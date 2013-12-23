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Истории из жизни

Подушка

Много-много лет назад моя мама вышла замуж. Против воли родителей отца. Свекровь ее возненавидела жуткой злобой.

Но свадьбу сыграли, подарили всякое. Потом развод, отец уехал, часть подарков осталась. В том числе подушка. Классная большая подушка.

Прошло какое-то время, а мама так и не смогла мужа себе найти. То одно, то другое — ну понятно, кому нужна РСП.
Но смутил ее один момент: когда мужчина спал в кровати, он эту подушку выбрасывал: «Не могу спать, она меня душит».

И вот в какой-то момент мама моя пошла к бабке знающей (как там их называют теперь, я хз), проконсультироваться — что происходит-то.
И бабка ей сказала, что есть в доме вещь проклятая: «Проверьте подушки, скорее всего, в них что-то зашито».

Ну, моя мама — коммунистка, атеистка, все дела, но отчаяние было сильно, и вот мы с ней вдвоём (а мне было лет 12 уже), давай подушки вспарывать. И нашли. Нечто в капроновом чулке. Стало жутко, мы это чулок с содержимым запихали обратно в подушку и сожгли на мусорке. Я стоял, смотрел на горящую подушку и чувствовал себя полным идиотом, а мою мать — сошедшей с ума.

Прошло время. Я познакомился с родственниками отца. За разговорами начали спрашивать, как там свекровь бывшая. Умерла от рака, говорят. И дату называют — примерно через три месяца после подушки-аутодафе. Как так? Да непонятно, говорят, жила себе, не тужила, внезапно стало плохо. Отвезли в больницу, вроде какая-то мелочь, стали лечить — а она сгорела, как свеча. Сейчас пишу и опять чувствую себя идиотом.

Но ничего подобного произошло и с тёткой моей, и с дочерью её. Поссорились они. Ну и дальше было неприятно для обеих… Та ещё семейка…



Автор - freeman08.
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Вчера, 11:53 by ЛетягаПросмотров: 438Комментарии: 2
+10

Ключевые слова: Подарок подушка свекровь обратка

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:34
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Что с тёткой непонятно и не узнать
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#2 написал: Talisha
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