Погладил ночью

Новость отредактировал Летяга - 12-10-2024, 19:17

Причина: Стилистика автора сохранена

Ель Просмотров: 520 Комментарии: 6 +9 12-10-2024, 19:17 by

Ночь. Приятная большая двухспальная кровать.Дома один, сплю, тепло, приятно, под легким одеялом. Проснулся ночью, расслабленный, глаза полуприкрыты. Рядом с левой рукой пальцы коснулись теплого, мягкого, с шерстью, чуть больше кошки (это потом прикинул).Ласково поглаживая, о чем-то задумался.Слышу, из кухни доносится характерный звук, когда кошка ест из металлической чашки сухой корм, ни с чем не перепутаешь. Еще не спеша удивляешься, как кошка может находиться в кухне, если она рядом со мной и я ее поглаживаю...Потом повернулся на правый бок и легко заснул...Только с утра до меня начало доходить, что на кухне была как раз кошка и уплетала свой сухой корм. Так кого же довольно долго гладил я????И уже относительно недавно вспомнил, кошка-то у меня короткошерстая, а гладил волосы чуток подлиннее.....

Ключевые слова: Кошка корм кухня поглаживание авторская история

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