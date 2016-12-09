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Истории из жизни

Моя ошибка - другим наука

Было это в 90-е годы. Многие вспоминают те времена с содроганием. И я не исключение. Потеря работы, на руках сын-школьник первоклассник, заканчиваются деньги. Спасало только то, что я сдавала плазму два раза в месяц. На станции переливания крови перед процедурой поили сладким чаем и давали печенье. Бабулька, работающая на раздаче, строго следила, чтобы съедали эти четыре печенюшки до крошки, а не пытались "заначить" домой. А после давали деньги и хорошую шоколадку. В общем, беспросвет.

И тут мне в старой книге попалось "Серебряное заклинание". На деньги. Не буду его тут приводить, скажу только, что делать его надо именно днём и длится процесс около 3-х часов, пока горит свеча, которая должна догореть вся полностью, это важно очень! Провела все предварительные манипуляции, разрешила сыну идти к друзьям до вечера, чему он сильно обрадовался, обычно я сначала кормлю и за уроки сажаю, а тут...

Села, зажгла свечу, слова нужные сказала, начала всё делать как написано было. Но, видимо, не судьба или не время, или ещё что. Сына словно в мягкое место шилом кололи. Он прибегал домой то попить, то в туалет, то что-то взять из своих "сокровищ". Сбивал мне всю сосредоточенность. В итоге я, чувствуя, что ничего путного не выйдет, психанула, загасила свечу, завернула её в носовой платой и зачем-то положила в шифонер на полку с полотенцами.

Через два дня "застучал" шифонер. Словно кто-то кулачком по деревяшке. Потом так же "застучали" стены в квартире. Я жила тогда с сыном. Больше у нас нет никого. Он тоже слышал эти звуки, но с детской непосредственностью не придал им никакого значения. Я же обливалась холодным потом от страха, ибо догадывалась, от чего всё это происходит. Где-то через неделю случайно встретила давнюю знакомую, с которой мы давно не виделись. Рассказала ей свою историю. Как она меня ругала! Костерила на чём свет стоит. Но и помогла. По её совету я чёрным карандашом нарисовала надо всеми выходами из квартиры (дверь и все окна) небольшие крестики. Самые обычные, не церковные, а просто, как знак плюс. Стуки исчезли, как отрезало.

В последствии я несколько раз проводила "серебряный" обряд. Но доводила его до конца. Помогал. Миллионером не стала, но работу находила, и деньги в семье на жизнь всегда были. Не жировали, но и такого, как в 90-е, не было.
Вот как-то так.

19-01-2022, 09:19 by НиксаПросмотров: 1 039Комментарии: 14
+15

Ключевые слова: Ритуал ошибка помехи сын авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
19 января 2022 09:32
+1
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 868
За просто так ничего не бывает +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: зелёное яблочко
19 января 2022 10:18
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 822
А где сам обряд? Очень надо.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Никса
19 января 2022 11:41
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: зелёное яблочко
А где сам обряд? Очень надо.

Я не знаю, можно ли тут давать такую информацию. И корректно ли это будет. И ещё. Мне говорили, что такие сведения можно передавать только тем, кто моложе тебя. Я уже на пенсии. А вы?
Зарегистрирован: 18.01.2022
#4 написал: Суиратон
19 января 2022 13:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Никса
Цитата: зелёное яблочко
А где сам обряд? Очень надо.

Я не знаю, можно ли тут давать такую информацию. И корректно ли это будет. И ещё. Мне говорили, что такие сведения можно передавать только тем, кто моложе тебя. Я уже на пенсии. А вы?

Здравствуйте, можно и мне??? Мне 35 )))
Зарегистрирован: 27.02.2021
#5 написал: зелёное яблочко
19 января 2022 13:36
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 822
Цитата: Никса
вы?

Мы ещё совсем не пенсионерки))
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Tengu
19 января 2022 15:50
+3
Группа: Посетители
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Комментариев: 1 252
Мне иногда кажется, что хуже любой чертовщины были для нашей страны эти девяностые.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#7 написал: Jako tako
19 января 2022 17:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (207|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 020
Согласна с предыдущим комментарием.
По истории, посмотрела я этот ритуал. У меня нет ни глиняного горшочка, ни воды из реки, ни тем более серебряной монетки Даже как-то жаль. Время для ритуала сейчас самое подходящее же. (если не врет Яндекс дзен).
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#8 написал: Никса
19 января 2022 17:34
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Jako tako
У меня нет ни глиняного горшочка, ни воды из реки, ни тем более серебряной монетки Даже как-то жаль. Время для ритуала сейчас самое подходящее же. (если не врет Яндекс дзен).

У меня тоже не было всего перечисленного. Простой фаянсовый кувшинчик, пятикопеечные монетки, жёлтые. А вода тут при чём? В моём ритуале её нет. А время... Немного поздновато. Идёт вторая четверть луны. Скоро полнолуние. Лучше всего начинать на совсем юный серпик.
Зарегистрирован: 18.01.2022
#9 написал: Jako tako
19 января 2022 21:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (207|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 020
Цитата: Никса
У меня тоже не было всего перечисленного. Простой фаянсовый кувшинчик, пятикопеечные монетки, жёлтые. А вода тут при чём? В моём ритуале её нет. А время... Немного поздновато. Идёт вторая четверть луны. Скоро полнолуние. Лучше всего начинать на совсем юный серпик.

Потому что какой-то дяденька, написавший статью об этом на Яндекс дзене говорил про воду из реки ))) а серебряная монета как будто как-то связана с названием ритуала.
На самом деле, у меня так было в определенный период жизни даже без ритуала. Каждый раз, когда мне нужно было резко найти много денег, на меня сваливалось много работы. Я в принципе не верю в шальные деньги без последствий. Только в деньги, заработанные своими руками.
А этот ритуал я бы назвала на привлечение работы. Так наверное даже правильней.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#10 написал: верю-не верю
Вчера, 06:36
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Комментариев: 1 395
Ну вот! Есть же ритуалы, которые работают. Спасибо, что подсказали. От меня плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#11 написал: Шахерезада
Вчера, 16:27
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Цитата: Jako tako
Я в принципе не верю в шальные деньги без последствий.
Вы абсолютно правы! Бесплатный сыр бывает мы все знаем где. И хорошо, если ритуал срабатывает так, что человеку предоставляется возможность заработать денежки своими лапченками, плохо когда они сваливаются на голову буквально из ниоткуда, вот здесь стоит призадуматься от кого они и чем потом придется расплачиваться.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#12 написал: Скарм
Вчера, 19:54
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Грех это большой. Все эти "денежные" ритуалы от лукавого...
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#13 написал: Talisha
Сегодня, 08:09
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А меня улыбнуло, что после первого раза, когда такая "чертовщина" стала твориться автор решилась еще проводить этот ритуал.
А деньги приходят к нам тогда и столько, сколько и когда готовы принять. Если внутри блоки на принятие, типа "ничего не дается просто так, все через тяжкий труд, за все придется платить" - так и будет, тонюсенький ручеек вместо полноценного потока. Сами зажимаем. Деньги - это количество энергии в нас, состояние, выраженное от вселенной в наш адрес в материальном виде. За нашу пользу миру.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#14 написал: Шахерезада
Сегодня, 09:09
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 108
Цитата: Talisha
Деньги - это количество энергии в нас, состояние, выраженное от вселенной в наш адрес в материальном виде. За нашу пользу миру.
Ну а деньги воротилам криминального мира, продажным чиновникам, казнакрадам и прочим мошенникам вселенная стало быть посылает за их вред миру. smile
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
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