Моя ошибка - другим наука

Никса Просмотров: 1 039 Комментарии: 14 +15 19-01-2022, 09:19 by

Было это в 90-е годы. Многие вспоминают те времена с содроганием. И я не исключение. Потеря работы, на руках сын-школьник первоклассник, заканчиваются деньги. Спасало только то, что я сдавала плазму два раза в месяц. На станции переливания крови перед процедурой поили сладким чаем и давали печенье. Бабулька, работающая на раздаче, строго следила, чтобы съедали эти четыре печенюшки до крошки, а не пытались "заначить" домой. А после давали деньги и хорошую шоколадку. В общем, беспросвет.И тут мне в старой книге попалось "Серебряное заклинание". На деньги. Не буду его тут приводить, скажу только, что делать его надо именно днём и длится процесс около 3-х часов, пока горит свеча, которая должна догореть вся полностью, это важно очень! Провела все предварительные манипуляции, разрешила сыну идти к друзьям до вечера, чему он сильно обрадовался, обычно я сначала кормлю и за уроки сажаю, а тут...Села, зажгла свечу, слова нужные сказала, начала всё делать как написано было. Но, видимо, не судьба или не время, или ещё что. Сына словно в мягкое место шилом кололи. Он прибегал домой то попить, то в туалет, то что-то взять из своих "сокровищ". Сбивал мне всю сосредоточенность. В итоге я, чувствуя, что ничего путного не выйдет, психанула, загасила свечу, завернула её в носовой платой и зачем-то положила в шифонер на полку с полотенцами.Через два дня "застучал" шифонер. Словно кто-то кулачком по деревяшке. Потом так же "застучали" стены в квартире. Я жила тогда с сыном. Больше у нас нет никого. Он тоже слышал эти звуки, но с детской непосредственностью не придал им никакого значения. Я же обливалась холодным потом от страха, ибо догадывалась, от чего всё это происходит. Где-то через неделю случайно встретила давнюю знакомую, с которой мы давно не виделись. Рассказала ей свою историю. Как она меня ругала! Костерила на чём свет стоит. Но и помогла. По её совету я чёрным карандашом нарисовала надо всеми выходами из квартиры (дверь и все окна) небольшие крестики. Самые обычные, не церковные, а просто, как знак плюс. Стуки исчезли, как отрезало.В последствии я несколько раз проводила "серебряный" обряд. Но доводила его до конца. Помогал. Миллионером не стала, но работу находила, и деньги в семье на жизнь всегда были. Не жировали, но и такого, как в 90-е, не было.Вот как-то так.

Ключевые слова: Ритуал ошибка помехи сын авторская история

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