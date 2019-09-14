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Истории из жизни

Случилось жуткое

Я считаю, что у человеческой психики такая особенность — «обрабатывать» потусторонние явления таким образом, чтобы они как можно меньше ранили наш рассудок. Так что, когда мы видим каких-то странных людей, стучащих в окна, стоящих над кроватью, отражающихся в зеркале… Лучше не думать, что там на самом деле. Наше сознание хранит нас.

Вот у меня самой недавно случилось жуткое.

Засиделась ночью за «Линейкой», смотрю на часы — мама дорогая, четвертый час. Ну, думаю, пора бы и спать, пойду только замок на двери проверю. Есть у меня такой бзик — все время кажется, что забыла закрыться, тем более что живу одна… Кто знает, что такое Первомайский район сибирской столицы, тот поймет.

И вот выхожу я в коридор. Под ногами мягкий ковер, пол после ремонта не скрипит. В абсолютной тишине понимаю, что из-за двери доносится чье-то дыхание. С присвистом, будто человек сильно простужен. Уверенная, что на лестничной площадке стоит какой-нибудь алкаш или бомж, заруливший в подъезд отлить, аккуратно подхожу к двери и смотрю в глазок. И ничего не вижу. Ни-че-го. А дыхание слышу так, будто кто-то уперся в дверь лбом ровно напротив глазка.

И вдруг, чуть не доведя мое измученное кофием сердце до разрыва, раздается удар в дверь. БУМ!

Я отскакиваю и по стеночке сползаю на пол. Через несколько секунд беру себя в руки, убеждаю, что дыхание «в глазок» померещилось и под дверью просто валяется какая-то местная алкота. Тут раздаются еще два удара — БУМ, БУМ! А потом шлепки, будто кто-то мокрой ладонью по двери лупит.

В порыве праведного гнева вскакиваю с намерением направиться на кухню за карательной шваброй. А шлепки прекращаются. И какое-то необъяснимое чувство понуждает меня снова посмотреть в глазок…

Со шлепающими звуками на пыли лестничной площадки появляется цепочка следов человеческих ладоней, направляясь в сторону квартиры напротив. И на оббитой по старинке дерматином двери с громким звуком удара на пару мгновений появляется вмятина. Секунд через пятнадцать с матами на устах и с битой в руке из-за двери выскакивает заспанный сосед, здоровый тридцатилетний мужик… и натыкается на пустоту и тишину.

После того как, шипя сквозь зубы, он ушел досыпать, я осмелилась осторожно выйти и присмотреться к следам. На первый взгляд они были самыми обычными, но только на первый взгляд. На левой «ладони» было четыре пальца, а на правой — шесть.

Но это еще не конец истории. Наутро я столкнулась с соседом на лестнице, разговорились о ночном происшествии, и он признался, что, зайдя в квартиру, еще некоторое время пялился в глазок. Видел меня, изучающую следы, а также какое-то непонятное шевеление на лестнице за моей спиной. Крикнуть и предупредить не осмелился (замечательные у нас мужики на Первомайке, правда?).

В общем, выходит так, что он что-то видел, а я — нет. Только «воздействие неизвестного объекта на окружающую действительность».

С тех пор больше ничего подобного не происходило, но я всё равно стараюсь после ночных посиделок за компьютером к двери не подходить.


Автор неизвестен.
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Сегодня, 12:13 by ЛетягаПросмотров: 143Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Дверь ночь удар шлепки отпечатки сосед странное

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 13:32
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 144
Нужно быть очень смелой женщиной, чтобы практически сразу после случившегося открыть дверь. Почему она была уверена, что ЭТО ушло, если оно было невидимо?
А вообще, У жас.
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#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:40
0
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Комментариев: 2 475
Да уж. Вот такой шумный дух.+
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