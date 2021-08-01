Толя, по мне кто-то ездит

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fermix Просмотров: 309 Комментарии: 4 +6 Вчера, 19:40 by

История будет короткой, но зато реальной. Отмечали недавно День Победы в узком семейном кругу, я, мама, бабушка, тётка и дедушка Толя. Ну и как всегда, на любых застольях у нас в семье любят упомянуть усопших родственников или же просто немножко задевать тему мистики. Не знаю, у одного меня родственники постоянно вспоминают про такие вещи на любом празднике?В какой-то момент разговор заходит в тему религии и вытекает в тему мистики и снов. И тут дедушка говорит:- Я не верю в Бога, в мистику и прочее, но со мной недавно произошло следующее: Сниться мне мой отец, который умер уже лет 40 назад, за всё время снился мне раза 4, и в этот раз я вижу крупным планом его лицо, которое говорит мне:- Толя, по мне ездят, Толя по мне кто-то ездит.Проснулся, на часах 11:00 утра, думаю, ну раз приснился отец, то нужно съездить на могилку, проведать. Купил конфет, цветов и двинул в путь. Приезжаю и вижу такую картину: рядом с могилой отца ездит трактор большой, огромный и ровняет грунт. А могилка старая, очень близко к дороге, и он ездит ну прямо совсем рядом с могилой. Дедушка, проконтролировав процесс, дождался, когда закончат ровнять грунт, подошёл к могилке, положил конфет на столик, немножко посидел и ушёл. Больше он ему не снился. После этого я начинаю верить в связь с того света, сказал дедушка.Совпадение это или нет решать вам, но лично я был удивлён его историей, то, что он мог её выдумать, сразу отпадает, дед человек суровый, прямой и честный. Никогда подобного не слышал.

Ключевые слова: Вещий сон сон мистика авторская история

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