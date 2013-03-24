Неожиданное путешествие в прошлое

Летяга Просмотров: 699 Комментарии: 3 +8 13-02-2024, 11:15 by

Удивительная история приключилась в мои школьные годы в родном городе Волгограде, в Красноармейском районе. Мне тогда шел пятнадцатый год. В отличие от сверстников часами «залипавших» в компьютерных играх, я тогда совершенно иначе распоряжалась своим свободным временем, да и сейчас предпочитаю вести активный образ жизни. Особенно нравится кататься на велосипеде. С одной стороны, укрепляешь здоровье, с другой - изучаешь родной город. И не только, неоднократно устраивала велопрогулки на природу.Мой первый велосипед был собран из старых запчастей, из нового в нём имелись только - покрышки, цепь, да более удобное сидение. Двухколёсный друг хоть и старый, но надёжный. Вот на нём-то я однажды и уехала в прошлое, а потом вернулась назад.Это произошло в конце сентября, деревья уже облачались в осенние наряды. День был ясный, тёплый. После уроков решила - пока стоит хорошая погода, нужно ещё по городу покататься. Прогулка затянулась до позднего вечера, уже стемнело, когда я направилась домой. За день притомилась, проголодалась, пить захотелось. Выбралась на дорогу, которая тянулась вдоль железнодорожных путей. С другой стороны дороги находилась территория, огороженная забором.Еду мимо, слушаю на телефоне через наушники любимую радиостанцию. Вдруг песня оборвалась на полуслове. Подумала, что батарея разрядилась. Остановилась, чтобы проверить свою догадку. Нет, причина была в чём-то другом: сколько ни пыталась, не смогла настроиться ни на одну радиостанцию, в эфире было непривычно тихо. Убрала наушники и телефон в карман.Огляделась. Пришла в некоторое замешательство – забор исчез, вместо него тянулась густая лесопосадка, сквозь которую просвечивались окна многоэтажных домов. Решила, что задумалась и не заметила, как удалилась на расстояние, не позволяющее в темноте разглядеть забор. Проехала немного и обнаружила отворот с дороги, ведущий через посадки к домам. В этом месте я раньше никогда не была и решила, пользуясь случаем, ознакомиться с неизвестным уголком нашего города.Здесь стояли двух-, трехэтажные кирпичные дома. Сразу пришла мысль, что это – рабочие общежития от какого-то предприятия. Прокатилась мимо домов, на обратном пути решила остановиться в одном дворе: к тому моменту за день под устала и решила немного отдохнуть. Да и жажда дала о себе знать.Почти все окна в домах светились, освещая придомовую площадку. Под окнами росли кусты сирени, какой-то кустарник. Возле подъездов на лавочках сидели старушки, женщины с малышами, детишки постарше играли на площадке. Было уютно, спокойно: звучали детские голоса, где-то играла музыка, пахло жареной картошкой.Подъехала к одной лавочке на которой сидели старушка и мамашка с ребенком на руках, о чем-то беседовали. В этот момент из подъезда вышла полноватая женщина возрастом далеко за тридцать, одетая по-домашнему: в халате и тапочках. Старушка, увидев её поинтересовалась: «Надежда, ты чего так припозднилась! Все новости пропустишь!»В этот момент я остановилась, поздоровалась, попросила женщин попить. Люди приветливые, дружелюбные, Надежда, услышав мою просьбу, ласково сказала: «Подожди дочка, сейчас чай принесу. Он жажду хорошо утоляет. Как раз только что свежий заварила».Пока она ходила к себе в квартиру, я огляделась. На детской площадке находились железные качели, небольшая карусель с рулём, деревянная горка, песочница. Рядом, метрах в пяти, рос высокий тополь, под которым стоял деревянный столик. За ним сидел подросток, помладше меня, на вид лет тринадцать. Крепко сложен, широк в плечах, кучерявый, из-под кепки выбивается рыжая шевелюра. Он что-то вырезал складным ножиком на поверхности стола, и с нескрываемым интересом рассматривал меня.Когда Надежда вынесла кружку с горячим чаем, то сразу заприметила этого мальчишку, на мгновение замерла, впившись в него цепким взглядом, а затем строго сказала: «Мишка! Сорванец! Ты опять за своё принялся?! Ведь только перекрасили всё на площадке. Вот бате-то расскажу, он тебя хорошенько пропесочит за твои проделки!».Было видно, что Мишка хотел что-то ответить, но сдержался. Не отводя от меня глаз, не торопясь поднялся из-за стола, не спеша сложил ножик, засунул в задний карман брюк. Потом развернулся и нарочито медленно, с гордо поднятой головой, покинул детскую площадку насвистывая какую-то мелодию.А Надежда, явно адресуя мне, пояснила: «Малолетний шалопай, очередной подружке в чувствах объясняется. В округе все лавочки и стены исцарапал. Ох, и намучается с ним Лидка, мать его. Совсем от рук отбился, не слушается, только отца и боится...»Я с большим удовольствием выпила вкусный чай, поблагодарила. Собралась уезжать. А женщины забеспокоились, как же буду домой по темноте добираться. Заверила их, что всё будет хорошо, пояснила, что живу недалеко. Попрощалась. И, быстро крутя педалями, выскочила на дорогу возле железнодорожных путей.Проехала метров двести, и тут в кармане ожил телефон. Звонила мама, переживала, почему на звонки не отвечаю, интересовалась, когда вернусь. Я постаралась успокоить её, пообещала, что через полчаса буду дома, а на звонки не отвечала, поскольку связи не было. Проверила телефон, обнаружила три непринятых вызова. Странно... Но при этом выяснилось, что радио снова работает. Обрадовалась, и под музыку дальше покатила по ночным улицам города.Добралась домой без происшествий. По приезде мама, как всегда, стала расспрашивать, где меня носило целый день, а когда узнала, в каком месте я побывала, то с тревогой заявила, что мои «покатушки» по «заброшкам» до добра не доведут. От неё то я узнала, что район со старыми общежитиями давно расселили, а сами дома, признанные аварийными, начали сносить, и если кого-то там и можно повстречать, то лишь бомжей да «нариков».Я была уверена, что мама ошиблась и говорит о совершенно другом месте, но не стала с ней спорить, переубеждать. Решила во всём разобраться самостоятельно.На следующей день после школы вновь на велосипеде поехала к общежитиям, и была буквально шокирована увидев открывшуюся картину: заброшенные, полуразрушенные здания без дверей и крыш печально смотрели на меня пустыми оконными проемами. Во дворах пустынно, кругом разруха, повсюду горы мусора. Людей не видно, лишь возле одного дома стоял грузовик, в кузов которого несколько рабочих грузили старые половые доски.Получается, что мама была права, здесь полуразрушенные «заброшки»? Но этого не может быть! Нет, не могу ошибаться, ведь забор, мимо которого ехала вечером, да и стены кирпичных домов находятся именно там, где были вчера!Проезжая через крайний к дороге двор, почувствовала сильное волнение и невольно остановилась: узнала место, хотя оно сильно изменилось. Вот -тот самый подъезд, правда без дверей, и нет лавочек, но рядом растут разросшиеся кусты сирени. Именно здесь меня доброжелательная Надежда поила горячим чаем. Оглядела дворовую площадку, горки, качелей, каруселей - нет. Там, где вчера вечером звучали детские голоса, теперь пусто и тихо, лишь осенний ветер, шуршит опавшими листьями, нагоняя тоску. Но на месте находится старый тополь, а под ним покосившийся столик, на досках которого менее суток назад рыжий сорванец что-то вырезал ножом.Я быстро подошла к столику, покрытому желтыми листьями, и решительно раздвинула их. Под несколькими слоями краски, была видна вырезанная ножом надпись, отбросившая все мои сомнения: «Маша + Миша»Не описать словами чувства, которые в тот миг испытала, убедившись, что именно здесь я была... Но, как оказалось – далеко не вчера...Автор - Евгений Павлов-Сибиряк. По рассказу Паниной.

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