Фольклор вопреки законам физики, или С духами не шутят!

Афина Паллада Просмотров: 1 448 Комментарии: 16 +20 14-11-2021, 17:50 by

Каждый из нас в детстве или в юности "баловался" с "колдовской доской". Вот и мы однажды вечером, когда делать было нечего, решили всей компанией поиграть, и не дабы с кем, а с... духами. Надо сказать, что нас было четыре девушки и один юноша, который учился тогда в МИФИ, но именно он предложил такую "игру". "Дело" происходило в старенькой бане, куда мы перетащили столик и стулья из летней кухни. Зажгли четыре свечи, разложили на столе большой лист картона, начертили на нем круг, по кругу - буквы в алфавитном порядке, цифры, справа написали - "ДА", слева - "НЕТ", справа внизу - "ВОЗМОЖНО", слева внизу - "НИКОГДА!". Нарисовали указательные стрелки в разных направлениях, в середину круга поставили "ножку" (посвечник), прикрепив к ней на длинной черной нитке большую и толстую сапожную иглу (ее пришлось одолжить у дедушки, который остался в дачном домике и нам не мешал). Игла, кстати, не просто острый предмет, с давних времен она была магическим символом, служившая как силам добра, так и силам зла. Друиды скандинавских стран, как и друиды из германских земель, дабы умилостивить морских и речных богов, бросали в воду иглы, цены которым в те времена не было. Игла (или булавка) всегда были оберегами от порчи и сглаза, однако беда, если игла окажется в руках нечистого душой и помыслами! Поэтому, даже одалживая кому-то иглу (или булавку), просили обязательно "плату", пусть и чисто символическую. Наши предки, если подозревали гостя в нечистых помыслах или деяниях, впустив его в жилище, втыкали иглу в косяк двери. Считалось, что "нечистый гость" не сможет выйти, поэтому расскажет обо всём том, что сделал дурного, и исполнит всё то, о чем попросят хозяева. Вот и мы так сделали, воткнув штопольную иголочку в дверной косяк.Сидим, взявшись за руки, в тишине. Свечи горят неспокойно, словно мешает сквозняк (кто знает?) гореть пламени ровно. Свечи стали "потрескивать", а мы, призвав дух Александра Сергеевича Пушкина (не придумали ничего нового!), с удивлением смотрим на подвешенную на черной нитке иглу. Она начала сама по себе покачиваться вместе с ниткой. Как такое возможно?! Мы держимся за руки, никаких магнитиков ни у кого и быть не могло, медиумов среди нас не было, а если кто и обладал паранормальными сверхспособностями, то очень искусно это скрывал. А как же законы физики? Игла между тем начала крутиться туда-сюда, как будто бы её за черную нить раскачивала чья-то невидимая нам рука. Мы начали задавать вопросы, острие иглы указывало на буквы и цифры, однако нам стало неинтересно, потому что "дух Пушкина" (если это был он!) отвечал как-то невнятно, уклончиво, и вообще был какой-то "сонный". Тогда мы решили вызвать дух кого-то из "нашего времени". Прошу прощения у поклонников нашего гениального барда (не смею писать его имя и фамилию), но тут началось такое... Игла металась туда-сюда, как сумасшедшая, указанные буквы складывались в слова, в нецензурные слова! Это был сплошной мат, трехэтажный мат! Как только этот "дух" нас не обзывал, а одной из девушек "сказал" о её скрытом недостатке, о том, о чем никто из нас не знал. У нее даже лицо исказилось. Она выдернула свою руку, тем самым разомкнув "цепь" из рук и прекратив "общение с духом". Мы поняли, что потревожили дух умершего и что шутить с ним не стоило. Неловкое было замешательство. Стараясь как-то разрядить остановку, мы заменили одну из свечей и решили начать всё заново, призвав дух... Адольфа Шикльгрубера (Адольфа Гитлера), даже не задумываясь о том, как мы будем с ним "общаться" - по-немецки или по-русски. К нашему удивлению, игла, раскачиваясь, указывала на буквы, которые складывались в правильные слова и выражения, полные смысла, как будто нам отвечал интеллигентный профессор-лингвист. Мы увлеклись, но июньская ночь коротка, вот-вот дедушкин петушок в сарайчике закукарекает, мы решили, что пора заканчивать и напоследок спросили у "духа" о том, можно ли верить всему им "сказанному", а он нам "ответил": "Дураки..." И смешно, и грустно, и на душе неспокойно было. Мы закончили, убрали всё, не забыли и маленькую иголку из дверного косяка вытащить, чтобы "духи" ушли. Выходя из бани, увидели, что из-под ног выкатился колючий "клубок" - огромный ёж! Надо же!Дедушка уже не спал, чайник на плите закипал. Он нам творожников нажарил, и напомнил, чтобы сапожную иглу ему вернули. Мы за чаем ему все рассказали. Он как-то нехорошо усмехнулся, и сказал, что всю ночь с нами нечистые играли, те, что с "банником" дружбу водят. "Банник" - он, шельмец, хитрый, он и "вашим", и "нашим", однако с домовым "банник" "на ножах", они с ним враги, и у каждого свое место, своя территория, а вы, дескать, забудьте все, что видели, и ничему не верьте, однако! О последствии нашей "игры" мы узнали спустя несколько минут. Хотели лечь, чтобы хоть немного поспать, но в маленькой комнате раздался душераздирающий крик нашей подружки. Вбежав в комнату, увидели её бледную, с дрожащими губами. Лицо у нее в миг покраснело, она пальцем на зеркало указала. Дедушка к зеркалу метнулся, плюнул, извините, прямо-таки харнул в зеркало! Потом принес ведро воды с колодца, и плеснул водой в зеркало. Успокаиваем подружку, а она, плача, рассказывает, что подошла к зеркалу и стала расчесывать волосы, а ее собственное отражение вдруг оскалилось, высунув длиннющий красный язык. Она завизжала от ужаса. Дедушка её за руку к колодцу потащил. Трижды кружкой из ведра воду черпал и на голову ей выливал. Потом велел ей трижды лицо колодезной водой ополоснуть. Мы за нее испугались. Может быть, это у нее такая запоздалая реакция на нервный шок была. А дедушка (сказочник!) всё своё твердил: "Это "суседко" (домовой) так пужает, дескать, серчает на вас, поскольку ночью вы к его врагу "баннику" ушли. Если бы в доме ночевали, он бы пугнул вас чуток и успокоился бы, а так - осерчал, возревновал значит!"Потом спросил у нас, не видали ли мы чего странного? Мы сказали, что из-под ног огромный еж выкатился, когда мы из бани выходили. Дедушка усмехнулся: "Знаю я этого "ежа"! Ха-ха! Видел, как огромный черный кот с ежом дрался, это домовой с "банником" сцепился!" Мы рассмеялись. Дедушка хоть как-то обстановку разрядил.P. S.: Годы спустя после нашей "игры" у Андрея Малахова, который тогда еще работал на Первом Канале, в эфир вышла программа, посвященная магам, экстрасенсам, гадалкам. Среди гостей была дама почтенного возраста - народная артистка России Зинаида Кириенко. Она рассказала, что в годы своей молодости вместе с подругами устроила в деревенской баньке спиритический сеанс, вызвав "дух" В. И. Ленина. Блюдечко буквально прыгало по столу, указывая на буквы. "Дух" отвечал на все вопросы коротко и ясно. В конце концов, на вопрос о том, можно ли ему верить, он ответил им: "Дуры!.." Я была в шоке; такое нельзя объяснить простым совпадением, ведь и нас за такой же вопрос "дух" обозвал "дураками". Мы устроили спиритический сеанс на импровизированной "колдовской доске", и не могли понять, почему нить и игла двигались сами по себе, вопреки всем законам физики! Что бы сказал на это Альберт Эйнштейн? Что всё в мире относительно??? Вспоминаются кадры из фильма "Собачье сердце", когда Шариков устроил потоп в квартире профессора Преображенского, ниже этажом, накрывшись огромным зонтом взрослые серьезные люди с помощью блюдечка призывают во время спиритического сеанса дух Наполеона Бонопарта и спрашивают у него: "Как долго продержатся у власти большевики?"

Ключевые слова: Спиритический сеанс баня ночь ёж гадание авторская история

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