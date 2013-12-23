Таинственный серо-зелёный туман. Невероятный случай на ночной трассе

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:30 by

Произошло сие таинственное событие в начале двухтысячных годов на трассе Лабинск — Черкесск, во время автопутешествия по Кавказу. Расстояние между этими городами небольшое, около 180 километров. При средней скорости 70—80 километров в час расчётное время преодоления этого участка — два с половиной часа.Потом, после случившегося, специально у разных людей, которые по этой дороге неоднократно ездили, поинтересовались. Все подтвердили, да, всегда, именно за такой промежуток времени преодолевали этот отрезок пути. Однако у нас всё произошло совершенно иначе.Так уж сложилось, что из Лабинска мы отправились в путь, когда время приближалось к полуночи.Сначала всё складывалось благополучно, первые полчаса прошли без проблем. Настроение было прекрасное, погода радовала, за окном было довольно атмосферненько.Над машиной расплескалось чёрное безоблачное небо — прозрачное, глубокое, до такой степени чистое, что можно было увидеть миллиарды звёзд, среди которых длинной полосой выделялся Млечный Путь. Иногда небесный купол пересекали яркие строчки сгорающих в далёкой вышине метеоров. Взошла огромная, с голубым отливом луна, и стала привычно рассматривать сверху свои ночные сонные владения.За окнами было темно, лишь изредка огоньки мелькали. Хотя здесь вроде густонаселённый район, дорога проходит мимо сёл и станиц. Однако большинство их жителей уже давно крепко спали. Моя супруга, уставшая за день, тоже устроилась на заднем сидении и потихоньку посапывала. А я бодрячком, уверенно вёл автомобиль сквозь ночь к очередному пункту нашего путешествия. Асфальтовое покрытие ровное, не трясёт, не болтает. В салоне тихонько музыка звучала.Из дорожного указателя узнал о том, что проехали село Новосельское, тем самым преодолев 40 километров пути от Лабинска.И вскоре всё изменилось. Внезапно машина влетела в плотную стену густого, как пелена, тумана. Необычного, зеленоватого оттенка.Яркий лунный свет над нами тут же погас, словно ночную красавицу кто-то выключил, резко дёрнув за ручку небесного рубильника. Стало довольно темно, видимость упала до 30— 40 метров.Естественно, скинул скорость до 50—60 километров. Ехали в таком режим очень долго, в общей сложности, более пяти часов. И за всё это время не было ни одной встречной машины, да и никто не обгонял, ярким светом фар позади нас не маячил. Хотя дорога Р-217 федерального значения, всегда довольно загруженная. Конечно, ночью трафик не такой интенсивный, как в светлое время суток, но тем не менее трасса никогда долго не пустует. А здесь какая-то безлюдная пустошь.Вокруг монотонная картинка, никаких ориентиров нет, небо не видно, над головой словно арка из непроницаемой серовато-зелёной пелены. В какой-то момент даже показалось, что мы стоим на месте, находясь внутри огромного вытянутого кокона, хотя стрелка спидометра и дорожная разметка показывала, что машина двигается.Остановился, мотор не глушил, выходить не собирался, как-то даже мысли не появилось. Опустил стекло. Начал вглядываться и вслушиваться. Машину обступила мгла странного тумана, показавшегося в тот момент живым и осязаемым. И кругом разлилась такая нереальная тишина, что казалось, её можно потрогать рукой, ощутить сердцем.Осторожно высунул в окно ладонь, попытался прикоснуться к чему-то неизвестному. Воздух был прохладным, сырым. И тут за спиной проснувшаяся жена тревожно сказала: «Не смей выходить!»От неожиданности вздрогнул, отдёрнул руку, положил её на руль, выжал сцепление, включил первую передачу, и мы поехали дальше, освещая светом фар своды удивительно-тревожной призрачной арки.Прошло ещё часа полтора монотонной езды, думали, уже почти добрались до места: сейчас покажутся пригороды Черкесска. А его всё нет и нет. И здесь странный туман пропал, так же внезапно, как и появился. Вновь над нами раскинулось бездонное тёмно-синее небо. В его глубинах виднелись последние самые яркие звёзды. На востоке линия горизонта стала светлеть, насыщаясь оранжево-красными оттенками. Начался рассвет.Видимость вновь была хорошая. Остановились, немного не доезжая какого-то перекрёстка, размяться и понять, что же всё-таки происходит и где мы находимся.Дорожный указатель нам угодливо сообщил, что слева от нас в паре километров располагается село Успенское. Тогда ещё навигаторов не было. Открыли карту края, поглядели и тут же оба испытали сильнейшее потрясение!Оказывается, мы за всю ночь преодолели всего лишь каких-то восемьдесят километров! Но за 5 часов со скоростью, пусть даже 50 километров, должны были проехать минимум 250! Отправились из Лабинска почти в полночь, сейчас на циферблате более пяти утра, не сворачивали, не съезжали, но мы стоим на дороге, проехав лишь 80 километров. При этом 40 из них до того, как опустился это жуткий туман! Значит, за 5 часов нахождения во мгле тоже — 40!Но как такое возможно? Где мы находились всё это время? Что вообще произошло?Ответов на эти вопросы у нас до сих пор нет.Рассказ написан по истории, которой поделился. П. Дорофеев.Автор - Евгений Павлов-Сибиряк.

Ключевые слова: Туман дорога рассвет дорожная мистика

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