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Истории из жизни

Моя история

Доброго времени суток

Сайт почитываю уже давно, но недавнее начало одной истории побудило зарегиться и поделиться, наверное, даже попросить совета знающих людей.
Я сама определённое время общаюсь с Предками, работаю с родом.
1 января этого года решила наладить связь (даже не решила, а будто меня за шкирку взяли и телефон в руку дали) с отцовской роднёй и им самим. Не общались уже лет 10-15 - обиды и всё такое. А тут - хоп - звоню тёте (сестре отца), говорим с ней часа три по телефону. Она подтверждает, что мои способности родовые и т.д. Потом начинает рассказывать про отца, что и как он сейчас (в общем и целом он не очень). Я прошу фото, смотрю, спрашиваю предков - подтверждают, что внутри него сущность, которую специально навели, чтобы его просто сжить со свету.

Есть подозреваемая - бывшая вторая жена отца. Она много чего ему "хорошего" сделала. И никак не успокоится: при разводе его полностью обобрала, потом ещё что-то такое хорошее делала, детям (единокровные мои брат и сестра) с ним видеться не давала, они украдкой бегали. После их развода прошло уже несколько лет; отец ещё раз женился, но неудачно - снова развод. А вторая жена его никак не отстаёт от него. Казалось бы уже всё, но нет. Просто ненависть и ревность.
И я села, долго думала о том, что никто, кроме Высших сил не имеет права судить человека за его поступки. Кто она такая, блин, тем более подселять сущностей и всякую мерзость нести.
Было это как раз 1 января, когда я наговорилась с тётей. Вечерком села спокойно и стала говорить с предками по отцу, звать помочь ему справиться с этой напастью, начала звать на помощь и Старых Богов. Просила отправить эту сущность отправителю, а отцу вернуть здоровье. Да, он много где и как косячил, но никто не имеет права вот так брать и сущность подсаживать никому.

Так вот сижу я, прошу Предков и Богов помочь, а за окном уже темно, шторы задёрнуты, слышу просто дичайший плач ребёнка и завывание собаки, аж захотелось встать и посмотреть, кто там так "старается", но не стала отвлекаться. Потом уже на "ментале" услышала в свой адрес, что я: "Ах, ты ж с*ка такая!" - таким мужским голосом. Видимо мои просьбы дошли до адресатов и у того, кто "делал" началось "веселье". А я всего лишь попросила вернуть ту сущность отправителю. Потом - тишина. Я понимаю, что это только начало и надо будет ещё побороться.

И тут я почувствовала, что бОльшая часть рода просто взяла и откликнулась, да так хорошо, что у меня было состояние "горы сверну, и ещё силы останутся, давайте, кто там моих обижает?". Знаете, будто скипидаром одно место намазали, думала, что взлечу. Такое ощущение, что дали чуть-чуть прикоснуться к Силе Рода.

А вчера (3 января) пишет тётя, что внезапно увезли на "скорой" сестру её мамы с температурой в 39 и воспалением лёгких. Я тут и вспомнила, что в течение трёх дней прибегают те, кто обычно причастен к пакостям. А тут даже не прибежала, а увезли её. Грустно стало, что родной человек причастен к такому. А что касается той второй жены отца, то не могу сказать, может ей тоже поплохело - не знаю.
Это только начало. И у меня реально складывается впечатление, что меня просто взяли и привели к звонку тёте, потому что надо было так, потребовалась моя помощь.
Сейчас мне сказали, что пока больше ничего не надо делать, что начало, так сказать, выздоровления положено. А ещё пришли травы, которые ему надо давать пить. Я всю информацию передала тёте, сама не могу, живу в другом городе.

P.S. Почему-то на меня ругаются с*кой уже не раз. Была история, когда маме ставила защиту от одной ведьмы, которая попробовала ко мне сунуться потом, но получила по носу от моих Предков.
И я считаю, что Предки помогут, потом, когда никто посторонний не видит, уши надерут, но сначала вытащат из всего.

Жду каких-либо советов, мнений по поводу моей ситуации, почему именно сейчас меня привели к отцу.



Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:57
Сегодня, 05:57 by YasnaПросмотров: 483Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Общение с мертвыми род сущность предки помощь с того света боги авторская история

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Комментарии

#1 написал: kas11
Сегодня, 14:17
+1
Онлайн
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Комментариев: 407
Да уж... Все тут стараются общаться и публиковать по человечески ,грамотно без разброса слов и эмоций .без оценки
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#2 написал: Yasna
Сегодня, 14:46
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: kas11
Да уж... Все тут стараются общаться и публиковать по человечески ,грамотно без разброса слов и эмоций .без оценки

Добрый день.
Уж извините, но с эмоциями у меня сложно, хотя стараюсь. Благодарю, учту Ваши замечания когда буду знать продолжение своей истории.)
Зарегистрирован: 4.01.2022
#3 написал: Гюльнара
Сегодня, 18:35
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Это только начало.
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Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#4 написал: Yasna
Сегодня, 20:18
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Гюльнара
Это только начало.
Ох-ох - онюшки, хо-хо.


Предки всегда с нами, стоит только позвать.)
Считаю маленькой победой, что со мной отец сам вышел на контакт буквально сегодня)
Зарегистрирован: 4.01.2022
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