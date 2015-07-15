Жуткая детская история

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:54

Lynx Просмотров: 335 Комментарии: 1 +5 Вчера, 20:54 by

Мне было 4 года, это был декабрь месяц. Я жутко заболел, температура выше 40 градусов, постоянный кашель, да такой, что можно было сплевывать легкие. Каждый день приходили врачи, делали уколы, я пил целую кучу таблеток, и все это не помогало. Мне реально становилось хреновее.И на 3 или 4-й день болезни ночью я проснулся от разговора родителей.- Уля бит, уля улым (умирает же, умирает, сыночек), - сказал мой отец.Мне реально было страшно.Через 2 часа, уже утром, меня разбудил отец и дал выпить стакан со светло-зеленой жижей. Я выпил, после пришел врач, сделал уколы. И уже к вечеру у меня прошел жар, начала падать температура, а после я пошел на поправку.Что же жуткого в этой истории? Жуткое в том, что моего отца утром того дня не было дома, он уже был на работе, и напитка такого тоже не было. Ни настойки, ни чего-либо.Мама в эту историю не поверила. Сказала, что я спал. Но я отчетливо помню эмалированную кружку с отколотым уголком, зеленую жижу, от которой тошнило и моего отца, который мне дал ее выпить.И даже 21 год спустя я так и не знаю, что это было.Автор - В431.

Ключевые слова: Болезнь отец кружка жижа мистика странное

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