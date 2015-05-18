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Истории из жизни

Звонок из ниоткуда

Данная история произошла совсем недавно, и впечатления от нее весьма свежи.

У моей подруги в деревне жил дедушка, строгий и нелюдимый. Его одинокий домик находился на окраине, и соседей не было. Подруга говорила, что дед любит только животных, но не людей. У него во дворе жил пес-дворняжка и рыжий кот; животные очень любили деда, а к другим людям, включая подругу, относились с настороженностью. Лена (так зовут подругу) раз в неделю привозила дедушке продукты из города. Иногда он звонил ей и говорил, чтобы она не приезжала, так как ему всего хватало.

Рабочий день подходил к концу, когда вдруг раздался телефонный звонок от дедушки. Лена сразу почувствовала тревогу и быстро ответила:

— Да, дедушка.
— Ленк, приезжай сегодня, кота с собакой накормить надо...

После этих слов связь оборвалась. Такое случалось часто, так как сеть в деревне работала нестабильно.
Однако голос и интонация деда насторожили Лену. Он говорил монотонно и тихо, но это тоже можно было списать на проблемы со связью. Беспокойство росло, Лена пыталась перезвонить, но безрезультатно. С работы, сев в автомобиль, она помчалась сначала в магазин, а затем прямо в деревню к дедушке. Темнело. Небо затягивалось облаками, закапал дождик. Добравшись до дома деда, Лена обнаружила, что в окнах не горит свет. Она вышла из машины и направилась во двор, чтобы покормить собаку. Та, увидев девушку, начала громко лаять и радостно вилять хвостом, пытаясь допрыгнуть до Лены. Не успела она наполнить чашку для собаки, как подбежал Рыжий. Кот извивался вокруг, ласкаясь, что было для него несвойственно. Лена подошла к порогу дома, где стояла кошачья миска, и наполнила её едой.
Что-то сдерживало её, она никак не могла войти в дом. Её охватил животный страх. Ветер утих, но дождь продолжал капать, и стало темно. Лена стояла на пороге, и ей было страшно прикоснуться к двери; что-то необъяснимое витало в воздухе. Она достала телефон и включила фонарик, затем осторожно коснулась дверной ручки и толкнула — дверь поддалась.
В доме царила темнота и тишина.
Девушка нащупала выключатель и щелкнула. Свет разлился по комнате, но никого не оказалось. Тогда Лена с ужасом осознала, что её ожидает в следующей комнате. Она окаменела и боялась двинуться с места; её мысли становились всё ужаснее. Но нужно было идти. Кот, любивший спать в доме, остался на пороге и не последовал за Леной.
Она медленно направилась к следующей комнате и открыла дверь.
Все опасения оправдались: дедушка лежал на кровати. Он был мёртв.
Лена вызвала все необходимые службы, и позже выяснилось, что смерть наступила днем ранее и дедушка никак не мог ей позвонить.
До сих пор это остается страшной загадкой.


Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:09
Причина: Стилистика автора сохранена
13-09-2024, 13:09 by jana.djachkoПросмотров: 761Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Деревня дед кот пёс страх Ночь Дождь голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
13 сентября 2024 14:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 400
Но все-таки дозвонился же. Много историй о звонках "оттуда", техника этого мира прекрасно сотрудничает с электромагнитными полями миров.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: зелёное яблочко
13 сентября 2024 18:39
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 141
Комментариев: 6 947
Вот так беспокоился за свою живность
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: lukery
13 сентября 2024 19:05
+5
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 42
А есть во входящих телефона звонок от деда?

У меня есть отдаленно похожая история.
Я созванивалась с крёстной каждую пятницу вечером.
Выходила с работы и сразу набирала ей.
Она ушла из жизни 31 мая 2019 года. В пятницу. Внезапно.

За несколько дней до её смерти у меня появилась навязчивая мысль. Надо ей раньше позвонить. Но всё что-то мешало. А тут бежала по работе через парк. Хорошо помню этот момент. И набрала её. Мы коротко поговорили.

Уже после похорон мама сказала мне:
- Как жалко, что вы в пятницу не успели созвониться. Я разговаривала с ней в четверг. Она так ждала твоего звонка. Всё спрашивала про тебя. Хотела сама набрать. Как чувствовала!

Я засомневалась в своей памяти. Полезла в телефонную книгу. А в исходящих нет на той неделе звонка крестной. Вообще нет звонков в тот отрезок времени, что я бежала через парк.
Мне досих пор стыдно, больно и непонятно. Как я могла так самообмануться?

Возможно, что мозг адаптирует приходящую информацию через звонок. Потому что мы привыкли к звонкам, сообщениям и нам это доступнее для восприятия.
Если входящий всё же есть, то возможно кто-то был в доме.

За историю +.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: Talisha
13 сентября 2024 19:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 400
Цитата: lukery
А есть во входящих телефона звонок от деда?

У меня есть отдаленно похожая история.
Я созванивалась с крёстной каждую пятницу вечером.
Выходила с работы и сразу набирала ей.
Она ушла из жизни 31 мая 2019 года. В пятницу. Внезапно.

За несколько дней до её смерти у меня появилась навязчивая мысль. Надо ей раньше позвонить. Но всё что-то мешало. А тут бежала по работе через парк. Хорошо помню этот момент. И набрала её. Мы коротко поговорили.

Уже после похорон мама сказала мне:
- Как жалко, что вы в пятницу не успели созвониться. Я разговаривала с ней в четверг. Она так ждала твоего звонка. Всё спрашивала про тебя. Хотела сама набрать. Как чувствовала!

Я засомневалась в своей памяти. Полезла в телефонную книгу. А в исходящих нет на той неделе звонка крестной. Вообще нет звонков в тот отрезок времени, что я бежала через парк.
Мне досих пор стыдно, больно и непонятно. Как я могла так самообмануться?

Возможно, что мозг адаптирует приходящую информацию через звонок. Потому что мы привыкли к звонкам, сообщениям и нам это доступнее для восприятия.
Если входящий всё же есть, то возможно кто-то был в доме.

За историю +.

А может вы реально поговорили, просто мама не в курсе?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Tigger power
13 сентября 2024 20:40
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2900|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 975
Почему в таких историях авторы частенько не упоминают дальнейшую судьбу животных, ведь по сути это и главное в истории, аж с того света дед дозвонился ради них, и что же, забрала, пристроила куда нибудь их подруга то?
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#6 написал: lukery
13 сентября 2024 21:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 42
Цитата: Talisha
А может вы реально поговорили, просто мама не в курсе?


Нет.
Остались бы исходящий-входящий звонок в телефонах. Мама была последняя с кем она говорила.

Возможно, что у меня случилась подмена воспоминаний. С действительных на желаемые.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: ebegen31
13 сентября 2024 21:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 540
"Подруга говорила, что дед любит только животных, но не людей".

Значит, он был настоящим человеком, а не подобием, которых сейчас миллионы...

Животных жаль. Они же не понимают, почему остались одни. Эта жизнь и по людям-то проходится безжалостно, а уж животным сейчас совсем туго. Как вспомню десятки бездомных кошек и собак в больших российских городах... Ужас.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#8 написал: Talisha
14 сентября 2024 07:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 400
Цитата: lukery
Цитата: Talisha
А может вы реально поговорили, просто мама не в курсе?


Нет.
Остались бы исходящий-входящий звонок в телефонах. Мама была последняя с кем она говорила.

Возможно, что у меня случилась подмена воспоминаний. С действительных на желаемые.

Я почему спросила... У меня периодически бывает такое: поговорила с кем-то, а во входящих/исходящих нет звонка этого. Не зафиксировался почему-то. Но разговоры точно были. Я уже и не считаю это чем-то из ряда вон, случается.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#9 написал: Reiana Flaim
14 сентября 2024 08:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 2 877
Последняя просьба умершего, хоть и посмертная.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
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