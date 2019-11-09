Дальнобойщик - 3

Дальнобойщик - 3Был у меня раньше знакомый - Иван, он и сейчас есть, но уже несколько лет мы практически не общаемся, как-то разошлись пути, я переехала в другой район, и то времени нет у меня съездить в гости, то он занят – обзавелся семьей, работу сменил, да и родителям надо помочь. Но к рассказу это от ношения не имеет. История произошла с ним уже больше 7-ми лет назад. Ему в те года было 32-35 лет, и работал он на тот момент уже несколько лет дальнобойщиком. Много повидал он на своем пути, о чем раньше вечерами за чашкой чаю рассказывал нам, когда забегал в гости.
Был и криминал, и просто веселые истории, было и не объяснимое, которое на мой взгляд больше похоже на байки/выдумку.
Эта история связана с функцией мозга, поэтому её я и расскажу. Меня всегда интересовал вопрос откуда берутся сны. И ладно если это пережитое за день, или воспоминания. Но бывает и такое что даже нафантазировать трезвомыслящему человеку сложно.
Историю эту я уже выкладывала, но модераторы решили отправить её в рубрику «Сны», поэтому немного "воды " из жизни пришлось добавить. И так сам рассказ:
Ездил по области, без напарника. Едет, значит, крутит баранку. Тут бабки вдоль дороги нарисовались. Первая метров за 50 от фуры. Через несколько метров другая, еще дальше третья, и таких штук 7-10. Первая мысля – чем-то торгуют, только тут поблизости населенных пунктов нет.
Тут давай бабки через дорогу перебегать. С одной обочины на другую. Водила скорость сбросил. Сам думает – странные бабки, мало ли с какой дурки сбежали, может, слёт бабок-суицидниц.
Машина еле плетется, говорит, скорость такая, что пешком спокойно его обогнать можно. Тут последняя бабка посередь дороги останавливается и на фуру рванула. На лобовое запрыгнула. Рот разявила неестественно, как в ужастиках. А вместо ора гудок, да громкий такой.
Водила с перепугу бьет по тормозам, глаза открывает, а перед ним локомотив едет и гудит. Еще чуть-чуть и задел бы нос фуры бок локомотива. Назад сдал. Огляделся. Оказалось, фура на встречку выехала и чуть с поездом не поцеловалась. Ну и бабок, естественно, никаких не было, видимо, в какой-то момент заснул.
Вот и думай откуда берутся такие сны. Может не стандартная работа мозга. Может что-то что не поддается рациональному объяснению. Неизвестно.
Новость отредактировал Estellan - 1-09-2022, 20:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
1-09-2022, 20:33 by Скептик 2012Просмотров: 1 050Комментарии: 12
Ключевые слова: Сон бабки реальность авторская история