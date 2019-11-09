Дальнобойщик - 3

Новость отредактировал Estellan - 1-09-2022, 20:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 1 050 Комментарии: 12 +25 1-09-2022, 20:33 by

Был у меня раньше знакомый - Иван, он и сейчас есть, но уже несколько лет мы практически не общаемся, как-то разошлись пути, я переехала в другой район, и то времени нет у меня съездить в гости, то он занят – обзавелся семьей, работу сменил, да и родителям надо помочь. Но к рассказу это от ношения не имеет. История произошла с ним уже больше 7-ми лет назад. Ему в те года было 32-35 лет, и работал он на тот момент уже несколько лет дальнобойщиком. Много повидал он на своем пути, о чем раньше вечерами за чашкой чаю рассказывал нам, когда забегал в гости.Был и криминал, и просто веселые истории, было и не объяснимое, которое на мой взгляд больше похоже на байки/выдумку.Эта история связана с функцией мозга, поэтому её я и расскажу. Меня всегда интересовал вопрос откуда берутся сны. И ладно если это пережитое за день, или воспоминания. Но бывает и такое что даже нафантазировать трезвомыслящему человеку сложно.Историю эту я уже выкладывала, но модераторы решили отправить её в рубрику «Сны», поэтому немного "воды " из жизни пришлось добавить. И так сам рассказ:Вот и думай откуда берутся такие сны. Может не стандартная работа мозга. Может что-то что не поддается рациональному объяснению. Неизвестно.

Ключевые слова: Сон бабки реальность авторская история

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