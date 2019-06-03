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Истории из жизни

Ночь на даче

Давным-давно, в незапамятные времена моей юности, когда трава была зеленее, солнце желтее, а небо... Тьфу ты, не туда понесло.
На момент этой истории мне было лет семнадцать. Я устроилась на работу в маленький магазинчик подержанных книг. М-м-м... какая это была работа: тонны книг, пыли, каталогов и минимум свободного времени. Мне нравилось, очень сильно нравилось. Особенно прельщало ощущение своей независимости, ежедневная зарплата, хоть и небольшая и возможность брать домой любые книги, которые поглощались мной с огромной скоростью. Думаю, именно ощущение свободы сподвигло меня на переезд из уютной квартиры на дачу. Там не было света, водопровода, отопления... Да проще скать, что было: колодец, на дальней части участка, печка буржуйка и романтика.
За окном стояла середина октября, темнело все раньше, а магазин закрывался в 10 вечера. Ещё час уходил на то, чтобы добраться до дачи.

Сейчас даже не помню по какой причине (может, автобусы уже не ходили, а может, просто денег было жалко), но шла я пешком. На финишной прямой с окружной дороги нужно было свернуть на поле. По всему его периметру росли деревья, но на самом пустыре, вернее, в самом его центре, стояла лишь одна ива. Больше даже кустов не наблюдалось. Вот, иду я по тропинке, путь фонариком подсвечиваю, а навстречу идёт старушка. Сгорбленная, в руке клюка, лица не вижу, метров тридцать до неё осталось, когда я решила опустить глаза к телефону и посмотреть на часы. Сколько времени это заняло? Секунды две, три, но когда подняла взгляд, поле было абсолютно пустым. До деревьев метров пятьдесят, не меньше. Бабушка словно в воздухе растворилась. Пока шла дальше, пыталась придумать рациональные причины такого исчезновения, получалось с большой натяжкой.

Трава так причудливо изогнулась, но она ведь шла, я видела. Бабушка спринтером оказалась и с большой скоростью до бежала до деревьев, а может, просто я сама зависла и смотрела в экран дольше, чем мне казалось, но тропинка узкая, а бабуля по ней мне навстречу шла. Трудно бы было не заметить, как она протискивается мимо меня.
Тем не менее, до дачи я добралась. Дальше была задачка с тремя звёздочками. Сходить в сарай, набрать дров и нарубить их. Буржуйка была очень прожорливая, да и стены тонкие. Остывал домик очень быстро, несколько раз за ночь дрова нужно было подбрасывать. Так что работы предстояло много. Всё то время, что я усиленно махала топором, чувствовала сверлящий взгляд в спину. Должно было быть жарко от работы, но, скажу честно, у меня мурашки бегали по всему телу. Страх был такой, что я даже обернуться не могла. Только на пороге дома, перед тем как захлопнуть дверь, я посмотрела назад. И знаете что. Никого там не было. Кроме полной луны. Вот такую шутку сыграло со мной полнолуние.


Новость отредактировал Estellan - 26-08-2022, 21:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
26-08-2022, 21:32 by Geliona UnoПросмотров: 1 409Комментарии: 9
+20

Ключевые слова: Поле бабушка взгляд в спину авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шерри
26 августа 2022 23:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (56|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 721
Плюс конечно. Вот иногда случаются такие странности, что описать в одной строке можно.
А тут полностью картинка нарисовалась, хоть и бабуля была в ней секунду.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#2 написал: Jako tako
27 августа 2022 11:36
+4
Группа: Посетители
Репутация: (254|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 148
Может какая ведьма местная была. А вот что ей от автора нужно было - загадка.
Атмосферу прочувствовала от и до. Запах старых книг и осенних листьев, октябрьская прохлада…
Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Фингал
Вчера, 03:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 205
Вот, иду я по тропинке, путь фонариком подсвечиваю, а навстречу идёт старушка. ///


думаю это была игра теней в полуночное время благодаря плохому освещению
Зарегистрирован: 11.08.2019
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 07:53
+4
Группа: Посетители
Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 459
Внимание, сосредоточение, интерес - выключают время. Несколько раз замечал за собой данную вещь. А телефон, у меня планшет, вообще некий нонсенс. В доказательство вот этот случай, один из многих:
Стою я рано утром, значит, и жду развозку на работу, времени ещё 10 минут до автобуса. Открыл планшет, чем-то занимаюсь, что-то просматриваю. Смотрел в планшет секунд двадцать, а на самом деле прошло десять минут. Слышу, меня кто-то зовёт, это кричал уборщик из нашего автобуса. Я глянул, боже мой, а шофёр уже включил скорость, чтобы отпустить сцепление. Вот, успел, только благодаря тому, что для меня любой человек является прежде всего человеком, будь то уборщик или директор.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: DRUID
Вчера, 12:34
+4
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Репутация: (357|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 463
Жуть какая! Жить в октябре в хибаре, всю ночь печь топить, без света и водопровода, и всё это в 17 лет.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: Talisha
Вчера, 13:30
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2132|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 471
Сущь какая-то, их по ночам много проявляется, тем более, в полнолуние да в безлюдном месте! Или перепады освещения (то в яркий экран смотреть, то в темноту, то потом обратно - многое может примерещиться).
А залипая в телефон в темноте есть другая опасность - на недобрых людей нарваться.
Цитата: DRUID
Жуть какая! Жить в октябре в хибаре, всю ночь печь топить, без света и водопровода, и всё это в 17 лет.

Да, пожалуй, никакая ведьма не напугает с такой романтикой жизни:))))
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: Geliona Uno
Вчера, 15:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: DRUID
Жуть какая! Жить в октябре в хибаре, всю ночь печь топить, без света и водопровода, и всё это в 17 лет.

Ой, и не говорите) А ещё тогда интернета ни у кого почти не было, и телефон был кнопочный черно-белый) Зато на той даче были обалденный трусы по выходным)
Зарегистрирован: 3.08.2022
#8 написал: Kinigos
Вчера, 16:44
0
Онлайн
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Репутация: (402|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 855
Цитата: DRUID
Жуть какая! Жить в октябре в хибаре, всю ночь печь топить, без света и водопровода, и всё это в 17 лет.

В 17 лет все мы были..героями..

Цитата: Geliona Uno
той даче были обалденный трусы по выходным)

К приезду родителей?
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#9 написал: Geliona Uno
Вчера, 17:11
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: Kinigos
Цитата: DRUID
Жуть какая! Жить в октябре в хибаре, всю ночь печь топить, без света и водопровода, и всё это в 17 лет.

В 17 лет все мы были..героями..

Цитата: Geliona Uno
той даче были обалденный трусы по выходным)

К приезду родителей?

Гребаный т9 :))) у меня мама дачу терпеть не могла, никогда туда не приезжала)
Зарегистрирован: 3.08.2022
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