Зловещий подарок

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:45

Orlando Просмотров: 882 Комментарии: 11 +15 Вчера, 13:45 by

Переезд - дело хлопотное. Кто сталкивался, тот знает. Особенно если прожил на постоянном месте с самого рождения. Переворачивается целый пласт истории, детских воспоминаний и переживаний. Каждая вещь возвращает к каким-либо моментам жизни, а будущее вызывает волнение. И даже если будущее жильё существенно лучше всегда испытываешь смешанные чувства, некое сожаление от того, что покидаешь место к которому приросла душа.Родителей я потерял рано, отец ушёл из семьи, когда мне было четырнадцать, сейчас его уже нет в живых. Мамы не стало не так давно. В родительской квартире мы жили с 1989 года. Дом строился на наших глазах, никто до нас в квартире не жил. Когда у меня появилась своя семья изначально жили в родительской квартире с мамой, но родились дети и нам стало тесновато. Приобрели своё просторное жильё, но решили какое-то время пожить с мамой, привести новую квартиру в порядок, ремонт, обстановка. В общем обычные житейские дела, понятные читателю.В этот момент произошли события изменившие спокойный и размеренный ход жизни. Мама не пережила очередной волны всем известной пандемии и её не стало. Это был очень тяжёлый эпизод жизни. Всё в квартире напоминало о ней, о её заботливых руках, добрых идеях, да что тут говорить, стены буквально излучали её материнское тепло. Мы решили ускорить переезд. Честно говоря, в глубине души переехать могли и ранее, благоустройство нового жилья больше был повод, я знал, что мама будет скучать и не хотел уходить, душа разделилась на два разноликих "Я". Одна часть говорила, что нужно жить отдельно, мы взрослые люди, дети растут, тесновато, а в новой квартире комфорт. Другая же возвращала в детство и говорила о том, что мама будет скучать, всегда можно чем либо ей помочь, родной родительский дом. Судьба распорядилась по-своему, и вот мы стали готовиться к переезду. Кто переезжал хоть раз в жизни, легко может представить себе подобную обстановку. Множество коробок с книгами и посудой, мешки с одеждой, сумки с необходимыми вещами и всякой всячиной. Своеобразный апокалипсис местного значения. Когда добрая часть квартирного пространства была разобрана и упакована дело дошло до балкона. Шестиметровая просторная лоджия, всё там было аккуратно разложено ещё моей дорогой мамой. Открыв очередной шкаф, моё внимание привлекли картонные коробки, в нескольких из них оказалась старая посуда, а одна была до верху наполнена аккуратно сложенными постельными принадлежностями. Простыни, наволочки, на вид ещё старого советского образца. В те времена пошив был без особых изысков, белого цвета, однако материал мягкий, минимум всяких вредных добавок. Первое, что пришло в голову, пустить всё это на тряпки, известное всем дело, на даче всегда пригодится. У кого есть дача, представляет себе миграцию вещей: из дома на балкон, с балкона на дачу.Я уже хотел закрыть коробку, как вдруг заметил что-то ещё, аккуратно завёрнутое в кусок холста, явно отличавшегося от остальных вещей по цвету. Развернул кусок старой холстины и мне стало немного не по себе. Там оказалась восковая фигурка в виде человека. Она была буро-зелёного цвета и перемотана коричневой нитью. Я хорошо помню своё детство, подобных игрушек у меня никогда не было. Фигурка была грубо слеплена чьими-то явно чужими руками, от неё исходил какой-то легко уловимый негативный фон. Недолго думая, я завернул сие искусство обратно в холст и выбросил в мусоропровод. Честно говоря, некогда было выяснять откуда эта вещь, да и спросить попросту было уже не у кого. Стоит лишь отметить, что перед тем как закрыть эту коробку с сюрпризом, я более внимательно её осмотрел, на предмет новых неожиданностей. Однако там ничего кроме уже вышеупомянутого постельного белья не было. История эта так бы и канула в Лету среди разнообразных жизненных событий, если бы не одно обстоятельство. Коробку с бельём, как и некоторые другие вещи я отвёз на дачу, и когда приступил к уборке, вновь наткнулся на эту коробку. Открыв её, я был в недоумении. Злосчастный свёрток с восковой фигурой был на своём прежнем месте. От неожиданности хотелось произнести пару крепких, непечатных слов, но рядом были домашние, поэтому я завернул фигурку обратно в холст и отнёс на улицу, чтобы сжечь. Несмотря на своё явно восковое происхождение, эта дрянь никак не хотела сгорать. Какой-то невнятный треск и дым с ароматом не то трав, не то химии. Когда сие творение полностью было уничтожено огнём я даже пепел собрал металлическим скребком и вынес за ворота. Коробку с бельём так же вынес на помойку, дабы исключить всякий рецидив появления в ней чего-либо ещё. Что это было и откуда появилось в моём доме я не знаю до сих пор. История невыдуманная и не услышанная на стороне. Рад был описать её для вас.

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