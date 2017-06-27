Девочка

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:29

Причина: Стилистика автора сохранена

капитанская дочка Просмотров: 839 Комментарии: 9 +17 Вчера, 10:29 by

Зимним чудесным вечером я приехала к подруге Татьяне на день рождения её сына. Воздух был по-зимнему свежий и вкусный, снег блестел при свете фонарей. Мороз пощипывал щеки и заставлял ускорять шаг.Войдя в подъезд, между вторым и третьим этажом я увидела переноску, в которой сидела пушистая белоснежная кошка, рядом с переноской стояли миски с водой и кормом. Кошка равнодушно скользнула по мне взглядом и отвернулась.- Что это у вас за чудо сидит между этажами? - спросила я подругу - видно, что породистая, домашняя. Неужели выкинули?- Соседская кошка - вздохнула Татьяна - сосед был одинокий совсем, скоропостижно скончался. Квартиру закрыли, а кошку в подъезд. Уже второй день сидит. Я все надеялась, что кто-нибудь себе заберет... Если бы не аллергия у Ванечки, то взяла бы себе. Сосед хороший был человек, уважительный, добрый, кошку свою очень любил, Завтра после работы отвезу ее в приют.Праздник удался, именинник был счастлив, угощение вкусное, настроение прекрасное Но выйдя из квартиры подруги я опять увидела несчастную кошку, которая в один миг лишилась своей налаженной жизни - любящего, заботливого хозяина, своего привычного и уютного мира. Сердце мое сжалось.- Как ее зовут? - спросила я подругу.- Не знаю, точнее не помню. Он ее все "девочка моя" звал.- Ну пусть будет "Девочка"! Возьму я ее себе! Я одна, она одна - глядишь, подружимся.Вызвала такси, закрыла переноску и понесла кошку в новое жилище.Всю дорогу "Девочка" молчала и также грустно смотрела на меня.- Ну вот твой новый дом, — торжественно произнесла я и выпустила кошку. Обычно на новом месте животные начинают всё исследовать, но мое приобретенье посмотрела на меня и запрыгнула назад в переноску.Утром кошка сидела всё в той же позе.- Ладно, - подумала я, - пусть привыкает, а мне надо купить ей всё необходимое.«Девочка» очень долго и трудно привыкала. Она оказалась очень чистоплотной кошкой, из миски ела аккуратно, не разбрасывая корм, с туалетом тоже проблем не возникло. Но вот общения не получалось совсем. На мои ласковые уговоры она не реагировала никак, если я ее брала на руки, давалась погладить и тут же спрыгивала с рук. Мурлыканья даже самого тихого я от нее не слышала. Но самое странное, что она никак не реагировала ни на «девочку», ни на «кис-кис».Прошло примерно месяца два, когда она меня впервые встретила у порога, когда я пришла с работы, еще через пару недель сама прыгнула ко мне на колени и с удовольствием принимала мои ласки. Но мурлыканья я так и не дождалась.«Наверно, бывают кошки, которые не мурлыкают», — успокаивала я себя.А еще немного погодя она стала откликаться на свое имя «Девочка».Подруга была в курсе всех наших событий. Однажды вечером она позвонила и после разных новостей добавила:— Кстати, квартиру соседа, похоже, продали. Мебель вынесли и вывезли куда-то. А утром у мусорного контейнера я нашла коробку с какими-то документами и книгами соседа. Среди них был альбом с фотографиями, так я взяла его себе. Хороший дядька был, пусть хоть память останется какая-то, а то как-то не по-людски.Так шли дни, недели, месяцы. «Девочка» моя стала мне родным и любимым существом. Она сидела со мной рядом вечерами, спала у изголовья, слушала мои рассказы про работу и жизнь. Но вот только не мурлыкала... совсем...Потом пришел тот страшный день. Я пришла домой, но моя милая подружка не вышла меня встречать, как обычно. Я нашла ее в ванной, рядом с лотком. Она лежала и стонала, а носик был горячий-горячий. Бегом я кинулась к соседу, чтобы он отвез нас в ветеринарную клинику.В клинике моей Девочке поставили капельницу, и она перестала стонать. У нее взяли анализы и рекомендовали оставить до утра.Диагноз — серьезная прогрессирующая болезнь почек. Прогноз неутешительный, моя Девочка оказалась, по кошачьим меркам, немолодой — 9 лет.Было проведено все необходимое лечение, и моя питомица повеселела. Врачи обещали, что при правильном уходе кошка может еще долго прожить.Вроде все наладилось, но тревога почему-то не покидала меня.И вот мне снится странный сон. Я и "Девочка" стоим на берегу широкой и очень красивой реки. А на другом берегу молодой мужчина радостно машет руками и громко кричит;- Снежинка моя любимая! Снежка! Девочка моя!Я резко проснулась и пыталась осмыслить свой странный сон. Девочка лежала рядом и подняв голову, наблюдала за мной.- Так ты Снежинка? Это твое имя?И тут я услышала тихое мурлыканье. Моя дорогая Снежинка - Девочка подошла и потянулась мордочкой к моему лицу и нежно потерлась.Так мы и заснули, я гладила теплую шкурку Снежки, а она мурлыкала нежно нежно.Проснувшись, я не нашла кошку с собой рядом, она лежала в коридоре с закрытыми глазками. А лапки ее бежали куда-то быстро-быстро.Я схватила ее, пыталась привести в чувство, но бесполезно.Побежала к соседу: срочно! Срочно в больницу!Когда я вернулась, Снежинка лежала спокойно, как будто спала, но она не дышала...Всё... Убежала на радугу...Мы с соседом похоронили мою девочку любимую под черемухой.Позвонила подруге, рыдая, рассказала ей про всё: про смерть моей любимицы, про сон, про то, как она со мной попрощалась.— Знаешь, а ведь ее действительно звали Снежинка, — сказала подруга. — Я альбом просматривала и нашла фотографию — сосед с кошкой на руках и подпись на фото: «Я и моя Снежинка». Я тебе ее сейчас перешлю.На фото была счастливая кошка и счастливый человек, которого я видела на берегу реки, только в моем сне он был моложе...

Ключевые слова: Кошка забота потеря болезнь сон хозяин авторская история

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