Ночь на даче

Новость отредактировал Estellan - 26-08-2022, 21:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Geliona Uno Просмотров: 1 409 Комментарии: 9 +20 26-08-2022, 21:32 by

Давным-давно, в незапамятные времена моей юности, когда трава была зеленее, солнце желтее, а небо... Тьфу ты, не туда понесло.На момент этой истории мне было лет семнадцать. Я устроилась на работу в маленький магазинчик подержанных книг. М-м-м... какая это была работа: тонны книг, пыли, каталогов и минимум свободного времени. Мне нравилось, очень сильно нравилось. Особенно прельщало ощущение своей независимости, ежедневная зарплата, хоть и небольшая и возможность брать домой любые книги, которые поглощались мной с огромной скоростью. Думаю, именно ощущение свободы сподвигло меня на переезд из уютной квартиры на дачу. Там не было света, водопровода, отопления... Да проще скать, что было: колодец, на дальней части участка, печка буржуйка и романтика.За окном стояла середина октября, темнело все раньше, а магазин закрывался в 10 вечера. Ещё час уходил на то, чтобы добраться до дачи.Сейчас даже не помню по какой причине (может, автобусы уже не ходили, а может, просто денег было жалко), но шла я пешком. На финишной прямой с окружной дороги нужно было свернуть на поле. По всему его периметру росли деревья, но на самом пустыре, вернее, в самом его центре, стояла лишь одна ива. Больше даже кустов не наблюдалось. Вот, иду я по тропинке, путь фонариком подсвечиваю, а навстречу идёт старушка. Сгорбленная, в руке клюка, лица не вижу, метров тридцать до неё осталось, когда я решила опустить глаза к телефону и посмотреть на часы. Сколько времени это заняло? Секунды две, три, но когда подняла взгляд, поле было абсолютно пустым. До деревьев метров пятьдесят, не меньше. Бабушка словно в воздухе растворилась. Пока шла дальше, пыталась придумать рациональные причины такого исчезновения, получалось с большой натяжкой.Трава так причудливо изогнулась, но она ведь шла, я видела. Бабушка спринтером оказалась и с большой скоростью до бежала до деревьев, а может, просто я сама зависла и смотрела в экран дольше, чем мне казалось, но тропинка узкая, а бабуля по ней мне навстречу шла. Трудно бы было не заметить, как она протискивается мимо меня.Тем не менее, до дачи я добралась. Дальше была задачка с тремя звёздочками. Сходить в сарай, набрать дров и нарубить их. Буржуйка была очень прожорливая, да и стены тонкие. Остывал домик очень быстро, несколько раз за ночь дрова нужно было подбрасывать. Так что работы предстояло много. Всё то время, что я усиленно махала топором, чувствовала сверлящий взгляд в спину. Должно было быть жарко от работы, но, скажу честно, у меня мурашки бегали по всему телу. Страх был такой, что я даже обернуться не могла. Только на пороге дома, перед тем как захлопнуть дверь, я посмотрела назад. И знаете что. Никого там не было. Кроме полной луны. Вот такую шутку сыграло со мной полнолуние.

Ключевые слова: Поле бабушка взгляд в спину авторская история

Другие, подобные истории: