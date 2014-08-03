Двойники и странное совпадение в моей жизни

minakida Просмотров: 110 Комментарии: 4 -1 Сегодня, 17:26 by

Добрый день, уважаемые читатели: хочу предоставить вашему вниманию одно очень странное совпадение, если хотите, мистическое. А заодно и спросить вашего совета, что это может быть. Сразу скажу, что все это произошло в моей жизни, и ничего выдумывать я не собираюсь. Призраков, бабаек и скримеров прошу не ждать, однако некоторые вещи выглядят весьма жутко.Некоторые имена и обстоятельства изменены. Сразу скажу, что подобная история произошла еще с двумя людьми, однако в связи с тем, что я, как вы понимаете, не могу проанализировать всех деталей, не видя их, расскажу только о своей.Началось все это примерно с 2014 года и повторялось еще пару раз. Не исключаю, что повториться в будущем.В общем, в сентябре я прихожу в новую компанию по сходным интересам, назовем его «Клуб коллекционеров календариков с котятами». Так сказать, вливаюсь в коллектив (не важно, кто именно являлся инициатором — иногда я, иногда кто-то со стороны). Мне там комфортно, как никогда раньше, но что-то идет не так и уже в начале января (18, 13, 1) мы с громким скандалом ссоримся и становимся врагами. Действующие лица всегда разные, но между ними есть ряд совпадений, даже если они не знакомы.А где же тут мистика? - спросите вы. А вот теперь предлагаю вам перечень интересных фактов:Плохая компанияНачинать стоит с того, что клуб этот хоть и посвящен весьма безобидным вещам, например коллекционированию календариков с котятами, как уже было сказано выше, однако люди там не такие безобидные: нигде, и это не только мною было замечено, вы не найдете более странных людей, чем там: от простых гиков, что в принципе еще не так страшно, до людей с психическими отклонениями (лежавшие в психбольнице) и кучей сексуальных девиаций, некоторые из которых выходили за рамки уголовного кодекса. В подробности вдаваться не буду, скажу только, что они признавались в этом сами, да и по ним это было видно. О токсичности этих людей уже умолчу. Почему этот круг так привлекает именно таких людей - не ясно.Ключевая персона – рожденный тринадцатого числа.В каждом случае в этих компаниях есть люди, день рождения которых зимой 13-го числа. При этом цифрой инфернальность сих субъектов не кончается, поскольку каждый из них так или иначе связан с сатанизмом (но это не было даже близко к тематике данного сообщества). В первом и втором случае это была одна и та же дама, которая носила на шее пентаграмму, а также вконтакте носила фамилию в честь одного из демонических существ.Второй же вообще бывший сатанист и сейчас играет метал, но группа у него была названа в честь того же существа. Объяснял он мне все это тем, что кто-то во сне кричал это имя и оно ему понравилось.Имена у них начинаются практически с букв «АН».Оба страдали депрессиями и имеют психические отклонения (металиста лично посещал в психушке). Объединяет их так же то, что к этим людям я имел необъяснимую привязанность (дружескую). Напомню, что наше общение оканчивалось конфликтами. Так вот: как правило самые мерзкие вещи делали именно эти люди.Вторая ключевая персона — девушка, которая следит.Второй ключевой персоной является выслеживающий меня человек женского пола. В первом случае это была подружка девочки с пентаграммой, которая сначала названивала мне, а потом начала добиваться со мной встреч и общения. Проблема в том, что общаться она не умела, постоянно закатывала истерики, если ей сказать не то, что она хочет слышать. Я вежливо отказался от общения с ней на третий день, но еще два года она следила за моей активностью в соцсетях, вырываясь в реал (находила в списке друзей людей из моего города, по репостам вычисляла клубы и кружки, где я состою, после чего становилась их членом, в надежде найти меня, но ей это не удалось). И да, она занималась магией. Из анонимных источников я узнал, что она такое проделывала еще с несколькими людьми, а общающийся с ней мой знакомый психиатр (студент-медик) подтвердил у нее наличие отклонений.На последнем же «Осенне-зимнем сеансе» я познакомился с одной мадам — назовем ее Марта. Мы начали встречаться, потом она оказалась психически больной, начала всех обвинять в преследованиях, а потом дошло и до меня и ей все поверили (в том-то и причина конфликта). Она сама тоже была склонна ко всякой мистике, но об этом долго рассказывать, да и по большей части мистика граничила с психиатрией.Как-то раз на очередной встрече мы гуляли с ней по району, где она жила (он находился относительно недалеко от моего дома). Она завела меня в обычный, как мне казалось, двор девятиэтажек, в котором находились скамейки, поставленные кругом. После этого она сказала, что это место мистическое и сказала, что после того, как она с кем-то посещала данное место, они ссорились. Самое интересное, что после его посещения в моей жизни начался настоящий ад, а вскоре мы с ней окончательно поссорились, да и не только с ней. Зачем было приводить меня на проклятое место — это вопрос.Самое интересное, что после этого Марта неоднократно пыталась выйти со мной на связь, однако не могла ответить на вопрос, зачем. Говорила, что просто не может отпустить. Так продолжалось примерно год.«Октябрьский отчаянный пир»Как правило, где-то в октябре (11, 1, 30) они всегда закатывали пирушку, подобную которой могли не закатывать в дальнейшем. В первый раз у меня даже сложилось ощущение, что это было сделано к моему визиту (типа чтобы отпраздновать знакомство со мной), но тогда я не придавал это особого значения. Последний раз это было празднование хеллоуина, что весьма символично.Все для тебяИнтересно, что во всех этих случаях сами люди проявляли ко мне какое-то особое отношение, можно сказать обхаживали, при том, что люди они не самые контактные и общительные. Про пирушки «в мою честь» я уже рассказывал, однако было гораздо больше: хочешь близких друзей — пожалуйста, получи их сразу, это мы. Ищешь девушку - так вот тебе, сама на шею лезет. В последний раз меня даже сделали правой рукой руководителя этого сообщества в нашем городе (согласившись на это перед этим за минуту, и особо не раздумывая), правда устранили в тот день, когда Марта повела меня на проклятое место. Помню даже был такой случай, когда они собирались пойти на какую-то вечеринку, но я туда идти не планировал. Мы шли большой компанией около семи человек. И когда один меня спросил «а ты пойдешь на «event N»?», я помню, как я с вопрошающим шел сзади, а вся остальная компания остановилась и заглянула мне в рот, чтобы услышать ответ.Чего боится нечисть?Для любителей мистики этот раздел самый интересный: у этих людей аллергия на все светлое и связанное с христианством. Про девочку с пентаграммой вы не забыли, я надеюсь, однако в моем случае это был только один человек. Почему я говорю «в моём?»? Да потому что были еще аналогичные случаи у людей, как минимум у одного человека, которого я хорошо знаю (в аналогичных по тематике сообществах, с разницей как минимум в том, что это было на расстоянии нескольких часовых поясов от меня). И как только я взглянул на фотографию этого человека, то сразу понял, что это была «ключевая персона номер один», причем пентаграмма шла в комплекте. Я сразу спрогнозировал, какой будет исход общения с этим человеком, однако меня послали подальше, ибо тогда между моим другом и этой персоной все еще была какая-то связь. А спрогнозировал я верно.Кстати, еще один факт о девочку с Пентаграммой. После ссоры с ней я написал рассказ, где дал ей имя Карина (она носила созвучный псевдоним). Общаясь с другим человеком на тему данных историй и «неожиданно токсичных» людей, я обратил внимание, что у одного человека ключевую роль сыграла девушка, но которую на самом деле звали Кариной. Только сейчас, описывая все это, я узнал, что Карина отсутствует в святцах (т.е. человек не может получить это имя при крещении), однако у древних славян была Карна. Кто она такая, почитайте сами в энциклопедиях, однако у некоторых теоретиков она упоминается как злой дух. Но это может быть просто совпадение.Да, большая часть из них была атеистами. Но даже если речь просто так заходила об этом, у людей наблюдалась непреодолимая агрессия, желание сказать какую-то гадость. Как говорил ключевая персона-сатанист - «ты верующий, поэтому я держу тебя расстоянии». Даже когда он в разговоре вспоминал, что я верующий, то он делал шаг назад. Хотя на вопрос «зачем ты со мной общаешься, если мы такие разные», он говорил, что я ему нужен.Еще в сентябре у меня начал спадать нательный крестик, который я год не носил после этого. При этом попытки завязать узелок потуже результатов не дали.Еще одна странность была связана с именами: по имени они не обращались друг к другу, а использовали клички. Но стоило мне обратиться по имени к человеку, как он в гневе кричал, чтобы его так не называли. Причем имена были вполне себе человеческие, без всяких Даздраперм и Кукурцаполей. Вы спросите, что тут может быть мистического? А то, что вероятнее всего эти имена были получены при крещении, не говоря уже о том, что даются они априори в честь библейских персонажей. Называя ребенка определенным именем, родители дают ребенку защиту, призывая на помощь святого. Но тут, похоже, подобного рода призывам были не рады: особенно запомнились девушки: Мария (без комментариев), Анна (в честь матери Марии)… В данном случае Анна предпочитала брать себе два имени, которые указаны в некоторых книгах как демонические.К слову сказать, Марта тоже любила пользоваться псевдонимом. Да и имя у нее было не Марта (раз уж я говорил, что буду менять имена), а одной из героинь Булгакова, которое тоже содержит эти буквы. Но самое важное, что она брала себе псевдоним, которое имеет общую этимологию с именем Лилит — демоном, первой женой Адама по некоторым версиям и означает примерно «ночь, сумерки».Интересно следующее: она была дизайнером и ее попросили нарисовать логотип для нашего чата. В общем, так как это было немного связано с тематикой фентези, выбрали дракона, однако дракон получился немного странным, нос которого напоминал свиное рыло, а одна рука (не помню уже какая) была поднята вверх. Стоял он на двух ногах (анатомия была человеческая), а сам он был красноватого оттенка. Также прилагались крылья летучей мыши. Отгадайте дети, на кого он был похож? Как минимум на черта, а максимум на… сами знаете кого.Некоторые из них, по рассказам других людей, которые были в ситуации, аналогичной моей, упоминали, что иногда люди, находящиеся там, говорили еще более странные вещи: например, один молодой человек, который скорее всего отыгрывал роль «ключевой персоны 1», придя в гости, заявил, что «боится икон».Пища красного цветаУдивительно, что все, чем угощали меня эти люди (или даже просили принести) в период с сентября по январь было исключительно красного цвета. Например в последней сессии это были:- Конфеты в красной обертке (как раз на празднование хеллоуина — 30-го числа).- Для одного из свиданий Марта (ключевая персона, которая следит) попросила меня принести красное вино, которое мне дал вышеупомянутый сатанист, а точнее его бабушка, когда мы были у нее в гостях. Бабушка выглядела нормальной, являлась верующей, так что никакой опасности от этого продукта априори нет. Кстати, в тот день Марта дала мне еще ту же конфету в красном фантике из предыдущего пункта, хотя с 30-го числа прошло уже несколько дней. Как будто для чего-то хранила, хотя вы можете сказать, что просто «завалялась».- В тот день, когда она повела меня на проклятое место, она купила в нашем местном супермаркете какой-то сок, который тоже был красноватого оттенка.На эту деталь я обратил внимание уже чуть позже, и понимаю, что она самая странная и малозаметная. Однако имела место быть.А был ли мальчик… И все, все, все?Прочитав все вышеизложенное, у вас может появится стойкое ощущение, что даже если есть какая-то тайная организация, которая сознательно спланировала зачем-то охоту на меня, то я скажу вам, что сам в это не верю. Кому это выгодно? Кто будет сознательно заниматься такой глупостью, как просто потрепать мне (и другим людям) нервы? Причем тут я, в конце концов? Люди остаются людьми и, если они будут играть, это будет заметно, тем более я, на мой взгляд, достаточно хорошо разбираюсь в людях.Однако уже ближе к зиме эти люди начинали вести себя немного странно, как будто у них реально есть от меня какие-то секреты, только непонятно, с чем они связаны.После наступления зимы, когда уже все активные действия выливания грази на мою персону заканчиваются, всплывает много интересных подробностей: например, что люди на протяжении всего этого времени лгали мне, при этом в самых незначительных вещах. Это выяснялось при разговоре общих знакомых. А уже ближе к зиме или после нее люди просто утопали во лжи, совершенно не давая понять мотивацию этих самых поступков. Если кратко, то в последний раз это выглядело как «я тебя не хочу отпускать, не знаю, что мне от тебя нужно, но видеть не хочу», плюс постоянные попытки что-то скрыть, невозможность ответить на конкретный вопрос «зачем ты сделал то или другое?».Доктор зло?Еще одна странная деталь — это превращение меня в злодея: рассказы о том, что я страшный человек, которого стоит обходить стороной, так как он может сделать что-то плохое, при этом без всякого на то обоснования и предоставления доказательств. Некоторые открыто заявляли, что боятся меня, потому что я могу сделать им что-то плохое (хотя вполне себе интеллигентный человек, который даже в школе не поднимал ни на кого руку). Говорили напрямую, что боятся, что я их трону. Главный вопрос: чего они боятся?Вспомнился мне случай, когда я узнал один метод возвращения боли человеку, который мне ее сделал (лучше не повторяйте этого дома, поэтому метод передавать не буду). Один из этих персон, самый маленький, хилый и слабый, что стоит заметить, через два дня с поросячьим визгом бежал ко мне в личные сообщения оправдываться и кричать, что он не хотел ничего плохого. И так пару раз. Что было с остальными — не знаю.Странное воздействиеНачиная общаться с ними, я делаю вещи, которые раньше не делал. Последний «сеанс» вообще очень поменял мой характер в худшую сторону.Помимо этого я завязал с религией, став агностиком.А вышеупомянутый металист вообще заразил меня ковидом, от которого я лежал месяц, не вставая, и у меня пошло осложнение на нервную систему, что спровоцировало сильнейшую депрессию (не могу сказать, что я до сих пор из нее вышел).Конечно, я ранимый человек, но после ссор конкретно с ними мне часто приходилось обращаться за помощью к психологу, появлялись сложности общения с людьми, хоть с раннего возраста я человек общительный.Что же происходит с другими — примерно тоже самое или еще хуже. Мне довелось общаться с людьми до и после вхождения в это сообщества и могу заявить, что большинство из них диаметрально поменялось не в лучшую сторону: появлялись вредные привычки, менялась манера общения. Если сравнивать до и после, то разница ощутима не только для меня.Скованные одной цепьюТут странность заключается в том, что, скажем, один из них, не особо общается со мной, на что имеет полное право, а затем, когда делает какую-то определенно нехорошую вещь в мой адрес, не понимает или делает вид, что не понимает, что эта вещь — нехорошая. Естественно, я спешу удалить таких людей из моей жизни путем хотя бы занесения в ЧС (этого достаточно).Затем, когда происходит акт дистанцирования с ним, искренне не понимает, почему это происходит и просит даже через знакомых передать или умолять, находя меня везде, где только можно, чтобы я, например, извлек его из черного списка, потому что он не понимает, почему я его туда добавил. На вопрос «Скажи честно, что тебе от меня нужно после произошедшего?», как правило либо не могут найти ответы, либо говорят банальное типа «соскучился». Я же ответить на этот вопрос сам не могу, ибо поведение субъекта говорило о том, что глаза бы его меня не видели, а если человека видеть не хотят, его не умоляют вернуться назад.Или же после действий, восстанавливающих мое состояние — от отдыха на море до чтения Псалма 90 вдруг начинают резко давать о себе знать. При этом после «установления контакта» молчат как партизаны.Особое отношениеПо природе своей я открываюсь не всем и медленно схожусь с людьми на эмоциональном уровне, хотя на самом деле амбиверт: могу не помнить имя человека, могу не помнить лица, знакомиться по нескольку раз, забывать, что человек о себе рассказывает. Некоторые люди мне говорили, что это оттого, что я не интересуюсь другими людьми, но как бы я не старался, у меня это не выходит — просто отношусь ко всем хорошо, и этого достаточно.Но в тех кругах как будто бы все иначе — я помню все, всех и обо всех, всех люблю, мир готов обнять и т.д., даже если по сути видел человека около трех раз за весь этот период.После традиционной зимней ссоры у меня появляется буквально ломка по тем временам, убеждение, что я никогда не был бы так счастлив, если бы не они, что они просто уникальны, и главная утрата в моей жизни. И это могло длиться годами. Моя мама даже выдвинула гипотезу, что меня там чем-то накачали, потому что нельзя так «скучать» по людям. Сам же я ничего подобного не принимал, даже алкоголь.Иногда ломка была по определенным людям, например по вышеупомянутой «девочке с пентограммой». Примерно раз в два месяца мне снились сны, где мы с ней гуляем/пьем чай/общаемся, она добра ко мне, извиняется за все, чем могла когда-либо меня обидеть и говорит, что ждет и помнит меня. И да, сразу хочу предупредить, что это не любовь: я не влюбчивый человек, а уж тем более мы настолько разные, что просто не ужились бы, будь она последней девушкой на этой планете: у нее отвратительный характер, расшатанная психика, она потеряна по жизни и, как она сама говорила, «немного человек к ней хорошо относятся». Даже наша общая знакомая вытаращила глаза, когда узнала, что я вообще ее знаю — настолько мы из разных миров. Хотя она же сама признавалась, что имела ко мне симпатию и даже были попытки близости, но я отказался, ибо мне это было не нужно.Сны продолжались примерно два года, раздражая меня своей иррациональностью. Пришлось делать отвязку с гипнологом и удалить это за два сеанса.Атака клоновСамое странное что я замечал во всей этой ситуации: мне как будто кто-то подсовывает клонов вышеупомянутых людей, но причины этого я не знаю. Речь идет о странных совпадениях: например, в первом случае был человек по имени Роман Махмудов. И мы с ним были как братья, но его отношение ко мне было странным. Потом мы с ним поссорились.Через некоторое время мне предложили работу в call центре. Я пришел туда на собеседование и после разговора меня отвели в зал, где сидели телефонисты. Там было, наверное, сто телефонов и меня усадили за один случайный, дали дополнительную трубку, чтобы я слушал, как заказы идут. В общем, какова вероятность того, что в этот момент кто-то позвонит от Романа Махмудовича? А это произошло.Произошла еще более загадочная ситуация, связанная с Мартой (девочка с паранойей): примерно через год после ссоры с ней я познакомился на сайте знакомств с девушкой по имени Таня. Общение наше шло очень хорошо, было много общих тем, но когда мы решили встретиться и она пришла, через некоторое время мне отдаленно показалось, что передо мной не Таня, а… Маша. Как говорят, один типаж (внешность и голос), но дело было не только в этом: я могу понять, что если люди внешне похожи — это совпадение. Если и по характеру — тоже ничего не значит. Но Таня не только говорила на те темы, на которые говорила Маша (хотя общих интересов у них практически не было), но она словно делала намеки, что она Маша: например, она говорила фразы невпопад или пересказывала наши с Машей общие события (от неопределенного лица), которые являлись ключевыми в инциденте с Машей, при этом она постоянно поглядывала на меня и посмеиваясь, словно давая понять, что мои догадки не только догадки. Это были совершенно разные люди, но если бы все это происходило в сети, я бы подумал, что это пишет мне Маша с поддельной страницы — настолько они были похожи. Но они были точно никак не связаны.Ну и последнее, произошедшее буквально на днях: у той, кого я назвал Кариной был день рождения. Утром я отправил ей анонимное «поздравление», подробно описав всю ее ущербность, приписав в конце «догадаешься кто это — можешь позвонить». Мне действительно позвонил незнакомый номер, который приложение для идентификации звонящего (getcontact) идентифицировало как Карина. Однако это оказалась не та Карина, но совпадение интересное.Итог:Вот такая странная ситуация, которая повторяется по какому-то странному шаблону. Сказать, что это кто-то инсценирует — значит записаться в параноики, ибо так все грамотно подстроить еще нужно суметь. Почему это происходит со мной — тоже неизвестно: я обычный человек — не политик, не звезда, не маг. Целью моей публикации здесь было спросить совета у читателей, как мне быть и есть ли этому разумное объяснение, а также спросить. Были ли у вас подобные истории. Возможно это был некий ритуал, упоминание которого я не нашел или это что-то другое. В любом случае жду ваших ответом или писем.

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