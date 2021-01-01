Слендермен

О себе: Меня зовут Ася ,мне 17 лет и я самая обыкновенная русская девушка.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:29

Причина: Изменен раздел.

Naswaay Просмотров: 193 Комментарии: 0 0 Вчера, 05:29 by

Дорогие читатели, перед смертью я хочу поведать вам историю о том, как я в один миг разрушила свою жизнь.Эта история со мной произошла прошлым летом, я и моя лучшая подруга Катя на выходные поехали к ней на дачу. Свежий воздух, прохладная речка, отдых, шашлыки, что может быть лучше жарким летом? Мы обе лет с 12 увлекались крипипастой и прочей мистической хренью, в один из вечеров мы сидели со дворе и болтали на разные темы, как вдруг Катя предложила ночью в лесу вызвать духа Слендермена.- Ты нормальная ,Кать? Его не существует! -- Ответила на её предложение я- Та я в курсе, всё равно скучно, да и развлечёмся хоть как-то -- Ответила таНе долго думая, мы всё же решились на вызов. В интернете Катя нашла ритуал, и мы начали готовится к нему, мы подождали до 1:00 ночи, взяли необходимые вещи для ритуала, фонарик и направились в лес. Ночной воздух и запах леса были волшебны, в тот момент хотелось забыться, не о чём не думать и гулять по этому лесу целую вечность. Мы развесели все 8 записок, в общем сделали всё, что надо для ритуала и стали ждать. Прошло ровно пол часа с момента вызова и ничего не произошло.- Х*рня это всё, пошли домой -- сказала я , и начала идти к выходу из леса. Я шла, как вдруг я заметила что со мной нет подруги. Я вернулась назад и увидела Катю, она стояла неподвижно и не моргая смотрела на меня.-- Кать... Ты застыла чтоли? Пошли домой! --крикнула я, но она продолжала смотреть на меня не двигаясь.Как вдруг к ногам Кати начала ползти какая то чёрная хр*нь, я сперва подумала что это змея, но позже оказалось что я глубоко ошибалась. Это был вектор (щупальце) Слендермена. В один миг этот вектор свернул шею моей подруги и её тело упало на землю. Увиденное привело меня в шок, я развернулась и быстро побежала к выходу из леса, пока я бежала, то сквозь слёзы я не смотрела под ноги, в скором времени я споткнулась об что-то, упала, ударилась головой и потеряла сознание.*Через 2 дня*очнулась я в каком-то месте, осмотревшись и увидев своих родителей, я поняла что нахожусь в больнице, напротив моих родителей стоял врач и какой-то тип в деловом костюме.-- Ася, как твоё самочувствие? рядом со мной стоит полицейский Крылов, и если ты себя нормально чувствуешь, то он хотел бы задать несколько вопросов.-- Произнёс доктор-- Спасибо, я себя вполне нормально чувствую, я отвечу на все вопросы -- На самом деле, мне не хотелось ни с кем разговаривать, но всё же я решила ответить на его вопросы.-- Ася, тебя и тело твоей подруги пару дней назад нашли в лесу, к сожалению Катя была уже мертва, что вы делали ночью в лесу?-- спросил Крылов-- Последнее что я помню, это то, как мы гуляли по лесу, потому что не могли уснуть, а потом мы обе споткнулись об что-то, и всё... -- Я решила не говорить всю правду , так как если бы я рассказала всю правду, меня сочли бы за ненормальную и отправили на принудительное лечение. После этого полицейский задал ещё несколько однотипных вопросов ушел. Так как моё самочувствие было вполне нормальным, то на следующий день меня выписали с больницы.*Спустя пол года*С дня смерти Кати прошло ровно пол года, за это время моё поведение сильно изменилось, я стала более замкнутой, молчаливой и совсем не жизнерадостной. Это нормальное состояние, ведь я потеряла лучшую подругу, с которой была знакома с ранних лет. Но что-то другое тревожило меня, и я догадывалась что... Все эти пол года у меня чувство, как будто за мной кто-то следит, мне часто снятся однотипные кошмары о Тонком Человеке, из-за этого у меня часто бессоницы и недосыпания.. В общем после вызова Слендермена и смерти Кати, моя жизнь перевернулась с ног на голову. Она никогда не станет прежней. Я устала, меня часто начали посещать мысли о суициде, ведь из-за этих кошмаров я не могу жить нормальной жизнью, я посещала много разных психологов, но и это не помогло мне. В глубине души я знала ,что мне поможет, и решилась на это.Я зашла в свою комнату, открыла окно и закурила сигарету, после того как я покурила и выкинула окурок с окна, я написала записку о том , как сильно люблю родителей и прошу у них прощения, также рассказала реальную историю смерти Кати, после этого я залезла на табуретку, привязала петлю к крючку и повисла на ней. "Суицид- это был мой единственный выход" были последние слова в моей записки.

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