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Истории из жизни

Домовой шалит

Случилось это осенью 2021 года с моей мамой. Человек конечно пожилой уже, но в твёрдом уме и трезвой памяти.
Мама живёт в частном доме. Сам дом уже старый, со своей историей. Периодически случаются конечно чертовщинки, но из разряда: а не померещилось ли мне? Однако последняя история никак не подходит под определение "показалось".

Так вот, осенью, в самую пору заготовок и закруток на зиму, мама как всегда была в ударе, заготовила столько кетчупов и разнообразных салатов, что и всем родственникам за три зимы не съесть. И тогда мама начала одаривать вкусностями всех согласных полакомиться. Очередная партия подарков, состоящая из пяти банок соленых помидор, объёмом в 1 литр, стояла в ряд на печке, которая ещё не топилась, так как было тепло. Вечером все было в порядке, баночки стояли красивые, одна к одной, но каково же было её удивление утром, когда одна банка из середины ряда почему-то оказалась на пороге перед входной дверью. Стояла аккуратно, ровненько, совершенно целая. А на печке стояли баночки первые две, потом пусто, а потом ещё две. Лунатизмом мама никогда не страдала, на посторонние шумы в кухне в эту ночь не жаловалась. Наверно, домовой шалит.

Вчера, 19:08 by valeri333Просмотров: 191Комментарии: 1
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Ключевые слова: Домовой банки помидоры авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 21:45
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Голосую всё-таки за версию, что мама сама переставила. Иногда думаешь об одном, даже произносишь это вслух зачем-то, а делаешь другое (вроде вещей в холодильнике, у каждого такое наверное было). А иногда совсем мистические вещи случаются, я однажды утром свои наручные часы нашла за унитазом. Конечно, я не помню, как они туда попали. Присваиваю сотворение этого чуда вечернему армянскому коньяку.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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