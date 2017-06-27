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Истории из жизни

Девочка

Зимним чудесным вечером я приехала к подруге Татьяне на день рождения её сына. Воздух был по-зимнему свежий и вкусный, снег блестел при свете фонарей. Мороз пощипывал щеки и заставлял ускорять шаг.
Войдя в подъезд, между вторым и третьим этажом я увидела переноску, в которой сидела пушистая белоснежная кошка, рядом с переноской стояли миски с водой и кормом. Кошка равнодушно скользнула по мне взглядом и отвернулась.
- Что это у вас за чудо сидит между этажами? - спросила я подругу - видно, что породистая, домашняя. Неужели выкинули?
- Соседская кошка - вздохнула Татьяна - сосед был одинокий совсем, скоропостижно скончался. Квартиру закрыли, а кошку в подъезд. Уже второй день сидит. Я все надеялась, что кто-нибудь себе заберет... Если бы не аллергия у Ванечки, то взяла бы себе. Сосед хороший был человек, уважительный, добрый, кошку свою очень любил, Завтра после работы отвезу ее в приют.

Праздник удался, именинник был счастлив, угощение вкусное, настроение прекрасное Но выйдя из квартиры подруги я опять увидела несчастную кошку, которая в один миг лишилась своей налаженной жизни - любящего, заботливого хозяина, своего привычного и уютного мира. Сердце мое сжалось.
- Как ее зовут? - спросила я подругу.
- Не знаю, точнее не помню. Он ее все "девочка моя" звал.
- Ну пусть будет "Девочка"! Возьму я ее себе! Я одна, она одна - глядишь, подружимся.
Вызвала такси, закрыла переноску и понесла кошку в новое жилище.
Всю дорогу "Девочка" молчала и также грустно смотрела на меня.

- Ну вот твой новый дом, — торжественно произнесла я и выпустила кошку. Обычно на новом месте животные начинают всё исследовать, но мое приобретенье посмотрела на меня и запрыгнула назад в переноску.

Утром кошка сидела всё в той же позе.
- Ладно, - подумала я, - пусть привыкает, а мне надо купить ей всё необходимое.

«Девочка» очень долго и трудно привыкала. Она оказалась очень чистоплотной кошкой, из миски ела аккуратно, не разбрасывая корм, с туалетом тоже проблем не возникло. Но вот общения не получалось совсем. На мои ласковые уговоры она не реагировала никак, если я ее брала на руки, давалась погладить и тут же спрыгивала с рук. Мурлыканья даже самого тихого я от нее не слышала. Но самое странное, что она никак не реагировала ни на «девочку», ни на «кис-кис».

Прошло примерно месяца два, когда она меня впервые встретила у порога, когда я пришла с работы, еще через пару недель сама прыгнула ко мне на колени и с удовольствием принимала мои ласки. Но мурлыканья я так и не дождалась.
«Наверно, бывают кошки, которые не мурлыкают», — успокаивала я себя.

А еще немного погодя она стала откликаться на свое имя «Девочка».
.
Подруга была в курсе всех наших событий. Однажды вечером она позвонила и после разных новостей добавила:
— Кстати, квартиру соседа, похоже, продали. Мебель вынесли и вывезли куда-то. А утром у мусорного контейнера я нашла коробку с какими-то документами и книгами соседа. Среди них был альбом с фотографиями, так я взяла его себе. Хороший дядька был, пусть хоть память останется какая-то, а то как-то не по-людски.

Так шли дни, недели, месяцы. «Девочка» моя стала мне родным и любимым существом. Она сидела со мной рядом вечерами, спала у изголовья, слушала мои рассказы про работу и жизнь. Но вот только не мурлыкала... совсем...

Потом пришел тот страшный день. Я пришла домой, но моя милая подружка не вышла меня встречать, как обычно. Я нашла ее в ванной, рядом с лотком. Она лежала и стонала, а носик был горячий-горячий. Бегом я кинулась к соседу, чтобы он отвез нас в ветеринарную клинику.
В клинике моей Девочке поставили капельницу, и она перестала стонать. У нее взяли анализы и рекомендовали оставить до утра.
Диагноз — серьезная прогрессирующая болезнь почек. Прогноз неутешительный, моя Девочка оказалась, по кошачьим меркам, немолодой — 9 лет.
Было проведено все необходимое лечение, и моя питомица повеселела. Врачи обещали, что при правильном уходе кошка может еще долго прожить.
Вроде все наладилось, но тревога почему-то не покидала меня.


И вот мне снится странный сон. Я и "Девочка" стоим на берегу широкой и очень красивой реки. А на другом берегу молодой мужчина радостно машет руками и громко кричит;
- Снежинка моя любимая! Снежка! Девочка моя!
Я резко проснулась и пыталась осмыслить свой странный сон. Девочка лежала рядом и подняв голову, наблюдала за мной.
- Так ты Снежинка? Это твое имя?
И тут я услышала тихое мурлыканье. Моя дорогая Снежинка - Девочка подошла и потянулась мордочкой к моему лицу и нежно потерлась.
Так мы и заснули, я гладила теплую шкурку Снежки, а она мурлыкала нежно нежно.

Проснувшись, я не нашла кошку с собой рядом, она лежала в коридоре с закрытыми глазками. А лапки ее бежали куда-то быстро-быстро.
Я схватила ее, пыталась привести в чувство, но бесполезно.
Побежала к соседу: срочно! Срочно в больницу!
Когда я вернулась, Снежинка лежала спокойно, как будто спала, но она не дышала...
Всё... Убежала на радугу...
Мы с соседом похоронили мою девочку любимую под черемухой.

Позвонила подруге, рыдая, рассказала ей про всё: про смерть моей любимицы, про сон, про то, как она со мной попрощалась.
— Знаешь, а ведь ее действительно звали Снежинка, — сказала подруга. — Я альбом просматривала и нашла фотографию — сосед с кошкой на руках и подпись на фото: «Я и моя Снежинка». Я тебе ее сейчас перешлю.
На фото была счастливая кошка и счастливый человек, которого я видела на берегу реки, только в моем сне он был моложе...


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:29
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:29 by капитанская дочкаПросмотров: 839Комментарии: 9
+17

Ключевые слова: Кошка забота потеря болезнь сон хозяин авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 13:50
+5
Группа: Посетители
Репутация: (769|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 191
Трогательно. +++++
Хозяин приходил за ней... видимо.
У меня их семь. Порой задумываюсь, как всё будет дальше...
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: Сергей Фомин
Вчера, 14:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Хорошая и очень добрая история! Спасибо за неё!
Зарегистрирован: 29.12.2016
#3 написал: Vologodskaya
Вчера, 15:00
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 5
Комментариев: 204
была такая история, плюс еще раз за нее
Зарегистрирован: 20.06.2017
#4 написал: Black Bagira
Вчера, 17:56
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Комментариев: 1 726
Помню эту историю и вновь читала ее со слезами на глазах...у меня пять пушистиков, моих дорогих, как жаль, что у них такая короткая жизнь...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#5 написал: Valentain
Сегодня, 00:21
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Одна из любимых историй на сайте. Безусловный плюс .Я наверное здесь побью рекорд, у меня 10 котеек.Надеюсь, эта толпа придет встречать меня там...))
Зарегистрирован: 14.07.2024
#6 написал: Talisha
Сегодня, 07:48
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В прошлый раз читала и плакала, и сейчас тоже... История грустная, но теплая blush
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:06
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Цитата: Valentain
Одна из любимых историй на сайте. Безусловный плюс .Я наверное здесь побью рекорд, у меня 10 котеек.Надеюсь, эта толпа придет встречать меня там...))

Значит будет кому встречать!)))
good
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#8 написал: Koroleffna
Сегодня, 20:29
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Ох .. сейчас опять разревусь...Мой рыжик,Захар, ушёл на ? полтора года назад.Перед этим он пропал.Искали несколько дней и объявления давали.Но, безрезультатно.И вот вижу сон,что он запрыгивает ко мне на кровать, ложится рядом и так грустно смотрит на меня.Я проснулась и первая мысль - его больше нет,он приходил прощаться.Так и вышло..За историю+
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#9 написал: ПИК НИК
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Цитата: Koroleffna
Ох .. сейчас опять разревусь...Мой рыжик,Захар, ушёл на ? полтора года назад.Перед этим он пропал.Искали несколько дней и объявления давали.Но, безрезультатно.И вот вижу сон,что он запрыгивает ко мне на кровать, ложится рядом и так грустно смотрит на меня.Я проснулась и первая мысль - его больше нет,он приходил прощаться.Так и вышло..За историю+

Видимо попрощался .... Сейчас и я, разревусь!((()))
Всё бывает. Каждый пользуется любой возможностью передать от себя весточку!
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
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