Моя история

Я сама определённое время общаюсь с Предками, работаю с родом.

1 января этого года решила наладить связь (даже не решила, а будто меня за шкирку взяли и телефон в руку дали) с отцовской роднёй и им самим. Не общались уже лет 10-15 - обиды и всё такое. А тут - хоп - звоню тёте (сестре отца), говорим с ней часа три по телефону. Она подтверждает, что мои способности родовые и т.д. Потом начинает рассказывать про отца, что и как он сейчас (в общем и целом он не очень). Я прошу фото, смотрю, спрашиваю предков - подтверждают, что внутри него сущность, которую специально навели, чтобы его просто сжить со свету.



Есть подозреваемая - бывшая вторая жена отца. Она много чего ему "хорошего" сделала. И никак не успокоится: при разводе его полностью обобрала, потом ещё что-то такое хорошее делала, детям (единокровные мои брат и сестра) с ним видеться не давала, они украдкой бегали. После их развода прошло уже несколько лет; отец ещё раз женился, но неудачно - снова развод. А вторая жена его никак не отстаёт от него. Казалось бы уже всё, но нет. Просто ненависть и ревность.

И я села, долго думала о том, что никто, кроме Высших сил не имеет права судить человека за его поступки. Кто она такая, блин, тем более подселять сущностей и всякую мерзость нести.

Было это как раз 1 января, когда я наговорилась с тётей. Вечерком села спокойно и стала говорить с предками по отцу, звать помочь ему справиться с этой напастью, начала звать на помощь и Старых Богов. Просила отправить эту сущность отправителю, а отцу вернуть здоровье. Да, он много где и как косячил, но никто не имеет права вот так брать и сущность подсаживать никому.



Так вот сижу я, прошу Предков и Богов помочь, а за окном уже темно, шторы задёрнуты, слышу просто дичайший плач ребёнка и завывание собаки, аж захотелось встать и посмотреть, кто там так "старается", но не стала отвлекаться. Потом уже на "ментале" услышала в свой адрес, что я: "Ах, ты ж с*ка такая!" - таким мужским голосом. Видимо мои просьбы дошли до адресатов и у того, кто "делал" началось "веселье". А я всего лишь попросила вернуть ту сущность отправителю. Потом - тишина. Я понимаю, что это только начало и надо будет ещё побороться.



И тут я почувствовала, что бОльшая часть рода просто взяла и откликнулась, да так хорошо, что у меня было состояние "горы сверну, и ещё силы останутся, давайте, кто там моих обижает?". Знаете, будто скипидаром одно место намазали, думала, что взлечу. Такое ощущение, что дали чуть-чуть прикоснуться к Силе Рода.



А вчера (3 января) пишет тётя, что внезапно увезли на "скорой" сестру её мамы с температурой в 39 и воспалением лёгких. Я тут и вспомнила, что в течение трёх дней прибегают те, кто обычно причастен к пакостям. А тут даже не прибежала, а увезли её. Грустно стало, что родной человек причастен к такому. А что касается той второй жены отца, то не могу сказать, может ей тоже поплохело - не знаю.

Это только начало. И у меня реально складывается впечатление, что меня просто взяли и привели к звонку тёте, потому что надо было так, потребовалась моя помощь.

Сейчас мне сказали, что пока больше ничего не надо делать, что начало, так сказать, выздоровления положено. А ещё пришли травы, которые ему надо давать пить. Я всю информацию передала тёте, сама не могу, живу в другом городе.



P.S. Почему-то на меня ругаются с*кой уже не раз. Была история, когда маме ставила защиту от одной ведьмы, которая попробовала ко мне сунуться потом, но получила по носу от моих Предков.

И я считаю, что Предки помогут, потом, когда никто посторонний не видит, уши надерут, но сначала вытащат из всего.



Жду каких-либо советов, мнений по поводу моей ситуации, почему именно сейчас меня привели к отцу.





Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:57

Yasna Просмотров: 483 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 05:57 by

Доброго времени сутокСайт почитываю уже давно, но недавнее начало одной истории побудило зарегиться и поделиться, наверное, даже попросить совета знающих людей.

Ключевые слова: Общение с мертвыми род сущность предки помощь с того света боги авторская история

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