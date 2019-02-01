Лапы с потолка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marina_Mar Просмотров: 98 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 21:18 by

Это случилось, когда мне лет десять было. Возможно, фантазия разыгралась, но слабо в это верится. Мы тогда с семьей в новую квартиру переехали, ее прежний хозяин умер. Если забегать вперед, то он был собачником и разводил большие породы этих четвероногих. Мама и папа тогда явно не обратили внимания на историю этой квартиры, а вот маленькая я еще как.Мне отвели спальню напротив гостиной - большую, уютную и светлую. Я очень любила там спать, что даже моя, страшная в те времена, боязнь темноты не проявлялась. На ночь я молилась, привычка была такая, бабушка научила еще до смерти. И я думаю, только это меня в ту ночь и оберегло...Я проснулась поздно ночью, наверное, около двух ночи было, но точно не помню. Спать не хотелось прямо совсем, поэтому я встала с кровати и стала гулять по комнате, надеясь устать от этого и быстро заснуть. Я вообще тогда и не думала о чем-то плохом, но все же решила включить свет.Он не включался, сколько я не щелкала... Сначала я испугалась, вспомнив все страшные фильмы, но тут же до меня дошло, что вечером у нас отключили электричество. Легче от этого не стало, я уже думала лечь в постель, как вдруг я резко захотела выйти в гостиную. Зачем? Я и сама не знала тогда... Дверей в гостиной не было, я могла видеть темный проем из коридора.Дрожа, я вошла в комнату, безуспешно вглядываясь в темноту. Ничего не было видно, только холодно очень... Простояла я там не меньше десяти минут, тупо глядя в темноту, как вдруг почувствовала что-то на своем плече. Словно чей-то палец трогал меня. Испугавшись, я закричала, но пальцы сжали мое плечо. Отскочив в сторону, я нащупала выключатель. Врубив свет на полную (он каким-то чудом появился), я с ужасом увидела что-то, свисавшее с потолка...Длинные, темные животные лапы с человеческими и очень длинными ногтями. Они еще шевелились в том месте, где стояла мелкая я, но при свете тут же исчезли. Я замерла в ужасе. Что это было?! Галлюцинация, воображение разыгралось?!До сих не пор не знаю. Но в ту ночь я так и не уснула, запершись у себя.

Ключевые слова: Чудовище лапы пальцы когти монстры авторская история

Другие, подобные истории: