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Творческие истории

Ветер

Ветер


ВЕТЕР


Шепот ветра может поведать множество историй. Я люблю слушать ветер, ощущать его объятия, ласковые прикосновения к щекам, будто робкие поцелуи. Люблю, когда он треплет волосы на голове, люблю, когда он несет с юга солоноватый воздух с привкусом моря, люблю его северную прохладу.

Однажды ветер принес мне необычный подарок – вороново перо. Оно было теплым и приятным на ощупь. Чудилось, что держишь в руках вовсе не перо, а кусочек ночного неба, в котором спряталось множество галактик с причудливыми и удивительными мирами.

Этот подарок я принял с благодарностью и всегда, приходя на этот холм пообщаться с ветром, заплетал его в волосы, как это делали и делают индейцы. Перо помогло мне услышать не только шепот ветра, но и его музыку, такую умиротворяющую и спокойную.

Я закрывал глаза и слушал. Сначала мои уши слышали только шум ветра, шелест травы, птичьи трели, стрекот насекомых, далекий плеск воды и почти неуловимый гул цивилизации. Постепенно эти звуки сменялись звуками флейты и скрипки, волынки и виолончели, органа и саксофона. Я растворялся в этой музыке и возносился высоко-высоко в небо. Я танцевал в облаках и путешествовал вместе с ними, пролетая над городами и странами. Я видел весь мир, всю его красоту и его волшебство, а ещё я чувствовал его боль, грусть и печаль.

Я приходил на этот холм на рассвете и встречал первые лучи солнца, я был свидетелем рождения дня, а вместе с ним рождался и я – с новыми мыслями и эмоциями. Моя душа теплела от прикосновений первых лучиков солнца и в ней распускались чудесные цветы. Я улыбался солнцу и жмурился от его яркой улыбки, я смеялся и пел песни, я ощущал себя частью этого чудесного мира.

На холме встречал я и закаты. Пламенеющее небо разливалось по душе, словно теплое медовое вино, и я хмелел, утопая своими мыслями в звездном небе. Всходила луна – белокурая и немножечко грустная. Я грустил вместе с ней, протягивал к ней свои ладони, пытался обнять её и разогнать грусть.

Я приходил на холм и в дождливую погоду. Под серым небом я слушал барабанную дробь дождя. Подставлял небесным слезам свое лицо, чтобы скрыть свои собственные. Нет, эти слёзы были не из-за грусти или печали – они были из-за бесконечной радости, переполнявшей мою душу. После дождя мир становится зеленее и ярче, как, впрочем, и моя душа. Дождь смывал с неё жизненную пыль, освежал и орошал её сады живительной силой, пробуждая меня от засушливой спячки.

Зимой холм становился ослепительно белоснежным, и я приходил сюда вместе с метелями. Я превращался в крохотную снежинку, и ветер подымал меня в небо. Я кружился и танцевал с тысячью снежинок над белоснежной землей. Мы пели уставшей земле колыбельные и нежно укутывали её снежным покрывалом.

Я продолжил навещать холм даже тогда, когда у меня отказали ноги. Ветер стал чаще петь печальные песни, и тогда я, с красными от слез глазами, просил его спеть веселую песню. Ветер пел, а я закрывал глаза и парил над землей: «Мне не нужны ноги, чтобы лететь, мне нужен только ты – мой ветер!».

Ветер научил меня быть сильным и напористым. И я оставался таким даже когда больше не мог вставать с постели. Ветер сам приходил ко мне и легонько стучал в окно, тогда я просил маму, и она, усадив меня в коляску, выкатывала на улицу, где я вновь чувствовал себя счастливым и свободным.

Ночами я слышал её горькие рыдания. Я хотел её научить тому, чему меня научил ветер. Я рассказывал ей истории, которые он мне поведал, а она слушала их и сквозь слезы говорила, как сильно любит меня.

Я каждый день боролся за жизнь! Я мечтал вновь, словно ветер, побежать на свой любимый холм. Год за годом я упорно старался и молился. Я просил Бога, чтобы он пожалел маму и подарил ей немножечко счастья, а мне – возможность, пройтись, хоть разочек, своими ногами на волшебный холм.

Однажды ночью я проснулся от громкого стука. Ветер отчаянно бился в мое стекло и звал меня. Я улыбнулся и прошептал: «Я уже иду». Тогда мое окно с шумом распахнулось, и комнату наполнил прохладный и свежий воздух. Ветер трепетал в занавесках, и я ощутил легкость и свободу. Мое тело больше не приковывало меня к постели, я взлетел над постелью и увидел спящего мальчика – уставшего и печального. Я робко поцеловал его в лоб, словно прощаясь, он улыбнулся, и эта улыбка навеки застыла на его устах.
– Теперь можем идти, – прошептал я ветру.

Мы покинули дом и помчали над землей. Я был счастливым и радостным. Я был живее, чем когда-либо, и теперь для меня не существует преград и границ. Я поднялся высоко-высоко и наконец-то обнял луну и нежно поцеловал её.

Я каждый день навещаю маму и смахиваю с её щек горячие слезы. Я обнимаю её и целую, поглаживаю её седые волосы и слушаю её истории. Она каждый вечер приходит на холм и ждёт меня, ждет, когда я прикоснусь к ней и прошепчу на ушко:

– Не плачь, я всегда буду рядом.


Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 12:49
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 12:49 by Сергей ЛячныйПросмотров: 65Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Ветер грусть печаль жизнь жизнь после смерти перерождение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Сегодня, 20:41
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Комментариев: 660
Какая красота! В закладки request
Я тоже мечтаю подружиться со стихиями, но ветер только смеется надо мной, а душа слишком неповоротлива, чтобы танцевать с ним.
Огромный плюс!

Мне блокирован оператором доступ к ссылке на музыку, можно узнать название?
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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