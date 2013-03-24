Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Нехороший домовой или злая сущность

Нехороший домовой или злая сущность.

Записано со слов очевидца.
«Мы тогда в коммуналке жили. Две комнаты, наша и соседская, туалет, ванная, кухня, длинный коридор, забитая барахлом кладовка. Соседи периодически менялись, а мы оставались на месте. Соответственно, качество соседей как людей падало раз за разом. Если сначала были добрые, приветливые люди, то со временем их сменяли уже менее дружелюбные граждане, а последние так вообще были откровенные дегенераты. Возможно, это к делу не относится, но у меня сложилось впечатление, что та сущность, которая у нас обитала, а точнее, поселилась после нескольких лет нашего проживания в этой коммуналке, притягивала к себе подобных ей. Может быть, кто-то из них её и притащил на хвосте.

Началось всё с пропажи ложек, вилок, некоторой посуды. Чуть позже, когда кто-нибудь находился дома один, то чувствовал чьё-то присутствие. Иногда замечали, как что-то небольшое быстро проносится мимо открытой двери комнаты или ванной. На это не обращали внимания.

И вот настал момент более явственного контакта. Я был дома один, сидел за столом, делал уроки. Позади меня, справа, была открытая комнатная дверь, за которой была видна часть коридора, ведущая на кухню. Сижу, пишу что-то в тетрадь, сейчас уже не вспомню, что. Вдруг краем глаза замечаю, как в проёме двери кто-то стоит. Роста, наверное, метр двадцать, чёрно-рыжий мех, коренастый. Первая ассоциация была с обезьянкой, которых одно время вешали в качестве сувениров на лобовое стекло. Это самое близкое сравнение.

Стоит оно и наблюдает за мной, а я краем глаза за ним. Время как будто остановилось. Тут я резко поворачиваю голову, и оно бежит налево, в коридор, ведущий к входной двери. Преодолев лёгкий шок, вскакиваю со стула, бегу за ним. Вбегаю в коридор, а там никого нет. Проверил все обувницы и вешалки с одеждой, никого нет, испарился. Через несколько дней оно пришло мстить за моё любопытство.

Помню, была тёмная облачная ночь. Окно комнаты выходило на заросший бурьяном и деревьями небольшой пустырь. Справа от него стояла пятиэтажка, мимо которой шла пешеходная дорожка с единственным работающим фонарём, свет которого всегда проникал через щель в шторах и служил неким ночником или даже можно сказать чем-то вроде дежурной лампы. От этого света всегда можно было различить обстановку комнаты.

Просыпаюсь на спине далеко за полночь от того, что мне нечем дышать, вообще нечем. Двигаться не могу, каким-то образом поворачиваю голову в сторону окна и не вижу света в щели шторы. Вообще ничего не вижу, вокруг сплошная густая тьма. Похоже на сонный паралич, но думаю, что это был не он, и вот почему. Я пытаюсь позвать мать, но не могу произнести ни слова, а только хриплю. Чувствую, воздух в лёгких заканчивается, собираюсь с последними силами и хриплю как можно громче. Вдруг мать просыпается и, не включая света, спрашивает, что со мной. Тьма тут же пропадает. Она, как вода, утекла в невидимый слив, дышать становится легко. Мать включает ночник, повторяет вопрос. Я ничего не отвечаю, не могу надышаться. Наконец говорю, что было тяжело дышать, иду на кухню, пью воду, совсем отпускает.

Подобные случаи с беготнёй по коридору и душением повторялись ещё несколько раз. Когда же наконец мы съехали из коммуналки, оставили его в ней. Перед этим путём различных умозаключений я пришёл к выводу, где прятался домовой или то, что им притворялось. Нет, не в кладовке, а под ванной. Там был экран, сделанный из цемента и плитки, проломленный в месте слива. Это было похоже на нору или небольшую пещеру. Единственное место, куда никто никогда не лазил, там всегда было сухо и тепло.

Когда уезжали и грузили вещи в машину, я положил в нору конфету, чтобы ему было чем заняться, пока мы собираемся, и оно не перебралось в грузовик. Так и вышло, оно не поехало с нами, потому что на новом месте жительства ничего необычного мы больше не видели и не чувствовали. Хотя какое-то время в ещё пустовавшей квартире над нами ровно в двенадцать ночи и до часу кто-то ходил из угла в угол. По характеру звука казалось, что у бродившего одна нога была деревянная. Это слышали все соседи. Позже звуки пропали.

Однажды мне довелось проезжать мимо коммуналки, в которую после нашего отъезда больше никого не подселили и последние соседи стали её полными хозяевами. Я внимательно осмотрел окна, они были в грязи и паутине, чего никогда не бывало, пока мы там жили. Судя по всему, соседи вкусили любовь сущности по полной. Думаю, оно со временем стало ещё более злым».

2023.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:28 by LoydПросмотров: 176Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Домовой сущность ночь коммуналка окно фонарь тьма авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Скарм
Сегодня, 19:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 557
Интересно! Необычная история. +++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:43
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 133
Комментариев: 6 903
Помню эту историю. Возможно, это была "игра" с его стороны
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.