кажется странным

Автовидеорегистратор работает всю дорогу на случай аварии.
Жалко мужчину, может просто не попал в кадр, все таки на обочине стоял, вдруг нуждался в помощи. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#4 написал: Jako tako
Вчера, 13:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (260|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 163
Цитата: Tigger power
Цитата: Jako tako
зачем намеренно снимать на фото/видео человека, который тебе кажется странным

Автовидеорегистратор работает всю дорогу на случай аварии.

Хорошее объяснение.
Видимо для некоторых это настолько очевидно, что даже такого вопроса не возникло. Для меня не очевидно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: Red Scorpion
Вчера, 13:42
+7
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (6038|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 874
Цитата: Tigger power
Жалко мужчину, может просто не попал в кадр, все таки на обочине стоял, вдруг нуждался в помощи. +

У меня недавно знакомого сбили машиной , слава Богу несильно, он вылез из канавы , грязный , вывих ноги, ушиб спины.( плюс дождь шел) , телефон разбит . Долго стоял , тормозил транспорт . никто не остановился. только часа через 2 какой-то парень сжалился , довез до дома .
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#6 написал: Vologodskaya
Вчера, 14:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 372
Цитата: Red Scorpion
Цитата: Tigger power
Жалко мужчину, может просто не попал в кадр, все таки на обочине стоял, вдруг нуждался в помощи. +

У меня недавно знакомого сбили машиной , слава Богу несильно, он вылез из канавы , грязный , вывих ноги, ушиб спины.( плюс дождь шел) , телефон разбит . Долго стоял , тормозил транспорт . никто не остановился. только часа через 2 какой-то парень сжалился , довез до дома .

Люди сейчас равнодушные и боязливые
Зарегистрирован: 20.06.2017
#7 написал: ProstoЯ
Вчера, 14:59
+5
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 126
Цитата: Vologodskaya
Люди сейчас равнодушные и боязливые

Больше боязливые,наверное. Муж подруги моей мамы решил подвезти людей. Результат: нашли через несколько дней мертвым в лесу с ножевыми, машину так и не нашли.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#8 написал: Talisha
Вчера, 15:42
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2141|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 490
Первая история - игры подсознания. Вспомнила, видимо, пока разбирала, как бабушка делала. А ночью догнали ощущения:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#9 написал: NatLi
Сегодня, 09:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 116
Умер папа. Только после похорон сидим дома, я в одной комнате, сын в другой. Вдруг грохот, что-то упало и разбилось то ли в ванной, то ли в туалете. Мы выскочили из комнат, стали смотреть. Валяется прямо в ванне разбитая стеклянная баночка, там на полочке стояла. Я позвонила подруге и она мне сказала, что надо обязательно поставить на окно воду и повесить полотенце рядом. Чтобы "душа купалась и умывалась". Ну не знала я этого, поэтому не поставила сразу. Душа воды искала куда налить, так получается.
И то что дверь в туалет сначала открылась сама, но у нас это бывает, там щеколды нет, но потом она так же тихо и закрылась сама. "Дедушка ходит" сказал мой сын.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 10:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (466|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3 012
Ходят после смерти, это точно, так просто раз и всё, словно и не было человека - не может быть, не знаю как объяснить, словно энергия родного остаётся, потом на спад идёт. Меня последняя история впечатлила очень. Подборка замечательная, понравилось, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 14:01
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (412|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 928
Цитата: Red Scorpion
Цитата: Tigger power
Жалко мужчину, может просто не попал в кадр, все таки на обочине стоял, вдруг нуждался в помощи. +

У меня недавно знакомого сбили машиной , слава Богу несильно, он вылез из канавы , грязный , вывих ноги, ушиб спины.( плюс дождь шел) , телефон разбит . Долго стоял , тормозил транспорт . никто не остановился. только часа через 2 какой-то парень сжалился , довез до дома .

Ему надо было на обочине лечь, по своему опыту поняла. К тому же на людей лежащих срабатывает больше интерес, чем страх.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#12 написал: Red Scorpion
Сегодня, 16:19
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (6038|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 874
Цитата: Kinigos
К тому же на людей лежащих срабатывает больше интерес, чем страх.

представь темно , поздний вечер, дождь , грязь ... и человек лежит.. хрен бы кто остановился..
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#13 написал: Kinigos
Сегодня, 16:26
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (412|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 928
Цитата: Red Scorpion
Цитата: Kinigos
К тому же на людей лежащих срабатывает больше интерес, чем страх.

представь темно , поздний вечер, дождь , грязь ... и человек лежит.. хрен бы кто остановился..

Зря ты так. Не каждый и любой, но не один бы остановился. Тем более когда видимой угрозы нет, выступает первый порыв, который как известно самый благородный и человечный - помочь ближнему своему.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#14 написал: Red Scorpion
Сегодня, 16:45
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (6038|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 874
Цитата: Kinigos
Зря ты так. Не каждый и любой, но не один бы остановился. Тем более когда видимой угрозы нет, выступает первый порыв, который как известно самый благородный и человечный - помочь ближнему своему.

Люди выделили , как машина сбила, как он улетел в канаву, НИКТО не остановился. Даже та стерлядь, что задела знакомого , унеслась , не сподобился проверить , жив ли нет.. Типа , темно ,,дождь, авось пронесет,,
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#15 написал: Kinigos
Сегодня, 17:13
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (412|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 928
Цитата: Red Scorpion
Цитата: Kinigos
Зря ты так. Не каждый и любой, но не один бы остановился. Тем более когда видимой угрозы нет, выступает первый порыв, который как известно самый благородный и человечный - помочь ближнему своему.

Люди выделили , как машина сбила, как он улетел в канаву, НИКТО не остановился. Даже та стерлядь, что задела знакомого , унеслась , не сподобился проверить , жив ли нет.. Типа , темно ,,дождь, авось пронесет,,

Ну дружище тогда я не знаю, или это шляпа какая-то, или местная публика недоделанная. Может просто у меня здесь люди отзывчивые.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.