Человеческий мозг - потёмки!

Didara Просмотров: 823 Комментарии: 7 +15 Вчера, 09:37 by

Сие явление я словила недавно, второй раз в жизни. Первый был легкой версией, просто невозможно было пошевелиться и страх окутывал до безумия. Это да, легкая версия.А вот недавно со мной приключилось нечто более жуткое.Данный феномен вызван, скорее всего, моими продолжительными переживаниями. За короткий период времени много чего произошло... И смерть близких, и болезненный разрыв с любимым, и травма, выбившая меня из колеи на 3 месяца. Ну да ладно. Это я к тому, почему с людьми такое может случиться внезапно, и многие вдруг полезут искать информацию на тему всякой мистификации. Но тут всё просто. Данное состояние в целом объясняет наука, а вот как это выглядит уже другой вопрос.После очередного просмотренного видео на известном канале глаза закрывались и царство Морфея меня постепенно поглощало.Спала очень плохо, часто просыпалась и снова засыпала. Бросало то в жар, то в холод.Помню, снилась какая-то чушь, причем выглядело всё настолько реально, что казалось и вовсе не спала.Просыпаюсь в очередной раз от того, что моя кровать просто ходит ходуном. Уж не землетрясение ли часом? Тишина, никто не кричит, стены не трескаются, только кровать. Следом мысль возникла: "Соседи сейчас полицию вызовут, такой грохот стоит". (Сплю одна :)). Пытаюсь ударить рукой по подушке, чтоб оцепенение спало, не получается. Кровать продолжает ходить ходуном ещё сильнее. Чёткое присутствие кого-то в комнате, как будто надо мной кто-то навис, да и не один, ещё и усмехаются. Читаю молитвы, ноль реакции. Ну, думаю, надо что-то с этим делать. Тело не слушается, рядом ущипнуть меня некому, а выходить из положения надо, ибо чем дальше, тем сильнее меня раскачивало на моём ложе. Это был не просто страх, а именно дикий ужас. Единственным правильным решением было воспроизвести любой звук (лучше голосом :)), тогда я этого ещё не знала. Пискнула и это сработало. Оцепенение спало, но через пару секунд прилетел толчок в спину. Тут показалось, что это ребенок прибежал ко мне со словами: «мне страшно» и я её оставила спать у себя. Мой разум безжалостно подшутил надо мной. На утро выяснилось, что ничего подобного не было, дитё спало в своей комнате сладким сном.Вот так вот наш мозг и наши нервы с нами играют. В этом нет ничего мистического, но столкнуться с этим страхом не каждый пожелает. Как резвятся домовые, мне хорошо известно. Мой ползал по мне несколько раз, тут даже страха никакого не испытывала.Совет для тех, кто может хватануть такой адреналин - старайтесь не паниковать, хоть это и сложно. Тело слушаться не будет, может даже грудь сдавливать, трясти и т.п. Тут поможет звук от вас, любой. Ну и здоровья всем!

Ключевые слова: Сонный паралич ужас голос звук авторская история

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