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Истории из жизни

Знаки. Мистические истории

1. Тоже хочу рассказать свою историю.
Когда сыну исполнился один год, я забеременела снова. Я очень не хотела этого ребёнка (о чем впоследствии очень пожалела). Трудности были в семье и моральные, и материальные. Решилась на аборт, и хоть срок был маленький, а прям чувствовала, что это девочка. В общем, аборт я сделала. По моим подсчётам ребенок должен был бы появиться на свет в декабре.
И вот в декабре снится мне сон, иду я по коридору в больнице, а навстречу мне идет медсестра с малышом на руках. Я присмотрелась, а ребёнок очень похож на моего сына, только это девочка. И я понимаю, что это мой ребёнок, я начинаю отбирать ее у медсестры. Плачу, возмущаюсь. А медсестра мне отвечает, что я сама отказалась от ребёнка и что вернуть ничего назад нельзя.
Я проснулась вся в слезах и поняла всё. Был конец декабря, время рождения малютки, и ведь правда, я сама от нее отказалась.
(анонимно)

2. Моя сестра покончила жизнь самоубийством, для нас это было большое горе. Одно дело, когда человек уходит по болезни или несчастный случай. И страшно, когда самоубийство. Я очень мучалась угрызениями совести, все казалось, что я должна была это предотвратить. И почему-то в голове бились часто мысли, что я никому не нужна, и мне надо сделать так же, как сестра. Правду говорят, что когда человек слаб, злые силы тут как тут.
В общем, были мы с моим тогда будущим мужем в гостях с ночёвкой у друзей, выпили, и я с ним сильно поругалась. В голове одна мысль, что единственное решение - это повеситься. Ушла во двор, сняла с себя крестик, но потом решила, что будет нечестно поступить так с подругой. Она часто оставалась одна в доме, муж ездил на заработки. Стало её жалко - будет потом бояться одна оставаться. Вернулась я в дом и уснула.
И снится мне огромная площадь из камня, только в ней углубления. Мне показали сперва сверху, не могу объяснить, но напоминала эта площадь соты у пчёл. Каждое углубление круглое, а посередине каждого - столб. И над всем этим на пьедестале возвышается женщина, очень эффектная. Чёрные волосы, длинные сапоги, длинный плащ, в руках хлыст. Только губы у нее ярко-красные, и очень злые глаза. Тут меня приблизили к этому углублению. Оно глубиной метра три. Я заглядываю в него и вижу, что вокруг этого столба без остановки ходит моя сестра. И время от времени она протягивает этой женщине монеты. Я начинаю разговаривать с сестрой, она молчит, на мои вопросы слегка качает головой. Какие у неё были несчастные глаза - не передать словами. Я спросила, откуда у неё деньги, но эта женщина подняла хлыст, и зашипела, что время свидания вышло. И вдруг до меня дошло некое понимание, что деньги - это мамины молитвы (ей Владыка разрешил читать молитвы дома). Сестра тут же кивнула головой, и я поняла, что молитвы облегчают её существование. На мой последний вопрос - сколько ей так ходить? Сестра шепнула: "Вечность". И тут я взмыла опять вверх, а там таких камер бесконечно, и везде люди. Эта женщина хлыстом всех бьет, не разрешает останавливаться. Такое чувство безнадежности на меня накатилось.
Проснулась я оттого, что кто-то тянет меня за руку, и я слышу шепоток, что надо пойти повеситься. Я соскочила, надела крестик и до утра плакала о сестре. Она отдала мамины молитвы, чтобы спасти меня от страшного решения.

***

Когда сестра умерла, наш местный батюшка начал мягко приглашать меня в церковь. Тогда шёл ремонт в храме, и все кто чем мог помогал. У меня обострились отношения с отчимом, и церковь стала отдушиной. Целыми днями мы там красили, белили. Ну, и в воскресенье, конечно, на службу приходили. Помогала чем могла, работая с удовольствием, наверное, это меня впоследствии и спасло.
По сестре и года не прошло, я серьёзно заболела. Положили на операцию. Чтобы все прошло удачно, сказали надо немного отблагодарить. Денег у меня не было, а спросить у мамы или у будущего мужа постеснялась. Решила - будь что будет. Мама дала мне акафист Богородице читать. Сперва читала я бездумно, потом вникла и каждый раз плакала, какие там слова жалостливые, как будто маме на судьбу жалишься. И так я боялась операции, боялась умереть. Каждую ночь беззвучно плакала и думала о старшем сыне (он тогда совсем ребёнок был), папы у него нет, что будет сиротой (когда хотела повеситься, почему-то жалости к нему не было).
В общем, плачу, смотрю в больничное окно на ночное зимнее небо и прошу Бога, чтобы дал знак, что все будет хорошо. И тут как будто штору в ночном небе распахнули, а там яркий свет. Не просто как от солнца, а радость, любовь, счастье от этого света исходит. И стоит Богородица, в голубой одежде, а за плечом у нее стоит Иисус Христос. И такая нежность у них в глазах! Всё это длилось доли секунды, штору закрыли. А я ещё неделю ходила и чувствовала, как вокруг меня светится ореол любви.
Всю неделю я не курила и все-таки сорвалась. И всё, очарование сразу пропало. Но я знала, что все будет хорошо. И правда, операция прошла успешно, правда переборщили с наркозом, и врачи побегали, откачивая меня. После операции я тоже быстро восстановилась.
Прошло много лет, но это чудо я не забуду никогда. Бог рядом и слышит нас.
(анонимно)

3. В детстве мы жили в большой квартире, 120 квадратов. Однажды были мы дома втроём - мне 10 лет, брату 11 лет и старший, ему 15 лет. Играли в футбол в большом зале. Бесимся, мяч пинаем, шумим, голы забиваем, и в разгар игры на всю комнату слышим громкий бас:

- Го-о-о-л!!

И откуда-то снизу подлетает монета к самому потолку. Брат 15 лет её поймал, а мы, мелкие, испугались и залезли на софу с ногами. Позже брат показал монету, она оказалась старая, с одной стороны аж зеленью какой-то покрыта. Мы так думаем, что это бес неразменный пятак подкинул. Эту монету брат сейчас своему сыну передал.

***

Отца у нас убили, когда мы маленькие были. Пятеро друзей пригласили на рыбалку и убили. Их не посадили. Дело было громкое, отец был директор завода. В общем, если коротко, мне было лет 5-6 , бабушка забрала меня к себе, топила русскую печь, открывала поддувало и мне говорила кричать на дым:

- Дядька Прохор, где мой папа?

Прохор был лучшим другом отца. Так мы с бабушкой делали несколько ночей подряд. Бабушка в конце что-то ещё говорила. В результате у этих людей, что совершили такое с нашим отцом, дети мужского пола все сидели в тюрьме. У Прохора старший сын в тюрьме и умер. Наверное, это жестоко, но они из-за зависти пятерых детей сиротами оставили...

***

Людей бабушка лечила, к ней толпами шли. Мужчина в нашем дворе жил, мусульманин. Работал, но с каждой зарплаты покупал конфеты и раздавал во дворе детям, а сам напивался страшно. И вообще, пил он часто. Один раз даже в окно упал со второго этажа, но тут же встал и пошёл. Мы, дети дворовые, над ним смеялись и шуточки отпускали. Бабушка один раз от нас с братом это услышала и так нас за это отругала! А мужчину этого привела к себе. От пьянства вылечила. Так Марат ходил потом к ней постоянно и называл мамой. Уже, став взрослой, я узнала его историю, оказалось, что он потерял семью, жена и дети погибли в аварии, вот он и пил.

Как-то раз пришла к бабушке женщина с огромной шишкой подмышкой. Бабушка велела ей, как встретит по дороге мёртвую птицу, запомнить это место и то, как она лежала, и принести к ней. Клювом этой птицы бабушка вокруг этой шишки поводила с заговором и велела отнести птицу на место и так же положить. Хотите верьте, хотите нет, но через две недели тётя Полина прибегала благодарить бабушку. Бабуля сказала - это сучье вымя тебе повесили, а сейчас оно назад ушло.

Как-то раз были мы с бабулей в гостях у бабушки Фёклы. На моей памяти она всегда была парализована. Жила со своей родной сестрой. Мы уходили в магазин, вернулись, а бабушка Фёкла спрашивает: " Вы женщину не встретили?". "Нет" - отвечаем. Она говорит: "Садитесь расскажу. Я как всегда лежу Бога прошу об облегчении, вдруг заходит женщина и говорит: "Милая, не проси исцеления, проси терпения, это тебе до гроба." Говорит: "Вот прям перед вами она из дома вышла". Мы же никого не встретили.

***

Бабушка Поля, золовка моей бабули, жила одна. Её родные бросили её, а она ослепла, болела, было ей тяжело. Решила она повеситься. Встала на табурет и прежде чем петлю закинуть, перекрестилась и сказала:

- Господи, прости мне грех самоубийства, видишь, тяжко мне, не суди по грехам, суди по милосердию своему и по вере моей.

И в этот момент табурет из под неё выбивают и голос она слышит:

- Бесам душу отдаешь и Бога вспоминаешь!

Бабуля моя к ней пришла, а баба Поля плачет и ей это рассказывает. Бабуля её к себе забрала. У неё доживала.

Простите. Слогом не владею. Рассказала как было.
(анонимно)

1-09-2024, 14:39 by курилка-дурилкаПросмотров: 621Комментарии: 9
+10

Ключевые слова: Бог грех пьянство птица заговор зависть операция бабушка Истории из жизни

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
1 сентября 2024 20:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 424
1. Про аборт, конечно, ужасно. Не совсем понимаю мужчин, которые участвуют, и женщин, которые не хотят.
2. Интересно, а если до самоубийства довели, то та страшная тётка пряниками угощает целую вечность? И откуда она возьмёт столько пряников?
3. Мощная история про гол и монетку. Талисман... .
4. Метода тоже мощная.
5. Про птицу великолепно.
6. А что после того как вышибли табурет, то можно выжить?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: курилка-дурилка
Вчера, 11:57
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (740|0)
Публикаций: 235
Комментариев: 765
Цитата: Eifersucht
6. А что после того как вышибли табурет, то можно выжить?

там написано, что она стала молиться ДО того, как сунула голову в петлю)
Зарегистрирован: 18.09.2014
       
#3 написал: Vologodskaya
Вчера, 15:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 183
есть над чем задуматься
Зарегистрирован: 20.06.2017
#4 написал: lukery
Вчера, 19:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 39
Раненого добить можно не применяя силы.
Сила нужна, чтобы выдержать вес носилок.
"Маяк" группа Грот.


Не могу спокойно читать истории про аборты. Поэтому первая же довела меня до слёз, и остальные уже читала под впечатлением.
Знаю, что у матери болит душа за всех её детей. Рождённых и нет.
И вот этот вопрос: что стало с душой ребёнка, которому ты не дала появиться на свет? Жжёт изнутри больше всего.

Посыпать пеплом головы женщин, которые и так уже прозрели - жестоко. А чем помочь?

***
Про самоубийц. Моя подруга один раз пережила тяжёлый опыт.
Ребенок попал в реанимацию.
Она говорит состояние было - животного страха. Мыслить не получалось. Говорить связно тоже:
- В какой-то момент пришла мысль: повешусь.
Вышла во двор больницы. Через дорогу овраг за ними кусты и деревья.
И мысли сразу собранные пошли. Как мне туда пройти, что нужно взять. Страха и сомнения не было. Я вообще была не в себе. Такой холодный ум. Без тревог.
Меня отвлёк звонок медперсонала больницы. Искал врач. Он дал задания. Выполнить надо было срочно. Я отвлекалась. Забылась. А вечером вдруг вспомнила. И ужаснулась.
Будто не я была в тот момент.
Ты же знаешь я по жизни боец, локомотив...

Может быть когда человек вот так "выходит из себя" под действием стресса, боли или веществ и происходят процессы, которые ликвидируют "пустое" тело. Не знаю как помягче написать.

Не понимаю почему нельзя отпевать самоубийц. Почему нужно брать разрешение на молитву.
Понимаю почему порицается такое (как и аборты). Но запрет на отпевание и упоминание в церковных записках за упокой (так же?)...
Какое-то внутреннее противоречие во мне на этот счёт.

***

История про мальчика кричащего в печку:
- Дядька Прохор, где мой папа?

Так по логике. Прохор и Ко совершили убийство. Я как рассуждаю, если они сделали им и отвечать. Получается, что бабушка через внука насылала беду детям убийц?
Конечно, можно засчитать, что Прохор и Ко получили своё наказание через боль детей. Если эти дети им были близки, ими любимы и дороги. Но дети то за что расплатились?
Если идти по логике повествования, что дело в действиях бабушки и внука, получается, что этот "излишек" зла им всё равно вернётся?
Может детки убийц сами по себе по наклонной покатились. Имея пример перед глазами.
А бабушка с внуком больше "работала" на то чтобы боль его облегчить?


***
Серия историй про бабушку, которая "лечила" понравилась. Как и остальные истории.


Плюсую. Спасибо.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: Jako tako
Вчера, 19:40
+1
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Репутация: (217|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 122
Про аборты для меня тема не то, чтобы больная, скорее наболевшая. С одной стороны никто никого не имеет права судить. А с другой, я все время негодую, вот как так. И зачем женщинам, которые не хотят детей, даются дети? А тем, кто хочет много лет и не может забеременеть по какой-то причине – нет? И ведь есть масса тех "доброжелателей", кто к этим вторым еще в душу норовит залезть своими сраными вопросами про "почему нет детей?" Пожалела она потом...

Меня больше заинтересовал описанный сон. И дай бог, чтобы это была просто такая метафора сна. В противном случае, дьявол-то женского пола, получается...
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: Скарм
Вчера, 19:56
0
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Публикаций: 27
Комментариев: 568
Тяжелые и жуткие истории. +++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#7 написал: ebegen31
Сегодня, 00:31
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Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 536
Цитата: Jako tako
И ведь есть масса тех "доброжелателей", кто к этим вторым еще в душу норовит залезть своими сраными вопросами про "почему нет детей?" Пожалела она потом...


Да, среди нас немало таких невеж.

А что до дьявола, то я думаю, у него нет пола. Но не раз слышал, что злые силы в основном делают ставку на женщин. Тут есть над чем задуматься.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#8 написал: ebegen31
Сегодня, 00:44
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Комментариев: 536
И да, уж лучше отказаться от ребёнка, оставить его в роддоме, чем делать аборт. Хотя судить тут, конечно, надо осторожно.

Не знаю... Самоубийство - это, конечно, страшный поступок, и не в послелнюю очередь - для близких. Но что человеку, страдавшему всю жизнь так, что он решает наложить на себя руки, надо страдать ещё и после смерти... Может быть, раскаиваться, но не терпеть же адовы муки... Хотя я здесь, опять-таки, не судья.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 08:58
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Репутация: (217|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 122
Цитата: ebegen31

А что до дьявола, то я думаю, у него нет пола. Но не раз слышал, что злые силы в основном делают ставку на женщин. Тут есть над чем задуматься.


У меня муж – как ведосипедист, так и водитель авто. Он заметил интересную особенность, 1, как водитель, что женщины-пешеходы на дорогах почти никогда не благодарят, когда их пропускаешь для перейти дорогу. 2. У нас тут есть определенная культура. Мотоциклисты и велосипедисты, которые встречаются на дороге, всегда друг друга приветствуют. Это прямо норма. Особенно если живешь в горах. Так вот как велосипедист он заметил, что женщины-ведосипедистки никогда никого не приветствуют. Мужчины – да, женщины – ну не королевское это дело. Почему женщины такие, по всему миру, видимо?
Сказала мужу, что не хочу быть гадливой женщиной..
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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