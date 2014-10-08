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Истории из жизни

Человеческий мозг - потёмки!

Сие явление я словила недавно, второй раз в жизни. Первый был легкой версией, просто невозможно было пошевелиться и страх окутывал до безумия. Это да, легкая версия.

А вот недавно со мной приключилось нечто более жуткое.

Данный феномен вызван, скорее всего, моими продолжительными переживаниями. За короткий период времени много чего произошло... И смерть близких, и болезненный разрыв с любимым, и травма, выбившая меня из колеи на 3 месяца. Ну да ладно. Это я к тому, почему с людьми такое может случиться внезапно, и многие вдруг полезут искать информацию на тему всякой мистификации. Но тут всё просто. Данное состояние в целом объясняет наука, а вот как это выглядит уже другой вопрос.

После очередного просмотренного видео на известном канале глаза закрывались и царство Морфея меня постепенно поглощало.
Спала очень плохо, часто просыпалась и снова засыпала. Бросало то в жар, то в холод.
Помню, снилась какая-то чушь, причем выглядело всё настолько реально, что казалось и вовсе не спала.

Просыпаюсь в очередной раз от того, что моя кровать просто ходит ходуном. Уж не землетрясение ли часом? Тишина, никто не кричит, стены не трескаются, только кровать. Следом мысль возникла: "Соседи сейчас полицию вызовут, такой грохот стоит". (Сплю одна :)). Пытаюсь ударить рукой по подушке, чтоб оцепенение спало, не получается. Кровать продолжает ходить ходуном ещё сильнее. Чёткое присутствие кого-то в комнате, как будто надо мной кто-то навис, да и не один, ещё и усмехаются. Читаю молитвы, ноль реакции. Ну, думаю, надо что-то с этим делать. Тело не слушается, рядом ущипнуть меня некому, а выходить из положения надо, ибо чем дальше, тем сильнее меня раскачивало на моём ложе. Это был не просто страх, а именно дикий ужас. Единственным правильным решением было воспроизвести любой звук (лучше голосом :)), тогда я этого ещё не знала. Пискнула и это сработало. Оцепенение спало, но через пару секунд прилетел толчок в спину. Тут показалось, что это ребенок прибежал ко мне со словами: «мне страшно» и я её оставила спать у себя. Мой разум безжалостно подшутил надо мной. На утро выяснилось, что ничего подобного не было, дитё спало в своей комнате сладким сном.

Вот так вот наш мозг и наши нервы с нами играют. В этом нет ничего мистического, но столкнуться с этим страхом не каждый пожелает. Как резвятся домовые, мне хорошо известно. Мой ползал по мне несколько раз, тут даже страха никакого не испытывала.

Совет для тех, кто может хватануть такой адреналин - старайтесь не паниковать, хоть это и сложно. Тело слушаться не будет, может даже грудь сдавливать, трясти и т.п. Тут поможет звук от вас, любой. Ну и здоровья всем!

Вчера, 09:37 by DidaraПросмотров: 823Комментарии: 7
+15

Ключевые слова: Сонный паралич ужас голос звук авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 09:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 661
По названию и содержимому байки - "Голова предмет тёмный и исследованию неподлежит."
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: Vologodskaya
Вчера, 09:57
+1
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Репутация: (14|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 372
сонный паралич?
за историю плюс..
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Didara
Вчера, 10:38
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 257
Цитата: Vologodskaya
сонный паралич?
за историю плюс..


Именно!
Зарегистрирован: 24.03.2010
#4 написал: Jako tako
Вчера, 10:58
+2
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Репутация: (260|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 163
Согласна, сознание (и подсознание) иногда такое выдаёт. Мне снились похожие сны, но по телесным ощущениям это не было похоже на сонный паралич. Я в принципе очень рада, что у меня пока ни разу не было сонного паралича smile
Плюс за историю
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: Talisha
Вчера, 15:33
+2
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Репутация: (2141|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 490
Сонный паралич - это не только приколы мозга, это и разделенное состояние физического и астрального тел. Грубо говоря, когда во сна отделяется астральное тело, а потом человек просыпается, а астральное тело не вполне "состыковалось" - такое состояние и возникает. При этом человек действует через тело астральное, видит его глазами, потому многие видят существ жутких, это они тот астральный слой видят, на котором находятся, по своему уровню вибраций. Выйти из этого состояния можно тремя путями. Закрыть глаза и уснуть; осознанно отделиться от тела; заставить тело шевелиться/звучать, и тогда происходит полное пробуждение, тела соединяются.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: Lami
Вчера, 15:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 69
Наш мозг иногда такое выдаст... И жути нагонит. Заметила, по себе и по знакомым, кто делился со мной своими примерами сонного паралича, что очень часто они происходят в моменты сильного стресса и переживаний. У автора кровать ходуном ходила, у меня вот похлеще было, меня "подняли" с кровати и подкидывали в воздухе во все стороны. Как мячик. Помню, как ударялась об стены, об потолок и длилось это так долго... Пока я не пропищала: "мама, помоги!". Тут и сразу все прошло.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#7 написал: Didara
Сегодня, 06:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 257
Цитата: Talisha
Сонный паралич - это не только приколы мозга, это и разделенное состояние физического и астрального тел. Грубо говоря, когда во сна отделяется астральное тело, а потом человек просыпается, а астральное тело не вполне "состыковалось" - такое состояние и возникает. При этом человек действует через тело астральное, видит его глазами, потому многие видят существ жутких, это они тот астральный слой видят, на котором находятся, по своему уровню вибраций. Выйти из этого состояния можно тремя путями. Закрыть глаза и уснуть; осознанно отделиться от тела; заставить тело шевелиться/звучать, и тогда происходит полное пробуждение, тела соединяются.


Увы, не все владеют практикой отделения от тела. Не очень легко это сделать.
Да и большинство людей начинают искать в этом каких-то чертей, гуляющих по дому, а не анализировать совместимсть своего физического состояния и ментального.
Кстати, у меня не получилось глаза закрыть и уснуть. Поэтому в моём случае был только один вариант, к сожалению.
В таком состоянии самое страшное не галюцинации, а то, что тело не слушается. Ну это мне так кажется. winked

Цитата: Lami
Наш мозг иногда такое выдаст... И жути нагонит. Заметила, по себе и по знакомым, кто делился со мной своими примерами сонного паралича, что очень часто они происходят в моменты сильного стресса и переживаний. У автора кровать ходуном ходила, у меня вот похлеще было, меня "подняли" с кровати и подкидывали в воздухе во все стороны. Как мячик. Помню, как ударялась об стены, об потолок и длилось это так долго... Пока я не пропищала: "мама, помоги!". Тут и сразу все прошло.


И при этом ощущается вроде как ты вообще не спишь.
По сравнению с вашим случаем, мне повезло больше. И вот тоже голос помог.
Зарегистрирован: 24.03.2010
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