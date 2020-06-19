Мурка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марина Винокурова Просмотров: 839 Комментарии: 9 +15 Вчера, 11:32 by

История, которую хочу рассказать, произошла очень давно. Я тогда только-только начала работать. По утрам, идя на работу, раза три в неделю, примерно, наблюдала трупики кошек, на вид, как перекрученные. И, по слухам, и у нас во дворе свора собак, именно по ночам, загрызла несколько кошек.Была у нас на тот момент кошка, Мурка, взрослая, лет 15 ей было. Простой расцветки, маленькая, аккуратная такая, исправно рожала котят, а мы их добросовестно пристраивали, не утопили ни одного. Папа её принёс из гаражного кооператива котёнком. Была Мурка умная, ласковая и безрассудно храбрая. Если увидит чужую собаку во дворе, гнала её с визгом и шипением прочь, и в несколько раз большая её собака убегала, поджав хвост.Как то вечером, часов в 11, зима была, с мамой в зале на диване лежим, а окно проверить приоткрыли. Слышим как рык собачий на улице. Мама с криком "Мурка же на улице!" рванула ко входной двери, я за ней, и в туже секунду со стены срывается и падает на пол простенькая пластиковая иконка, 10 на 15 размером приблизительно. Висела она на гвозде, вбитом в стену, причём шляпка гвоздя по диаметру была намного больше "ушка" на иконке, куда просунут был гвоздь. Висела сто лет. Разлетелась она вдребезги. И тут же короткое мяуканье и взвизг... мама подбежала, у Мурки уже глаза стекленеют…И метрах в 20 абсолютно молча, в темноте, штук 5 очень крупных собак. Постояли, на маму посмотрели и через некоторое время спокойно развернулись и ушли.Что это было, до сих пор не знаем. А икону так разнесло, как кто по ней потоптался. И не упала она как со стены, а вместе с гвоздём как вырвал кто то. На наших глазах.Спасибо за чтение.

Ключевые слова: Кошка собаки икона авторская история

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