Торно

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:45

Причина: Стилистика автора сохранена

Vhmara Просмотров: 197 Комментарии: 4 -1 Сегодня, 16:45 by

Данный текст написан исключительно в целях передачи информации людям, столкнувшимся с событиями и ситуациями, сходными с описываемыми здесь. Он может послужить предостережением, а также помочь обратить внимание на некоторые характерные обстоятельства, сопровождавшие меня на протяжении последних пяти лет жизни.У меня нет цели кого-то обеспокоить, это просто описание, по возможности лишённое эмоциональных высказываний, хотя иногда приводятся краткие сведения относительно моих состояний и мыслей.Всё началось с того, что я заболел. Заболел резко и неожиданно. Около десяти дней меня беспокоила температура, что-то в районе 37-37,5 градусов (впоследствии я узнал, что такая температура называется субфебрильной), всё это сопровождалось сильной утомляемостью и ознобом, но поскольку на дворе был февраль, то я списывал всё на возможную простуду и даже не пил жаропонижающих. На одиннадцатый день я проснулся утром и понял, что не могу встать с постели. В выходной день (субботу) при попытке подняться я ощутил очень сильную боль в правом голеностопе и щиколотке, наступить на ногу было невозможно. Конечно, возникли удивление, боль и надежда, что пройдёт всё само собой. Однако в течение нескольких дней боль только усиливалась и распространялась, заболело колено и правый тазобедренный сустав, я с трудом перемещался по квартире, ужасая своими движениями близких родственников.В течение двух недель боль распространилась на правую руку, включая пальцы, а затем на шею. Вся правая половина тела была концентратом боли, обезболивающие не помогали. Вызванная участковая врач не смогла сказать ничего внятного, но дала направления на анализы. Кое-как сданные анализы крови и мочи показали наличие в теле сильнейшего воспалительного процесса, однако причина его оставалась не ясна.Большое количество платных анализов, платных специалистов, платных процедур и консультаций сильно потрепали семейный бюджет, но никто не смог хоть как-то объяснить причину происходящего. Кто-то даже предполагал некую необнаруживаемую современными лабораториями форму онкологии. В общем, я был сильно напуган, расстроен и выл от боли. Не мог ни ходить, ни сидеть, ни нормально лежать — была только пара поз, в которых я мог пролежать около часа, меняя их по очереди. Светила инвалидность...Наконец, после месяца, проведенного в ревматологическом стационаре, и больших доз кортикостероидов я смог самостоятельно передвигаться при помощи трости и попал на прием к одной толковой женщине-врачу, которая сказала, что однажды сталкивалась с похожей симптоматикой и причина была в аутоиммунной реакции на инородный предмет в теле (титановый имплант, установленный какому-то бедолаге вместо куска сломанной кости). Она направила меня на полное МРТ-сканирование. Я отнесся скептически, т.к. знал, что в моем теле нет инородных предметов. Хочется написать: «Как же я ошибался...»Придя на МРТ и уложившись на стол, я получил инструктаж, а в левую руку — резиновую грушу, на которую нужно нажимать, если что-то пойдёт не так (например, если мне станет плохо). Заезжая в узкую трубу аппарата, я уже понимал, как сильно её размеры отличаются от размеров, которые обычно показывают в фильмах: мои плечи и нос почти касались стенок, а когда я узнал, что вся процедура занимает не менее сорока минут, то собрал воедино все свои навыки неподвижного лежания, приобретенные за последние месяцы, и попытался ни о чем не думать, сосредоточившись на своем дыхании. Врач сказал, что начнет сканирование с головы, а потом пойдет сверху вниз, так что я пока могу даже шевелить пальцами ног. Такое послабление весьма растрогало и преподало очередной урок врачебного юмора.Однако, как только послышались звуки работающих магнетронов, сразу стало понятно, что со мной что-то не так: голова начала вибрировать и даже подпрыгивать в такт электромагнитным импульсам. Особый дискомфорт доставляли ощущения в правой части верхней челюсти: как будто сверлят зуб, углубляясь куда-то в мозг. Я начал панически нажимать резиновую грушу, и аппарат выключили.Врач заявил, что не понимает, в чем дело, и предложил просто пропустить голову и начать сканирование от шеи. Если меня вытащат из аппарата, то будет считаться, что я добровольно прервал процедуру, а деньги мне не вернут. Я согласился. Дальнейшее исследование прошло нормально, я получил заключение, где не было обнаружено ничего такого, чего нет у семидесяти процентов населения моего возраста, а также совет сходить на рентген головы.Однако я уже догадывался, что нужно делать рентген не всей головы, а только челюсти, именно в области верхней челюсти сконцентрировалось ощущение какого-то странного дискомфорта.Должен сказать, что иногда мне везёт на знакомства, и я записался на приём к замечательной женщине, по совместительству — челюстно-лицевому хирургу, к которой ходил ранее на удаление зуба и был приятно удивлён её мастерством.Прием проходил в частной стоматологической клинике. Я рассказал о своих приключениях на МРТ и попросил сделать мне панорамный рентгеновский снимок челюстей.Снимок делали несколько раз, дорогая японская аппаратура необычно глючила, но в конечном итоге на мониторе получилось достаточно четкое изображение.Мы вместе разглядывали снимок, на котором был виден плотный объект, расположенный в правой части верхней челюсти. Он находился довольно глубоко в челюстной кости, почти что касаясь носоглотки. Имел форму цилиндра со скруглёнными торцами и мелкими наростами, длиной он был миллиметров десять, диаметром — миллиметра четыре. Я не могу привести изображение рентгеновского снимка по причинам событий, произошедших далее.Хирург сказала, что, хотя у объекта и странная форма, но он может иметь вполне объяснимую природу. Например, это застарелая киста, обросшая кальцинатами, или ещё, как вариант (хотя и пугающий), уплотнившаяся опухоль. Я был крайне обеспокоен и умолял её сделать хоть что-то. Она предложила попытаться выяснить, что это такое, но об удалении в условиях частного кабинета не могло быть и речи, такие манипуляции осуществляют только в условиях стационара, куда и предложила мне лечь. Как большинство врачей, хирург совмещала деятельность: работала в больнице, располагающей стационаром, в частной клинике, а также преподавала в медицинском институте. Поскольку я все равно попаду в её отделение, то, в принципе, можно начать уже сегодня. Кроме того, есть благоприятный фактор: сегодня ей ассистирует любимая студентка (смелая девушка, уроженка Ирана), а также имеются кое-какие инструменты, которыми нужно научить её работать.Было три варианта добраться до объекта: прокол через лицо (останется небольшой шрам), сверление кости со стороны ротовой полости (долго, трудно и неудобно), а также через корневые каналы зуба. Сошлись на третьем варианте. Подлежал удалению уже довольно сильно залеченный зуб, не имевший живых корней, после удаления останется глубокая лунка, от которой до объекта всего два миллиметра. Затем немного работы специальным сверлом, и можно потрогать объект зондом, чтобы понять — плотный он или нет, если не плотный, то взять пункцию. Взамен зуба потом ставим имплант.Это был отличный план...Когда ультракаин сделал своё дело, я просто слушал звуки раздираемых тканей и старался не забывать дышать. Хирург повертела щипцами с вырванным зубом и назвала меня молодцом. Я улыбнулся ей уголками глаз, так как вся остальная мимика была мне недоступна. Когда остановилась кровь, врач перешла ко второй части нашего замечательного плана и, велев ассистентке крепко держать мою голову, что-то с силой вкрутила мне в челюсть. Я зажмурился, в голове что-то хлопнуло, но, к сожалению, я не потерял сознание и поэтому слышал вопли ассистентки, панику на ресепшене клиники и четкие команды моего любимого хирурга.Железная женщина всё рассказала мне через неделю, когда слегка спали отёки, а лицо и голова приняли размеры, близкие к нормальным.А дело было так. Когда она ввела в лунку зуба инструмент и начала его проворачивать, произошел взрыв. Это был реальный взрыв, просто маленький. Взрывом мне расщепило кость и выбило ещё два соседних зуба около удаленного. Естественно, такого никто не ожидал, и поэтому первой мыслью было вызывать скорую помощь и везти меня в стационар, но решение врача проводить такую операцию в условиях частного кабинета могло иметь неприятные последствия как для неё самой, так и для клиники, поэтому было решено всё исправлять прямо на месте. Вместо вырванного взрывом куска кости был залит дорогущий армирующий состав, мягкие ткани зашиты, вылетевшие зубы поставить на место не удалось...Все следы моего пребывания в клинике были уничтожены, снимки из компьютера рентгеновского аппарата стёрты. Я не возражал и не собирался предъявлять претензий, с меня взяли деньги за лечение и обещание не появляться в этом прекрасном зубоврачебном кабинете пару лет, пока состав в кости не заменится вновь наросшей костной тканью.Прошло около месяца, действие принятого курса стероидов постепенно ослабевало, и, несмотря на запреты врачей, я время от времени самовольно колол себе дексаметазон, благодаря чему мог перемещаться и начал привыкать к постоянной боли.Теперь нужно абстрагироваться от медицины и перейти к событиям, связанным с моим расследованием в области паранормального (скажу сразу, что «Секретные материалы», Малдер и Скалли здесь отдыхают).Как ни странно, в интернете было не так уж много ресурсов и статей, связанных с инородными предметами, обнаруживаемыми в человеческом теле. Чаще всего они упоминались в контексте различных уфологических исследований, расследований деятельности спецслужб и просто курьёзных случаев. Были и фотографии извлечённых имплантов, но ничего похожего на мой случай с микровзрывом не обнаруживалось.Мне пришлось зарегистрироваться на нескольких сайтах, где общались диванные агенты Малдеры, вход туда мне был открыт благодаря случайному знакомству с известным всем В. А. Чернобровом (ныне покойным) и некоторыми региональными представителями его организации, знакомство подтверждалось наличием В. А. Черноброва в качестве друга в социальных сетях.Однако стало понятно, что в плане реального содействия в моей ситуации все эти ребята и девчонки совершенно бесполезны, и я перешёл в англоязычный сектор, а потом и в даркнет. Там история повторилась, но я изрядно наследил своими вопросами и перепиской, что в конечном итоге и помогло.Примерно через полгода на одну из моих электронных почт (разумеется, суперзасекреченную и находящуюся на серверах в Швейцарии) мне пришло письмо со ссылкой на видеоролик, помещенный на каком-то латвийском сайте.На видео был мужчина лет шестидесяти-шестидесяти пяти по имени Станиславас. Он демонстрировал предмет, похожий на тот, который взорвался в моей челюсти, но только у него он находился в носоглотке и однажды просто вышел из тела во время сильного носового кровотечения. Станиславас утверждал, что данный имплант имеет инопланетное происхождение и устанавливается похищенным людям в различные области головы для блокировки памяти о похищении. Кроме того, он демонстрировал находящийся у него под кожей правой ладони второй имплант, который является многофункциональным. Этот имплант ощущается как небольшое уплотнение, но его можно обнаружить при помощи небольшого, но мощного неодимового магнита.Нужно сказать, что у меня на правой ладони с детства было маленькое уплотнение под кожей, которое я всегда считал чем-то вроде поврежденного кровеносного сосуда, но давно привык к нему и не обращал внимания, так как оно имело маленькие размеры и практически не мешало.Однако тот вид уплотнения, который демонстрировал Станиславас, был очень похож на мой, поэтому я сразу же полез в ящик с компьютерными запчастями, разобрал старый жесткий диск и вытащил из него два неодимовых магнита. Каково же было моё удивление, когда магнит повёл себя так, как и показывал Станиславас, а именно примагнитился к руке и повис в области уплотнения.Как позднее выяснилось, Станиславас специально снял этот ролик, чтобы обнаруживать людей с такими аномалиями, я был третьим, кого он нашёл. Причём два человека, обнаруженные перед мной, Станиславаса мало беспокоили, но со мной всё вышло иначе.Всё, что я опишу далее, разворачивалось на протяжении двух с половиной лет. Если бы у меня была возможность отмотать жизнь года на три-четыре назад, я бы ни за что на свете не стал делать того, что натворил.Связаться со Станиславасом можно было либо по скайпу, либо по электронной почте, своего телефонного номера он не давал. Он был мужчиной уже в возрасте (64 года), говорил по-русски почти без акцента, так как родился, вырос и жил в Советском Союзе.По его словам, имплант данной конструкции, помещаемый в область головы, предназначался для блокировки памяти о событиях, связанных с похищением человека представителями цивилизации Торно (или Торна, т. к. интерпретации звучания названия зависели от человека). Его имплант был отторгнут телом через несколько месяцев после возвращения на Землю и вышел наружу без оперативного вмешательства и совершенно целым. Мой же имплант был поврежден и взорвался потому, что вода попала на частицу так называемого «синего кристалла», который является источником энергии, помещается внутри импланта и обеспечивает его работу. Синие кристаллы — не существующая на Земле субстанция, являющаяся предметом охоты многих цивилизаций, при контакте с водородом разлагается с выделением огромного количества энергии (в десятки раз больше, чем при термоядерной реакции) и служащая универсальным источником энергии, а также валютой. Внутри импланта находятся даже не микрограммы, а считаные атомы кристалла, этого с запасом хватает на всю жизнь носителя, и будь его там немного больше, мне бы просто оторвало голову. Вода содержит небольшое количество свободного водорода, часть свободных атомов водорода проникает через металлическую оболочку импланта, и выделяющаяся энергия поддерживает его работу. Сам по себе имплант — сложное устройство, конструкция которого для Станиславаса непонятна, т. к. является секретной и никому из людей такой информации не давали. В моём случае оболочка импланта была повреждена в области скопления атомов кристалла, вода попала на них, и произошел взрыв. Имплант разлетелся на множество мелких осколков, которые по отдельности неработоспособны, и скоро ко мне начнёт возвращаться память.К возвращению памяти нужно быть готовым, не бежать сдаваться психиатрам, не пытаться принимать алкоголь или что покрепче, и самое главное — держать язык за зубами.Теперь о том импланте, который помещался в кисть руки. Вообще, этот имплант не так опасен, поскольку не оказывает действия на мозг. Он многофункционален и может быть запрограммирован на различные функции, что-то вроде флешки с маячком. Основное назначение — отслеживание местоположения носителя, остальное — по мере необходимости.Станиславас предупредил, чтобы я не пытался его извлечь или уничтожить, т. к. на нем — моя зарплата за девять лет работы на Торно. Я не понял, что он имел в виду, но когда стал уточнять, то получил ответ, что, скорее всего, сам всё узнаю, когда придет время.В общем, хоть я и получил инструктаж, но к тому, что впоследствии выяснил, готов всё равно не был.Возвращение воспоминаний началось через пару месяцев и продолжается по сей день, я уже пообвыкся, но первое время было довольно тяжело. У самого Станиславаса этот процесс занял около десяти лет, первые три года очень интенсивно, затем ослабел, но на него начались покушения.Сначала возникает приступ дежавю, очень странное ощущение, когда ты четко знаешь, что уже проживал текущую ситуацию. При этом ты как бы отстраняешься от того, что происходит, позволяя своему телу действовать самостоятельно, а сам оказываешься в подобии полусна, где видишь и переживаешь события, бывшие подавленными в твоей памяти. У меня воспоминания чаще всего возникали в транспорте — автобусе, поезде, такси, самолёте, и, как потом выяснилось, каждый раз за рулём автомобиля, что очень опасно. Но в то время я практически не мог водить машину — ноги так болели и деформировались, что ни о каком нажимании на педали не могло быть и речи, даже сейчас единственный вид транспорта, которым я могу относительно безопасно управлять, — это велосипед. Воспоминания не имеют какого-то логического порядка и представляют собой хаотично всплывающие фрагменты, но совершенно ясно, что они относятся ко вполне определенному периоду моей жизни, прожитому за пределами моего родного мира. Характерной особенностью является освещение, при котором происходят вспоминаемые события — спектр звезды, заменяющей собой Солнце в том мире, где я пребывал, несколько отличался от привычного и имел розовато-оранжевый оттенок, подобный спектр дают лампы марки ДНАТ, кое-где (сейчас уже редко) используемые для освещения улиц и тепличных хозяйств.Существенно отличалось только одно воспоминание — непосредственно сам момент моего похищения, который происходил на Земле, а мне на тот период было четыре с половиной года, и было это поздним вечером, и, естественно, никакого света, кроме света обычной лампочки накаливания в люстре, не было.Для понимания ситуации мне придется перескочить через три года и дать краткую информацию относительно того, что же такое цивилизация Торно. Если быть совсем кратким, то Торно — это бандитская группировка космического масштаба. Самое скверное, что они тоже люди, т. е. изначально и биологически совсем не отличаются от нас. Если взять торнианца (именно торнианца, т. е. особь мужского пола) и попытаться его исследовать, то по результатам исследования мы получим, что перед нами обычный человек. Единственным отличием будет служить только скорость и качество регенерации его организма, а также высокие показатели сопротивления утомляемости, физическим нагрузкам и почти полное отсутствие старения, но все эти особенности он при желании сможет скрыть. Что касается умственных способностей, то они не превосходят обычные человеческие, нет и каких-то сверхспособностей (за исключением выше перечисленных), на Земле много людей гораздо более умных, чем торнианцы, а технологическое превосходство Торно — совершенно не их заслуга.Краткий курс истории цивилизации Торно.Давным-давно, и, к сожалению, в нашей галактике на ничем не примечательной планете (вроде нашей) жили люди. Такие же, как и мы. Основное отличие состояло в том, что у населения планеты, название и местоположение которой скрывается, никогда не было никаких признаков какой-либо религии. Даже когда они жили в пещерах и охотились на тамошних мамонтов, им не приходило в голову каких-нибудь ритуалов или обрядов, не было шаманов или священников, не было богов или духов предков. Нужно отметить, что этим фактом Торно чрезвычайно гордятся и подчёркивают его в своих учебниках, а различные формы религии считают психическим отклонением (прошу запомнить, это важно). Со временем они достигли уровня технического развития, примерно соответствующего нашему нынешнему, добились определённых успехов и жили в мире и покое. Весь уклад жизни больше походил на корпоративную идиллию, где отдельные регионы выполняли возложенные на них функции и централизованно управлялись относительно демократическим правительством. Время от времени бывали разногласия между регионами, но таких войн, как у нас, не происходило, обычно всё решалось переговорами и экономическими мероприятиями. Острого социального разделения на касты и сословия не было (этим они тоже гордятся), в общем, это был развитой социализм. Испокон веков на планете происходили сильные землетрясения и взрывы, изучая эти явления, учёные открыли месторождения синих кристаллов, именно они были причиной катаклизмов, и именно синие кристаллы стали основой энергетики планеты. Конечно, ядерные реакции, жидкие и твёрдые углеводороды тоже использовались на заре технологий, но это не шло ни в какое сравнение. Месторождения кристаллов встречались не редко, но безопасно добывать их было очень трудно, и огромный научный потенциал был направлен на эффективность их применения.Второй по значимости отраслью науки была наука, прямого аналога которой у нас нет, она включала в себя биологию, медицину, химию и генетику вместе. Как говорилось, на планете не было религиозных представлений, и поэтому идея продления жизни заняла их место. Средний срок жизни составлял в грубом пересчёте на наши годы около трёхсот лет, этот показатель считался минимальным, и если по каким-то причинам снижался, то начиналась всеобщая мобилизация учёных и всех вспомогательных науке служб, объявлялась тревога и не отменялась до восстановления и устойчивой фиксации нужного значения продолжительности жизни.Однажды планету посетили представители инопланетной цивилизации. Торно называют их «Ведущими» или «Вождями», это был первый и последний на данный момент визит, он сделал Торно «жителями вселенной» (а по мне, так просто изувечил им всю жизнь и поломал психику).Представьте себе картину: ни с того ни с сего в небе появляется десять огромных объектов. Они несколько дней висят в небе, потом садятся на грунт. Из них выходят Вожди — сияющие красавцы — и говорят человеческим голосом: «Приветствуем вас, планетяне!» Слово «планетяне» означает что-то вроде «дикари», т. е. существа, живущие только на своей планете и не имеющие возможности с неё выбраться в космос и на другие планеты (например, мы, земляне, натурально дикие планетяне по сравнению с Торно в их нынешнем виде). Планетяне собрались поблизости, вызвали представителей власти и всех, кого надо, для прояснения ситуации. Нужно сказать, что впоследствии выяснилось, что с кораблей шли импульсы, подавляющие страх, иначе бы все разбежались. Когда собралось достаточное количество высокоответственных планетян, Вожди рассказали им примерно такую историю...Мы — такие же люди, как и вы, но сильно опережаем вас в развитии. Когда-то и мы сидели на своей планетке, варились в собственном соку и не знали, что нам делать, когда истощатся ресурсы нашей планеты и всё погибнет. А теперь-то мы — вона что! Летаем где хотим, делаем что нравится и вообще — сами от себя прёмся!Но мы вас не бросим, поможем пацанам подняться, сами такими же были, понимаем. А посему оставляем вам один корабль со всем его содержимым. У нас тут дела неподалёку, нам нужно слетать кое-что разрулить. Лет через десять-сорок вернёмся и научим вас управлять кораблём, его оружием и дадим навигационные данные. Но только учить будем не всех сразу, а выберите для обучения самых достойных (человек сто-двести), с ними-то мы и дела вести будем. И ещё: топлива на корабле нет, чтобы он долетел до первой пригодной для жизни планеты, нужно наковырять синих кристаллов хотя бы с полтонны. И улетели...Для справки: за всю историю добычи кристаллов на планете их было добыто как раз около половины тонны (эта цифра была точно посчитана).Вот здесь в исторических учебниках подозрительный пробел лет на пятьдесят, и следующая глава начинается с итогов первой планетарной войны.К концу первой планетарной войны в живых осталась одна треть населения планеты. К власти пришла политическая группировка, которая считала выход в космос категорически необходимым и при содействии учёных и инженеров вела беспрецедентные по масштабам разработки месторождений кристаллов, при этом нужды населения считались второстепенными по сравнению с первоочередной задачей — заправить корабль. Война по сути была гражданской, т. к. четкого разделения на страны на планете не было, шла она, естественно, между сторонниками и противниками выхода в космос.Вторая война началась из-за того, что группе торнианцев удалось разобраться с принципами работы оружия, размещённого на корабле, и они решили, что они и есть самые достойные. Демонтировав часть оружия с корабля, они установили его на огромный самолёт и очень удачно испытали. Да так, что ещё не разработанные месторождения кристаллов начали взрываться под поверхностью планеты, и в результате погибло три четверти населения. Остатки населения подняли восстание, перебили самолётчиков, законсервировали все добытые запасы кристаллов, вернули оружие на корабль и стали ждать, что дальше будет.Ждали лет пять, пока не утихли землетрясения. Времени зря не теряли — изучали устройство корабля и нашли, где узел связи. Самые головастые включили «рацию» и через некоторое время услышали приветственную речь Вождей.Вожди сказали: «Приветствуем вас, планетяне! Поскольку вы смогли разобраться со связью и теперь можете нас слышать и видеть, то лететь нам к вам уже не надо. Мы вас и так всему научим. Кстати, как там обстоят дела с синими кристаллами?»Планетяне им отвечают: «Здравствуйте, дяденьки Вожди! С кристаллами всё в ажуре, почти полтонны наковыряли, ждём указаний».Вожди им: «Молодцы! Только есть нюанс — ваши тела не подходят для космических путешествий, все передохнете. Нужна серьезная генетическая модификация, чтобы быстро регенерировать и вообще не быть лохами, а то вас в космосе каждый обидеть сможет. Там в багажнике лежит препаратец один прикольный, введите его себе, только не деритесь — там на всех хватит».Торнианцы, конечно, сразу всем колоть не стали, взяли десяток добровольцев и замодифицировали их по полной программе. Несколько месяцев изучали — результаты потрясающие. Мелкие порезы затягиваются сразу, удалённые органы восстанавливаются за несколько суток, ампутированные конечности за месяц отрастают. Хотели уже одному голову отрезать и посмотреть, что будет — тело у головы вырастет или голова у тела, но Вожди им посоветовали не борзеть.Постепенно сформировался экипаж корабля — две тысячи человек. Всё население планеты к тому времени составляло миллионов десять, оно стягивалось к кораблю, где основали город. Примерно половина — мужчины, половина — женщины и дети обоих полов.Наконец настал торжественный день — корабль улетал к ближайшей планете, где можно жить, и самое главное — там есть синие кристаллы, можно основать базу и летать туда-сюда до бесконечности. Лететь недели две туда и недели три обратно (почему так — долго объяснять).Корабль подняли и вывели в космос под чутким дистанционным наблюдением Вождей. Я думаю, что его можно было и без экипажа поднять, но тут дело политическое.Направление было дано на планету, ставшую второй родиной торнианцев, где они основали базу и были горды собой просто до невозможности. На данный момент таких планет под управлением Торно несколько сотен, им даже имена не дают, обычно это набор букв и цифр. Та, где я провел около девяти лет, носит гордое название «П-3» («Пэ-три»).Став жителями космоса, торниане не сразу поняли, в чём их беда. Конечно, сначала всё шло хорошо, планеты занимались пачками, ведь для того, чтобы занять планету, нужно всего лишь высадиться на неё, убедиться, что нет других разумных существ, и построить небольшую базу. Координаты планет обычно давали Вожди, иногда планеты находились как бы случайно. Были, разумеется, и контакты с другими цивилизациями, но, как правило, особых проблем не возникало, увидев, что корабль вооружен по технологии Вождей, цивилизации либо сразу сматывались в неизвестном направлении, либо предлагали взаимовыгодное сотрудничество в плане обмена технологиями, иногда просто отдавали целые планеты или платили дань. Флот торнианцев увеличивался за счёт купленных, отобранных или подаренных кораблей, занимались и контролировались обширные участки космоса.Однако через сотню лет стало заметно, что наблюдается явный демографический перекос: детей женского пола стало рождаться в четыре раза меньше, а ещё через триста лет девочки рождаться совсем перестали. При этом численность населения цивилизации неуклонно сокращалась, ведь генетическая модификация делала человека практически бессмертным, но не спасала от гибели в результате несчастных случаев и аварий кораблей. Генетически модифицированные женщины могли рожать не более двух раз, и рождались всегда мальчики. Торнианские учёные вмешивались в генетику и влияли на пол будущего ребенка, в половине случаев рождались девочки, но с очень странным отклонением: они были лишены какой-то странной составляющей личности, обуславливающей их человеческую индивидуальность, эмоциональность, характер, склонности и предпочтения. Им можно было привить полезные навыки или обучить профессии, но они всё делали в рамках полученных навыков и не были способны на какое-либо творчество. И самое главное: они не получали удовольствия от мужского общества в любых его проявлениях, не получали удовольствия от секса, ни к кому не привязывались и вообще не были способны любить. Короче говоря, рождались биороботы. Когда до торнианских мужиков это дошло, то они чуть не спятили от горя.Конечно, стали интересоваться у Вождей, что это за фигня и не связано ли это как-то с генетической модификацией? Но Вожди перестали выходить на видео- и звуковую связь и стали посылать текстовые сообщения примерно такого содержания:Сейчас мы находимся в очень отдаленном участке галактики, в другом её рукаве, и не можем выходить на полноценную связь. Ваши подозрения на счёт генетической диверсии с нашей стороны абсолютно бездоказательны, и вообще, что вы переживаете — в галактике полно женщин совместимого с вашим человеческого типа, выбирайте и увозите к себе. Любая баба будет счастлива стать женой (или наложницей) доблестного торнианца и родит ему нужное количество детей.Мысль показалась здравой, и было предпринято несколько экспедиций по добыче женщин. Но здесь опять возникли нюансы: на всех планетах, где водились более-менее подходящие по физиологии женщины, исповедовались различные виды религий, а это явное психическое отклонение в планетарных масштабах и, как следствие, психически нездоровое потомство.Однако сама идея похищения людей (и не только людей) с различных планет прижилась. Похищения имели сначала идеологическое обоснование: это нужно для сохранения нации, потом люди уже просто похищались для выполнения различных работ, ведь подконтрольные территории увеличивались, а численность нормальных торнианцев (т. е. полноценных людей, а не биороботов) медленно сокращалась. К тому же это было экономически обосновано: взять готового человека гораздо дешевле и быстрее, чем дрессировать биоробота. Также я подозреваю, что биороботы вызывали у торнианцев неприятное чувство, ведь постепенно становилось понятно, что человеческое существо — это не просто физиологически утвердившаяся форма жизни, но и что-то ещё. У нас для этого есть название — душа, но, признав наличие души, приходилось принять и некоторые другие доктрины. Если есть душа, то должен быть её источник, т. е. личность или как минимум механизм или закон природы, её формирующий. Это подрывало многотысячелетние скрепы Торно, и поэтому биороботов хоть и производили, но управлять и общаться с ними предпочитали через настоящих людей, похищенных на различных планетах. Одним из источников человеческих ресурсов была специфическая страна под названием Советский Союз, расположенная на Земле. Не признающие в основной своей массе религиозных догматов жители этой страны были ценными кадрами: имели хорошее школьное или институтское образование, а также близкое в некоторых аспектах по духу идеологическое воспитание. С начала пятидесятых годов прошлого века похищения граждан СССР приняли массовый характер.Мужская часть населения похищалась для работы на базах колонизируемых планет. Чаще всего базы располагались на планетах, где наличествовали хоть какие-то месторождения синих кристаллов, и представляли собой облагороженные территории, на которых имелся стандартный набор объектов торнианского народного хозяйства: административный сектор, один или несколько рудников, цеха для переработки и хранения кристаллов, завод по производству транспортных средств, научный сектор, пищевой комбинат, а также жилую зону. Сектора могли быть разнесены друг от друга на несколько десятков километров или быть рядом, это зависело от особенностей планеты. Прилегающая территория была отгорожена и зачищена от местных хищников и других опасных факторов (ядовитых растений, насекомых и т. п.) и считалась рекреационной зоной, покидать которую было запрещено. В целом это была очень большая и благоустроенная тюрьма. Условия содержания и работы рабов были довольно комфортные (даже по сравнению с условиями жизни свободных людей на Земле), но это была тюрьма. Перемещение и работа рабов контролировалась постоянно при помощи встроенных в их тела имплантов. Стандартный набор имплантов включал в себя главный имплант, помещенный в область головы, вспомогательный датчик в кисти руки, а также третий имплант, предназначенный для дистанционного убийства раба в случае попытки побега или по какой-то иной причине. Убивающие импланты были двух моделей: могли разрывать мышцу сердца (имитация инфаркта) или впрыскивать яд. Они срабатывали автоматически, когда раб покидал дозволенную территорию, обслуживаемую следящими устройствами, одно из которых стояло возле базы, а второе располагалось на искусственном спутнике, находящемся на орбите, только одновременное получение сигналов с обоих устройств удерживало имплант от срабатывания. Об этом все знали, и попыток побега за всю историю известно не было. Даже если бы удалось как-то покинуть территорию базы, то выжить на необустроенной части планеты было почти невозможно.Вся эта информация была почерпнута мной из учебных материалов, которые находились в свободном доступе на базе. Конечно, всё было изложено не такими словами, но я стараюсь передать суть сжато и понятно. Все неудобные, противоречивые и спорные повороты истории Торно были изрядно пересыпаны идеологическими сентенциями, как бы снимающими с торнианцев ответственность за их решения и образ жизни и превозносящими мудрость Вождей, но если оставить скелет из фактов, то складывается довольно неприглядная картина: вполне себе нормальная цивилизация была практически уничтожена и превратилась в малочисленную и жадную преступную корпорацию, бессмысленно болтающуюся в одном из рукавов нашей галактики. Хотя, конечно, всё относительно, и много ли смысла в существовании нашей цивилизации?Моё пребывание-заключение на П-3 было странным. Во-первых, я был похищен в том возрасте, когда от меня не было никакого толка, конечно, у Торно могли быть планы на мой вырост, но к чему было возиться со мной — непонятно. Возможно, на мне отрабатывались технологии, связанные с ускорением физического и психического развития, т. к. по моим ощущениям, я сразу оказался в возрасте примерно шестнадцатилетнего подростка. Меня назначили кем-то вроде подмастерья у Станиславаса, мы проживали в одном с ним коттедже, я занимал половину второго этажа, Станиславас — всё остальное здание. Второй этаж был жилым, первый — лаборатория, в которой работал Станиславас. Он занимался установкой имплантов. В наш дом приводили вновь прибывших работников, Станиславас ставил им импланты и рассказывал об их назначении. Установка велась очень просто: был аппарат, который всё делал в автоматическом режиме, производил и программировал импланты этот же аппарат. Его было нужно обслуживать, и самое главное, Станиславас отвечал головой за само наличие имплантов у всех заключённых. Моя задача состояла в том, что я как бы обучался установке, но думаю, что на самом деле я был нужен лишь для дополнительного контроля — что-то вроде живой видеокамеры наблюдения. Подозреваю, что имплант, установленный в моей челюсти, передавал всё, что я видел и слышал, куда-то к Торно.У меня с детства была странная особенность: засыпая или даже просто закрывая глаза, я видел светлые концентрические круги (ну, или почти круги), удаляющиеся от меня и уходящие куда-то далеко с частотой примерно один раз в пять секунд. Позднее, когда один добрый человек научил меня видеть грубую часть энергетической ауры (так называемый «этерик»), я наблюдал отделяющиеся от моей головы энергетические шары размером с апельсин, плавно уходящие куда-то вверх. По словам Станиславаса, это, скорее всего, было вызвано работой имплантов, и по таким признакам можно было отличить человека, имеющего в теле подобные устройства.Ещё была довольно полезная особенность — способность к ремонту различных устройств. Просто беря в руки испорченный (но не раздолбаный окончательно) механизм, я мог его починить, просто подержав в руках или разобрав и собрав заново, иногда даже не понимая его устройства. Когда наступила эра электронных гаджетов, я блокировал и разблокировал электронные устройства или запускал заглохшие автомобили, просто поднося правую руку к различным частям устройств. Всё это я, естественно, приписывал своим экстрасенсорным способностям, но, как выяснилось позже, всё было возможно только благодаря импланту.Начало вспоминания далось мне довольно трудно, я заподозрил у себя психические отклонения и решил обратиться за помощью. К счастью, одна из моих одноклассниц была высококвалифицированным психиатром и согласилась мне помочь. Поскольку психиатрам запрещено консультировать и лечить своих родственников и знакомых, то она отправила меня к своему мужу — тоже психиатру, но специализирующемуся на судебной психиатрии.Это был непробиваемый скептик, и когда я рассказал (правда, очень осторожно) о происходящих со мной вещах, он сходу выдал мне четыре предполагаемых диагноза, но решил всё же провести глубокое обследование при помощи полиграфа (детектора лжи) и гипноза.Обследование длилось два месяца, один-два раза в неделю я приезжал к Александру (так звали мужа одноклассницы) на работу или мы встречались где-нибудь на нейтральной территории. К сожалению, затея с гипнозом провалилась, т.к. я был абсолютно не гипнабелен, но полиграф и прочие тесты отменили все предполагаемые диагнозы.Также при помощи очередной замечательной знакомой — инструктора по йоге — удалось поправить физическое состояние, выполнение трёх рекомендованных асан позволило мне уже через три месяца начать ровно ходить, а впоследствии и почти совсем избавиться от болей.Прочие же мои дела шли из рук вон плохо. Фирма, в которой я работал, разорилась, и мне пришлось искать новую работу. Я устроился работать в технологический университет в качестве начальника большой комплексной лаборатории. Лаборатория располагалась в отдельном двухэтажном здании и состояла из тридцати с лишним маленьких лабораторий, набитых практически не используемым научным оборудованием. Наибольший интерес представлял собой набор из пяти лабораторий, заточенных под проведение исследований в области нанотехнологий. Здесь-то мне и пришла в голову довольно неудачная мысль — вытащить из руки имплант и попытаться определить природу синего кристалла.Для начала я поступил учиться в магистратуру этого же университета на кафедру наноинженерии. Теоретическое обучение на кафедре представляло собой чистейшей воды профанацию, но были лабораторные занятия, где студентов обучали работе на специфическом оборудовании, позволяющем вести исследования наноразмерных объектов и даже на атомарном уровне. Через год обучения и общения с сотрудниками лабораторий я имел представление о том, как можно исследовать имплант и его составляющие. Дело было довольно сложным, т. к., во-первых, нужно было очень качественно очистить объект от всех органических примесей, затем растворить, удалить или разобрать его оболочку в инертной среде, а потом уже искать компонент синего кристалла.Но для начала следовало извлечь имплант из руки. Располагался (а вернее, располагается он и сейчас) не очень глубоко под поверхностью кожи, легко прощупывался, и было ощущение, что после неглубокого надреза его можно извлечь. Станиславас отговорил меня от обращения к хирургу, т. к. сам он после попытки извлечения в условиях больницы сразу же попал под наблюдение КГБ, но его спас развал СССР и отсоединение Латвии.Пришлось самостоятельно изготовить что-то вроде офтальмологического скальпеля и переточить пару пинцетов, предполагалась ещё и местная анестезия, но она почему-то не сработала.Неудобство состояло в том, что оперировать себя пришлось левой рукой. После надреза я остановил кровь перекисью и начал шерудить пинцетом внутри мышцы, но то ли пинцет соскальзывал, то ли имплант очень прочно сросся с тканями. Провозившись больше часа, я так и не смог его извлечь и решил отложить это мероприятие на потом, т. к. устал от напряжения и боли. Самое странное, что уже через двое суток на руке не было следов операции — разрез сросся так, что следов не было видно, и если бы я не снимал операцию на видео, то и сам бы себе не поверил.Теперь я понимаю, что попытка извлечения устройства, а возможно, само намерение провести его изучение имело для меня печальные последствия — в моей жизни началась тёмно-серая полоса (не чёрная, поскольку я был жив и даже относительно здоров). Но в течение следующего года я потерял обоих своих друзей (один погиб, другой попал в длительное заключение), опять потерял работу, и разрушилась моя семейная жизнь. Подробностей приводить не буду, отмечу лишь, что такого количества приведших к этому странных ситуаций и неприятных совпадений со мной не случалось за всю жизнь.Станиславас пояснил, что этого следовало ожидать, имплант продолжал работу и передавал Торно информацию о моих действиях. Торно имеют возможность действовать на Земле посредством внедрённых в наше общество биороботов и завербованных людей, но отметил, что это ещё не всё. На него самого уже несколько раз покушались, и он избегал гибели исключительно благодаря помощи Паломников и предупреждениям Контролёров (о них расскажу позже).Вот я и дошёл до того момента, где нужно рассказать о Паломниках.Кто они такие — непонятно, каковы их цели — загадка, поэтому привожу только факты.Торно столкнулись с Паломниками уже тогда, когда прочно закрепились на двадцати планетах, активно перемещались по нашему рукаву галактики и вели бизнес с некоторыми цивилизациями — торговали и обменивались технологиями (по наводке или советам Вождей, естественно).Время от времени попадались группы существ (никто не мог точно определить, люди они или нет), которые выглядели очень разнородно, но тем не менее держались вместе. Чаще всего они просили доставить их в какую-либо область космоса или планету, платили либо кристаллами, либо технологической или экономической информацией. О цели своих перемещений высказывались очень неопределённо: направление к центру галактики. Якобы в центре галактики находится «Присутствие Великого Творца», но достигнуть его простым линейным движением невозможно, т. к. само движение — это не просто перемещение в пространстве, но сложный и длинный Путь, на котором ты изменяешься до такой кондиции, когда сможешь понять, к чему (или к кому) ты движешься.У Паломников были корабли, но создавалось такое ощущение, что это какой-то вид общественного транспорта, который ходил только по определённым маршрутам с остановками, и они не воспринимали его как свою собственность, могли просто оставить корабль где-то и пересесть на корабль, принадлежащий какой-то цивилизации (например, Торно).Разнородность групп Паломников указывала на то, что они не принадлежат к одной цивилизации, но объединяются исключительно на основе какой-то доктрины, известной только им. Группы поддерживали между собой связь как при помощи обычной радиоволновой технологии, так и при помощи чего-то, что можно назвать телепатией, хотя этот вид связи могли осуществлять не все члены группы. Торно активно изучали навыки Паломников, предпочитая брать с них плату за свои услуги не кристаллами, а обучением. Однако обучение шло крайне тяжело, так как уклад жизни и мысли Паломников носил некую религиозную окраску, что в глазах Торно ставило их в ряд психически нездоровых существ. Однако, объединяя полученную от них информацию с технологиями, приобретёнными из других источников, удалось достигнуть успехов в телепатии (что позволяло расширить круг общения и влияния), а также манипуляциях со временем и генетике. Вожди не поощряли таких взаимодействий, но и не запрещали, не забывая напоминать, что следует извлекать очищенную от религиозных домыслов практическую пользу и не увлекаться слишком отвлечёнными аспектами. Рекомендовалось воздерживаться от расспросов и организовывать общение в условиях секретности, без лишней огласки.В учебниках Торно информации о Паломниках не было, однако на своеобразных корпоративах, где собирались работники рудников, завода планетарных кораблей и вирусологической лаборатории, про них частенько рассказывали, и даже были слухи, что иногда они забирают отдельных торнианских рабов с собой (то ли выкупают, то ли забирают на время для каких-то опытов).Однако во время поездки на Землю в качестве носителя смертельного вируса Станиславас лично встретился с двумя Паломниками, которые дали ему контейнер с четырьмя крупными кристаллами, которыми он расплатился с пилотами неизвестной расы за его возвращение во времени ко дню похищения. Впрочем, это длинная и отдельная история, так или иначе, но Станиславас сбежал.После побега Станиславаса меня продержали около двух недель запертым в коттедже, а затем вернули на Землю во время и возраст моего похищения, а также перепрограммировали имплант в голове на усиленную блокировку памяти. Однако с точностью манипуляций со временем у Торно было, видимо, не очень хорошо, и поэтому на момент возвращения меня некоторое время было два.Но примерно через пятнадцать минут мой двойник исчез, и всё нормализовалось.Чип блокировки памяти исправно работал много лет, и я прожил вполне нормальную жизнь. Эх, если бы не это вот всё...Ситуация начала осложняться. Во-первых, со мной начали происходить странные вещи: очень часто ко мне проявляли интерес различного рода странные личности, я начал замечать за собой слежку, притом не очень-то умелую и явно непрофессиональную. Я не знал, что делать, но как-то раз просто взял и начал нагло снимать на телефон типа, который таскался за мной уже пять дней. Тип носил довольно приметную одежду, и, заметив его около себя в третий раз за день, я просто психанул, кроме того, мне было интересно увидеть его реакцию. Реакция была банальной: он отвернулся от камеры и быстро ушёл. Слежка прекратилась, но возле меня всё чаще и чаще начали появляться различного рода неадекваты, которые не нападали на меня прямо, но либо затевали вооружённый мордобой прямо возле меня (да так, что я пару раз чудом избежал как бы случайных травм), либо создавали аварийные ситуации с участием транспорта, на котором я перемещался.Во-вторых, исчез Станиславас. Вернее, он не исчез, а странным образом изменился. Сначала он перестал общаться по скайпу и отвечал на мои вопросы только в письменном виде по электронной почте. Однажды мне пришел от него ответ, написанный кириллицей. Раньше письма были написаны транслитом (у Станиславаса на компьютере не было русского шрифта и не было русской клавиатуры), но когда я в шутку порадовался, что наконец-то он раскошелился на наклейки-буковки на клавиатуру, то следующее письмо пришло опять написанным латинскими буквами, но с несколько иной манерой транслитерации некоторых слов, и вообще как-то изменился стиль письма. Я понял, что общаюсь неизвестно с кем. Через некоторое время на «Ютубе» появился канал, где какой-то дед, внешне похожий на Станиславаса, начал называться его именем и рассказывать истории про похищения Торно и жизнь на планете П-3, там было кое-что из того, что рассказывал мне настоящий Станиславас, и даже демонстрация импланта, но имплант был немного в другом месте руки.В-третьих, у меня начались кратковременные провалы в памяти. Два раза я обнаруживал себя в лесопарке, стоящим под ветвистым деревом с рюкзаком, в котором лежит верёвка. При этом я не помнил, чтобы брал с собой верёвку, и не мог объяснить свою тягу к ветвистым деревьям.В общем, нужно было что-то делать, чтобы меня не убили и я не наложил на себя руки.Я решил пойти в церковь. Конечно, над этим можно иронизировать, но, будучи тайно крещёным во младенчестве и ни разу за всю жизнь не посетившим церкви по своей воле, я отправился туда, где меня могли принять в любом состоянии. Обойдя с десяток приходов, я понял, что воцерковиться не так-то просто, но в конечном итоге мне удалось закрепиться в небольшом храме на самой окраине города. Мой духовник не очень-то сильно удивлялся во время исповедей, да и вообще создавалось впечатление, что он и не такое видал. Непосвящённым в жизнь простого православного христианина кажется, что всё незатейливо: молись да кайся, ходи в церковь, иногда постись, и попадёшь в Царствие Небесное. Но не тут-то было...За свою жизнь я попробовал некоторое количество так называемых «духовных практик», в том числе и довольно экзотических, в основном восточных. Все они были сложны для понимания и исполнения, а также даже на начальном этапе требовали личного взаимодействия с наставником-учителем. Я не видел в церковных порядках чего-то сложного и по мере сил приступил к их формальному выполнению.Но даже чтение обязательных ежедневных молитв требует дисциплины и настроя, а необходимость исповеди — фиксации и осознания своих мыслей, слов и поступков.Через некоторое время я заметил, что стал спокойнее, а разные странные ситуации стали обходить меня стороной. Пару раз ко мне пытались приблизиться какие-то странные типы, но довольно быстро самоустранялись.Но все же меня ожидал сюрприз: неожиданно перестал работать мой вспомогательный имплант. Проснувшись после новогоднего корпоратива, я взял в руки телефон, который обычно саморазблокировался от контакта с правой рукой, но теперь это не сработало. Я потратил много времени, вспоминая код разблокировки и пытаясь понять, в чём дело. Я вспомнил, что рассказывал Станиславас о чипах. Вкратце дела обстоят так: чип, устанавливаемый в руку, — это программируемое устройство, в котором есть базовые программы отслеживания местоположения носителя, передачи изображения и звука, а также специальные программы в зависимости от функций носителя. Также он является электронным кошельком, на который зачисляется какая-то заработная плата. Заработная плата является иллюзией, поскольку может быть потрачена только на подконтрольных Торно базах и кораблях, и её основное назначение — создать у раба ощущение вольнонаёмного рабочего. Чипы могут взаимодействовать между собой при сближении. Например, если ты пожмёшь руку такому же носителю, то может сработать программа обмена данными, вы узнаете друг друга, даже если никогда не виделись. Кроме того, известны случаи перемещения программ и данных с чипа на чип, это было отмечено при внезапной смерти кого-то из рабов и было необходимо для быстрого принятия на себя его функций. Со слов Станиславаса, на Земле в данный момент находится около десяти тысяч чипированных людей, возвращённых или завербованных по различным соображениям Торно, причём они довольно равномерно распределены по планете и вероятность их личной встречи практически равна нулю. Однако в случае необходимости ликвидации кого-то из носителей информация в чипе должна быть уничтожена, т. к. формально является секретной и не должна попасть к посторонним. Ценность представляет именно информация, а не сам чип, так как те, кто может её считать, обычно и сами в состоянии изготовить подобное устройство.Я рискнул и написал Станиславасу на один из электронных адресов, рассказал о происшедшем и через три дня получил ответ. Внимательно его прочитав, я понял, что, скорее всего, это действительно написано Станиславасом, но возможность подделки я не исключал.Итак, в письме было сказано, что, скорее всего, я вступил в физический контакт с носителем, которому пожал руку. Этот носитель — ликвидатор информации, и, скорее всего, на меня будет совершено покушение, раз уж пока не удалось извести меня другими способами. Самые доступные методы — это яды, вирусы и дорожно-транспортные происшествия. В любом случае до меня нужно добраться физически, дистанционно убить не получится, т. к. взрывающийся или выделяющий яд чип управляется не напрямую, а через встроенный в голову (а его у меня на данный момент уже нет).Информация на моём вспомогательном чипе, скорее всего, содержит научные данные медицинского исследования, т. к. в лабораторию Станиславаса меня доставили из вирусологического центра на П-3, и периода пребывания в нём я так до сих пор и не вспомнил. Возможно, я долго находился в бессознательном состоянии или просто был настолько мал, что не понял и не запомнил происходящего.Для начала нужно было определить ликвидатора информации. Поскольку на корпоративе было всего трое мужчин, с которыми я до этого не здоровался за руку, я начал восстанавливать свои навыки видения этерика и рассматривать их этерики при каждом удобном случае. Это затянулось на три месяца, так как удобных случаев было мало. В конце концов я понял, что ни у кого из них нет признаков носителя импланта, и совсем не знал, что делать дальше. Но потом я вспомнил, что в конце корпоратива, кроме мужчин, пожал руку одной сотруднице и решил проверить и её. Проблема была в том, что с этой сотрудницей мы виделись крайне редко (не чаще одного раза в месяц) и, как правило, на больших совещаниях, где довольно трудно настроиться на разглядывание этерика. Через пару совещаний я увидел, что каких-либо отделяющихся от её этерика объектов нет, но есть какая-то странная пульсация, мешающая сосредоточиться и вообще что-то увидеть.Вообще, про настоящих женщин в колонии на П-3 никто ничего не знал, все (абсолютно все) женские функции выполняли биороботы, которые хоть и были физиологически женщинами, но всё же отличались чем-то таким, что можно назвать отсутствием человеческой души (другими словами я это обозначить не могу).Не исключено, что похищенным или завербованным настоящим женщинам ставили другой набор имплантов, а также не исключалось применение имплантов какого-нибудь нового поколения, и известные мне методы обнаружения просто не годились. Я был в тупике и пошёл на отчаянные меры — просто набравшись наглости попросил разрешения осмотреть руки сотрудницы на предмет наличия вспомогательных имплантов, а затем выдал ей неодимовый магнит и попросил самостоятельно проверить кисти рук на наличие магнитных областей, при этом продемонстрировал, как это выглядит на своём примере. Риск быть признанным сумасшедшим был велик, но, как ни странно, сотрудница дала изучить руки и добросовестно проверила их магнитом. При этом я уверен, что она никому ничего не рассказала и вообще очень спокойно отнеслась к моим просьбам, что меня несколько озадачило. В общем, я так ничего и не понял...В этом состоянии неопределенности нахожусь и сейчас, стараюсь жить без оглядки на то, что уже произошло и не подлежит исправлению, стараюсь забыться в работе и молюсь Богу. Это тупик, не знаю, что делать дальше.Есть идея спровоцировать Торно на какие-то действия путём опубликования этой истории, но опасаюсь, что они не смогут устранить меня быстро и безболезненно.Интересно было бы разобраться в природе Вождей и Паломников, ведь понятно, что они представляют собой кардинально противоположные силы, не вступающие в открытое противоборство, но борющиеся за влияние на других существ. Это всё сильно перекликается с положениями и текстами некоторых учений (в самом явном и очищенном виде — с христианским), но что-то подсказывает мне, что и над Вождями есть Вожди, и над Паломниками есть Паломники, то есть это не демоны и ангелы, но что-то похожее.Думаю, прилети сейчас к нам Вожди и проделай всё то же, что и с Торно, мы бы с огромным удовольствием заглотили бы наживку, и стало бы на одну однотипно бессмысленную цивилизацию больше. А может, они уже скрытно прилетали, и теперь остаётся только ждать, когда сработает их схема.Станиславас больше не выходит на связь, и я подозреваю, что его уже нет. В принципе, в его возрасте (и даже раньше) можно умереть и по вполне естественным причинам. Координат тех двух человек с чипами в руках, которых он нашел, у меня нет, но, судя по тому, что я про них узнал от Станиславаса, общение с ними ничего не дало бы. Эти двое мужчин ведут замкнутую жизнь, лишены семьи, друзей, нормальной работы и смысла жизни как такового. Я понимаю, что уже почти такой же и должен сделать выбор: продолжить своё существование в их стиле или, подобно Станиславасу, пытаться изменить ситуацию. Понятно, что второй путь предпочтителен, но требует постоянных усилий. К тому же не понятно, что делать. Станиславас постоянно провоцировал Торно своим поведением, анонимно размещал в интернете информацию относительно их технологий или просто высмеивал, что вызывало с их стороны приступы активной деятельности по его устранению из жизни (устранение — это не обязательно убийство). Такая активность, в свою очередь, становилась заметна неким «правоохранительным силам», под контролем которых находится наша планета. Эти «силы», именуемые между нами «Контролёрами», работают либо невнимательно, либо имеют свой интерес, так как похищения людей не пресекаются, хоть и официально запрещены. Однажды гараж Станиславаса пытались атаковать с воздуха (там он испытывал антигравитационный двигатель, работающий без кристаллов), что привлекло внимание Контролёров. Контролёры не вступают в контакт с людьми, но взяли Станиславаса под опеку и стали предупреждать о возможных опасностях, что в целом было неплохо и помогло избежать трёх покушений.

Ключевые слова: Боль инородное тело имплант инопланетяне похищения авторская история

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