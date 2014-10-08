Человеческий мозг - потёмки!Сие явление я словила недавно, второй раз в жизни. Первый был легкой версией, просто невозможно было пошевелиться и страх окутывал до безумия. Это да, легкая версия.
А вот недавно со мной приключилось нечто более жуткое.
Данный феномен вызван, скорее всего, моими продолжительными переживаниями. За короткий период времени много чего произошло... И смерть близких, и болезненный разрыв с любимым, и травма, выбившая меня из колеи на 3 месяца. Ну да ладно. Это я к тому, почему с людьми такое может случиться внезапно, и многие вдруг полезут искать информацию на тему всякой мистификации. Но тут всё просто. Данное состояние в целом объясняет наука, а вот как это выглядит уже другой вопрос.
После очередного просмотренного видео на известном канале глаза закрывались и царство Морфея меня постепенно поглощало.
Спала очень плохо, часто просыпалась и снова засыпала. Бросало то в жар, то в холод.
Помню, снилась какая-то чушь, причем выглядело всё настолько реально, что казалось и вовсе не спала.
Просыпаюсь в очередной раз от того, что моя кровать просто ходит ходуном. Уж не землетрясение ли часом? Тишина, никто не кричит, стены не трескаются, только кровать. Следом мысль возникла: "Соседи сейчас полицию вызовут, такой грохот стоит". (Сплю одна :)). Пытаюсь ударить рукой по подушке, чтоб оцепенение спало, не получается. Кровать продолжает ходить ходуном ещё сильнее. Чёткое присутствие кого-то в комнате, как будто надо мной кто-то навис, да и не один, ещё и усмехаются. Читаю молитвы, ноль реакции. Ну, думаю, надо что-то с этим делать. Тело не слушается, рядом ущипнуть меня некому, а выходить из положения надо, ибо чем дальше, тем сильнее меня раскачивало на моём ложе. Это был не просто страх, а именно дикий ужас. Единственным правильным решением было воспроизвести любой звук (лучше голосом :)), тогда я этого ещё не знала. Пискнула и это сработало. Оцепенение спало, но через пару секунд прилетел толчок в спину. Тут показалось, что это ребенок прибежал ко мне со словами: «мне страшно» и я её оставила спать у себя. Мой разум безжалостно подшутил надо мной. На утро выяснилось, что ничего подобного не было, дитё спало в своей комнате сладким сном.
Вот так вот наш мозг и наши нервы с нами играют. В этом нет ничего мистического, но столкнуться с этим страхом не каждый пожелает. Как резвятся домовые, мне хорошо известно. Мой ползал по мне несколько раз, тут даже страха никакого не испытывала.
Совет для тех, кто может хватануть такой адреналин - старайтесь не паниковать, хоть это и сложно. Тело слушаться не будет, может даже грудь сдавливать, трясти и т.п. Тут поможет звук от вас, любой. Ну и здоровья всем!
Вчера, 09:37 by DidaraПросмотров: 823Комментарии: 7
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