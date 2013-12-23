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Истории из жизни

Ударил аккуратно, но больно

Дело происходило в недоброй памяти 90-е годы. Точнее в 1992-м. Работы нет. Финансы начинают петь романсы. В основном жалобные до слёз. На руках у меня маленький сын, которого надо кормить и одевать. Хорошо, что он ещё ходил в садик. Там кормили досыта.

И вот, как-то вечером уложила я сына спать, он уснул, а мне всё никак не спится. В голове только одна мысль: как жить дальше. На работу устроиться не могу — отказывают, говорят прямо, что ребёнок маленький, болеть будет, а значит больничные. Нам такие работники не нужны.
В общем, верчусь в постели чуть помедленнее пропеллера. Повернувшись в очередной раз на правый бок, получаю нехилый такой удар по уху из-под подушки. Была бы я дома одна, заорала бы благим матом. Больно же! Да и страшно стало, просто жуть! Нас дома двое. Я да сыник. Малец спит, сопит в две дырочки. Не сама же я себе в ухо треснула?!

В общем, замерла я, как мышь под метлой. Но уснуть так и не смогла до самого утра. Больше меня никто не бил. Но ухо потом дня два ещё болело.
И что это было? Или кто? У меня есть подозрения. Ну да, ну да. Домовой. Барабашка. Полтергейст. Согласитесь, больше некому.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:12 by НиксаПросмотров: 708Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Удар домовой барабашка авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:02
+2
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Комментариев: 6 918
И? Чем дело то разрешилось? Или просто ударил, из хулиганских побуждений, заноза такая red
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Jako tako
Вчера, 22:03
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Извиняюсь, а дальше-то что-то было? Нечаянно упавшая на голову работа, например. Или он просто так ударил?
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: serg-kil-inc
Вчера, 22:48
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Ну, возможно и домовой. Чтоб не убивалась по чём зря.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#4 написал: Шерри
Сегодня, 00:13
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Я зимой растянулась на льду. Очень ушибла ногу. Доковыляла домой, легла на кровать, днем. Лежу, больно ужас, вдруг мне по спине, ладонью кто-то как даст и дальше повел. Типо, как погладил.
Дома одна была.
Домовой это был, конечно.
В вашем случае, нужно было проанализировать дальнейшие события. Может предупредил так, о чем-то. И совсем не обязательно о плохом.
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Зарегистрирован: 3.06.2019
   
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