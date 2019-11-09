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Истории из жизни

Дальнобойщик - 3

Был у меня раньше знакомый - Иван, он и сейчас есть, но уже несколько лет мы практически не общаемся, как-то разошлись пути, я переехала в другой район, и то времени нет у меня съездить в гости, то он занят – обзавелся семьей, работу сменил, да и родителям надо помочь. Но к рассказу это от ношения не имеет. История произошла с ним уже больше 7-ми лет назад. Ему в те года было 32-35 лет, и работал он на тот момент уже несколько лет дальнобойщиком. Много повидал он на своем пути, о чем раньше вечерами за чашкой чаю рассказывал нам, когда забегал в гости.

Был и криминал, и просто веселые истории, было и не объяснимое, которое на мой взгляд больше похоже на байки/выдумку.
Эта история связана с функцией мозга, поэтому её я и расскажу. Меня всегда интересовал вопрос откуда берутся сны. И ладно если это пережитое за день, или воспоминания. Но бывает и такое что даже нафантазировать трезвомыслящему человеку сложно.

Историю эту я уже выкладывала, но модераторы решили отправить её в рубрику «Сны», поэтому немного "воды " из жизни пришлось добавить. И так сам рассказ:

Ездил по области, без напарника. Едет, значит, крутит баранку. Тут бабки вдоль дороги нарисовались. Первая метров за 50 от фуры. Через несколько метров другая, еще дальше третья, и таких штук 7-10. Первая мысля – чем-то торгуют, только тут поблизости населенных пунктов нет.

Тут давай бабки через дорогу перебегать. С одной обочины на другую. Водила скорость сбросил. Сам думает – странные бабки, мало ли с какой дурки сбежали, может, слёт бабок-суицидниц.

Машина еле плетется, говорит, скорость такая, что пешком спокойно его обогнать можно. Тут последняя бабка посередь дороги останавливается и на фуру рванула. На лобовое запрыгнула. Рот разявила неестественно, как в ужастиках. А вместо ора гудок, да громкий такой.

Водила с перепугу бьет по тормозам, глаза открывает, а перед ним локомотив едет и гудит. Еще чуть-чуть и задел бы нос фуры бок локомотива. Назад сдал. Огляделся. Оказалось, фура на встречку выехала и чуть с поездом не поцеловалась. Ну и бабок, естественно, никаких не было, видимо, в какой-то момент заснул.

Вот и думай откуда берутся такие сны. Может не стандартная работа мозга. Может что-то что не поддается рациональному объяснению. Неизвестно.


Новость отредактировал Estellan - 1-09-2022, 20:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
1-09-2022, 20:33 by Скептик 2012Просмотров: 1 050Комментарии: 12
+25

Ключевые слова: Сон бабки реальность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Вчера, 00:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 826
Были и у меня такие мысли - как мозг может знать, что прозвенит будильник или что-то разбудит человека через несколько секунд, и как он при этом строит целый сон? Думаю, подобные сны бывали у многих людей, и у меня в том числе несколько раз. Где-то я читала, что сон на самом деле длится несколько мгновений, а для нас он кажется длинным. Возможно, вся разгадка в этом.
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#2 написал: Arhip
Вчера, 02:19
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1935|0)
Публикаций: 101
Комментариев: 1 961
Цитата: Tanusha13666
Были и у меня такие мысли - как мозг может знать, что прозвенит будильник или что-то разбудит человека через несколько секунд, и как он при этом строит целый сон? Думаю, подобные сны бывали у многих людей, и у меня в том числе несколько раз. Где-то я читала, что сон на самом деле длится несколько мгновений, а для нас он кажется длинным. Возможно, вся разгадка в этом.


Вот я например могу завалиться спать и проснуться неизвестно когда.
Но если мне например надо куда-то ехать в 9 утра, то я просыпаюсь ровно за 15 минут до этого срока. Видимо в мозгах какой-то таймер установлен.
А сны мне снятся перед пробуждением. Сон закончился - я проснулся. А сколько в реале это время заняло - без понятия.
Обычно не запоминаю, но иногда такие бывают... Один даже записал, как проснулся. Там вообще чумовое было. Типа я участвую в шоу, что-то среднее между "Ключи от форта Байярд" и компьютерным квестом
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Kinigos
Вчера, 03:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (404|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 873
Цитата: Arhip
таймер установлен.

То же самое. Когда на работе ночью удается поспать (время строго регламентируется по часам и минутам), будильник не ставлю, просыпаюсь или сама, или от внутреннего толчка с обращением по имени.

Цитата: Arhip
Сон закончился -

К сожалению иногда очень интересные сны обрываются, при этом от естественного пробуждения ((. Незаконченных у меня много.
По истории - думаю что это работа мозга и информацию человек получает не только известными шестью чувствами. Появилась опасность - мозг в виде неприятных образов дал толчок проснуться.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Vologodskaya
Вчера, 06:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 309
Цитата: Kinigos
Цитата: Arhip
таймер установлен.

То же самое. Когда на работе ночью удается поспать (время строго регламентируется по часам и минутам), будильник не ставлю, просыпаюсь или сама, или от внутреннего толчка с обращением по имени.

Цитата: Arhip
Сон закончился -

К сожалению иногда очень интересные сны обрываются, при этом от естественного пробуждения ((. Незаконченных у меня много.
По истории - думаю что это работа мозга и информацию человек получает не только известными шестью чувствами. Появилась опасность - мозг в виде неприятных образов дал толчок проснуться.

способность мозга
Зарегистрирован: 20.06.2017
#5 написал: ProstoЯ
Вчера, 11:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 99
Цитата: Arhip
Но если мне например надо куда-то ехать в 9 утра, то я просыпаюсь ровно за 15 минут до этого срока. Видимо в мозгах какой-то таймер установлен.

Вы, Архип, прям Штирлиц))
Зарегистрирован: 13.07.2022
#6 написал: Red Scorpion
Вчера, 11:28
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5990|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 853
Цитата: ProstoЯ
Вы, Архип, прям Штирлиц))

Нет, )) он - Архип , Прям Ван Хельсинг.. smeh
а за историю - ПЛЮС!!!!!!!!
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#7 написал: Talisha
Вчера, 12:21
0
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Репутация: (2135|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 477
Да, когда мы спим, контроль ума отключается и включается тонкое чувствование. А уж в каких образах проявится - индивидуально:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#8 написал: Jako tako
Вчера, 12:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (256|0)
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Комментариев: 1 152
Для меня сны - отдельная тема, которую очень люблю. До сих пор не могу понять, как мозг связан со снами. Реально подсознание их выдаёт, или мы черпаем их откуда-то извне. Странные сны мне интересны своим сюжетом, но ещё более интересны те, которые потом я вспоминаю после дежавю. Просто в голове не укладывается, как такое возможно. То есть у меня дежавю - это реально «уже виденное», но во сне.
Мозг и правда странная штука.
Историю плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#9 написал: Гюльнара
Вчера, 15:10
0
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Репутация: (68|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 058
Да, история интересная! Особенно вот - выехал на встречку, а там паровоз! Поневоле проснешься!
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#10 написал: Red Scorpion
Вчера, 15:26
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Публикаций: 15
Комментариев: 853
... опачки, это выходит, что ГГ выехал на рельсы)) тогда бы по-любому фура бы скинула,,
немного непонятно, как на встречке оказался локомотив)))
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#11 написал: Слепой стрелец
Вчера, 20:45
0
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Репутация: (219|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 275
Цитата: Red Scorpion
... опачки, это выходит, что ГГ выехал на рельсы)) тогда бы по-любому фура бы скинула,,
немного непонятно, как на встречке оказался локомотив)))


Я так понял, что главный герой проснулся на железнодорожном переезде и при этом чуть не протаранил, проходящий локомотив, у автора нет упоминания о том, что фура двигалась ему на встречу.

Историю первоначально напечатанную уже читал и даже плюс ставил, но она действительно хороша, да и второго плюса мне не жалко +
Зарегистрирован: 19.06.2020
#12 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 03:43
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 624
Дальнобойщики от переутомленности такие сны видят, вкалывают без напарника до посинения.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
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