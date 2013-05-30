Камень у обочины

Red Scorpion Просмотров: 608 Комментарии: 25 +12 Вчера, 13:50 by

Каждое лето меня отправляли к бабушке в деревню, которая находилась в Тверской области. Я, конечно, не хотел. Но вот сейчас всегда вспоминаю, как там было здорово. Красивая местность, воздух и природа. И друг мой Володя меня все время ждал. Летом собиралась весёлая компания из местных и приезжих ребят, мы ходили купаться, гуляли.И вот в очередной мой приезд (где-то в 88-89 году) я обратил внимание на огромный камень, который стоял на обочине дороги. Стало интересно, откуда он, причина его появления. Мой друг не очень охотно отвечал. Но потом рассказал, что в этом месте был найден труп молодого человека. То ли его на этом месте сбили автомобилем, то ли его выбросили, неизвестно. Но после этого неприятного случая на том самом месте был поставлен огромный камень.В итоге я ничего вразумительного не узнал. Владимир только сказал мне, что ночью плачет там кто-то, да так жалобно и страшно, что сердце кровью обливается.Ну, конечно, я-то очень смелый, посмеялся над рассказом друга. Но всякий раз (днем), проходя мимо камня, мне как-то не очень спокойно на душе было. Камень был действительно большой, с надписью типа «Любимому сыну» или «Спи спокойно». Я не стал читать надпись, как-то было не по себе и не очень-то и хотелось.На время отпуска приезжала моя любимая тетя, которая очень любила всех поучить и повоспитывать, особенно в этом плане вечно везло мне. Я получал массу «удовольствия, внимания и ласки» от тети (для информации смотри м/ф « Малыш и Карлсон»). И вот наступал долгожданный момент, когда любимой тете надо было ехать домой. Самое интересное, что уезжала она на поезде, который шел только поздно ночью. А от деревни до вокзала было около 10 км, автобусы не ходили по ночам, такси не было, и люди кто как добирались на место отправления: кто пешком, в редком случае - мотоцикл или на счастливом обладателе авто.Любимая тетя решила добраться с комфортом и выбрала дедушкин велосипед, но как средство перевоза двух больших сумок. И в качестве сопровождающего был выбран я. Как только узнал, сразу начал подумывать, а как мне уклониться от этого ночного путешествия. Не вышло, так как сразу был обвинен тетей во всех смертных грехах и даже в том, что вдруг на ночной дороге ее съедят злые и голодные волки и в этом буду виноват только я (12-летний опытный охотник на волков, которых и не водилось уж давным-давно, а также неустрашимый и неудержимый ночной воин ))) ).Володя весь день подшучивал надо мной, а к вечеру стал рассказывать всяческие страшилки, периодически заостряя внимание на камне у обочины. Моя смелость ближе к ночи и «долгожданному путешествию» таяла. И вот он, близится час выхода. Мой друг на дорожку мне сказал: «Не вздумай подходить к камню, не останавливайся, проезжай мимо как можно быстрее». «Вот это действительно настоящая дружеская помощь,» - с такими мыслями я пошел собираться в путь. Вывел велосипед из сарая, зашел в дом за тетей и сумками. Выслушал лекцию о том, что надо рано ложиться и нечего до полуночи гулять, с виноватым видом закрепил сумки на велосипед, и мы пошли.Дорога была широкая, асфальт на удивление ровный. Правда, освещение не радовало, было темно и жутковато. Я как мог пытался себя развеселить, но тетя была занята нравоучениями.Подходя к камню, я начал испытывать непонятное беспокойство. И вдруг раздался тихий стон… Такой жалобный, у меня мурашки по спине побежали.- Что это? Ты слышал? - спросила меня тетя. Она прекратила беспрестанно говорить и замолчала.Стон повторился. Я вида не показал, но чуть не выронил велосипед.- Да птица это кричит, - как можно смелее ответил я.- Да что-то не похоже на птицу, пойдем скорее, а то опоздаем, - сказала тетя.Я ускорился, тетка тоже поспешила, стон еще раз раздался и затих.Минут через десять тетка отошла и вернулась к своим нравоучениям.Дальше мы добрались до вокзала. Там я немного забыл про произошедшее. Около трех утра пришел поезд, я попрощался с тетей, пожелал ей доброго пути. Сел на велосипед и помчался домой.Ночь, тишина, пустынная дорога. И вот я еду около камня. Подъехал к нему и зачем-то остановился. И тут раздался стон, такой тихий и жуткий, что я стал испуганно озираться по сторонам. Посмотрел на камень. Темно, кусты, ничего не видно. И снова в тишине прозвучал стон, но уже громче. Мне стало не по себе, в голове мысль бьется: «На фиг я остановился?» И вдруг как будто холодный ветер прошелся по лицу, а стояла безветренная ночь!Я громко выругался от испуга, вскочил на велосипед и помчался в сторону деревни, с огромной скоростью крутя педали. Совсем не было желания оборачиваться, так как стон стоял в ушах, а еще представлял, что за мной летит страшная тень или кто-то сидит на багажнике сзади. Так быстро никогда не ездил. Молитв я еще не знал, только вспомнил: «Господи, помоги!».Отдышался только возле дома. Быстро лег в кровать, накрылся одеялом и все представлял, что кто-то тёмный наблюдает в окно за мной и тихонько стонет.Вот прошло столько времени, а иногда всплывает из памяти этот жалобный стон.

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