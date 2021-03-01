Две небольшие истории

Попутчица Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:42 by

Хочу рассказать две истории из жизни, они короткие, поэтому пишу в одну тему.Мне было лет 5-6 на тот момент. Мы с бабушкой на лето ездили к моим дяде с тетей в деревню. Дом был ветхий, но мне там нравилось. Я спала всегда с бабушкой в одной кровати, и тут просыпаюсь от стука по банкам. У печки стояли пустые 3-литровые банки, бабушка туда молоко наливала, у соседей была корова своя. И вижу, как помню, будто какую-то бороду у банок, я испугалась, разбудила бабушку, она говорит: "Спи, не бойся, это домовой, он хороший". С трудом уснула, но раз бабушка сказала, что нет опасности, значит все хорошо.И вот наутро на потолке был огромный след от ноги, правда помнится, что от подошвы (неужели домовой носит ботинки?). Я помню как дядя с соседом на стремянку лазили, чтобы померить этот след, и очень были удивлены размеру. У них была собака, и все замечали, как собака будто с кем-то общалась взглядом, играла.К слову, брат рассказал, что когда он ездил с бабушкой в деревню, а это было первое лето после того как умерла собака, вечером, в день приезда, они услышали, как в сенях стали очень сильно стучать вёдрами, никто не осмелился подойти посмотреть кто там. Бабушка сказала потом, что это домовой был зол, что собаку не привезли.Пишу тут, так как прямо ко сну это не могу отнести. Мне было лет 16-18, точно не помню возраст. Ложилась спать и как всегда было трудно заснуть, так как всякие мысли лезли в голову, наподобие: почему конфеты, которые сосёшь, называют леденцами, а лед называют сосулькой, почему не наоборот? Ну, примерно такие мысли каждый день не давали заснуть быстро.И вот лежу, как всегда думаю о чем-то, мысли разные в голове прокручиваю, и тут вдруг оказалась я в лесу, лес тёмный очень, деревья без листвы, будто какие-то палки с голыми ветками. Иду я по этому лесу, думаю - где я и как тут оказалась, и тут передо мной возникает какая-то бабушка в платочке и что-то она мне сказала, не помню уже что. И вдруг она начала смеяться, уже не было платочка, а волосы как змеи развеваться начали. И она начала очень громко орать, меня начало тянуть вниз, как зыбучие пески. И тут будто кто-то невидимый меня за крест начал вытаскивать, и я проснулась, начала судорожно проверять кровать, не затягивает ли она меня, и в ушах жуткий свист стоял.Что это было не знаю, но попала на один сайт про астрал, думаю, многие знают что это такое, вот там мне сказали, что это темные сущности пытались душу вытянуть в астрал. Вот и не знаю верить или нет, может и сон такой страшный был, а может и нет. Но я до сих пор помню этот жуткий сон, или что это было.

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