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Истории из жизни

Фольклор вопреки законам физики, или С духами не шутят!

Каждый из нас в детстве или в юности "баловался" с "колдовской доской". Вот и мы однажды вечером, когда делать было нечего, решили всей компанией поиграть, и не дабы с кем, а с... духами. Надо сказать, что нас было четыре девушки и один юноша, который учился тогда в МИФИ, но именно он предложил такую "игру". "Дело" происходило в старенькой бане, куда мы перетащили столик и стулья из летней кухни. Зажгли четыре свечи, разложили на столе большой лист картона, начертили на нем круг, по кругу - буквы в алфавитном порядке, цифры, справа написали - "ДА", слева - "НЕТ", справа внизу - "ВОЗМОЖНО", слева внизу - "НИКОГДА!". Нарисовали указательные стрелки в разных направлениях, в середину круга поставили "ножку" (посвечник), прикрепив к ней на длинной черной нитке большую и толстую сапожную иглу (ее пришлось одолжить у дедушки, который остался в дачном домике и нам не мешал). Игла, кстати, не просто острый предмет, с давних времен она была магическим символом, служившая как силам добра, так и силам зла. Друиды скандинавских стран, как и друиды из германских земель, дабы умилостивить морских и речных богов, бросали в воду иглы, цены которым в те времена не было. Игла (или булавка) всегда были оберегами от порчи и сглаза, однако беда, если игла окажется в руках нечистого душой и помыслами! Поэтому, даже одалживая кому-то иглу (или булавку), просили обязательно "плату", пусть и чисто символическую. Наши предки, если подозревали гостя в нечистых помыслах или деяниях, впустив его в жилище, втыкали иглу в косяк двери. Считалось, что "нечистый гость" не сможет выйти, поэтому расскажет обо всём том, что сделал дурного, и исполнит всё то, о чем попросят хозяева. Вот и мы так сделали, воткнув штопольную иголочку в дверной косяк.

Сидим, взявшись за руки, в тишине. Свечи горят неспокойно, словно мешает сквозняк (кто знает?) гореть пламени ровно. Свечи стали "потрескивать", а мы, призвав дух Александра Сергеевича Пушкина (не придумали ничего нового!), с удивлением смотрим на подвешенную на черной нитке иглу. Она начала сама по себе покачиваться вместе с ниткой. Как такое возможно?! Мы держимся за руки, никаких магнитиков ни у кого и быть не могло, медиумов среди нас не было, а если кто и обладал паранормальными сверхспособностями, то очень искусно это скрывал. А как же законы физики? Игла между тем начала крутиться туда-сюда, как будто бы её за черную нить раскачивала чья-то невидимая нам рука. Мы начали задавать вопросы, острие иглы указывало на буквы и цифры, однако нам стало неинтересно, потому что "дух Пушкина" (если это был он!) отвечал как-то невнятно, уклончиво, и вообще был какой-то "сонный". Тогда мы решили вызвать дух кого-то из "нашего времени". Прошу прощения у поклонников нашего гениального барда (не смею писать его имя и фамилию), но тут началось такое... Игла металась туда-сюда, как сумасшедшая, указанные буквы складывались в слова, в нецензурные слова! Это был сплошной мат, трехэтажный мат! Как только этот "дух" нас не обзывал, а одной из девушек "сказал" о её скрытом недостатке, о том, о чем никто из нас не знал. У нее даже лицо исказилось. Она выдернула свою руку, тем самым разомкнув "цепь" из рук и прекратив "общение с духом". Мы поняли, что потревожили дух умершего и что шутить с ним не стоило. Неловкое было замешательство. Стараясь как-то разрядить остановку, мы заменили одну из свечей и решили начать всё заново, призвав дух... Адольфа Шикльгрубера (Адольфа Гитлера), даже не задумываясь о том, как мы будем с ним "общаться" - по-немецки или по-русски. К нашему удивлению, игла, раскачиваясь, указывала на буквы, которые складывались в правильные слова и выражения, полные смысла, как будто нам отвечал интеллигентный профессор-лингвист. Мы увлеклись, но июньская ночь коротка, вот-вот дедушкин петушок в сарайчике закукарекает, мы решили, что пора заканчивать и напоследок спросили у "духа" о том, можно ли верить всему им "сказанному", а он нам "ответил": "Дураки..." И смешно, и грустно, и на душе неспокойно было. Мы закончили, убрали всё, не забыли и маленькую иголку из дверного косяка вытащить, чтобы "духи" ушли. Выходя из бани, увидели, что из-под ног выкатился колючий "клубок" - огромный ёж! Надо же!

Дедушка уже не спал, чайник на плите закипал. Он нам творожников нажарил, и напомнил, чтобы сапожную иглу ему вернули. Мы за чаем ему все рассказали. Он как-то нехорошо усмехнулся, и сказал, что всю ночь с нами нечистые играли, те, что с "банником" дружбу водят. "Банник" - он, шельмец, хитрый, он и "вашим", и "нашим", однако с домовым "банник" "на ножах", они с ним враги, и у каждого свое место, своя территория, а вы, дескать, забудьте все, что видели, и ничему не верьте, однако! О последствии нашей "игры" мы узнали спустя несколько минут. Хотели лечь, чтобы хоть немного поспать, но в маленькой комнате раздался душераздирающий крик нашей подружки. Вбежав в комнату, увидели её бледную, с дрожащими губами. Лицо у нее в миг покраснело, она пальцем на зеркало указала. Дедушка к зеркалу метнулся, плюнул, извините, прямо-таки харнул в зеркало! Потом принес ведро воды с колодца, и плеснул водой в зеркало. Успокаиваем подружку, а она, плача, рассказывает, что подошла к зеркалу и стала расчесывать волосы, а ее собственное отражение вдруг оскалилось, высунув длиннющий красный язык. Она завизжала от ужаса. Дедушка её за руку к колодцу потащил. Трижды кружкой из ведра воду черпал и на голову ей выливал. Потом велел ей трижды лицо колодезной водой ополоснуть. Мы за нее испугались. Может быть, это у нее такая запоздалая реакция на нервный шок была. А дедушка (сказочник!) всё своё твердил: "Это "суседко" (домовой) так пужает, дескать, серчает на вас, поскольку ночью вы к его врагу "баннику" ушли. Если бы в доме ночевали, он бы пугнул вас чуток и успокоился бы, а так - осерчал, возревновал значит!"

Потом спросил у нас, не видали ли мы чего странного? Мы сказали, что из-под ног огромный еж выкатился, когда мы из бани выходили. Дедушка усмехнулся: "Знаю я этого "ежа"! Ха-ха! Видел, как огромный черный кот с ежом дрался, это домовой с "банником" сцепился!" Мы рассмеялись. Дедушка хоть как-то обстановку разрядил.

P. S.: Годы спустя после нашей "игры" у Андрея Малахова, который тогда еще работал на Первом Канале, в эфир вышла программа, посвященная магам, экстрасенсам, гадалкам. Среди гостей была дама почтенного возраста - народная артистка России Зинаида Кириенко. Она рассказала, что в годы своей молодости вместе с подругами устроила в деревенской баньке спиритический сеанс, вызвав "дух" В. И. Ленина. Блюдечко буквально прыгало по столу, указывая на буквы. "Дух" отвечал на все вопросы коротко и ясно. В конце концов, на вопрос о том, можно ли ему верить, он ответил им: "Дуры!.." Я была в шоке; такое нельзя объяснить простым совпадением, ведь и нас за такой же вопрос "дух" обозвал "дураками". Мы устроили спиритический сеанс на импровизированной "колдовской доске", и не могли понять, почему нить и игла двигались сами по себе, вопреки всем законам физики! Что бы сказал на это Альберт Эйнштейн? Что всё в мире относительно??? Вспоминаются кадры из фильма "Собачье сердце", когда Шариков устроил потоп в квартире профессора Преображенского, ниже этажом, накрывшись огромным зонтом взрослые серьезные люди с помощью блюдечка призывают во время спиритического сеанса дух Наполеона Бонопарта и спрашивают у него: "Как долго продержатся у власти большевики?" stuck_out_tongue

14-11-2021, 17:50 by Афина ПалладаПросмотров: 1 448Комментарии: 16
+20

Ключевые слова: Спиритический сеанс баня ночь ёж гадание авторская история

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Комментарии

#1 написал: stahlratte
14 ноября 2021 18:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 382
спасибо за историю и хоть написано немного несерьёзно, мне жутко, потому что в свое время тем же баловались. ох, как же летало блюдце. а потом тоже начались последствия. нет, отражения не шалили, слава те хоспаде, но ворона ночью в закрытом подъезде у лифта, но видения разнообразные, взгляд в спину из темной кухни, вот же дуры то действительно, малолетние. это не шутки
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#2 написал: Talisha
14 ноября 2021 19:11
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2005|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 153
Дедушка молодец, все по полочкам разложил:)
Подружка медиум, тонкий мир видит:)
В общении с тонким миром есть свои правила. И не только спички детям не игрушка!
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: daytaler
14 ноября 2021 19:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (97|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 301
А как же законы физики?

«Феномен пси» — так назвали необыкновенные способности женщины-экстрасенса Нинель Кулагиной.
Парапсихология была запретной темой для обсуждения или освещения в СССР.
И лишь в 1989 году, за год до кончины Н. Кулагиной, суд признал ее способности и постановил: «Истина фактов подтверждена. Дело науки дать этим фактам объяснение».
Кулагина сама регулировала частоту своего пульса, взглядом перемещала небольшие предметы, вращала стрелку компаса, угадывала цифры, помещенные за спиной, руками обжигала. (Перечень далеко не закончен).
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#4 написал: Felicita
14 ноября 2021 19:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 23
интересно, сбылось ли что из того, что духи вам на пророчили в тот вечер?
Зарегистрирован: 18.01.2019
#5 написал: Kinigos
14 ноября 2021 19:44
+10
Группа: Посетители
Репутация: (307|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 472
Насыщенная, смачная история. Навеяла воспоминания из детства. Некоторый период мы (трое, три девчонки) практиковали вызов ,,духов,, , наверное правильнее будет сказать- сущей. Техническая часть действа сложилась сама собой, никто нас этому не обучал. Просто брали тетрадный лист, рисовали на нём нужный образ (излюбленными и наиболее опасными персонажами были Пиковая Дама, куда ж без неё, Зелёный Охотник и Змеинка), далее следовали собственно манипуляций по призыву. В силу возраста занимались этим дома и только днём, в отсутствии взрослых. Так как наше сознание было свободно от шаблонов, не имело границ и форм, сеансы всегда проходили успешно, сомнений и критики не вызывали и воспринимались нами как естественный процесс.
В один раз приспичило нам вызвать Даму на улице, во время прогулки. Время года стояло приблизительно как нынешнее, темнело рано, час был не столь поздний чтобы нас хватились дома, что немаловажно- полный штиль, всё сподвигло к действию. Подходящее место - территория детского сада, детишек уже разобрали по домам, по площадкам в темноте не шарахались даже подростки и мы спокойно приступили к нехитрому ,,ритуалу,,. Свернули в трубочку лист с изображением, положили его на землю у внешней, освещенной лунным светом, стороны беседки, а сами залегли в нескольких метрах в детской песочнице. Это незабываемая картина- через несколько минут лист разворачивается, а изображение, без красок, только тенью, увеличенным размером полностью переходит на всю высоту стены. Как мы оттуда подорвались..Уже за территорией, за забором, пока бежали вдоль домов, мы с сестрой обернулись. Эта тень шпарила за нами по дороге, всё такая же, в натуральный человеческий рост и в своём привычном силуэте образа (daytaler, спасибо за фразеологизм, ставший для меня хрестоматийным). К сожалению экспириенс продолжался недолго, и я не могу знать чем бы закончились наши тараканьи бега, но нарвались мы на нашу маменьку, которая искала нас по округе. Скажу честно, тогда это было страшно, но так обычно и естественно, что продолжать практику охоту не отбило.
Позже, во взрослом возрасте, рассказала этот случай знакомой ,,ведающей,, тёте, та предположила что ,, возможно это лярвы прикалывались,,. Не знаю, что это было, или кто, но красочные воспоминания остались на всю жизнь.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#6 написал: NEMO 1
14 ноября 2021 21:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (253|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 555
История интересная))) +
Цитата: Kinigos
Насыщенная, смачная история. Навеяла воспоминания из детства. Некоторый период мы (трое, три девчонки) практиковали вызов ,,духов,, , наверное правильнее будет сказать- сущей. Техническая часть действа сложилась сама собой, никто нас этому не обучал. Просто брали тетрадный лист, рисовали на нём нужный образ (излюбленными и наиболее опасными персонажами были Пиковая Дама, куда ж без неё, Зелёный Охотник и Змеинка), далее следовали собственно манипуляций по призыву. В силу возраста занимались этим дома и только днём, в отсутствии взрослых. Так как наше сознание было свободно от шаблонов, не имело границ и форм, сеансы всегда проходили успешно, сомнений и критики не вызывали и воспринимались нами как естественный процесс.
В один раз приспичило нам вызвать Даму на улице, во время прогулки. Время года стояло приблизительно как нынешнее, темнело рано, час был не столь поздний чтобы нас хватились дома, что немаловажно- полный штиль, всё сподвигло к действию. Подходящее место - территория детского сада, детишек уже разобрали по домам, по площадкам в темноте не шарахались даже подростки и мы спокойно приступили к нехитрому ,,ритуалу,,. Свернули в трубочку лист с изображением, положили его на землю у внешней, освещенной лунным светом, стороны беседки, а сами залегли в нескольких метрах в детской песочнице. Это незабываемая картина- через несколько минут лист разворачивается, а изображение, без красок, только тенью, увеличенным размером полностью переходит на всю высоту стены. Как мы оттуда подорвались..Уже за территорией, за забором, пока бежали вдоль домов, мы с сестрой обернулись. Эта тень шпарила за нами по дороге, всё такая же, в натуральный человеческий рост и в своём привычном силуэте образа (daytaler, спасибо за фразеологизм, ставший для меня хрестоматийным). К сожалению экспириенс продолжался недолго, и я не могу знать чем бы закончились наши тараканьи бега, но нарвались мы на нашу маменьку, которая искала нас по округе. Скажу честно, тогда это было страшно, но так обычно и естественно, что продолжать практику охоту не отбило.
Позже, во взрослом возрасте, рассказала этот случай знакомой ,,ведающей,, тёте, та предположила что ,, возможно это лярвы прикалывались,,. Не знаю, что это было, или кто, но красочные воспоминания остались на всю жизнь.

А Вам и самой надо в истории, а не в комментарии выкладывать+ sun
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#7 написал: Сергей Скептик
14 ноября 2021 23:14
+2
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 138
За историю, конечно, +!
Вот дух Эйнштейна как раз и надо было вызывать, глядишь и предложил бы какое-нибудь толковое объяснение происходящему. Да и пообщаться с ним было бы куда интереснее, чем с Гитлером/Лениным/Наполеоном (тем более, с ними в любой психбольнице поговорить можно)). И пусть бы Эйнштейн назвал меня конченым дебилом, я бы лично не огорчился – имеет право, ибо ведь мало кто по сравнению с ним не дурак.

Одно замечание по тексту истории: Адольф Гитлер НИКОГДА не носил фамилию Шикльгрубер (в отличие от своего отца). Это один из самых известных косяков БСЭ.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#8 написал: Павел Ярый
Вчера, 02:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 91
В целом у вызова есть тб, с рядом проговариемых условий и обменом с вызываемым, в качестве благодарности за инфу, что в принципе не особо секрет. А вот кто под видом всяких названных приходил сложно сказать, от человека воплощённого фиг так просто вызовешь, его тот уровень сознания, который захочет отвечать на ваши вопросы. Плюсом можно призвать просто отпечаток, дух прожитой жизни, если воплощённый не забрал его, мало на что он ответит внятно. Нну и сущей разных можно напризывать и, не зная как и кого отсылать в их родные пенаты, напризывать себе приключения на 5джи приемник. Темных сущей сейчас в разы больше, чем даже лет 50 назад, вся концентрация из здесь, будьте осторожны.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 06:51
0
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 725
Баловались и тарелками и иголкой. Ничего не случилось. У меня и не сбылось.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#10 написал: Jako tako
Вчера, 11:11
+2
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Репутация: (183|0)
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Комментариев: 955
Читаю это, со стороны медиума, и смутно верится, что настолько красочно может проходить гадание.
Я не понимаю этого прикола - вызывать духов известных людей. Все духи, вызываемые нами на подобных семейных гаданиях были нашими семейными духами. Наверное потому нас никто никогда матом не крыл, наоборот. Дедушка только никогда не хотел общаться, близкие это объясняли тем, что при жизни он был атеистом. Не знаю, как это связано. На прощание мы всегда просили их сказать нам то, что они хотят. Четко помню один из таких разов, когда нам сказали: «ангелы вас любят». Все, что говорилось, так или иначе сбылось. Либо сбылось бы, если бы я в частности, не имела такой характер (быстро теряю интерес), и не бросала что-то на полпути.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#11 написал: daytaler
Вчера, 11:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 301
Цитата: Сергей Скептик
И пусть бы Эйнштейн назвал меня конченым дебилом, я бы лично не огорчился – имеет право, ибо ведь мало кто по сравнению с ним не дурак.

– Григорий Петрович, когда ленинградские учёные-астрономы Пулковской обсерватории осмелились немножко покритиковать «гениального» Эйнштейна и показали, что «особенно великим» он себя показал в известной работе 1905 года, где изложил, якобы, свои и только свои идеи по поводу новых принципов относительности, при этом, даже не сославшись на работы предшествующих авторов.

Лоренц, например, совершенно честно ссылался на работы Пуанкаре 1895 г. о принципе относительности в оптических и электромагнитных явлениях («Измерение времени – рассуждение об измерении временных интервалов в различных системах координат») и на ряд других работ по теории пространства, где и был впервые сформулирован принцип относительности.

Эйнштейн же, вывел, якобы, совершенно произвольно постулат о независимости скорости света от скорости движения источника, хотя, на самом-то деле, этот «постулат» в электродинамике является следствием преобразований Лоренца и Лармора, откуда его и вытащил Пуанкаре, а Эйнштейн – просто передрал всё это у Пуанкаре без каких либо ссылок.

«Гения» просто осенило, и всё тут. Еврейский же агитпроп во всю раскрутил этого «гения всех времён и народов», а за сомнение в гениальности Эйнштейна, в Ленинграде было тогда уволено с работы 13 учёных.
А у «гениального» Эйнштейна первый ребёнок, дочка Lieserl, родилась полной дебилкой – у неё, похоже, была болезнь Дауна.

Его первая жена, Mileva Maric, родила дочку и вскоре, по настоянию папы-гуманиста, сдала её в приют для неполноценных детей.

Родной папаша так её никогда и не навестил… А через восемь лет у них родился сын Эдуард, который, позже тоже оказался в сумасшедшем доме…
А человеколюб и гуманист папеле Альберт от всего этого так огорчился, что бросил своих детей, бросил свою жену и женился на… своей двоюродной сестре Эльзе, однако, детей от неё, слава Богу – уже не заводил. Почему? Какая здесь связь, какая закономерность проявилась?

Помните, ещё Магнус Хиршфельд утверждал, что «исследования семейного древа показывают, что гомосексуальность – есть результат биологической наследственности», а Давид Гринберг с пеной у рта нас ранее уверял, что гомосекс – это штука НЕ наследственная (стр. 239)?
Давид Гринберг сообщает нам, что еврей Альберт Эйнштейн и полуеврей Томас Манн, знаменитый писатель и нобелевский лауреат, – под руководством еврея и честного гомосексуалиста доктора Магнуса Хиршфельда, о котором мы уже говорили, подписали гуманитарную петицию в рейхстаг (немецкий парламент) в защиту педерастов (Donald Cory «The Homosexual in America», 1951, New York, page 237).
Красная каббала | Автор книги - Григорий Климов
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#12 написал: daytaler
Вчера, 11:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 301
Цитата: Сергей Скептик
Вот дух Эйнштейна как раз и надо было вызывать, глядишь и предложил бы какое-нибудь толковое объяснение происходящему. Д

Когда в 1931 г. в Германии вышла книга “100 авторов против Эйнштейна”, последний отшутился: дескать, если теория была бы неверна, хватило б и одного-разъединственного автора. Отнюдь не шутейную подоплеку сказанного недавно раскрыл журнал “Сайентист”: “С самого начала лучшие эксперты эйнштейновского времени - такие, как Анри Пуанкаре, Хендрик Лоренц, Эрнст Мах и Альберт Майкельсон, чьими идеями воспользовался Эйнштейн, - объявили о своем неприятии специальной теории относительности. Позже чрезвычайно одаренные ученые, такие как Герберт Айвз, Альфред О’Рэйли и Фредерик Содди осуществили впечатляющий критический разбор теории, а за последние 15 лет возражения ей нарастали очень быстро во многих странах мира. Вера в эту ложную теорию поддерживалась не фактами и аргументами, но главным образом силовыми методами...” (The Scientist, Vol.10, № 6/96).

Автор книги, идеи и названия уникальной серии о мошенниках и аферистах-”интеллектуалах” С. Г. Бернатосян причисляет Эйнштейна к научным плагиаторам отнюдь не безосновательно: “Многие из положений, высказанные молодым физиком-теоретиком, уже были выдвинуты его предшественниками” (с.159), а “сооружение не соответствующего заслугам Эйнштейна пьедестала”произошло “благодаря разным подпевалам и не слишком добросовестным историкам науки”(с.160-161)

http://bourabai.kz/articles/bulawin.htm
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#13 написал: Ksenya078
Вчера, 11:46
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 2 886
Тоже баловались всякой ерундой, вызывая и Пушкина, и Лермонтова, ничего не происходило. Вызывали много раз гномика, чтоб по ниточке ходил, нитка, кстати, шевелилась, все это видели. Помню где-то прочитали, что если набрать на телефонном диске сто нулей, то трубку возьмет Пиковая Дама и мы давай наяривать с телефона-автомата. Да, там взяли трубку, женский, старый голос. Как мы дёру тогда дали по домам! Это сейчас понятно, что там в телефонном аппарате сбой произошел от таких пакостей. Сейчас ни за какие коврижки не согласилась бы вновь так "подурачиться". Спасибо, что поделились!+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#14 написал: Fleur Delacour
Вчера, 12:36
+1
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Комментариев: 549
Хотела сказать, что Гитлер - не Шикльгрубер, но меня опередили. Кстати, эта же ошибка и в некоторые современные учебники перекочевала.
По поводу Высоцкого - неоднократно читала, что он был довольно сложным человеком. Может быть, может быть...
Однако, не думаю, что Вы вызвали именно духов означенных людей. Мало ли дураковатых школьников и студиозусов вызывают Есенина или, например, Байрона, вот прямо сейчас, в эту секунду. Вот в шаловливых невидимых существ, которые тоже "поиграли" - верю.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#15 написал: daytaler
Вчера, 19:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 301
Адольфа Шикльгрубера (Адольфа Гитлера)

По поводу родителей Гитлера хочу отметить, что его отец по имени Алоис, вначале носил фамилию своей матери — Шикльгрубер. Но, поскольку впоследствии он воспитывался в семье своего дяди Иоганна Гитлера, он сменил её на Гитлер.
Алоис Шикльгрубер родился 7 июня 1837 года в деревушке Штронез под Деллерсхаймом.

Он получил фамилию матери, так как в документе о крещении ребёнка поле с именем отца не было заполнено и стояла пометка «незаконнорождённый», таким он и оставался до своего 39-летия.

Когда Алоису было 5 лет, Мария Анна Шикльгрубер вышла замуж за подмастерьe мельника Иоганна Георга Гидлера.

Гитлером Алоис стал называться только с 6 января 1876 года, когда ему было уже 39 лет и он впервые подписался «Гитлер».

В 1876 году официально утверждённое изменение фамилии «Шикльгрубер» на «Гитлер». Таким образом, вопреки распространённому заблуждению, его сын Адольф Гитлер никогда не носил фамилию Шикльгрубер.
Существует мнение, что его отцом был некий Леопольд Франкенбергер.
На самом же деле предки Гитлера практиковали инцест, так мать Гитлера приходилась племянницей его отца. Бабушка Гитлера вероятно тоже родила от какого-то родственника.

Комментируя же «еврейскую ДНК», СМИ отмечали:

Историки не впервые предполагают, что у Гитлера были предки-евреи.

Считается, что его отец, Алоис (Alois), был незаконным отпрыском девицы по имени Мария Шикельгрубер (Maria Schickelgruber) и 19-летнего еврея по фамилии Франкенбергер (Frankenberger).

Таким образом, получается, что вдохновитель Холокоста был на четверть евреем.

Утверждается следующее:

Генеалогия Гитлера туманна. Его бабка Мария-Анна Шикльгрубер (1795-1847) - из крестьян, работала прислугой, в 42 года родила вне брака сына Алоиса (1836-1903), будущего отца фюрера. Через 4 года она вышла замуж за Иоганна-Георга Гидлера, но жила с сыном в доме его брата Иоганна-Непомука. На воспитание Алоиса Мария-Анна получала деньги от еврейской семьи из Граца. Кроме того, в те же годы она служила в другой еврейской семье в Вене. Чьим сыном был Алоис, скорее всего, не знала даже его мать.

А человеколюб и гуманист папеле Альберт от всего этого так огорчился, что бросил своих детей, бросил свою жену и женился на… своей двоюродной сестре Эльзе...сходство видите?

Анастасия Новых Сэнсэй 4
http://cyclowiki.org/wiki/Леопольд_Франкенбергер
http://cyclowiki.org/wiki/Алоис_Гитлер
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#16 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 00:39
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В универе делали похожее, только кроме ватмана с цифрами-буквами и иголки подвешеной, была ещё старая книга для вызова духов, которую купили на барахолке. Вызывали по книге, иголка реально двигалась и буквы складывались в слова. Нас было 6 и вопросы задавали по очереди. Ответы были на все вопросы и в последствии сбылись. К примеру у одногрупника накануне спёрли плеер и вопрос был соответствующий, кто спёр. Иголка по буквам указала фамилию засранца, у которого украденый плеер позже и нашли. Это сухие факты, а в ту ночь (вызывали ночью) натерпелись от страха так, что двое из компании получили седые пряди и еще один заикался несколько дней. Читали в той книге то, что читать нам тупым малолеткам не нужно было. Но это как говорится, совсем другая история. Всем добра
Зарегистрирован: 11.02.2016
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