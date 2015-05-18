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Истории из жизни

Погладил ночью

Ночь. Приятная большая двухспальная кровать.
Дома один, сплю, тепло, приятно, под легким одеялом. Проснулся ночью, расслабленный, глаза полуприкрыты. Рядом с левой рукой пальцы коснулись теплого, мягкого, с шерстью, чуть больше кошки (это потом прикинул).
Ласково поглаживая, о чем-то задумался.

Слышу, из кухни доносится характерный звук, когда кошка ест из металлической чашки сухой корм, ни с чем не перепутаешь. Еще не спеша удивляешься, как кошка может находиться в кухне, если она рядом со мной и я ее поглаживаю...
Потом повернулся на правый бок и легко заснул...
Только с утра до меня начало доходить, что на кухне была как раз кошка и уплетала свой сухой корм. Так кого же довольно долго гладил я????
И уже относительно недавно вспомнил, кошка-то у меня короткошерстая, а гладил волосы чуток подлиннее.....


Новость отредактировал Летяга - 12-10-2024, 19:17
Причина: Стилистика автора сохранена
12-10-2024, 19:17 by ЕльПросмотров: 520Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Кошка корм кухня поглаживание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 07:03
+2
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Комментариев: 5 411
Свято место (рядом с хозяином) пусто не бывает, а домовому тоже ласка приятна!
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 11:52
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Да это была мохнатая киска красивой соседки. У вас же не за зря двуспальная кровать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Ель
Сегодня, 01:12
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Кто то сталкивался с таким явлением, когда просыпаешься, в полусонном еще состоянии, и слышишь голос,который тебя по имени зовет ? Как правило незнакомый. Можно на автомате сразу ответить. Кто то говорит что откликаться нельзя . Знающие есть по этому вопросу ?
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#4 написал: зелёное яблочко
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О,,Бог миловал. Не гладила, не слышала
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Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Light_a_dark
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Цитата: Ель
Кто то сталкивался с таким явлением, когда просыпаешься, в полусонном еще состоянии, и слышишь голос,который тебя по имени зовет ?

Сталкивалась. Даже историю на эту тему написала.
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#6 написал: Talisha
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Цитата: Ель
Кто то сталкивался с таким явлением, когда просыпаешься, в полусонном еще состоянии, и слышишь голос,который тебя по имени зовет ? Как правило незнакомый. Можно на автомате сразу ответить. Кто то говорит что откликаться нельзя . Знающие есть по этому вопросу ?

Сталкивалась раньше постоянно, слышала голос папы, который меня звал по имени. Автоматически отзывалась, а потом думала: откуда папа здесь, я же отдельно живу? Не знаю, к чему-это, много разных версий слышала.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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