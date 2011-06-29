Друг из заброшенного дома

Летяга Просмотров: 580 Комментарии: 1 +7 Вчера, 10:41 by

Я бы сказал «хрень», если нечто необъяснимое не произошло бы однажды с моим сыном.Ему тогда было года 3–4. Был у нас рядом с нынешним домом старый деревянный дом. Он когда-то горел. Потом мы его восстановили и жили какое-то время, пока строили новый. Так вот, сам пожар был лет 30 назад. А дело происходило лет 5 назад.Сын нам рассказал многое из прошлого этого старого дома. Причем всё точно. И он сказал о некоторых фактах о доме, о чем даже я уже позабыл. А кроме меня не осталось никого, кто бы мог знать.И мне стало интересно, кто ему это всё рассказал. Сын говорит, что рассказал ему обо всем его друг в синей куртке. Имени не знает. Начали без пристрастия выяснять, что это за друг и от каких соседей он. Поняли, что этот друг примерно его возраста, что разговаривает он с ним возле этого старого дома (внутри нашего участка).Ну и потом сказал, что этот друг выходит из этого дома, они общаются, и потом друг опять заходит в дом. Он там живет в этом заброшенном доме. Вот тут-то мы и жутко перепугались. Было капец как не по себе. И сын упорно говорил, что этот друг не сосед, а живет именно тут.Короче, хз-хз, но через какое-то время об этом друге мы перестали слышать. Сын сказал, что он больше не приходит к нему «играть». Жуть, да и только.Автор - Vitamaster.

Ключевые слова: Дом сын рассказы друг

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