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Истории из жизни

Мурка

История, которую хочу рассказать, произошла очень давно. Я тогда только-только начала работать. По утрам, идя на работу, раза три в неделю, примерно, наблюдала трупики кошек, на вид, как перекрученные. И, по слухам, и у нас во дворе свора собак, именно по ночам, загрызла несколько кошек.
Была у нас на тот момент кошка, Мурка, взрослая, лет 15 ей было. Простой расцветки, маленькая, аккуратная такая, исправно рожала котят, а мы их добросовестно пристраивали, не утопили ни одного. Папа её принёс из гаражного кооператива котёнком. Была Мурка умная, ласковая и безрассудно храбрая. Если увидит чужую собаку во дворе, гнала её с визгом и шипением прочь, и в несколько раз большая её собака убегала, поджав хвост.

Как то вечером, часов в 11, зима была, с мамой в зале на диване лежим, а окно проверить приоткрыли. Слышим как рык собачий на улице. Мама с криком "Мурка же на улице!" рванула ко входной двери, я за ней, и в туже секунду со стены срывается и падает на пол простенькая пластиковая иконка, 10 на 15 размером приблизительно. Висела она на гвозде, вбитом в стену, причём шляпка гвоздя по диаметру была намного больше "ушка" на иконке, куда просунут был гвоздь. Висела сто лет. Разлетелась она вдребезги. И тут же короткое мяуканье и взвизг... мама подбежала, у Мурки уже глаза стекленеют…
И метрах в 20 абсолютно молча, в темноте, штук 5 очень крупных собак. Постояли, на маму посмотрели и через некоторое время спокойно развернулись и ушли.
Что это было, до сих пор не знаем. А икону так разнесло, как кто по ней потоптался. И не упала она как со стены, а вместе с гвоздём как вырвал кто то. На наших глазах.
Спасибо за чтение.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:32 by Марина ВинокуроваПросмотров: 839Комментарии: 9
+15

Ключевые слова: Кошка собаки икона авторская история

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Комментарии

#1 написал: Слепой стрелец
Вчера, 16:04
+7
Группа: Посетители
Репутация: (209|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 257
Жаль кошку. Удивлен, что она вообще самостоятельно гуляя на улице, прожила такую долгую жизнь.

Что касается падения иконки, то тут важно какая была стена и как в нее был забит гвоздь. Например: если стена деревянная то гвоздь самостоятельно выпасть не мог, а ежели его молотком в кирпич забили, то он когда-нибудь должен был вывалиться.

За рассказ +
Зарегистрирован: 19.06.2020
#2 написал: metlbist
Вчера, 17:13
-4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 20
Поэтому с детства обожаю кошек и надух не переношу собак, - этих непредсказуемых, слюнявых, вонючих тварей с глазами попрошаек. Сегодня она тебе лапу даёт, а завтра полхлебала откусит. Какой же я злой-то!
Зарегистрирован: 21.04.2018
#3 написал: Estellan
Вчера, 18:18
+9
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2231|0)
Публикаций: 274
Комментариев: 3 006
metlbist
С детства не переношу людей. Сегодня они жмут тебе руку и называют другом, а завтра не постесняются попинать лежачего или под дверь нагадить. Вонючие твари с глазами попрошаек.

Отдельные лучи поноса человекам, у которых кошки\собаки на "самовыгуле". Горите в аду.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#4 написал: Марина Винокурова
Сегодня, 01:47
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Хорошо, сгорю в аду. На самовыгуле она сама так решила. Мурочка. И запирали, и не пускали. Пофиг. А так да, конечно, самовыгул недопустим. Но кошку не удержишь. А собака совсем другое.

Цитата: Марина Винокурова
Хорошо, сгорю в аду. На самовыгуле она сама так решила. Мурочка. И запирали, и не пускали. Пофиг. А так да, конечно, самовыгул недопустим. Но кошку не удержишь. А собака совсем другое.


Цитата: metlbist
Поэтому с детства обожаю кошек и надух не переношу собак, - этих непредсказуемых, слюнявых, вонючих тварей с глазами попрошаек. Сегодня она тебе лапу даёт, а завтра полхлебала откусит. Какой же я злой-то!

Зря вы так, уважаемый. Собаки лучшие в мире существа. Не умеют притворяться, любят на всю жизнь, никогда не предадут. Никогда. И ни откусит ничего. Своему человеку. А когда умирают, лучше следом уйти, невыносимо просто больно и тяжело. Да и кошки бывают такие, что помнишь всю жизнь.
Зарегистрирован: 9.06.2022
#5 написал: Гюльнара
Сегодня, 10:11
+3
Группа: Посетители
Репутация: (64|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 035
Жалко кошечку. С иконой странное дело. С другой стороны, такие удивительные совпадения (икона упала сама по себе в результате каких- то процессов в материале стены, в которую был вбит гвоздь, или иных, естественных, но неочевидных причин, что по времени случайно совпало с убиением кошки) - одна из подпорок мистического. Если бы они не происходили время от времени, мистическое сильно бы покачнулось, а может, и совсем упало бы.

Собачники и кошатники, давайте жить дружно! а не как кошка с собакой
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 10:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (241|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 115
Ничего не буду говорить про собак.
И это даже не к конкретной истории относится. Но кошка, по моему мнению, обязательно должна быть только дома. Как бы они (кошки) из себя не строили самостоятельных, на улице они уязвимее. Да, очень сложно порой кошку удержать. У нас вот тоже так умер кот, все рвался на улицу, хотя был рождён и выращен дома. Умер там, куда так рвался, потому что убежал и кто-то (кто выходил/заходил) его не заметил.
Я лучи говна посылаю тем хозяевам, которые в своё время создали такую свору собак, которая могла напасть не только на мелких животных, но наверняка и на людей.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#7 написал: Дарси
Сегодня, 16:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 49
Не надо собак под одну гребёнку,
Бывают добрые и не очень.
Одна сегодня спасла ребенка,
Другая старушку порвала в клочья...
Зарегистрирован: 4.04.2010
#8 написал: Estellan
Сегодня, 16:42
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2231|0)
Публикаций: 274
Комментариев: 3 006
Цитата: Марина Винокурова
А собака совсем другое.

Ну не знаю. У нас городок небольшой, переехал я сюда 8 лет назад. И именно тогда столкнулся с таким понятием как "самовыгул" у собак. И, как назло, у меня все домашние боятся собак, ибо у них этой живности никогда не было. Собаки, в свою очередь, это чуют и, соответственно, бросаются. Уколы от бешенства делали всем дома. Кроме меня, ибо у меня как раз всегда жила всяческая живность, и я умею отбиваться.

А что касается кошек... у многих людей просто безответственное отношение к ним в духе "сдохнет, возьму новую" или "сколько за лечение отдал? Сколько??? Да лучше бы сдох, я бы нового взял(-ла)". И так далее. Ненавижу.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 18:50
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2945|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 077
Цитата: Estellan
metlbist
С детства не переношу людей. Сегодня они жмут тебе руку и называют другом, а завтра не постесняются попинать лежачего или под дверь нагадить. Вонючие твари с глазами попрошаек.

Отдельные лучи поноса человекам, у которых кошки\собаки на "самовыгуле". Горите в аду.

smile
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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