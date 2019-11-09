Серое существо в доме

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:21

Туманный лес Просмотров: 636 Комментарии: 6 +13 Вчера, 11:21 by

Несколько лет назад вместе с семьёй мы приехали в загородный дом, первый раз после долгой зимы и весны (дом зимой почти никогда не посещается, и там никто не живёт в это время).Пока родители перемещали вещи из машины к порогу дома и занимались ещё какими-то делами на территории, мне поручили открыть дверь в дом и начать переносить вещи внутрь. Открыв дверь и ступив на порог, первым делом я прошла в одну из комнат на первом этаже. Таким образом, получилось, что я первая зашла в дом и была первым человеком, кто туда зашёл впервые за долгое время. Родители следом заходить не стали, продолжая делать что-то снаружи. Когда я зашла в эту маленькую комнату, я встала на несколько секунд посередине помещения (кажется, тогда я пыталась что-то там найти). При этом я смотрела прямо перед собой, в окно.И тут неожиданно я услышала, что под кроватью что-то громко зашумело, после чего послышался звук бегущего чего-то, и далее я почувствовала, как по моим ногам (по обуви, задевая ноги) пробежало что-то большое и тяжёлое, а также увидела боковым зрением (в этот момент все ещё смотрела в окно) какой-то большой серый шар, по размерам похожий на кошку. Это шарообразное существо быстро вылетело из-под кровати и пробежало комнату по диагонали по моим ногам, после чего скрылось под письменным столом. Несколько секунд я стояла, не понимая, что произошло, после чего быстро заглянула под стол.В голову в этот момент пришла мысль, что это могла быть мышь (они водятся в стенах дома) или же еж, но после эти предположения были отброшены по двум причинам.Во-первых, существо, которое я видела, по размерам было больше ежа и однозначно гораздо больше любой мыши, как и его вес, который я прочувствовала на своих ногах. Во-вторых, сразу же после произошедшего я начала осматривать все стены в комнате на предмет лазов или дырок, и заглянула под всю мебель. Но никаких лазеек, куда это существо могло бы убежать, так и не было найдено, как и само существо. Комната очень маленькая, с четырьмя предметами мебели в ней, и спрятаться там не смогла бы даже мышь.После этого, так ничего и не найдя, я ещё долго оставалась в недоумении - что это могло быть?Со временем эта история немного забылась, но недавно случайно я прочла в этом же разделе сайта другую историю о подобном сером пушистом шаре, и теперь меня не оставляет мысль, что, возможно, я стала свидетелем похожего явления.Что вы думаете?

Ключевые слова: Полтергейст серый шар дача загородный дом существо авторская история

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