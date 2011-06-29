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Истории из жизни

Друг из заброшенного дома

Я бы сказал «хрень», если нечто необъяснимое не произошло бы однажды с моим сыном.
Ему тогда было года 3–4. Был у нас рядом с нынешним домом старый деревянный дом. Он когда-то горел. Потом мы его восстановили и жили какое-то время, пока строили новый. Так вот, сам пожар был лет 30 назад. А дело происходило лет 5 назад.
Сын нам рассказал многое из прошлого этого старого дома. Причем всё точно. И он сказал о некоторых фактах о доме, о чем даже я уже позабыл. А кроме меня не осталось никого, кто бы мог знать.
И мне стало интересно, кто ему это всё рассказал. Сын говорит, что рассказал ему обо всем его друг в синей куртке. Имени не знает. Начали без пристрастия выяснять, что это за друг и от каких соседей он. Поняли, что этот друг примерно его возраста, что разговаривает он с ним возле этого старого дома (внутри нашего участка).
Ну и потом сказал, что этот друг выходит из этого дома, они общаются, и потом друг опять заходит в дом. Он там живет в этом заброшенном доме. Вот тут-то мы и жутко перепугались. Было капец как не по себе. И сын упорно говорил, что этот друг не сосед, а живет именно тут.
Короче, хз-хз, но через какое-то время об этом друге мы перестали слышать. Сын сказал, что он больше не приходит к нему «играть». Жуть, да и только.


Автор - Vitamaster.
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Вчера, 10:41 by ЛетягаПросмотров: 580Комментарии: 1
+7

Ключевые слова: Дом сын рассказы друг

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Комментарии

#1 написал: Raychiel
Вчера, 11:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 71
А в том доме никто не погибал? Может совсем давно, до пожара ещё. А может просто дух дом свой нашёл?
Вообще удивительно почему именно дети чувствуют сильнее мир духов?)
+
Зарегистрирован: 29.06.2011
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