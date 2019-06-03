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Истории из жизни

Моя подруга и ее жизнь

Заранее извиняюсь за то, что история будет длинной, но так я ее вижу...

Хочу рассказать историю о моей лучшей подруге, она не разрешала опубликовывать об этом, но теперь я пишу сюда, т.к. подруга моя умерла.
С Олей мы дружили с 8-летнего возраста (одногодки). Я уже не помню как мы познакомились, раньше обычно знакомились все во дворах, на улице, когда выходишь гулять и всей гурьбой, девочек и мальчиков, начинали играть либо в вышибалы, либо в 12 палочек, либо в прятки... Нам всем было весело, мы все во дворе считались друзьями. И вот, как-то в один день Оля приглашает меня на свой день Рождения, это был июль месяц. Помню как я наряжалась, как мама помогала мне наряжаться. Ей как раз тогда исполнилось 8 лет. С этого момента мы и стали не разлей вода! Часто у нее гостила и даже оставалась с ночевкой, ведь дома, пятиэтажки, стояли напротив друг друга, она жила в одной, а я напротив.

Но вот лето закончилось, и началась школа, мы пошли в первый класс. Учились в параллельных классах, но это не мешало нам дружить. Так мы общались и дружили долгие годы. А в 7-ом классе Оля переехала. Тогда еще сотовых телефонов не было, да и стационарных было не у всех. Я очень по ней скучала, я всегда по ней скучала, когда она уезжала в деревню к бабушке, на лето, а тут переезд... Через год Оля приехала ко мне в гости. Она рассказала, что родители продали квартиру + квартиру родителей (ее бабушки по маме) и купили дом + машину. Пригласила меня в гости, сообщила где теперь живет, и я поехала. Дом оказался большим, уютным, двухэтажным. Теперь и у брата Оли, и у самой Оли были свои отдельные комнаты. На первом этаже жили дедушка с бабушкой. Я к ней очень часто приезжала, иногда оставалась с ночевкой, мы ходили на дискотеки в школу, где теперь училась Оля, катались на роликах и гуляли. Но это было только летом, на каникулах. В остальное время мы с подругой не виделись. И вот, приезжает она как-то летом (уже в 10 классе) и плачет, что у нее у мерла мама... Умерла в реанимации в больнице. Сообщила в какой день будут похороны. Мы все (мама, отчим, брат и я) поехали на похороны. На похоронах недоумевали как так? Такая молодая, еще жить и жить, остались дети... Такой траур! Как же плакала Оля, когда стояла у гроба, когда я вошла тихонько и она увидела меня, она подбежала ко мне и на груди у меня рыдала... До сих пор помню это все, эту страшную картину нельзя не забыть. Я тогда сама стояла и не понимала, как такое могло произойти, ну как! И вот тогда мне Оля рассказала, что бабушка тоже умерла, а потом и мама, от цирроза печени... Я утешала ее как могла.
Жизнь потекла дальше. Но траур в их доме не закончился.

Однажды мне Оля рассказала, что папа у нее видел в доме какого-то мужчину в белом, говорит, зашел в дом и сел в кресло напротив него, отец ему говорит: "Ты кто? Пошел отсюда!" А он молча встал и вышел. А потом дедушка зарубил папу по пьяни, говорит, видела сама как папа поднимался по лестнице после ругани с дедушкой, а тот подбежал и в спину ему топором... Видимо были оба выпившие.
Так Оля и ее брат остались сиротами. На тот момент брат у Оли уже был совершеннолетним.

А когда нам с Олей было уже по 18 лет, брат у нее пошел купаться и нырнул неудачно, головой о камень стукнулся. В больнице умер.
Мы уже тогда с Олей понимали, что что-то с этим домом не то, каждый год похороны, кто следующий? Из всей семьи осталась она одна, дедушку посадили. Оля тогда работала на заводе, познакомилась там с будущим мужем. Они стали жить в этом доме...
Я как-то приехала к ней в гости, спрашиваю - не боишься тут жить? Она ответила, что очень боится этот дом, что он какой-то проклятый...

Потом родился у нее сын, и она очень боялась оставаться в этом доме из-за маленького ребенка, очень боялась, что вдруг ребенок следующий. Рассказала, что видела сон как папа и брат приехали на машине и звали ее с собой, сказали, что у них теперь всё есть, что живут теперь хорошо, и поехали с нами. Она согласилась, сказала, сейчас только за ребенком сбегаю. Говорит, забегаю в дом, хватаю ребенка и выбегаю к ним, а их уже нет - уехали. Хорошо, что это был всего лишь сон, и что ни ее, ни ребенка не забрали...

Съехали с этого дома, стали жить с родителями мужа в квартире. Потом Оля пыталась продать дом, наняла риэлтора. И кто бы ни приходил в дом, и не осматривал его - все испарялись, то есть больше не перезванивали. Дом никак не продавался долгие годы. В итоге Оля решила его продать за цену комнаты в общежитии. И его быстро купили. Оля с сыном и мужем переехали в комнату в общежитии, которую вскоре же купили.

А потом опять смерть... Умер муж у Оли. Какая-то рана в ноге привела к гангрене, и в больнице на операции умер. Оля тогда рассказывала, что ощущала присутствие мужа в комнате, включался сам по себе телевизор, переключал каналы сам, когда хотел... Оля стала выпивать... Сын вырос, а Оля попала в больницу, ей понадобилась операция на печень, хорошо, что родственники смогли оплатить операцию. Ее вылечили и запретили пить совсем. Оля долго не пила. Но потом познакомилась со своим сожителем и стала опять выпивать. Прожила еще четыре года, а вот недавно, весной, умерла, как рассказал ее совершеннолетний сын, что ей стало плохо, она вызвала скорую, а в реанимации умерла (цирроз печени). Не дожив до 38-летия.

Кстати, дедушка освободился, но Оля его знать не хотела, и что с ним, и как он - неизвестно.
Вот так жила семья, но переехав в проклятый дом - никого не осталось.
Имя Ейлень.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:42
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 21:41 by ЕйленьПросмотров: 1 134Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Дом подруга смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Сегодня, 00:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 685
Слов нет, как печально.
Может и дом был с негативом, а может и семью кто- то проклял. Из - за зависти к примеру. А может и из за чего-то другого, ведь муж подруги уже в доме том не жил.
В общем предположений множество. Обидно, что не попался им на пути человек, который мог бы подсказать, от куда ноги растут. А раз не попался такой человек, и смерти шли своим чередом...значит что-то кармическое было.
Это мои мысли в слух.
+ истории и соболезную
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:39
+4
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Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Йожык
Сегодня, 09:37
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Комментариев: 99
Какая трагичная судьба семьи. Очень хочется, что бы у сына Оли всё сложилось по другому, что бы все беды прошли стороной.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#4 написал: Шахерезада
Сегодня, 14:14
+2
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 150
Хочу рассказать историю о моей лучшей подруге, она не разрешала опубликовывать об этом, но теперь я пишу сюда, т.к. подруга моя умерла.

Хотелось бы спросить у автора, почему Ваша подруга не разрешала публиковать историю? И почему же Вы нарушили тогда волю, получается уже покойной подруги, разве это хорошо? Да и со смертями Вы явно переборщили для лучшего эффекта этой выдуманной истории.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#5 написал: Ейлень
Сегодня, 14:45
+3
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Публикаций: 1
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Зарегистрирован: 18.06.2022
#6 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 21:14
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 116
Может, не дом проклятый, а синька всему виной? Цинично, но я мистики тут и не вижу никакой...
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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