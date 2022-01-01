Вызвали слендермена

lama_kate Просмотров: 71 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:11 by

История произошла с моей подругой и нашим общим другом. Далее от её лица:Однажды я осталась дома одна и, чтобы не было скучно, позвонила другу, он живёт в соседнем дворе. Мы купили пива и стали смотреть телевизор и болтать. Время было уже 23.00, расходиться нам особо не хотелось, но и чем заняться мы не знали. Тогда мне в голову вдруг почему-то пришла идея попробовать вызвать слендермена. Скажу честно, в то, что это может получиться, я не верила, иначе не стала бы этим заниматься, т.к. в принципе во всё мистическое я верю. Мы подготовили всё, что нужно, и вышли из квартиры в подъезд (сам процесс описывать не буду - на сайте много таких историй - прим. автора - lama_kate). Нам повезло с тем, что дом, где я сейчас живу - это новостройка и жильцов в нём пока мало. Да и вероятность в столь поздний час в выходные летом наткнуться на кого-то, кто может помешать проведению ритуала на этажах или в лифте была минимальна. Так что мы с успехом выполнили все пункты по инструкции из интернета. Конечно, проделывать всё это было немного жутковато.Закончили мы около 12 ночи и вернулись в квартиру. Тут-то и произошло самое мистическое. Никаких признаков появления слендермена во время проведения ритуала не было (как я, собственно, и предполагала), но, когда мы вошли в комнату ,то, что мы там увидели, повергло нас в шок. На полу рядом с компьютерным столом валялись листочки для записок, знаете, такие, какими пользуются в офисе. Так вот, всё бы ничего, это можно было бы списать на сквозняк, НО! дело в том, что листочки эти были с липким краем, стикеры, и они просто физически не могли так сами расклеиться (тем более их был почти полный блок) и разбросаться. В итоге друг не пошёл домой, ему было страшно выйти в подъезд и тем более спускаться на лифте, да и мне было совсем не по себе оставаться одной в квартире. Так мы и смотрели Спанч Боба по какому-то детскому каналу, пока не рассвело, только тогда друг ушёл домой. Кстати, первая серия, которую показывали в тот момент, была про призрака, тоже стало немного не по себе, но это, я думаю, было всё-таки просто совпадение. Насчёт же этих листочков - мы так и не поняли, как это могло произойти, может это и правда было проявление Слендермена. Листочки я на следующий же день выкинула на помойку и мусор увезли.

Ключевые слова: Слендермен мистика ритуал листочки страх авторская история

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