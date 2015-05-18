Звонок из ниоткуда

Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:09

Причина: Стилистика автора сохранена

jana.djachko Просмотров: 761 Комментарии: 9 +14 13-09-2024, 13:09 by

Данная история произошла совсем недавно, и впечатления от нее весьма свежи.У моей подруги в деревне жил дедушка, строгий и нелюдимый. Его одинокий домик находился на окраине, и соседей не было. Подруга говорила, что дед любит только животных, но не людей. У него во дворе жил пес-дворняжка и рыжий кот; животные очень любили деда, а к другим людям, включая подругу, относились с настороженностью. Лена (так зовут подругу) раз в неделю привозила дедушке продукты из города. Иногда он звонил ей и говорил, чтобы она не приезжала, так как ему всего хватало.Рабочий день подходил к концу, когда вдруг раздался телефонный звонок от дедушки. Лена сразу почувствовала тревогу и быстро ответила:— Да, дедушка.— Ленк, приезжай сегодня, кота с собакой накормить надо...После этих слов связь оборвалась. Такое случалось часто, так как сеть в деревне работала нестабильно.Однако голос и интонация деда насторожили Лену. Он говорил монотонно и тихо, но это тоже можно было списать на проблемы со связью. Беспокойство росло, Лена пыталась перезвонить, но безрезультатно. С работы, сев в автомобиль, она помчалась сначала в магазин, а затем прямо в деревню к дедушке. Темнело. Небо затягивалось облаками, закапал дождик. Добравшись до дома деда, Лена обнаружила, что в окнах не горит свет. Она вышла из машины и направилась во двор, чтобы покормить собаку. Та, увидев девушку, начала громко лаять и радостно вилять хвостом, пытаясь допрыгнуть до Лены. Не успела она наполнить чашку для собаки, как подбежал Рыжий. Кот извивался вокруг, ласкаясь, что было для него несвойственно. Лена подошла к порогу дома, где стояла кошачья миска, и наполнила её едой.Что-то сдерживало её, она никак не могла войти в дом. Её охватил животный страх. Ветер утих, но дождь продолжал капать, и стало темно. Лена стояла на пороге, и ей было страшно прикоснуться к двери; что-то необъяснимое витало в воздухе. Она достала телефон и включила фонарик, затем осторожно коснулась дверной ручки и толкнула — дверь поддалась.В доме царила темнота и тишина.Девушка нащупала выключатель и щелкнула. Свет разлился по комнате, но никого не оказалось. Тогда Лена с ужасом осознала, что её ожидает в следующей комнате. Она окаменела и боялась двинуться с места; её мысли становились всё ужаснее. Но нужно было идти. Кот, любивший спать в доме, остался на пороге и не последовал за Леной.Она медленно направилась к следующей комнате и открыла дверь.Все опасения оправдались: дедушка лежал на кровати. Он был мёртв.Лена вызвала все необходимые службы, и позже выяснилось, что смерть наступила днем ранее и дедушка никак не мог ей позвонить.До сих пор это остается страшной загадкой.

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