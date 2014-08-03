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Истории из жизни

Ночная Рыбалка

Всем доброго времени суток, хочу рассказать свою историю, которая произошла летом 2017 года.

И так, приехал я к родителям погостить. Они у меня живут в небольшом пгт, и есть там различные водоёмы, ставки и плотина. И захотелось мне отдохнуть от всего и поехать на рыбалку, на природу, на которой не был лет 5 так точно. Договорился с другом что поедем на сутки, возьмём все принадлежности и будет релаксить, так сказать. И вот за день до рыбалки друг сливается, говорит, вызвали на работу. Я сначала расстроился, но потом решил ехать сам, пока есть время и погода хорошая. Изначально мы собирались ехать на велосипедах, но когда понял, что поеду сам, то я решил, что поеду на электросамокате, который возьму у своего брата. Потому что ехать на машине не вариант совсем, на тот ставок, куда я собирался ехать, на машине доехать можно только до определенного места, а дальше идут дебри и тропинки, а бросать машину на расстоянии не охота, так как алкаши из села, что не подалеку от ставка, могут что-то открутить или сделать какую-то пакость.

Поэтому я собрал снасти, а точнее удочку и садок для рыбы, червей накопал, взял подкормку и ещё по мелочи. Ну и так же наделал бутербродов, сварил 5 яиц, нарезал копчёного сала, колбасы и сыра и взял кофе в стикерах. И вот в 5 утра я встал на самокат и поехал на рыбалку. Самокат мощный, до 45км в час разгоняется, но я больше 30 стараюсь не ехать, тем более большая часть пути - это грунтовая дорога, которая вся кривая и в больших трещинах от засухи.

Сам маршрут был таков: нужно сначала доехать до маленького села, домов на 20-30, в котором один продуктовый магазин, а дальше нужно спускаться в дебри - небольшой лесок, в котором и находится сам ставок, там ехать по тропинкам до самого ставка. Сам ставок достаточно большой, в ширину метров 400, а в длину гораздо больше, даже не знаю, где край - из за деревьев не видно, а обходить его полностью никогда не пробовал.

И вот я приехал к ставку, и поехал смотреть место, где я остановлюсь. Нужно понимать, что мест для ловли рыбы не так много, это небольшие островки у берега размером 3х3 метра, их штук 5 с моей стороны, и с другой стороны пара штук, остальной берег весь покрыт деревьями и камышами. И вот на одном из таких островков я и расположился, закинул удочку и начал наслаждаться процессом, маленькую рыбу, которая меньше ладошки, я отпускал, старался поймать более крупную, чтобы засолить на таранку. Клёв был неплохой, но почти всю рыбу я отпускал, но меня это не расстраивало, мне главное - процесс и наслаждаться природой. К обеду я наловил всего три рыбины весом примерно по 1кг каждая, и начал готовить дрова для костра на ночь.

За несколько часов я наломал и напилил сушняка, благо камни и какие-то кирпичи там были, видимо до меня тут уже не раз кто-то был с ночевкой. Вечером я так проголодался, что заточил сразу весь свой запас, ну, думаю, до утра не буду голодный, думаю, буду пить кофе всю ночь, сидеть у костра и ловить рыбу. До ночи я поймал ещё одну рыбу, а ночью совсем перестало клевать. Сижу, кофе пью и тут начинаю слышать, как сзади меня как будто кто-то начинает ходить в дебрях. Ну я понимаю, что тишина и любые шорохи кажутся громкими, думаю, зверьки может какие-то, в принципе ничего необычного.

Но уже в первом часу ночи я услышал громкий удар по дереву, как будто кто-то начал рубить дерево топором, аж дерево трусится, таких ударов было около пяти. Вот тут я начал очковать, крупных зверей у нас не водится, и я подумал, что может какие-то люди просто дрова вырубают на зиму, но, блин, в полной темноте, в такое-то время, да и почему дальше не продолжили рубить? Мой мозг начал прикидывать различные версии этих стремных звуков. Хочу уточнить, что у меня с собой был баллончик с перцем и шокер, это против местных алкашей и их собак, на всякий пожарный, но за всю жизнь я их ни разу, слава богу, не применял.

Я сидел тихо и слушал шорохи, удочку я достал, мне было уже не до рыбалки. Минут через 40 я услышал опять шаги, как будто кто-то ходит туда-сюда неспеша. Меня это начало уже напрягать и я начал обдумывать, а не свалить ли мне сейчас отсюда, но шаги затихли. Спустя минут 15-20 начался треш, от которого меня бросило в пот. Сидя у костра и собирая удочку я услышал звук бега, да-да, именно бега, как будто какой-то мужик весом за 100кг бежит и вот-вот появится передо мной. Но никто не выбежал, все стихло, а потом опять звук бега, только уже отдалялся. Я стоял с удочкой как парализованный и не шевелился, во рту все пересохло. Спустя несколько секунд я начал думать, что это может быть. Алкаши? Но зачем им бегать ночью, да и бегать они вряд ли будут. Кто же ещё? Пока я думал, я услышал опять звук из дебрей, как будто кто-то там очень резво что-то делал, лазил, шоркал, и как будто шел ко мне, не смотря ни на что я накинул на себя рюкзак, бросив удочку и рыбу. Я прыгнул на самокат и дал газу по этим узким тропинкам, что шли сквозь камыши и деревья. Ехал я очень быстро и слышал звуки со стороны, будто кто то бежал, и ломались ветки, а потом как будто уже бежали по самой тропинке, звук топота о сырую землю, я летел и боялся, что небольшая кочка или коряга на моем пути приведут меня к жесткому падению, и то, что бежало, меня догонит.

Как только я выехал за пределы ставка все стихло, но легче мне стало, когда я выехал на трассу. Начал думать, что это все было, но найти объяснение я не мог. Спустя несколько месяцев я опять поехал на рыбалку на тот ставок, только днём и с друзьями, мы были на том самом островке, и когда мы пошли глубже в дебри, откуда я слышал звуки, то мы нашли там выкопанные ямы метр на метр, некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше. Ямы давние и логического объяснения им мы не нашли, отшутились, типа клад кто-то искал, видимо.

Сегодня, 09:30 by Ruslan9595Просмотров: 195Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Рыбалка ночь островок удочка самокат шаги бег авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:40
0
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Публикаций: 1 021
Комментариев: 9 663
Автор, уточните пожалуйста, как вы на остров и с острова перебирались? Там брод?
Историю плюсанула))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Ruslan9595
Сегодня, 10:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Цитата: Летяга
Автор, уточните пожалуйста, как вы на остров и с острова перебирались? Там брод?
Историю плюсанула))

Островки как я говорил в рассказе это такие места на берегу которые очищены от деревьев и камышей, все они связаны тропинкой, можно сказать что это полу островки, с одной стороны ставок а с другой густые деревья.
Зарегистрирован: 13.01.2021
#3 написал: Летяга
Сегодня, 10:40
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12343|-4)
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Комментариев: 9 663
Ок, спасибо за ответ. Теперь понятнее.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#4 написал: Mandor
Сегодня, 11:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (434|0)
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Комментариев: 514
История лесная, вкусная) Звуки и поведение ну уж очень напомнили поведение лося в лесу)
Ну а ямки, скорее всего шурфы от искателей, такого хватает выше крыши.
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
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