Встреча на ночной дороге

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sagoto Просмотров: 868 Комментарии: 10 +23 Вчера, 20:56 by

История первая. (Произошла со мной в Китае).Однажды мне пришлось возвращаться домой в поздний час. Сколько времени тогда было точно не скажу, но уже за полночь.Поймала такси на улице, села сзади, назвала адрес. Весь путь прошел без приключений.И только когда расплачиваться стала, таксист включил лампочку под потолком и тут только понял, что перед ним иностранка. Весьма мною заинтересовавшись, он начал навязчиво клеиться: «Как вас зовут?», да «Оставьте номерок вичата», «А почему лицо такое расстроенное, вы, что, с парнем поссорились?»Не желая вдаваться в подробности всех перипетий, из-за которых у меня выдался тяжелый денек, я только улыбалась и кивала, делая вид, что плохо понимаю язык.Потом вышла из машины, и, переходя дорогу, почему-то обернулась и посмотрела вслед машине. Просто возникло желание убедиться, что он уехал.Он действительно тронулся с места и поехал дальше. Я проводила его взглядом вплоть до светофора метрах в тридцати.После чего успокоилась и зашагала в свой переулок. Но не прошла и десяти метров, как то же самое такси внезапно оказалось рядом со мной!Просто медленно ехало рядом. Таксист был тот же самый – я ведь видела его только что, так что ошибиться было сложно.Решив, что парень не успокоится, пока не получит номер моего телефона, я повернула голову и вопросительно посмотрела на него. Но он усиленно делал вид, что меня не замечает. Хотя между нами на тот момент не было и двух метров расстояния!То, что парень, который только что так живо болтал, теперь в упор меня не видел – само по себе уже было несколько странно. К тому же я своими глазами видела, как он поехал дальше – и вот он здесь!Переулок этот, хоть и был безлюден в этот час, тем не менее, довольно хорошо освещен и напичкан видеокамерами (магазины с обеих сторон). К тому же на въезде подвешена камера, которая делает обязательный снимок всех въезжающих автомобилей. Не знаю, с какой целью это делается, но на ней установлена мощная вспышка, так что водитель точно знал, что по крайней мере одно его фото уже точно сделано.Вероятно поэтому, как я предполагаю, здесь таксист не стал ничего предпринимать, и, проехав рядом несколько секунд, внезапно нажал на газ и остановился только у ближайшего перекрестка.Получалось, что вскоре я сама должна была подойти к нему, потому что раньше свернуть было просто некуда. Однако приближаться к нему очень не хотелось, и, чтобы избежать этого, я заранее перешла на другую сторону улицы, чтобы оказаться как можно дальше от него и как можно ближе к нужному мне повороту.Однако едва я совершила этот маневр – как он тут же тронулся с места, и поехал туда же, опередив меня на несколько секунд!Сейчас скептики начнут утверждать, что все это было еще одним случайным совпадением, но я в совпадения не верю, и это «ж-ж-ж» явно было неспроста. Так что у меня даже возникла мысль ломануться в какой-нибудь другой переулок, пока он не видит.Но я отбросила эту идею, не желая полночи шарахаться по темным дворам, и не зная, уехал ли он, или тоже бродит где-то здесь...Поэтому я все же осторожно завернула за угол, идя следом за такси, и... обнаружила, что оно исчезло.В нашем дворе, как всегда, стояла кромешная тьма. (Фонари почему-то считаются в нашем домоуправлении ненужной роскошью). Только светилась в десятке метров от меня дверь ночного магазинчика.Не было видно ни света фар, ни хоть каких бы то ни было автомобильных огней. Значит, либо водитель растворился в воздухе, либо... затаился?От последней мысли у меня волосы встали дыбом. По шее побежал озноб.Я чуть замедлила шаг, всматриваясь в темноту и прислушиваясь – куда же она делась? Ни хлопка дверцы, ни звука мотора, ни света в салоне, ни огонька сигареты.Полная темнота и тишина. Будто и не въехала сюда буквально только что машина.Разум, упорно искавший логические объяснения, придумал, что «наверное, он на большой скорости проскочил двор насквозь и уже уехал». Но в этом случае я бы стопроцентно заметила удаляющийся свет фар – дорога была прямой и просматривалась на десятки метров вперед.Да даже если бы он свернул где-нибудь в следующем дворе, отсветы от его движения еще долго скользили бы по стенам домов. Однако тьма была кромешной.Значит... он здесь...Неужели я реально нарвалась на психа?.. Который теперь поджидает меня в темноте?.. Мысли беспорядочно метались в голове, было сложно поверить в реальность происходящего.И тут я увидела его...Автомобиль стоял позади круга света. Т.е. он нарочно проехал магазин и остановился в густой тени за ним. Из-за этого разглядеть его было практически невозможно. Лишь благодаря мелькнувшей на секунду полоске рассеянного света с автотрассы я всего лишь на мгновение, но четко увидела очертания притаившегося автомобиля! Знаете эту хреновину на крыше? Это совершенно точно было чертово такси!Значит, за те несколько секунд, что разделяли нас, он доехал до магазина, встал за ним, заглушил мотор, выключил все огни и теперь тихо сидел в темноте!«Нет, это нормально, по-твоему?!» - спросила я у разума, - «Ну давай, скажи еще, что он в магазин пошел!»Но теперь и самая скептическая моя часть вынуждена была признать, что у него просто физически не было времени кроме всего прочего выйти из машины, дойти до магазина и скрыться в нем так, чтобы я не успела его увидеть.И это был уже второй раз, когда он проделывал этот фокус: опережал меня, чтобы поджидать впереди!Но в отличие от предыдущего переулка, этот – как нельзя лучше подходил для засады.И сейчас я опять должна была идти ему навстречу! Но в этот раз он прекрасно видел бы меня из темноты, а вот я должна была оставаться в неведении.Поеживаясь от холодных пальцев страха, которые гуляли по моей спине уже стадами, я решила не проверять, не является ли все это очередным странным совпадением.Приближаться к магазину, выходить на свет? Ну уж нет, дудки!Вместо этого я резко пригнулась и, благодаря всех богов, что не ношу шпилек, (всей обуви на свете предпочитая кроссовки) – как заяц, метнулась в кусты.По газону и посадкам, рискуя сломать ногу (а двор у нас весь в колдобанах и рытвинах), я неслась к своему подъезду.Мне казалось, что я топочу, как слон, что он заметил меня и уже несется сюда, что шум моего дыхания слышен и в созвездии Персея...Успокоилась, лишь поднявшись в квартиру и заперев за собой дверь.И свет включать не стала. Так, на всякий случай...История вторая. (Произошла с мамой, в России).Давно дело было. Лет двадцать назад.Пришлось однажды посреди ночи возвращаться в город на попутке.Сначала, когда в машину садилась, водителя особо не рассмотрела. Не о том голова болела на тот момент.И лишь потом, в свете ночных фонарей поймала его взгляд... и все. Никаких мыслей, кроме как: «Бежать!» - не осталось.И не то, чтобы он как-то не так на меня смотрел, со злостью там или что-нибудь вроде того. Нет. Просто было в его глазах что-то такое...(Часть маминой интуиции передалась и мне, так что я знаю, о чем она говорит. Когда видишь чьи-то глаза и вдруг понимаешь, что перед тобой... не человек. Это похоже на то, как если бы вы смотрели в глаза змее или какому-нибудь другому животному. И дело тут не в самих глазах, а в том – КАК смотрят. Меня всегда мороз продирал по коже, когда я встречала таких НЕ людей. Я не знаю, кто это и что это, и они не обязательно даже делали мне что-то плохое. Но сам факт встречи с ними вызывает животный ужас).Водитель, между тем, вежливо начал светскую беседу: «Как вас зовут?», «Где живете?», «Замужем ли?» и все такое прочее.Я в таких случаях (подозрительным незнакомцам) никогда правды о себе не рассказываю. Назвалась Машей. Про мужа и детей наплела что-то, уже не помню что. А сама сижу и думаю лихорадочно: как сбежать? И главное – леса кругом! Совершенно безлюдная дорога! Тьма кромешная! Даже машин нет!Стала действовать по наитию: принялась хихикать и делать вид, что разомлела от его внимания. Что может даже понравился он мне и я не против продолжения отношений.К счастью, в нашей стране распространено мнение, что женщины – глупые куры, неспособные к мыслительной деятельности. И по чуть презрительной ухмылке ночного попутчика я поняла, что он как раз из этой породы мужчин.Так что когда я, жеманно хихикая, попросилась в туалет, он нисколько не усомнился в моих намерениях. Легко остановил и отпустил.Да и чего ему было бояться – куда здесь можно было убежать? Физически он явно сильнее – догнать меня мог бы легко. Оружия при мне никакого. И помощи ждать неоткуда.Едва отойдя от машины, я, стараясь не шуметь и пользуясь темнотой, кинулась в сторону.Можно было, конечно, побежать в лес, но продираться сквозь ветки бесшумно вряд ли удалось бы, бежать без фонарика по подлеску тоже не представлялось возможным.В общем, я отбросила эту идею и, полностью положившись на шестое чувство, метнулась вдоль шоссе, но близко к нему не приближаясь.Пробежала, сколько успела, и нырнула в высокую траву.Тут он вышел из машины и зачем-то полез в багажник (я только звуки слышала, лежала лицом в землю и головы поднять боялась).Потом начал звать меня:- Маша! Маша! – сначала нормальным голосом.Потом злым!А потом... замолчал.И, как дикий зверь, принялся рыскать вокруг, пугая меня почти до обморока.Пытался ломиться в лес, но, видимо, понял, что там не пройти.И начал шерстить по траве...Ходил и резко раздвигал ее чем-то вроде прута или палки. А может, чем-то, что достал из багажника?..Думать об этом не слишком-то хотелось. Я боялась дышать, сердце ушло в пятки. Каждую секунду казалось, что он вот-вот меня заметит, наткнется, ногой наступит... Иногда он подходил совсем близко!И все это В ПОЛНОЙ ТИШИНЕ.Он больше не произносил ни звука!Только шумное дыхание вырывалось из горла. И судя по этому дыханию - он был в ярости!Не в испуге, не в растерянности – как можно было бы ожидать. А в дикой злобе!Сколько времени все это продолжалось - я не знаю. Мне казалось, что прошли часы, что я лежу там целую вечность.Наконец, все успокоилось. Шаги стихли, хлопнула дверца. Машина уехала!Я просто не смела поверить своему счастью.Не смела настолько, что осталась лежать на прежнем месте даже после того, как он уехал, только голову приподняла и долго вслед ему смотрела.И вдруг, где-то через минуту я снова увидела его машину! Она ехала медленно-медленно, почти беззвучно и не включая огней! Остановилась на некотором отдалении и... замерла, выжидая.Долго он там меня караулил. Потом снова начал в открытую туда-сюда ездить, пытался осветить все вокруг фарами... У меня все тело затекло и замерзло, в кожу впивались стебли и камушки, по рукам кто-то ползал...Еле дождалась, пока он наконец уехал.Как я потом домой добиралась – сюжет отдельной пьесы.Но все это уже не важно - счастье, что я вообще смогла пережить эту ночь!

Ключевые слова: Ночная дорога ночь маньяк авторская история

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