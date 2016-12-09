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Истории из жизни

Зловещий подарок

Переезд - дело хлопотное. Кто сталкивался, тот знает. Особенно если прожил на постоянном месте с самого рождения. Переворачивается целый пласт истории, детских воспоминаний и переживаний. Каждая вещь возвращает к каким-либо моментам жизни, а будущее вызывает волнение. И даже если будущее жильё существенно лучше всегда испытываешь смешанные чувства, некое сожаление от того, что покидаешь место к которому приросла душа.

Родителей я потерял рано, отец ушёл из семьи, когда мне было четырнадцать, сейчас его уже нет в живых. Мамы не стало не так давно. В родительской квартире мы жили с 1989 года. Дом строился на наших глазах, никто до нас в квартире не жил. Когда у меня появилась своя семья изначально жили в родительской квартире с мамой, но родились дети и нам стало тесновато. Приобрели своё просторное жильё, но решили какое-то время пожить с мамой, привести новую квартиру в порядок, ремонт, обстановка. В общем обычные житейские дела, понятные читателю.

В этот момент произошли события изменившие спокойный и размеренный ход жизни. Мама не пережила очередной волны всем известной пандемии и её не стало. Это был очень тяжёлый эпизод жизни. Всё в квартире напоминало о ней, о её заботливых руках, добрых идеях, да что тут говорить, стены буквально излучали её материнское тепло. Мы решили ускорить переезд. Честно говоря, в глубине души переехать могли и ранее, благоустройство нового жилья больше был повод, я знал, что мама будет скучать и не хотел уходить, душа разделилась на два разноликих "Я". Одна часть говорила, что нужно жить отдельно, мы взрослые люди, дети растут, тесновато, а в новой квартире комфорт. Другая же возвращала в детство и говорила о том, что мама будет скучать, всегда можно чем либо ей помочь, родной родительский дом. Судьба распорядилась по-своему, и вот мы стали готовиться к переезду. Кто переезжал хоть раз в жизни, легко может представить себе подобную обстановку. Множество коробок с книгами и посудой, мешки с одеждой, сумки с необходимыми вещами и всякой всячиной. Своеобразный апокалипсис местного значения. Когда добрая часть квартирного пространства была разобрана и упакована дело дошло до балкона. Шестиметровая просторная лоджия, всё там было аккуратно разложено ещё моей дорогой мамой. Открыв очередной шкаф, моё внимание привлекли картонные коробки, в нескольких из них оказалась старая посуда, а одна была до верху наполнена аккуратно сложенными постельными принадлежностями. Простыни, наволочки, на вид ещё старого советского образца. В те времена пошив был без особых изысков, белого цвета, однако материал мягкий, минимум всяких вредных добавок. Первое, что пришло в голову, пустить всё это на тряпки, известное всем дело, на даче всегда пригодится. У кого есть дача, представляет себе миграцию вещей: из дома на балкон, с балкона на дачу.

Я уже хотел закрыть коробку, как вдруг заметил что-то ещё, аккуратно завёрнутое в кусок холста, явно отличавшегося от остальных вещей по цвету. Развернул кусок старой холстины и мне стало немного не по себе. Там оказалась восковая фигурка в виде человека. Она была буро-зелёного цвета и перемотана коричневой нитью. Я хорошо помню своё детство, подобных игрушек у меня никогда не было. Фигурка была грубо слеплена чьими-то явно чужими руками, от неё исходил какой-то легко уловимый негативный фон. Недолго думая, я завернул сие искусство обратно в холст и выбросил в мусоропровод. Честно говоря, некогда было выяснять откуда эта вещь, да и спросить попросту было уже не у кого. Стоит лишь отметить, что перед тем как закрыть эту коробку с сюрпризом, я более внимательно её осмотрел, на предмет новых неожиданностей. Однако там ничего кроме уже вышеупомянутого постельного белья не было. История эта так бы и канула в Лету среди разнообразных жизненных событий, если бы не одно обстоятельство. Коробку с бельём, как и некоторые другие вещи я отвёз на дачу, и когда приступил к уборке, вновь наткнулся на эту коробку. Открыв её, я был в недоумении. Злосчастный свёрток с восковой фигурой был на своём прежнем месте. От неожиданности хотелось произнести пару крепких, непечатных слов, но рядом были домашние, поэтому я завернул фигурку обратно в холст и отнёс на улицу, чтобы сжечь. Несмотря на своё явно восковое происхождение, эта дрянь никак не хотела сгорать. Какой-то невнятный треск и дым с ароматом не то трав, не то химии. Когда сие творение полностью было уничтожено огнём я даже пепел собрал металлическим скребком и вынес за ворота. Коробку с бельём так же вынес на помойку, дабы исключить всякий рецидив появления в ней чего-либо ещё. Что это было и откуда появилось в моём доме я не знаю до сих пор. История невыдуманная и не услышанная на стороне. Рад был описать её для вас.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:45
Вчера, 13:45 by OrlandoПросмотров: 882Комментарии: 11
+15

Ключевые слова: Семья мама смерть переезд кукла недоумение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:35
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2921|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 011
Не верю в телепортации фигурки, может автор только подумал вынести её в мусоропровод, со временем это вопринялось как воспоминание о вынесеной фигурке. Но не настаиваю ни в коем случае. Остальное конечно зловещее всё такое, главное то - узнать кто подложил +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: bali
Вчера, 17:58
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 24
Мы мало что знаем как все устроено. А я как то спустилась за сигаретами в подвал, они лежали на столе всегда и не нашла их. В недоумении вернулась и через 5 мин. опять спустилась, потому что точно знала что они были там. И ......пачка Стояла посреди стола!
Зарегистрирован: 30.12.2016
#3 написал: Kinigos
Вчера, 18:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (367|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 625
Я лет десять не могу избавиться от кольца. Камень не позволяет. Пыталась его отправить на морское дно, туда где поглубже, достала из сумки, но так и не смогла кинуть. Никакой ценности не имеет, но вцепился в меня крепко. Ощущение, что живой, и контакта с ним нет, и взаимодействия, но держит.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Tinка
Вчера, 18:23
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 67
Соболезную вашей утрате, автор.Пандемия идет странными шагами, кого слегка касаясь, а кого забирая с собой.
По истории, больше напрягла сама фигурка, явно магического характера, чем ее перемещение в пространстве. По традиции + ))
Зарегистрирован: 1.08.2021
#5 написал: Orlando
Вчера, 18:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 14
Цитата: Tigger power
Не верю в телепортации фигурки, может автор только подумал вынести её в мусоропровод, со временем это вопринялось как воспоминание о вынесеной фигурке. Но не настаиваю ни в коем случае. Остальное конечно зловещее всё такое, главное то - узнать кто подложил +

Уважаю ваше мнение. Но то что выбросил это однозначно, я и коробку после того как выбросил осмотрел внимательно. Причём фигурка когда я её нашёл была именно та, которую выбросил. Один в один. Её явно руками слепили, повторить эдентично врядли возможно. Кусок холста в который она была завёрнута тоже соответствовал. Я конечно радиоуглеродный анализ не проводил, но на вид точь в точь тот же кусок холстины с которым я и выкинул это нечто
Зарегистрирован: 3.04.2022
#6 написал: Tigger power
Вчера, 18:48
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2921|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 011
Цитата: Orlando
Но то что выбросил это однозначно

Хорошо, значит это очень сильная хрень и вам нужно, как минимум, наблюдать за событиями и узнать что за друзья-подруги посещали вашу маму.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#7 написал: Сабелька
Вчера, 19:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 16
Комментариев: 245
Цитата: Orlando
Цитата: Tigger power
Не верю в телепортации фигурки, может автор только подумал вынести её в мусоропровод, со временем это вопринялось как воспоминание о вынесеной фигурке. Но не настаиваю ни в коем случае. Остальное конечно зловещее всё такое, главное то - узнать кто подложил +

Уважаю ваше мнение. Но то что выбросил это однозначно, я и коробку после того как выбросил осмотрел внимательно. Причём фигурка когда я её нашёл была именно та, которую выбросил. Один в один. Её явно руками слепили, повторить эдентично врядли возможно. Кусок холста в который она была завёрнута тоже соответствовал. Я конечно радиоуглеродный анализ не проводил, но на вид точь в точь тот же кусок холстины с которым я и выкинул это нечто


А я бы ещё раз повторила. Выкинула бы и посмотрела, появится ли вновь.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#8 написал: Orlando
Вчера, 19:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 14
Цитата: Сабелька
Цитата: Orlando
Цитата: Tigger power
Не верю в телепортации фигурки, может автор только подумал вынести её в мусоропровод, со временем это вопринялось как воспоминание о вынесеной фигурке. Но не настаиваю ни в коем случае. Остальное конечно зловещее всё такое, главное то - узнать кто подложил +

Уважаю ваше мнение. Но то что выбросил это однозначно, я и коробку после того как выбросил осмотрел внимательно. Причём фигурка когда я её нашёл была именно та, которую выбросил. Один в один. Её явно руками слепили, повторить эдентично врядли возможно. Кусок холста в который она была завёрнута тоже соответствовал. Я конечно радиоуглеродный анализ не проводил, но на вид точь в точь тот же кусок холстины с которым я и выкинул это нечто


А я бы ещё раз повторила. Выкинула бы и посмотрела, появится ли вновь.

Тоже сначала так подумал. Но неизвестно что это за артефакт. Эксперименты могли печально закончиться, поэтому решил избавиться незамедлительно и безвозвратно.
Зарегистрирован: 3.04.2022
#9 написал: Talisha
Вчера, 22:12
0
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Репутация: (2099|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 348
Возможно, маме отдали вместе с коробкой белья эту штуку, а она не стала перебирать, так и поставила в шкаф. Такие вещи нужно именно сжигать, остальные способы бесполезны. Даже не представляете, как изощренно они могут возвращаться!
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#10 написал: Eifersucht
Вчера, 22:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 371
Тема истории интересная, но вот сведений маловато. Впрочем, не знаешь ведь в момент выбрасывания мусора, что надо бы запомнить... , или лучше закопать, чтобы было верно для запоминания. Хотя и не факт, что точно выкинул автор.
Думается мне, что все-таки кукла не была выброшена.
Еще как вариант, существование параллельных миров: в одном мире великолепный Орландо обнаружил куклу, в другом мире ее выбросил. Один человек в момент обнаружения и выбрасывания был, то в одном мире, то в другом. Можно еще заметить с большой натяжкой, что волнение, раздражение, а может быть и напряжение являются факторами для перехода между мирами.
У меня когда-то давно была одна подозрительная ситуация: жена купила совок для уборки пыли и грязи. Когда она была на работе, я подметался и убирался дома. Весь сор я подмел в совок, потом из совка в ведро, которое отнес и вывалил в контейнер. Супруга пришла с работы, прошло какое-то время, она обнаружила, что совок пропал. Отругала меня, что совок выкинул вместе с мусором. Но я не выкидывал его. Потрошить контейнер я не ходил. Хотя сейчас думаю, что надо было. В общем и целом в недоумении в конце концов признал, что это я и тут же сходил и купил новый.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#11 написал: Talisha
Сегодня, 07:16
0
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 348
Цитата: Eifersucht
Тема истории интересная, но вот сведений маловато. Впрочем, не знаешь ведь в момент выбрасывания мусора, что надо бы запомнить... , или лучше закопать, чтобы было верно для запоминания. Хотя и не факт, что точно выкинул автор.
Думается мне, что все-таки кукла не была выброшена.
Еще как вариант, существование параллельных миров:.

Т. е. параллельные миры здесь менее фантастичны, чем телепортация куколки? stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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