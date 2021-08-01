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Истории из жизни / Сны

Толя, по мне кто-то ездит

История будет короткой, но зато реальной. Отмечали недавно День Победы в узком семейном кругу, я, мама, бабушка, тётка и дедушка Толя. Ну и как всегда, на любых застольях у нас в семье любят упомянуть усопших родственников или же просто немножко задевать тему мистики. Не знаю, у одного меня родственники постоянно вспоминают про такие вещи на любом празднике?

В какой-то момент разговор заходит в тему религии и вытекает в тему мистики и снов. И тут дедушка говорит:
- Я не верю в Бога, в мистику и прочее, но со мной недавно произошло следующее: Сниться мне мой отец, который умер уже лет 40 назад, за всё время снился мне раза 4, и в этот раз я вижу крупным планом его лицо, которое говорит мне:
- Толя, по мне ездят, Толя по мне кто-то ездит.
Проснулся, на часах 11:00 утра, думаю, ну раз приснился отец, то нужно съездить на могилку, проведать. Купил конфет, цветов и двинул в путь. Приезжаю и вижу такую картину: рядом с могилой отца ездит трактор большой, огромный и ровняет грунт. А могилка старая, очень близко к дороге, и он ездит ну прямо совсем рядом с могилой. Дедушка, проконтролировав процесс, дождался, когда закончат ровнять грунт, подошёл к могилке, положил конфет на столик, немножко посидел и ушёл. Больше он ему не снился. После этого я начинаю верить в связь с того света, сказал дедушка.

Совпадение это или нет решать вам, но лично я был удивлён его историей, то, что он мог её выдумать, сразу отпадает, дед человек суровый, прямой и честный. Никогда подобного не слышал.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:40
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:40 by FermixПросмотров: 309Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Вещий сон сон мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tinка
Вчера, 21:32
+3
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Комментариев: 73
Истории +
Верю, т.к. похожее было у меня .Звонит мне младшая сестра и рассказывает,что ей приснилась наша бабушка.Как будто они идут куда то и держатся за руки.При этом бабушка постоянно падает, а сестра ее поднимает .Через некоторое время поехали на кладбище , а у бабушки крест напополам в могилу провалился.
Зарегистрирован: 1.08.2021
#2 написал: Jako tako
Вчера, 21:40
+1
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Люблю такие истории! Плюс от души.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Шерри
Вчера, 22:05
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Мне очень понравилась история +
Верю в такие истории и слышала подобное не один раз.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#4 написал: Саша Хоффманн
Сегодня, 01:56
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В подобных историях, каких немало, и которые я и от знакомых слышал - о том, что покойники во снах жалуются на воздействие на могилу, на какие-то неудобства и неприятности с местом захоронения - есть один интересный момент.
Казалось бы, по христианским и иным религиозным представлениям, душа покидает умершую оболочку, отбрасывает все земное и явно находится не в могиле с тлеющим телом. Какая уже разница душе, что там происходит с останками и с погребальной обстановкой? Но нет, почему-то покойные жалуются, что "давит", если памятник упал, или что, вот, трактор ездит, например.
Душа остается в теле, и загробная жизнь протекает в могиле? А если душа находится не там, или вообще нет загробной жизни, то почему, бывает, такие сообщения совпадают с тем, что происходит реально с могилой?
Зарегистрирован: 2.09.2019
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