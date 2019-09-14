Подслушано - 11

Летяга Просмотров: 1 327 Комментарии: 15 +21 Вчера, 10:27 by

***Недавно умерла бабушка по маме. Мама поехала в другой город на похороны, а была вынуждена остаться, чтобы разобрать вещи покойницы. Когда мама была маленькая, бабушка не разрешала никому лазить в ее шкаф, а те, кто не слушался, получали мощный подзатыльник. После похорон маме поручили разобрать шкаф. Ночью, когда она уже все разобрала и легла спать, проснулась оттого, что кто-то снова дал ей подзатыльник, точь-в-точь, как в детстве...***Ехали как-то с подругой по загородной трассе, км 50 тайги. На обочине грунтовки на перевале стоял и ловил машину ужасно выглядевший мужчина. Он был похож на бомжа, мы испугались и не остановились. Дома решили показать эту запись, мол, мужчина откуда-то в глухой тайге. А его НЕТ на записи. Нет! Перевал есть, запись не обрывается, а его нет! Больше дорогу не сокращаю...***С мужем ещё не были женаты, только начали жить вместе на съёмной квартире. Типичная совдеповская обстановка, обычная двушка, каких миллионы, но нашему счастью не было предела! Оба работали и потихоньку благоустраивались. Телика не было, только старый мафон, под который иногда засыпали.Однажды была одна дома, муж на работе, должен прийти после 00:00. Я уснула и проснулась оттого, что слышу шаги мужа по квартире в темноте. Я отвернулась от входа спиной и лежу в предвкушении, когда меня разбудит любимый (он меня обычно будил поцелуем). Слышу — зашёл, стоит; слышу, как дышит и расстёгивает ремень, снимает штаны и на коленях ползёт по кровати, смотрит мне через плечо, сплю я или нет, встаёт и уходит. Я не могу пошевелиться и сказать ничего не могу, так ещё с минуту. У меня паника, но я с ней справилась и встала. Свет нигде не горит, и мужа нигде нет, только слышу ключи на крючке в прихожей дзынькнули. Включила свет — мужа нет, ключи болтаются мои, на часах 23:00. Меня парализовало... Еле дождалась мужа, этот час показался вечностью!Потом у нас начали падать шкафы с посудой, по очереди три штуки. Кто-то шастал по квартире, утром сёрбал что-то на кухне и гремел ложкой по миске. Причем всё это происходило и при наших друзьях, которые охреневали со всего и не понимали, как там жить можно. Короче, жесть! В общем, вскоре мы съехали.***Купили дом. Начались ссоры, вечная ругань, муж начал часто пить. В один из дней поднял на меня руку. Я решила уходить. Умолял остаться, просил меня, детей, моих родителей. Просил дать шанс. Уговорил поехать к ведунье, так как не знал, что на него нашло. Съездили. Сказала нам, что предыдущие хозяева именно так и жили, и что мы ещё найдём привет от них. Весной на участке я откопала пакет с жжёнными церковными свечками, зёрнами кофе и волосами. Выкинула. Мир и спокойствие в семье восстановились.***Летом собираемся большой семьёй в деревне у мамы мужа. В одной единственной комнате может ночевать 10 человек, при этом окна на ночь не открывают. Спать под этот храп и со спёртым воздухом невыносимо. Попросила открыть соседний дом. Он очень старый, такой атмосферный, прямо настоящая традиционная изба: антиквариатный буфет, черно-белые фото на стенах, уголок с иконами. После того, как умерла хозяйка, там никто не жил. Спать пошли вчетвером: две дочери, я и маленькая собачка. Весело пресекла все попытки бояться, оставила на кухне свет, посмотрели мультики, все благополучно уснули. Ночью просыпаюсь от тихого злобного рыка. Наша собака-пустолайка смотрит в сторону кухни, скалит зубы, поджимает хвост, жмётся ко мне. Я увидела, как в световой щели под дверью мелькнула тень. Знаю, наверное, это была крыса (хотя реакция для нашей собаки очень странная). Но встать и проверить я не решилась. Жуткая была ночь, вот уж не ожидала от себя, но каких только "мистических" мыслей у меня не было. Уснула снова, только когда начало светать.***После смерти бабушки папа и дед сидели в зале, я с мамой копошились на кухне. Вдруг раздаётся грохот, я прибегаю в комнату и вижу следующую картину: на полу разбитый цветочный горшок, кругом земля. Окна в доме были закрыты, а блюдце от горшка мирно стояло в сантиметрах пяти от края подоконника. Позже мама рассказала, что при жизни бабушка не любила именно этот упавший цветок... Стало жутко.Авторы анонимны.

Ключевые слова: Подслушано бабушка смерть квартира странности

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