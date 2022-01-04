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Истории из жизни

История из жизни

Здравствуйте, нужно мнение со стороны, тем более, что на этом сайте есть люди знающие.

В жизни я неоднократно сталкивалась со странными явлениями, "случайностями", совпадениями. Три месяца назад я вышла замуж, и всё бы ничего, если бы все мои родные не были настроены против моего брака с этим человеком. Ничего плохого он не сделал, но моя мама сразу его невзлюбила и настроила против него моих родных, а также одну свою очень интересную знакомую.

Это бабушка, которой уже за 80 лет, она очень необычный человек, верующая, большая молитвенница. Когда она приходила в гости к маме, то говорила ей, чтоб она читала акафист святым Киприану и Иустинии, а, как известно, им молятся против колдовства. Почему-то у мамы и этой бабушки сложилось мнение, что надо мной было какое-то "колдовство". Приближался день росписи. Мы не хотели торжества, хотели просто сходить в ЗАГС и всё, но всё-таки мои родные для галочки собрали стол, решили отметить.

Все сидели с каменными лицами, с нетерпением ждали окончания. Мы отпраздновали и уехали с мужем в деревню, а на следующий день к нам подъехали мать мужа, моя родная сестра, двоюродная и моя тетя. Когда появилась возможность, и мы с сестрой уединились, она рассказала мне то, что случилось после нашего с мужем отъезда: все гости остались ночевать у нас в квартире, и, когда сестры убирали со столов, то двоюродная увидела, как из комнаты в ванную пролетел какой-то оранжевый шар в виде силуэта. Произошло это быстро и сестра не успела толком рассмотреть. Испуга у нее не было, только недоумение. Было много предположений, что это было, сестра думает, что может быть душа нашего папы, умершего 5 лет назад, прилетала посмотреть на важное событие в жизни дочери. Однако я очень скептично отношусь к подобным вещам и считаю, что это скорее что-то темное. На этом история не заканчивается. Когда я стала плотнее общаться со свекровью, то узнала много интересного. Оказывается, что другая ее сноха занимается черной магией. Сама свекровь видела, как "светится" икона ночью, когда все спали. А также это свечение видели внуки днём, но почему-то испугались и свекрови пришлось положить иконы ликом вниз. Я верю, что в жизни происходят истинные светлые чудеса, но не столь явные и не со всеми они бывают. А вот таким способом черные силы прельщают людей. Спрашивала у мужа, не читает ли свекровь каких-то заговоров или ещё что-то. Он всё отрицает, говорит, что она против этого. И вот думаю, то ли я накрутила себя, то ли все это не просто совпадение: мнение бабушки, летающий шар, сноха, занимающаяся "магией", свечение икон. Нужно мнение со стороны=)

Сегодня, 10:54 by N24Просмотров: 103Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Брак родственники авторская история магия иконы

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Комментарии

#1 написал: Yasna
Сегодня, 11:19
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 30
Доброго дня. А Вы как сама себя чувствуете? Когда есть какое-то негативное воздействие, то по здоровью, в основном, бьёт, может потом и на другие сферы жизни
перекинуться.
По поводу ночёвки родственников: может быть такое, что Ваши родные и родные мужа просто невзлюбили друг друга и произошло некое столкновение Сил разных
сторон.
И такой вопрос: у мужа есть способности?
Насчет той верующей бабушки: возможно она просто фанатик, есть такие, которым всё и везде кажется. Да ещё и мама Ваша "накрутила" ей, напугала. Или она действительно такой человек, который может видеть больше благодаря молитвам.
Зарегистрирован: 4.01.2022
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