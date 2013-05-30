Знаки. Мистические истории

курилка-дурилка Просмотров: 621 Комментарии: 9 +10 1-09-2024, 14:39 by

1. Тоже хочу рассказать свою историю.Когда сыну исполнился один год, я забеременела снова. Я очень не хотела этого ребёнка (о чем впоследствии очень пожалела). Трудности были в семье и моральные, и материальные. Решилась на аборт, и хоть срок был маленький, а прям чувствовала, что это девочка. В общем, аборт я сделала. По моим подсчётам ребенок должен был бы появиться на свет в декабре.И вот в декабре снится мне сон, иду я по коридору в больнице, а навстречу мне идет медсестра с малышом на руках. Я присмотрелась, а ребёнок очень похож на моего сына, только это девочка. И я понимаю, что это мой ребёнок, я начинаю отбирать ее у медсестры. Плачу, возмущаюсь. А медсестра мне отвечает, что я сама отказалась от ребёнка и что вернуть ничего назад нельзя.Я проснулась вся в слезах и поняла всё. Был конец декабря, время рождения малютки, и ведь правда, я сама от нее отказалась.(анонимно)2. Моя сестра покончила жизнь самоубийством, для нас это было большое горе. Одно дело, когда человек уходит по болезни или несчастный случай. И страшно, когда самоубийство. Я очень мучалась угрызениями совести, все казалось, что я должна была это предотвратить. И почему-то в голове бились часто мысли, что я никому не нужна, и мне надо сделать так же, как сестра. Правду говорят, что когда человек слаб, злые силы тут как тут.В общем, были мы с моим тогда будущим мужем в гостях с ночёвкой у друзей, выпили, и я с ним сильно поругалась. В голове одна мысль, что единственное решение - это повеситься. Ушла во двор, сняла с себя крестик, но потом решила, что будет нечестно поступить так с подругой. Она часто оставалась одна в доме, муж ездил на заработки. Стало её жалко - будет потом бояться одна оставаться. Вернулась я в дом и уснула.И снится мне огромная площадь из камня, только в ней углубления. Мне показали сперва сверху, не могу объяснить, но напоминала эта площадь соты у пчёл. Каждое углубление круглое, а посередине каждого - столб. И над всем этим на пьедестале возвышается женщина, очень эффектная. Чёрные волосы, длинные сапоги, длинный плащ, в руках хлыст. Только губы у нее ярко-красные, и очень злые глаза. Тут меня приблизили к этому углублению. Оно глубиной метра три. Я заглядываю в него и вижу, что вокруг этого столба без остановки ходит моя сестра. И время от времени она протягивает этой женщине монеты. Я начинаю разговаривать с сестрой, она молчит, на мои вопросы слегка качает головой. Какие у неё были несчастные глаза - не передать словами. Я спросила, откуда у неё деньги, но эта женщина подняла хлыст, и зашипела, что время свидания вышло. И вдруг до меня дошло некое понимание, что деньги - это мамины молитвы (ей Владыка разрешил читать молитвы дома). Сестра тут же кивнула головой, и я поняла, что молитвы облегчают её существование. На мой последний вопрос - сколько ей так ходить? Сестра шепнула: "Вечность". И тут я взмыла опять вверх, а там таких камер бесконечно, и везде люди. Эта женщина хлыстом всех бьет, не разрешает останавливаться. Такое чувство безнадежности на меня накатилось.Проснулась я оттого, что кто-то тянет меня за руку, и я слышу шепоток, что надо пойти повеситься. Я соскочила, надела крестик и до утра плакала о сестре. Она отдала мамины молитвы, чтобы спасти меня от страшного решения.***Когда сестра умерла, наш местный батюшка начал мягко приглашать меня в церковь. Тогда шёл ремонт в храме, и все кто чем мог помогал. У меня обострились отношения с отчимом, и церковь стала отдушиной. Целыми днями мы там красили, белили. Ну, и в воскресенье, конечно, на службу приходили. Помогала чем могла, работая с удовольствием, наверное, это меня впоследствии и спасло.По сестре и года не прошло, я серьёзно заболела. Положили на операцию. Чтобы все прошло удачно, сказали надо немного отблагодарить. Денег у меня не было, а спросить у мамы или у будущего мужа постеснялась. Решила - будь что будет. Мама дала мне акафист Богородице читать. Сперва читала я бездумно, потом вникла и каждый раз плакала, какие там слова жалостливые, как будто маме на судьбу жалишься. И так я боялась операции, боялась умереть. Каждую ночь беззвучно плакала и думала о старшем сыне (он тогда совсем ребёнок был), папы у него нет, что будет сиротой (когда хотела повеситься, почему-то жалости к нему не было).В общем, плачу, смотрю в больничное окно на ночное зимнее небо и прошу Бога, чтобы дал знак, что все будет хорошо. И тут как будто штору в ночном небе распахнули, а там яркий свет. Не просто как от солнца, а радость, любовь, счастье от этого света исходит. И стоит Богородица, в голубой одежде, а за плечом у нее стоит Иисус Христос. И такая нежность у них в глазах! Всё это длилось доли секунды, штору закрыли. А я ещё неделю ходила и чувствовала, как вокруг меня светится ореол любви.Всю неделю я не курила и все-таки сорвалась. И всё, очарование сразу пропало. Но я знала, что все будет хорошо. И правда, операция прошла успешно, правда переборщили с наркозом, и врачи побегали, откачивая меня. После операции я тоже быстро восстановилась.Прошло много лет, но это чудо я не забуду никогда. Бог рядом и слышит нас.(анонимно)3. В детстве мы жили в большой квартире, 120 квадратов. Однажды были мы дома втроём - мне 10 лет, брату 11 лет и старший, ему 15 лет. Играли в футбол в большом зале. Бесимся, мяч пинаем, шумим, голы забиваем, и в разгар игры на всю комнату слышим громкий бас:- Го-о-о-л!!И откуда-то снизу подлетает монета к самому потолку. Брат 15 лет её поймал, а мы, мелкие, испугались и залезли на софу с ногами. Позже брат показал монету, она оказалась старая, с одной стороны аж зеленью какой-то покрыта. Мы так думаем, что это бес неразменный пятак подкинул. Эту монету брат сейчас своему сыну передал.***Отца у нас убили, когда мы маленькие были. Пятеро друзей пригласили на рыбалку и убили. Их не посадили. Дело было громкое, отец был директор завода. В общем, если коротко, мне было лет 5-6 , бабушка забрала меня к себе, топила русскую печь, открывала поддувало и мне говорила кричать на дым:- Дядька Прохор, где мой папа?Прохор был лучшим другом отца. Так мы с бабушкой делали несколько ночей подряд. Бабушка в конце что-то ещё говорила. В результате у этих людей, что совершили такое с нашим отцом, дети мужского пола все сидели в тюрьме. У Прохора старший сын в тюрьме и умер. Наверное, это жестоко, но они из-за зависти пятерых детей сиротами оставили...***Людей бабушка лечила, к ней толпами шли. Мужчина в нашем дворе жил, мусульманин. Работал, но с каждой зарплаты покупал конфеты и раздавал во дворе детям, а сам напивался страшно. И вообще, пил он часто. Один раз даже в окно упал со второго этажа, но тут же встал и пошёл. Мы, дети дворовые, над ним смеялись и шуточки отпускали. Бабушка один раз от нас с братом это услышала и так нас за это отругала! А мужчину этого привела к себе. От пьянства вылечила. Так Марат ходил потом к ней постоянно и называл мамой. Уже, став взрослой, я узнала его историю, оказалось, что он потерял семью, жена и дети погибли в аварии, вот он и пил.Как-то раз пришла к бабушке женщина с огромной шишкой подмышкой. Бабушка велела ей, как встретит по дороге мёртвую птицу, запомнить это место и то, как она лежала, и принести к ней. Клювом этой птицы бабушка вокруг этой шишки поводила с заговором и велела отнести птицу на место и так же положить. Хотите верьте, хотите нет, но через две недели тётя Полина прибегала благодарить бабушку. Бабуля сказала - это сучье вымя тебе повесили, а сейчас оно назад ушло.Как-то раз были мы с бабулей в гостях у бабушки Фёклы. На моей памяти она всегда была парализована. Жила со своей родной сестрой. Мы уходили в магазин, вернулись, а бабушка Фёкла спрашивает: " Вы женщину не встретили?". "Нет" - отвечаем. Она говорит: "Садитесь расскажу. Я как всегда лежу Бога прошу об облегчении, вдруг заходит женщина и говорит: "Милая, не проси исцеления, проси терпения, это тебе до гроба." Говорит: "Вот прям перед вами она из дома вышла". Мы же никого не встретили.***Бабушка Поля, золовка моей бабули, жила одна. Её родные бросили её, а она ослепла, болела, было ей тяжело. Решила она повеситься. Встала на табурет и прежде чем петлю закинуть, перекрестилась и сказала:- Господи, прости мне грех самоубийства, видишь, тяжко мне, не суди по грехам, суди по милосердию своему и по вере моей.И в этот момент табурет из под неё выбивают и голос она слышит:- Бесам душу отдаешь и Бога вспоминаешь!Бабуля моя к ней пришла, а баба Поля плачет и ей это рассказывает. Бабуля её к себе забрала. У неё доживала.Простите. Слогом не владею. Рассказала как было.(анонимно)

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