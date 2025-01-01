Вещие сны?

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:21 by

Был период, когда мне снился сон с продолжением на протяжении большого кол-ва лет.Скончался мой одноклассник перед самым дембелем на срочке.И пришел ко мне. Во сне. Я его спросил: «Ты же умер?»Ничего страшного, не бойся, я просто буду рядом с тобой, я не за тобой, — сказал он.И стал приходить почти каждый день. Много лет.Мы росли вместе. Я делился с ним тем, что происходит в моей жизни.А он всегда говорил: «Да я знаю, я же всё вижу...»Приходил он ко мне лет 10, не меньше, а потом перестал. Просто перестал.Видел во сне, как умерла моя любимая бабуля.Родители мне сказали, дали ей слово, что скажут после 40 дней.Утром, буквально как только она умерла, я увидел ее во сне.Пришла, как будто в церковь идёт. В платочке, со своей авоськой.Мне, говорит, пора, сыночек.Я говорю: бабуль, я с тобой.Нет, говорит, рано ещё... И растворилась.Я проснулся, набрал маме, попросил дать трубку бабуле, но мама сказала, что она только что уснула и будить ее не стоит.В общем, морозили меня все 40 дней.А на сороковой день я увидел во сне, как ее хоронят.Как чуть не роняют гроб в узком подъезде хрущевки.Отец потом говорил, что никогда не поверил бы, если бы точно не знал, что меня не было рядом, всё было так, как я увидел.В общем, сам я набрать не смог, не хватило духу услышать, попросил жену.Она ещё сказала: «Нельзя так говорить, она же живая ещё...»Но через 10 минут перезвонила мне и сказала: «Всё, бабули нет, ее похоронили, сегодня 40 дней».Потом отец.Ушел нежданно-негаданно, тромб.Я приехал к родителям на машине в этот год, в другую страну.И в день, когда я должен был уехать, меня просто преследовал голос: «Не уезжай, только не сегодня».Набрал другу, с которым на тот момент дружили уже 37 лет, и рассказал, что такая вот фигня.Он сразу сказал мне: «Не уезжай, у тебя это есть, отложи все дела, но не уезжай».В 4 утра не стало отца. У меня на руках.30 секунд — и всё, только и успел сказать: «Душит меня, сынок, душит».Когда меня разбудила мать и сказала: «Сынок, вставай, папе плохо», — я сразу всё понял. Сразу.В общем, таких историй в моей жизни не одна.Иногда я сам себя боюсь. Я знаю, что будет так, но объяснить, почему так будет, я не могу.Но оно неизменно случается.Сорри за сумбур, накатило.Автор - EENNT.

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