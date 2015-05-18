Мистическое спасение

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:04

Причина: Стилистика автора сохранена

ulianojka Просмотров: 494 Комментарии: 4 +7 Вчера, 14:04 by

[media=https://m.youtube.com/shorts/1ePyNkL6mi4]@Mira7182Я в юности возвращалась по ночному поселку по дороге. Темнота, вокруг никого. И вдруг услышала или почувствовала голос внутри меня, передаю смысл сказанного: «Сойди с дороги и спрячься за эти кусты сию же секунду». Я сделала это. И как только шагнула в кромешную темень, тут же по дороге пронёсся со всех дури грузовик. На следующий день узнала, то были пьяные солдаты, ушедшие в самоволку. Они приехали в пионерский лагерь неподалёку и попытались изнасиловать пионервожатых. Но в тот сезон было много вожатых-мужчин, учителей физкультуры, они не дали этому свершиться. Что бы они сделали со мной? Слава Господу за Его защиту!@gimnastika4621Мой случай вообще не объяснимый с научной точки зрения, кроме как силой всевышнего. 20 лет назад это произошло. Ранняя весна. Муж на работе. Я отправилась в магазин. Возвращаюсь и понимаю, что ключи дома забыла. Достаю телефон мужу звонить, и прямо у подъезда подскальзываюсь на льду, падаю на затылок и теряю сознание. Очнулась дома, лежу в верхней одежде на полу в той же позе, что и упала. Полчаса не могла ничего понять и вспомнить, кто я вообще. Потом прошло, и я пытаюсь понять, как это. Ключи как висели на гвоздике, так и висят... Спрашивала у соседей, никто ничего не видел. Спасибо, мой ангел-хранитель! Ты всегда со мной!@garmonistyuraЗдравствуйте всем! Опишу свой случай. Было мне тогда 11 лет (сейчас 60), и вот как-то, никому ничего не сказав, я решил сходить на одно болото за клюквой.Таких болот у нас немало, и клюквы на них полно, но это, на отличку от других, болото огромное, с десяток километров длиной, а может и больше. Болото местами небезопасное, и поэтому очень мало кто рисковал забираться вглубь него, а клюкву люди собирали в основном по его краю. Ну и вот, попёрся я, значит, на это болото, никому ничего не сказав, и как-то так получилось, что тогда в том месте никого кроме меня и не было. Ну и я увлёкся сбором ягод, закрутился, завертелся, а когда спохватился, понял, что ушёл далековато от края болота. А оно везде одинаковое, и в какую сторону идти, непонятно, да и опасно. Можно угодить в топкое место и утонуть, а такие случаи бывали. А тут ещё и дело к вечеру идёт. Я понял, что если не выберусь с болота, то пропал. Никто не знает, куда я пошёл, еды и чая у меня мало, надолго их не хватит, а на таком болоте можно кружить долго или вовсе сгинуть. Мне стало страшно, я запаниковал, а что делать, не знаю, сижу, реву в 2 ручья.И вдруг вижу, неведомо откуда возник небольшой светящийся золотистым цветом шарик. Он тихо подлетел и завис надо мной. Я перепугался ещё больше, меня всего трясло от страха. И тут в моей голове я услышал приятный, зычный мужской голос: «Не бойся, иди за мной, я тебе помогу!» Я от страха уже почти ничего не соображал, но шарику подчинился. Да у меня и не было выбора, или довериться ему, или пропасть в болоте (не факт, что я с него бы вышел и что меня бы нашли), ну я и пошёл за этим шариком. И он вывел меня с болота. Я, когда это понял, поклонился шарику до земли и поблагодарил его за чудесное спасение. А шарик поднялся повыше и мгновенно исчез. Я до сих пор не знаю, что это было, земное или внеземное, остаётся только гадать, но я этому шарику всю жизнь очень благодарен, ведь он меня спас. Вот такое чудо со мной было, хотите верьте, хотите нет.@Алла-л8юУ меня был интересный случай. Ходила я в пятый класс, и моя подружка-одноклассница позвала меня на речку. Мы пришли, и она изъявила желание прыгнуть с моста в воду (как обычно, вниз головой), я стояла рядом с ней, но я панически боялась воды и не умела плавать. Без всякой мысли стою себе и наблюдаю, как моя подруга будет прыгать. И тут она зацепила меня за локоть, и я лечу в воду за ней. Когда она скрылась в воде, я только подлетала, и после нее я ушла под воду, как топор, головой вниз. Я почувствовала, как вода заполняет мои уши, рот, и перед глазами увидела бабочки промелькнули, а дальше потеря сознания. Подружка услышала под водой, что что-то тоже за ней упало в воду, и быстро вынырнула, осмотрелась, но меня не было на мосту. Она догадалась, что это я следом за ней упала (это она мне потом уже рассказывала). Она сильно испугалась, так как знала, что я не то что прыгать, плавать даже не могу.Она снова нырнула, чтобы найти меня под водой, но меня не было нигде. А когда вынырнула, то с удивлением увидела, как меня на берегу откачивают два молодых парня. Я была вся бледная, но открыла глаза и тоже их увидела. Моему удивлению не было предела, я их не знала, первый раз видела. Они мне сказали, чтоб какое-то время я еще полежала на траве, и тогда можно идти домой. Подружка тоже была удивлена, мы с ней не понимали, кто эти двое? А главное, после того как они мне сказали ещё полежать, они исчезли так, что мы и не поняли как. Дело в том, что когда мы пришли на мост к речке, я осмотрела всё вокруг, возле речки никто не загорал и не купался, место это было не пляжное, а просто колхозный ставок, так называли это место, это был поселок. Мне сейчас 66 лет, и всю жизнь я помню этот случай и этот день как сейчас, но так и не поняли мы с моей подружкой, кто меня спас, приходится только догадываться. Благодарю своих ангелов-хранителей.@НинаСеменихина-ч3ьЯ из деревни, и у меня есть средняя сестра, а я младшая. Пошла она с подругой гулять на соседнюю улицу. На то время ей было четыре года, а мне два. Её кто-то обидел из ребят, и она заплакала, закрыв глаза, пошла не в ту сторону, а ушла в сторону леса. Мама с папой начали её искать, но так и не нашли, подняли весь народ в деревне, искали её сутки. Дошли до болота, а сверху лежит один ботинок, мама потеряла сознание, подумала, что она утонула. Была ранняя весна, и было очень прохладно, но уже шла посевная в колхозе. Ехала машина с рабочими, и увидели, что она лежит на земле около дороги.Когда её привезли домой, мама у неё спросила: «Дочь, я думала, что ты утонула в болоте», а она говорит: «Мама, я была не одна, а с дедушкой, у него большая палка и маленькая собачка, и он меня провёл через болото и вывел к дороге и дал мне хлеб, а ещё было много собак (а это не собаки были, а волки, у нас в лесу в то время было много), и они нас не тронули. Он вывел меня на дорогу и уложил спать, сказал: «Отдыхай, ты устала». Мама говорит: «Как ты не замёрзла?», а она сказала, что он меня накрыл своим плащом, и я не замёрзла». Когда подъехала машина, она свернулась калачиком и действительно спала. Господь её вывел на дорогу, где ехала машина с рабочими, которые её нашли. Прошло много лет, нам уже по 60, но сестра часто об этом говорит, что я помню всё до мелочей, хотя и была маленькая, это со мной был Господь, он меня спас и вывел на дорогу, я теперь понимаю, что там были не собаки, а волки, и они меня разорвали бы или я утонула в этом болоте. Вот и не верь после этого, что нет Бога.@ЕкатеринаЛисина-ь9еОднажды в безлюдном месте на меня напали три здоровенные собаки. Окружили меня и стали подступать всё ближе. Я встала и стала читать со слезами молитвы, которые знала, собаки легли вокруг, а я в голос читала молитвы и не знала, что делать. И вдруг появился мужчина, очень просто одет, небольшого роста. Я с надеждой на него смотрю, а он молча проходит мимо, и за ним побежали эти собаки. Я шла и оглядывалась на него, а он шел, а собаки все за ним бежали. И вышла я на дорогу и всё смотрела, как этот человек уже очень далеко, а собаки все за ним и бегут. Дома рассказала, а мама говорит, что это Николай Угодник тебя спас от неминуемой смерти и увел собак. Я вспоминаю, что мой Ангел-Хранитель всегда мне помогал в молодые годы и сейчас! Только слушать надо его подсказки. Всем желаю добра.@Leia_SunbornЯ живу в Ирландии, это было 15 лет назад. Ехала я из Дублина домой на рейсовом автобусе, дорога занимает ровно два часа. Когда до дома было где-то полчаса, меня вырубило, никогда ни до, ни после этого случая я не спала в автобусе, просто не получается спать сидя. Это было очень странно, потому что я даже не помню, что было незадолго до этого. Проснулась от сильного толчка в спину, аж тряхануло так довольно сильно. Я сразу поняла, что что-то не то, посмотрела в окно, а там моя остановка, и я как сумасшедшая похватала вещи, рюкзак и бежать, а шофер уже трогался с места. Надо понимать, что было уже после девяти вечера, абсолютно темно. И главное… ни копейки денег и отсутствие английского языка, никаких связей, и вернуться до утра невозможно. Я уверена, что там впереди меня поджидало какое-то несчастье, беда. На всю жизнь запомнила.@helenafrumin5404Это было лет 40 назад. Я ехала в институт. Зима. Холодно. Стою на остановке. Народу уйма. Наконец автобус. Только ногу на ступеньку поставить хотела, а меня как кто-то резко схватил сзади и вытащил с силой из толпы заходящих в автобус людей. Все уехали, а я так и осталась в шоке стоять. Пришлось еще 30 мин другой автобус на морозе ждать. Замерзла я тогда страшно. Еду в автобусе, вдруг пассажиры повскакивали со своих мест и к окнам прилипли. Кричат, пальцами в окна тычут. Я как глянула, и у меня от страха чуть сердце не остановилось. В кювете лежал тот самый первый автобус, на котором благодаря проведению я не поехала. Вокруг него скорая, пожарная, полиция. Раненых тогда много было. Оказалось, водитель попал на гололед, не справился с управлением, автобус повело юзом, и он упал в кювет...@Гульнара-ъ7рХочу рассказать, что было на самом деле в далёкие 70-е, мне мама рассказывала один случай, который отложился в моей памяти. У моей мамы была подруга, звали т. Роза, добрейшей души человек! Это её случай из жизни, жили в деревне, тяжёлый труд доярки ничем не оценим. Вставали очень рано, путь был далёкий через ферму, и проходил через речку и лесок небольшой. Лёд не выдержал, и она провалилась под лёд, очень долго была в ледяной воде, силы покидали её, кричать и звать на помощь бесполезно, деревушка была далеко. И тут она почувствовала, что что-то под водой с такой неимоверной силой выбрасывает её наверх! Осталась жива, очень сильное было переохлаждение, болела, выздоровела. Дома оставались двое маленьких детей, одна грудничок девочка. Видимо, суждено было ей жить, времена были не из лёгких. Сейчас нет моей мамы и т. Розы в живых, светлая память им!ШолпанХаукенова-э9щЯ верю в интуицию или внутренний голос, наверное, это ангелы-хранители нас оберегают, расскажу свой случай, свекровь со свекром поехали в магазин, живем в деревне, и взяли сына моего, года 4, они вышли из дома, а мне внутренний голос говорит, что куртку надо надеть, хотя на улице было начало осени, прям жарко было, но я схватила куртку и побежала за ними и заставила надеть куртку, свекор с сыном на улице ждали, а свекровь в магазине закупалась, рядом с магазином был колодец с водой, и он был прикрыт только небольшой фанерой, сынок прыгал на этой крышке, и она под ним сломалась, и он провалился внутрь и просто чудом не ушел под воду, его держала на плаву куртка, как спасательный круг, в это время подъезжает машина, и парень видел, как сын упал, и сразу побежал за веревкой в магазин, и обвязал себя и вытащил моего сына уже из-под воды, там глубина 4 метра, и он был очень узкий проход в колодец, там не каждый пройдет, как рассказывает парень, что он сидел дома, и ему ничего не надо было в магазине, но внутренний голос говорил, что надо ехать в магазин, и он поехал, хотя не знал зачем, видимо, чтобы спасти моего сына, сейчас пишу, и слезы на глазах, как вспомню.@Irina-vlada.0918Вот так я шла в безлюдном месте по тротуару, услышала сзади звук едущей по дороге огромной машины. Даже не оглянулась, пусть едет, я же по тротуару иду. И вдруг какая-то сила отбросила меня в сторону. Никакого прикосновения я не почувствовала, но толчок отшвырнул меня так, что я упала, кувыркнувшись, разлетелись мои сумки. И пока я летела, по месту, где я только что находилась, проехал огромный КамАЗ. Он понесся дальше по дороге, виляя и наскакивая на тротуар, видимо, водитель был пьян. Я сидела в шоке ещё некоторое время, собирая содержимое сумок. Потом встала и пошла на трясущихся ногах. До сих пор не понимаю, что это было? До сих пор содрогаюсь, понимая, что эта махина должна была ехать по мне. Есть силы, хранящие нас.@СержМыслитель-ц3юБыло мне тогда лет 12-13. Ехал на велосипеде через ж/д переезд. Смотрю, электричка приближается. Ну, думаю, проскочу. Нажал на педали, поддал газку, так сказать. Несусь такой и понимаю, что не успею, а всё равно газую. Вокруг никого. И когда до столкновения оставалось метра 3-4, у меня как будто заклинило заднее колесо или кто-то схватил за багажник и держит. Короче, остановился я за метр от электрички, машинист орёт, матерится, гудит, свистит, я в ужасе. Встал, оглянулся, никого, колесо не заклинило. Пожал плечами, поехал дальше. С тех пор я стал верить в ангелов-хранителей, за которых мне бабушка рассказывала.@Вотивсе-й9у4 дня назад (изменено)Жила в частном доме. Накануне меня уволили с работы из-за сестры хозяина... Настроение на нуле — 90-е. Ни есть, ни работать от обиды и горя не могла. В обед думаю, хоть чаю попить надо, поставила чайник на плиту, открутила газовый баллон, а потом передумала пить чай, не стала зажигать газ и легла спать. Резко проснулась от каких-то громких щелчков в углу за шифоньером. Встала посмотреть, что за звуки странные? Голова гудела слегка. Почувствовала запах газа и легкий сизый дымок в зале и на кухне. Как во сне закрутила баллон с газом, плита сама была включена, видимо, до того. Открыла окна и двери. Вспоминая, думаю, что за звуки меня разбудили тогда?И еще один случай меня волнует. Легли как-то вечером спать. Сестра с сыном были у меня в гостях. Перед сном думаю: «Господи, неужели я так и останусь одна, никому не нужная красавица😊😂?!!!»И мне той же ночью снится сон. Слышу голос: «Не переживай, твоя судьба ждет тебя на севере». Спрашиваю: «Кто говорит?» Голос отвечает: «Я тот, к кому ты обратилась — Бог. Вот твоя судьба» и показывает мне большой портрет моего нынче мужа! Типаж не моего вкуса. Проснувшись, рассказала сон сестре и нарисовала образ будущего мужа. Посмеялись... Спустя 8 лет предпринимательская деятельность завела меня на севера. Где я и встретила его, сначала услышала его голос, хохот, который меня взволновал, затем он сам вышел из толпы пассажиров — мужчина из моего сна. Мне он запал в душу. К тому времени я забыла про тот сон, и меня несколько месяцев волновал вопрос, где я его видела? И я вспомнила его после разговора с сестрой, которая спросила: «А он похож на того из твоего сна... из портрета...?»... На следующий день подруга сказала, что он просит познакомить его со мной. Прожили с ним до старости, но до сих пор думаю: «Что это было?!!!»Автор подборки - ulianojka.

Ключевые слова: Спасение свыше Ангел-хранитель чудо авторская подборка

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