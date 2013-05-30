Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Камень у обочины

Каждое лето меня отправляли к бабушке в деревню, которая находилась в Тверской области. Я, конечно, не хотел. Но вот сейчас всегда вспоминаю, как там было здорово. Красивая местность, воздух и природа. И друг мой Володя меня все время ждал. Летом собиралась весёлая компания из местных и приезжих ребят, мы ходили купаться, гуляли.

И вот в очередной мой приезд (где-то в 88-89 году) я обратил внимание на огромный камень, который стоял на обочине дороги. Стало интересно, откуда он, причина его появления. Мой друг не очень охотно отвечал. Но потом рассказал, что в этом месте был найден труп молодого человека. То ли его на этом месте сбили автомобилем, то ли его выбросили, неизвестно. Но после этого неприятного случая на том самом месте был поставлен огромный камень.
В итоге я ничего вразумительного не узнал. Владимир только сказал мне, что ночью плачет там кто-то, да так жалобно и страшно, что сердце кровью обливается.
Ну, конечно, я-то очень смелый, посмеялся над рассказом друга. Но всякий раз (днем), проходя мимо камня, мне как-то не очень спокойно на душе было. Камень был действительно большой, с надписью типа «Любимому сыну» или «Спи спокойно». Я не стал читать надпись, как-то было не по себе и не очень-то и хотелось.

На время отпуска приезжала моя любимая тетя, которая очень любила всех поучить и повоспитывать, особенно в этом плане вечно везло мне. Я получал массу «удовольствия, внимания и ласки» от тети (для информации смотри м/ф « Малыш и Карлсон»). И вот наступал долгожданный момент, когда любимой тете надо было ехать домой. Самое интересное, что уезжала она на поезде, который шел только поздно ночью. А от деревни до вокзала было около 10 км, автобусы не ходили по ночам, такси не было, и люди кто как добирались на место отправления: кто пешком, в редком случае - мотоцикл или на счастливом обладателе авто.
Любимая тетя решила добраться с комфортом и выбрала дедушкин велосипед, но как средство перевоза двух больших сумок. И в качестве сопровождающего был выбран я. Как только узнал, сразу начал подумывать, а как мне уклониться от этого ночного путешествия. Не вышло, так как сразу был обвинен тетей во всех смертных грехах и даже в том, что вдруг на ночной дороге ее съедят злые и голодные волки и в этом буду виноват только я (12-летний опытный охотник на волков, которых и не водилось уж давным-давно, а также неустрашимый и неудержимый ночной воин ))) ).

Володя весь день подшучивал надо мной, а к вечеру стал рассказывать всяческие страшилки, периодически заостряя внимание на камне у обочины. Моя смелость ближе к ночи и «долгожданному путешествию» таяла. И вот он, близится час выхода. Мой друг на дорожку мне сказал: «Не вздумай подходить к камню, не останавливайся, проезжай мимо как можно быстрее». «Вот это действительно настоящая дружеская помощь,» - с такими мыслями я пошел собираться в путь. Вывел велосипед из сарая, зашел в дом за тетей и сумками. Выслушал лекцию о том, что надо рано ложиться и нечего до полуночи гулять, с виноватым видом закрепил сумки на велосипед, и мы пошли.

Дорога была широкая, асфальт на удивление ровный. Правда, освещение не радовало, было темно и жутковато. Я как мог пытался себя развеселить, но тетя была занята нравоучениями.
Подходя к камню, я начал испытывать непонятное беспокойство. И вдруг раздался тихий стон… Такой жалобный, у меня мурашки по спине побежали.
- Что это? Ты слышал? - спросила меня тетя. Она прекратила беспрестанно говорить и замолчала.
Стон повторился. Я вида не показал, но чуть не выронил велосипед.
- Да птица это кричит, - как можно смелее ответил я.
- Да что-то не похоже на птицу, пойдем скорее, а то опоздаем, - сказала тетя.
Я ускорился, тетка тоже поспешила, стон еще раз раздался и затих.

Минут через десять тетка отошла и вернулась к своим нравоучениям.
Дальше мы добрались до вокзала. Там я немного забыл про произошедшее. Около трех утра пришел поезд, я попрощался с тетей, пожелал ей доброго пути. Сел на велосипед и помчался домой.

Ночь, тишина, пустынная дорога. И вот я еду около камня. Подъехал к нему и зачем-то остановился. И тут раздался стон, такой тихий и жуткий, что я стал испуганно озираться по сторонам. Посмотрел на камень. Темно, кусты, ничего не видно. И снова в тишине прозвучал стон, но уже громче. Мне стало не по себе, в голове мысль бьется: «На фиг я остановился?» И вдруг как будто холодный ветер прошелся по лицу, а стояла безветренная ночь!
Я громко выругался от испуга, вскочил на велосипед и помчался в сторону деревни, с огромной скоростью крутя педали. Совсем не было желания оборачиваться, так как стон стоял в ушах, а еще представлял, что за мной летит страшная тень или кто-то сидит на багажнике сзади. Так быстро никогда не ездил. Молитв я еще не знал, только вспомнил: «Господи, помоги!».
Отдышался только возле дома. Быстро лег в кровать, накрылся одеялом и все представлял, что кто-то тёмный наблюдает в окно за мной и тихонько стонет.

Вот прошло столько времени, а иногда всплывает из памяти этот жалобный стон.

Вчера, 13:50 by Red ScorpionПросмотров: 608Комментарии: 25
+12

Ключевые слова: Камень обочина тетя стон ночь велосипед деревня авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 14:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (92|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 227
Скудно что-то. Плюсанул так же.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 15:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 425
Написано хорошо, но о мистике маловато.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Tigger power
Вчера, 16:05
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2847|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 824
Надо было дружбана призвать с собой, который ерничал) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#4 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:12
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
Цитата: Tigger power
Надо было дружбана призвать с собой, который ерничал) +

... Ага)) все он бросил и 20 км на ночь глядя пошёл бы наматывать.. Тут дело поважней было : попугал и спокойно пошел спать)) smile
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#5 написал: Jako tako
Вчера, 16:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (196|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 993
Сегодня (как никогда) я полна скепсиса, которым от души насыщу свой комментарий. Птица, это была просто ночная птица, живущая неподалеку. Иногда эти птицы такие звуки издают, что из вываленных кирпичей можно выложить как минимум домик для садовых инструментов. Много ли городских мальчиков в детстве увлекаются орнитологией? Думаю, вообще никто. У меня муж галку от вороны не может отличить. Потому что ему на это откровенно пофиг. Зато я птиц люблю.
Ну а детская фантазия уже отыгралась вдоволь. Историю плюсанула. Но мистики тут…
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:25
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
Цитата: Jako tako
Птица, это была просто ночная птица, живущая неподалеку

Благодарю за комментарий, Может и птица)) Но страху я натерпелся достаточно, а насчет мистики,,, Вампира , оборотня или призрака я не видел.. на камне никакая нечисть не сидела ..
Описал ,все как было , без преувеличения))
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#7 написал: andreyydok
Вчера, 16:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 25
когда мы маленькие,то все нам кажется необычным
Зарегистрирован: 27.12.2021
#8 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:26
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
Eifersucht
Kreisleiter13
Tigger power kisss
И вам огромная благодарность!
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#9 написал: Jako tako
Вчера, 16:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (196|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 993
Red Scorpion
Я честно верю. Но согласна с предыдущим комментарием, что в детстве все кажется страшнее, больше. А что-то вкуснее smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#10 написал: Tigger power
Вчера, 16:32
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2847|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 824
Цитата: Red Scorpion
Цитата: Tigger power
Надо было дружбана призвать с собой, который ерничал) +

... Ага)) все он бросил и 20 км на ночь глядя пошёл бы наматывать.. Тут дело поважней было : попугал и спокойно пошел спать)) smile

На слабо надо было взять, друг или какашка, вообще в детстве такие авантюры, как пройти ночью 20 км рядом со зловонючим камнем, поддерживались на ура))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#11 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:37
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
Цитата: Tigger power
На слабо надо было взять, друг или какашка,

на такое не велись))
Цитата: Tigger power
в детстве такие авантюры, как пройти ночью 20 км рядом со зловонючим камнем, поддерживались на ура))

я соберусь и расскажу ,как мы на кладбище ночью ходили..
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#12 написал: Kinigos
Вчера, 16:40
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (321|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 503
Может в камне щель какая была, ветерок поддувал, отсюда и звуки? Или под камнем, установлен неровно.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#13 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:46
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
Цитата: Kinigos
Может в камне щель какая была, ветерок поддувал, отсюда и звуки? Или под камнем, установлен неровно.

Знаешь, не особо хотелось проверять, но ветерка не было)) и камень был как бы вкопан в землю, как обелиск на могиле..
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#14 написал: Фингал
Вчера, 16:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 137
ночные прогулки на природе для городского дитя - полны впечатлений, большего всего пугающих )))
меня помню светлячок напугал - никогда прежде такого явления не видела и даже не знала о подобном
но зато потом поразила красота звездного неба, вдали от города и городских огней
Зарегистрирован: 11.08.2019
#15 написал: Kinigos
Вчера, 16:51
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (321|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 503
Цитата: Red Scorpion
Знаешь, не особо хотелось проверять, но ветерка не было)) и камень был как бы вкопан в землю, как обелиск на могиле..

Сколько таких камней по стране стоит. У меня на районе тоже есть, но никаких аномалий за ним не замечалось.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#16 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:56
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
Цитата: Kinigos
Сколько таких камней по стране стоит. У меня на районе тоже есть, но никаких аномалий за ним не замечалось.

вот)) а тут камень, который стонал))

Цитата: Фингал
ночные прогулки на природе для городского дитя - полны впечатлений, большего всего пугающих )))
меня помню светлячок напугал - никогда прежде такого явления не видела и даже не знала о подобном
но зато потом поразила красота звездного неба, вдали от города и городских огней

ну , в дерне я жил каждое лето , с шести лет.. и по ночам мы часто уходили далеко , и на кладбище ходили и в заброшенную церковь.. Но камень действительно произвел на меня очень пугающее впечатление,,,
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#17 написал: Фингал
Вчера, 16:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 137
wink
Цитата: Red Scorpion
Но камень действительно произвел на меня очень пугающее впечатление,,,


Вот слышен крик ужасный вой -
о мама я хочу домой !
от крика закружилась голова
Там труп лежал
Скелет лежал
и череп тихо напевал.....

wink
Зарегистрирован: 11.08.2019
#18 написал: Red Scorpion
Вчера, 17:02
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
Цитата: Фингал
Вот слышен крик ужасный вой -
о мама я хочу домой !
от крика закружилась голова
Там труп лежал
Скелет лежал
и череп тихо напевал.....

типа так)) можно ещё как у Пушкина .. добавить : " Из мертвой главы гробовая змия, Шипя, между тем выползала" (С)
или череп , улыбнувшись спросил : "Эй, братишка, закурить есть?"
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#19 написал: Фингал
Вчера, 17:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 137
Цитата: Red Scorpion
Ночь, тишина, пустынная дорога.


вы в следующий раз Лермонтова распевайте во все горло - и не страшно и классик все же, а он был смелый парень

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит....
Зарегистрирован: 11.08.2019
#20 написал: Tanusha13666
Вчера, 17:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 755
Улыбнула фраза "...на счастливом обладателе авто". Зачем на нём-то, если можно на авто вместе с его обладателем с комфортом ехать? За историю плюс)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#21 написал: Eifersucht
Вчера, 17:38
-1
Группа: Посетители
Репутация: (92|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 227
Шальная мысль, если, конечно, помните тон стона от камня и помните название камня: попробуйте найти такой же камень, но, естественно, поменьше и повторить на этот раз ему похожий тон голосом, скажем, в течение часа. А вдруг камень взлетит... . Будет готова новая история и не только... .
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#22 написал: Red Scorpion
Вчера, 17:49
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
Цитата: Eifersucht
Шальная мысль, если, конечно, помните тон стона от камня и помните название камня: попробуйте найти такой же камень, но, естественно, поменьше и повторить на этот раз ему похожий тон голосом, скажем, в течение часа. А вдруг камень взлетит... . Будет готова новая история и не только... .

Хорошая идея)) только , если в течении часа стонать, или кто - нибудь на самом деле вылезет или на скорой в дурку определят, тогда точно там расскажут , кто стонал и зачем)))
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#23 написал: Eifersucht
Вчера, 18:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (92|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 227
Цитата: Red Scorpion
Хорошая идея)) только , если в течении часа стонать, или кто - нибудь на самом деле вылезет или на скорой в дурку определят, тогда точно там расскажут , кто стонал и зачем)))

Ха-ха-ха. Есть информация, что Эдвард Лидскалнинш (тот, который построил Коралловый замок, завывал камням). Ну, можно где-нибудь на даче, как будто под нос себе песню поёшь..., чтобы никто не подумал.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#24 написал: Ksenya078
Вчера, 20:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (391|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 904
Комментарии класс! У нас в городе тоже стоит, похожий по описанию камень, на месте гибели девочки. Ходили там и не раз, ночью и днём. Но ничего такого похожего не слышали и не чувствовали. Но представляю, страху-то натерпелся Автор! Спасибо, что поделились, +.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#25 написал: Red Scorpion
Вчера, 20:11
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
Цитата: Eifersucht
Цитата: Red Scorpion
Хорошая идея)) только , если в течении часа стонать, или кто - нибудь на самом деле вылезет или на скорой в дурку определят, тогда точно там расскажут , кто стонал и зачем)))

Ха-ха-ха. Есть информация, что Эдвард Лидскалнинш (тот, который построил Коралловый замок, завывал камням). Ну, можно где-нибудь на даче, как будто под нос себе песню поёшь..., чтобы никто не подумал.

Ага, на даче только могильных камней не хватает, так для фен шуя, натаскал камней с прощальными надписями , расставил и по ночам завывать перед каждым, тут явно дуркой попахивает или батюшкой экзорцистом со святой водой
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.