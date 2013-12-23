Ударил аккуратно, но больно

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Никса Просмотров: 708 Комментарии: 4 +9 Вчера, 21:12 by

Дело происходило в недоброй памяти 90-е годы. Точнее в 1992-м. Работы нет. Финансы начинают петь романсы. В основном жалобные до слёз. На руках у меня маленький сын, которого надо кормить и одевать. Хорошо, что он ещё ходил в садик. Там кормили досыта.И вот, как-то вечером уложила я сына спать, он уснул, а мне всё никак не спится. В голове только одна мысль: как жить дальше. На работу устроиться не могу — отказывают, говорят прямо, что ребёнок маленький, болеть будет, а значит больничные. Нам такие работники не нужны.В общем, верчусь в постели чуть помедленнее пропеллера. Повернувшись в очередной раз на правый бок, получаю нехилый такой удар по уху из-под подушки. Была бы я дома одна, заорала бы благим матом. Больно же! Да и страшно стало, просто жуть! Нас дома двое. Я да сыник. Малец спит, сопит в две дырочки. Не сама же я себе в ухо треснула?!В общем, замерла я, как мышь под метлой. Но уснуть так и не смогла до самого утра. Больше меня никто не бил. Но ухо потом дня два ещё болело.И что это было? Или кто? У меня есть подозрения. Ну да, ну да. Домовой. Барабашка. Полтергейст. Согласитесь, больше некому.

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