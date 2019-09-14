Решили мы с мужем покупать квартиру

Летяга Просмотров: 873 Комментарии: 2 +13 Вчера, 12:25 by

Решили мы с мужем покупать квартиру. Собрали все накопления, немного у родственников заняли, благо вышло у нас без ипотеки! Денег было впритык, поэтому сразу определились с позицией: берём однушку с небольшим метражом, но поцентрее, чтобы на работу всем удобно ездить, и с ремонтом, так как в ближайшие год-два денег на ремонт не предвидится. Решили обойтись и без помощи агентов, поэтому поиски вели самостоятельно. Искали через интернет, но иногда агенты, у которых мы успели что-то посмотреть, сами с нами связывались и новые объекты советовали, свои или коллег. Сразу скажу, дело это муторное: звонки, встречи, просмотры, что-то нравится мужу, а мне нет, и наоборот. К концу месяца поисков нервы мои расшатались. Напилась я вечером чая ромашкового в прикуску с валерьянкой и спать легла.Приходит ко мне во сне бабка какая-то незнакомая, даже, я бы сказала, влезает посреди сна со словами: «Мне – моё, тебе – твоё!» Весь сон ходила эта бабка за мной по пятам и навязчиво повторяла эту чудную фразу: «Повтори за мной: «Мне – моё, тебе – твоё!»» Весь следующий день эта фраза так в голове и крутилась.Ближе к вечеру того же дня позвонил муж, сказал, что нашёл квартиру: в центре, с ремонтом, всё как нам надо. В интернете данных по квартире не нашли, фотографий тоже не оказалось, но мужу объяснили это тем, что её только выставили на продажу, а мы просто счастливчики, потому что нам первым позвонили сообщить. Квартиру должен был показывать какой-то мужичок, не собственник и не от агентства, а просто на себя работает. Мужичок этот подыскивает продавцов, покупателей, сводит их, документы сам оформляет, себе же берёт минимальную комиссию. Собственно, этот мужичок на нас сам вышел, по своим личным связям.Вечером по назначенному адресу встретились с этим товарищем и пошли смотреть. Как вошли в квартиру, так сразу с мужем рты пооткрывали — всё нравится! Светлая хорошая комната, кухня большая, и прихожая с кладовкой есть. Захожу уже разу по третьему в комнату, и вдруг опять в голове раздаётся: «Мне — моё, тебе — твоё!» И прямо ничего поделать с собой не могу! Тихонечко отхожу в угол и полушёпотом произношу эту фразу, чтоб отвязалась. И вдруг квартира просто преображается! В нос ударяет запах, как будто до этого тут жили двадцать кошек и делали свои кисьи дела непосредственно на старый паркетный пол, который, оказывается, ужасно скрипит и ходит под ногами. В глаза бросаются свисающие до середины стены обои и розетка с чёрным обугленным пятном вокруг. Я к мужичку этому поворачиваюсь и спрашиваю: «А здесь что, короткое замыкание было?»Мужик весь в лице переменился, схватил меня за локоть и давай толкать к выходу. По пути мужа моего сгрёб, и обоих к двери, говоря всякие гадости:— А что вы вообще за свои три копейки хотите?! Лучше вам никто не предложит! Да это самый хороший вариант для вас, а вы, дурни, нос воротите!И уже стоя на площадке, я поворачиваюсь к нему и с душой так говорю:— Мне — моё, тебе — твоё!Он аж побагровел весь и дверью хлопнул. Развернулись с мужем и ушли. Муж потом весь вечер ходил и причитал, что как он сразу не заметил ужасный пол и стены, а главное, пока я про замыкание не спросила, и обуглившуюся розетку не разглядел!А квартиру мы вскоре после этого нашли, какую и хотели, — с чудесным ремонтом и даже дешевле, чем та была! Сама же я стараюсь теперь резко не критиковать чужое мнение и чьи-то благие начинания. А если кто-то с негативным посылом критикует мои, то пожимаю плечами и произношу: «Мне — моё, тебе — твоё».Злобные критики сразу отлипают.Автор - Creeplegends.

Ключевые слова: Квартира поиск сон бабка морок

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